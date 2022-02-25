Макрон обіцяє виділити Україні 300 млн євро і військове обладнання
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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція надасть Україні 300 мільйонів євро допомоги та військове обладнання.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомляють Le Monde, RFI.
За словами французького президента, Франція прискорить розгортання в Румунії.
"Україні виділена безпрецедентна макрофінансова допомога в розмірі 1,2 млрд євро. Франція додатково виділить 300 млн доларів для української економіки, і ми також готові продовжити постачання військового обладнання", - сказав Макрон.
Також Франція відправить новий військовий контингент в Естонію – передбачається, що з березня він братиме участь в охороні балтійського неба.
Вранці 24 лютого повідомлялося, що Макрон у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським пообіцяв "надання економічної, фінансової підтримки, а також оборонного обладнання".
Макрон зателефонував президентові РФ Володимиру Путіну й закликав негайно припинити військові дії в Україні.
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Он на косметику больше тратит....
Дальше совсем не цензурное...