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Оккупанты захватили ЧАЭС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты захватили ЧАЭС

Российские войска захватили Чернобыльскую атомную электростанцию.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"После жестокого боя наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из серьёзнейших угроз Европе сегодня", - заявил он в письменном комментарии.

"Зная привычки россиян, наверняка они уже готовят провокационные вещи на ЧАЭС. Или воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти безусловно опаснейшие объекты", - считает Подоляк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупационные силы пытаются захватить ЧАЭС. Это объявление войны всей Европе, - Зеленский
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Топ комментарии
+41
такпіднімайте це питання на всіх дипломатичних рівнях. затикайте всіх фріців жабоїдів і прочіх..отвєтка має бути негайною і від НАТО вцілому
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24.02.2022 19:33
+21
ЕС не хочет отключать Свифт и закрыть небо! Пусть подумают теперь.
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24.02.2022 19:39
+19
Хрєново але може подохнуть від радіації...
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24.02.2022 19:33
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Подоляк - человек Ермака, есть ещё вопросы?
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24.02.2022 19:46 Ответить
рідні, любимі до слеоз українці як ви неспроможні захистити самі себе то хтож вам лікар?
гімно з отбросами зараз в кацапів.
захочуть відкриють дверь - захочуть ні.... - навоювали.
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24.02.2022 19:47 Ответить
Пусть ветер тогда дует на рашку с белорашкой.
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24.02.2022 19:47 Ответить
Там до Брянска недалеко. Пора освежить радиацию.
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24.02.2022 20:48 Ответить
Міноборони вже спростували це
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24.02.2022 19:48 Ответить
треба тримати в облозі цих москальких виродків - здохнуть самі з холоду і голоду
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24.02.2022 19:48 Ответить
Заявив подлоляк. Як ці криси підмяли під себе весь інфопростір ********. Або нагнітають, або попускають
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24.02.2022 19:50 Ответить
Чому ми не розірвали диплимотичні відношення з Білоруссю??
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24.02.2022 19:50 Ответить
Нет такой страны
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24.02.2022 21:20 Ответить
Замечательный по лаконичности ответ насчёт того, что такой страны как "Билоруссия" не существует.

Респект за ваш ёмкий лаконизм , пани Елена.
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24.02.2022 22:29 Ответить
Так і що тепер уйло скаже давайте говорить бо у меня ваша ЧАЭС ???
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24.02.2022 19:51 Ответить
Та нехай її собі у мацкву забере і на кремлядьскій площаді заскладує ((
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24.02.2022 19:53 Ответить
Обезьяна с гранатой очень опасна. Хотят испортить питьевую воду в Украине. Скоро высадятся чеченцы и деверсанты . Пойдут искать президента ….
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24.02.2022 19:55 Ответить
Аха! « пойдут искать президента»? Думаю будет лучше если ЗЕ со всей его шоблой и « партнерами» найдут. На Украине полно людей кто может заменить ЗЕ в любой момент. А чего вы чеченцами пугаете? Это же не в российских городах простых смертных кашмарить , это УКРАИНЦЫ. Диверсанты? Так это кацапам нужно самим смотреть во все стороны, вниз и вверх чтоб чего нибудь в них не полетело.
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25.02.2022 00:02 Ответить
А Вы в армии видать не служили. Только один с 50000 годен быть диверсантом. И их готовят так ,чтобы они были незаметны.
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25.02.2022 01:01 Ответить
Не знаю. Тільки що передали по "Прямому", що речник ЗСУ спростував цю інформацію
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24.02.2022 19:57 Ответить
там такие леса вокруг и заросли что партизаны отдыхают
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24.02.2022 20:00 Ответить
Там хоть какой нибудь радиоактивный фон остался? Было было идеально чтоб вся эта орава от раковых заболеваний сдохла.
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25.02.2022 00:04 Ответить
Не нравится мне это, а ночью что же под полтавой будут оккупанты. Как то они легко дела свои делают.
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24.02.2022 20:05 Ответить
А что происходит в Гостомеле? На этот военный аэродром сегодня утром приземлились 34 российских вертолёта и высадили десант: сначала пресс-служба ВСУ сообщила, что десант разбит, а потом в 17 часов вдруг сообщают, что русня всё-таки захватила этот важный военный аэропорт:

ведь это в 10 км от Киева.
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24.02.2022 22:27 Ответить
Нащо цим виродкам ЧАЕС? Хочуть влаштувати витік радіації?
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24.02.2022 20:09 Ответить
Ну шо,дотелерастились европ***ы? Будете теперь иметь не гешефт а гемморой с повышенным фоном
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24.02.2022 20:09 Ответить
как же охраняли такой объект, что танки спокойно заехали и стоят?
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24.02.2022 20:14 Ответить
Не понимаю..
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24.02.2022 20:14 Ответить
это очень плохо.в свое время это предлагал Жирик,правда говорили что у Жирика на языке то у путлера на уме,теперь последствия непредсказуемы.выкурить их отттуда будет очень сложно.
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24.02.2022 20:17 Ответить
Просто оцепить их, пусть наслаждаются бесплатным туризмом и сдохнут от голода.
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25.02.2022 00:07 Ответить
---- Хлопці !!! Злазьмо з печі ! Сподіватися на наших керманичів -- срулят--це марна справа ...Непередбачити напад на ЧАЕС і НЕ забезпечити надійний захист ---пояснює все... Готуймося у партизани---всі хто тямить розряджати АКМ у Холодний ЯР !!!
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24.02.2022 20:23 Ответить
НАЖАЛЬ КАЦАПИ НЕ МАЮТ НА МЕТІ ОКУПУВАТИ УКРАЇНУ - ЇМ ПОТРІБНІ
ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА ПЕРЕМОВИНАХ ПО МІНСЬКУ ТРИ І ЩОБ УКРАЇНА

