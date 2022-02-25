УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12092 відвідувача онлайн
Новини Політика України Допомога Україні
5 978 12
допомога (5048) Франція (1969) Макрон Емманюель (1053)

Макрон обіцяє виділити Україні 300 млн євро і військове обладнання

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Макрон обіцяє виділити Україні 300 млн євро і військове обладнання

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція надасть Україні 300 мільйонів євро допомоги та військове обладнання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомляють Le Monde, RFI.

За словами французького президента, Франція прискорить розгортання в Румунії.

"Україні виділена безпрецедентна макрофінансова допомога в розмірі 1,2 млрд євро. Франція додатково виділить 300 млн доларів для української економіки, і ми також готові продовжити постачання військового обладнання", - сказав Макрон.

Також Франція відправить новий військовий контингент в Естонію – передбачається, що з березня він братиме участь в охороні балтійського неба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон повідомив, що на прохання Зеленського просив Путіна про перемовини: Це не мало результату. Президент РФ обрав війну

Вранці 24 лютого повідомлялося, що Макрон у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським пообіцяв "надання економічної, фінансової підтримки, а також оборонного обладнання".

Макрон зателефонував президентові РФ Володимиру Путіну й закликав негайно припинити військові дії в Україні.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Хотіли примирення з рашкою, не провокувати, отримали війну, скільки ще людей має загинути, поки вони не почнуть реальні швидкі дії з захисту України
показати весь коментар
25.02.2022 06:13
+5
когда перед вами на улице когото избивают вы подбрасываете камень потерпевшему или заступаетесь?
показати весь коментар
25.02.2022 06:15
+3
Поздно уже выделять деньги, нах они сейчас, сейчас надо оружие, мед помощь и т д., Раз вы уже там небо закрыть не можете нам хотя бы..
показати весь коментар
25.02.2022 06:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хотіли примирення з рашкою, не провокувати, отримали війну, скільки ще людей має загинути, поки вони не почнуть реальні швидкі дії з захисту України
показати весь коментар
25.02.2022 06:13 Відповісти
когда перед вами на улице когото избивают вы подбрасываете камень потерпевшему или заступаетесь?
показати весь коментар
25.02.2022 06:15 Відповісти
Трусы, просто трусы. Весь мир на коленях перед великим пу. Дожили.
показати весь коментар
25.02.2022 06:18 Відповісти
Макрона підмінили.
показати весь коментар
25.02.2022 06:19 Відповісти
Поздно уже выделять деньги, нах они сейчас, сейчас надо оружие, мед помощь и т д., Раз вы уже там небо закрыть не можете нам хотя бы..
показати весь коментар
25.02.2022 06:31 Відповісти
Для них это не деньги....
Он на косметику больше тратит....
Дальше совсем не цензурное...
показати весь коментар
25.02.2022 07:12 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2022 07:13 Відповісти
Пізно... Як ту зброю доставляти, коли кацапи перекриють усі шляхи?
показати весь коментар
25.02.2022 07:31 Відповісти
нам надо было 140 фур получили 400 вот так и доставим
показати весь коментар
25.02.2022 09:17 Відповісти
Макарон иди н@)(уй , раньше надо было давать .
показати весь коментар
25.02.2022 08:48 Відповісти
 
 