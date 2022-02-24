Оккупанты захватили ЧАЭС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска захватили Чернобыльскую атомную электростанцию.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"После жестокого боя наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из серьёзнейших угроз Европе сегодня", - заявил он в письменном комментарии.
"Зная привычки россиян, наверняка они уже готовят провокационные вещи на ЧАЭС. Или воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти безусловно опаснейшие объекты", - считает Подоляк.
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гімно з отбросами зараз в кацапів.
захочуть відкриють дверь - захочуть ні.... - навоювали.
Респект за ваш ёмкий лаконизм , пани Елена.
ведь это в 10 км от Киева.
ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА ПЕРЕМОВИНАХ ПО МІНСЬКУ ТРИ І ЩОБ УКРАЇНА
ВСЬОМУ СВІТУ ДАЛА ЗГОДУ НА ЗАБАГАНКИ МАСКВИ . ТОМУ ПАРТИЗАНИ
ТА ІНША РОМАНТИКА ВІДПАДАЮТЬ СКОРІШ ЗА ВСЕ.
Нащо щось міняти, вже все поміняно - вати більше 30 %, навіть деякі зараз поважають
Пукіна післі всього цього маразму. Нащо кацапам щось міняти - будь реалістом. Це
Україну треба робити більш Українською.
Я ЗРОЗУМІВ ОДНЕ - ЯК ЩО НА РІВНИХ НЕ МОЖЕШЬ ВОЮВАТИ З ВОРОГОМ,
КРАЩЕ ЗАРАЗ ЖЕ ПІДПИСУЙ КАПІТУЛЯЦІЮ. ЦЕ ЖОРСТОКА ПРАВДА.
ЯК ЩО НЕ МОЖЕШ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВСІ ВИДИ ЗБРОЇ, НАВІТЬ ЗАБОРОНЕНОЇ,
ТО У КАЦАПІВ НЕ ВИГРАЄШ. ЯК ЩО СОВІСТЬ НЕ ДОЗВОЛЯЄ ТОБІ ЗАБРУДНИТИ
ВІДВОЙОВАНИЙ КЦАПАМИ КРИМСЬКИЙ КАНАЛ ЗАБРУДНИТИ РАДІОКТИВНИМИ
ВІДХОДАМИ, ТО КАЦАПИ ЗНОВУ ПЕРЕМОГЛИ. ЯКИЙ ВОРОГ, ТАКУ ПРОТИ НЬОГО
І ТРЕБА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗБРОЮ
Пусть сидят там, зырят в личные дозиметры и поправляют свинцовые трусы.
СЦУТЬ КАЦАПИ ЩОБ НЕ ЗРОБИЛИ БРУДНУ ЯДЕРНУ БОМБУ, А ТАКИ ЗРОБИМО