ВСЬОМУ СВІТУ ДАЛА ЗГОДУ НА ЗАБАГАНКИ МАСКВИ . ТОМУ ПАРТИЗАНИ
ТА ІНША РОМАНТИКА ВІДПАДАЮТЬ СКОРІШ ЗА ВСЕ.
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24.02.2022 20:32 Ответить
Кацапи мають на меті тільки одне: ліквідацію української держави, як такої.а не іграшки про які ви пишете: мінськ 3 і т.і.
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24.02.2022 21:01 Ответить
Літературно пишеш) Але кацапам по х.. на Україну у випадку як що вона їм підконтрольна.
Нащо щось міняти, вже все поміняно - вати більше 30 %, навіть деякі зараз поважають
Пукіна післі всього цього маразму. Нащо кацапам щось міняти - будь реалістом. Це
Україну треба робити більш Українською.
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24.02.2022 21:08 Ответить
Російські війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію. Джерело: https://censor.net/ua/n3318857


Я ЗРОЗУМІВ ОДНЕ - ЯК ЩО НА РІВНИХ НЕ МОЖЕШЬ ВОЮВАТИ З ВОРОГОМ,
КРАЩЕ ЗАРАЗ ЖЕ ПІДПИСУЙ КАПІТУЛЯЦІЮ. ЦЕ ЖОРСТОКА ПРАВДА.
ЯК ЩО НЕ МОЖЕШ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВСІ ВИДИ ЗБРОЇ, НАВІТЬ ЗАБОРОНЕНОЇ,
ТО У КАЦАПІВ НЕ ВИГРАЄШ. ЯК ЩО СОВІСТЬ НЕ ДОЗВОЛЯЄ ТОБІ ЗАБРУДНИТИ

ВІДВОЙОВАНИЙ КЦАПАМИ КРИМСЬКИЙ КАНАЛ ЗАБРУДНИТИ РАДІОКТИВНИМИ

ВІДХОДАМИ, ТО КАЦАПИ ЗНОВУ ПЕРЕМОГЛИ. ЯКИЙ ВОРОГ, ТАКУ ПРОТИ НЬОГО
І ТРЕБА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗБРОЮ
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24.02.2022 20:29 Ответить
ублюдки,чтоб вы сдохли!
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24.02.2022 20:33 Ответить
Если действительно захватили ЧАЭС - значит боялись наших грязных бомб.

Пусть сидят там, зырят в личные дозиметры и поправляют свинцовые трусы.
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24.02.2022 20:55 Ответить
Ну что, бобики, паприколу, мать вашу **?! Хоть поржем, твари зелёные?
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24.02.2022 21:11 Ответить
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24.02.2022 21:32 Ответить
Это вам оккупанты не жопу по Турциям парить, темно, холодно, голодно, страшно, что сейчас прилетит. Ваня плач, пока ********** пьет коньяк в теплом бункере.
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24.02.2022 21:17 Ответить
Російські війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію. Джерело: https://censor.net/ua/n3318857


СЦУТЬ КАЦАПИ ЩОБ НЕ ЗРОБИЛИ БРУДНУ ЯДЕРНУ БОМБУ, А ТАКИ ЗРОБИМО
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24.02.2022 21:19 Ответить
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24.02.2022 21:32 Ответить
Боже мой, я знаю что он хочет сделать! *****-підарас сейчас будет шантажировать Европу что взорвёт купол вместе с руинами четвертого реактора.
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24.02.2022 21:34 Ответить
Да ничего он не рванет. Оцепить территорию и пусть там сдохнут. На Украине ОЧЕНЬ много чего можно взорвать и без Чернобыля. Главное чтоб кацапским воякам напомнили где они находятся, а то вечно у них с локацией проблемы. Можно ещё и листовки им бросить такие как « помощь при первых признаках мутации», « что делать .уй стал гнить» и тп и тд так, для моральной поддержки.
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25.02.2022 00:14 Ответить
Куда ещё больше мутировать?
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25.02.2022 00:30 Ответить
Так у кацапов « дна нет», вот и можно над ними эксперименты проводить в той зоне, можно и по-тихому травануть там, кто же разбираться будет? С
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25.02.2022 00:58 Ответить
Зачем она им? Радионукидов в мозгу не хватает? Ну подпитайтесь дебилы и посторожите бесплатно.
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24.02.2022 21:59 Ответить
що ты здесь забыл, свинопёс?
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24.02.2022 22:14 Ответить
им хватит мозгов ее подорвать....что б*ская европа себе думает?? никакое нато их тогда не спасет....
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24.02.2022 22:49 Ответить
"Після жорстокого бою"... не відбулося жодних втрат... Ну просто дива військового іскуства, майже як "геніальний" відступ з-під Дебальцевого... Як я розумію, в понеділок буде підписаний Мінськ-3 з визнанням Лугандонії і Криму разом з частиною Херсонської області і подачі води.
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24.02.2022 23:27 Ответить
Боже, ну і придурки. Та хто боїться чаес крім них. Та робіть що хочте, ви скоріше там всі подохнете і ваш друган лукашенко там же. Я думаю нарід біларрусі дуже буде вдячний за радіоактивну пилюку.
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24.02.2022 23:40 Ответить
В Чернобыльской зоне всё-таки появились мутанты-нелюди
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25.02.2022 00:03 Ответить
У них одна цель . Чтоб никто и никогда ,не позвал Украину в НАТО . Потому что Россия хочет присоединить Украину к своей империи .
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25.02.2022 01:04 Ответить
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