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НАТО проведе сьогодні екстрений саміт щодо російського вторгнення до України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

НАТО проведе сьогодні екстрений саміт щодо російського вторгнення до України

Сьогодні, 25 лютого, відбудеться надзвичайний саміт глав держав і урядів НАТО щодо ситуації довкола російського вторгнення до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАТО.

У п’ятницю, 25 лютого 2022 року, глави держав і урядів НАТО зустрінуться через захищену телеконференцію, щоб обговорити ситуацію з безпекою в Україні та навколо неї.

Головуватиме на зустрічі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Після зустрічі він проведе брифінг для преси зі штаб-квартири НАТО.

Також читайте: НАТО відмовилося встановлювати над Україною безпольотну зону, - The Telegraph

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+27
Зарание благадарю за беспокойство и озабоченность.
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25.02.2022 07:03
+14
"Екстреність" на грані фантастики - через майже 27 годин після початку...
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25.02.2022 07:12
+13
Стурбуються, занепокояться чи засудять?
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25.02.2022 07:05
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Зарание благадарю за беспокойство и озабоченность.
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25.02.2022 07:03 Відповісти
Стурбуються, занепокояться чи засудять?
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25.02.2022 07:05 Відповісти
Скоріше, засудять.
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25.02.2022 07:34 Відповісти
Але засудять дуже відчайдушно!
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25.02.2022 08:09 Відповісти
Курва, мы же это проходили в 2014м... и чё помогло?
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25.02.2022 07:06 Відповісти
Якщо не допоможуть Україні, то грош ціна НАТО, нападуть на Естонію, і НАТО скажи "ліга би нібито войни, ви пайміте і ніх ядєрноє оружиє", і посипеться все НАТО
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25.02.2022 07:07 Відповісти
Не допоможуть. Вони вже разів декілька міняли памперси і всі ці саміти щоб потім говорити що вони теж чинили спротив. Безхребетні брехливі
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25.02.2022 07:10 Відповісти
Пофік
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25.02.2022 07:07 Відповісти
"Екстреність" на грані фантастики - через майже 27 годин після початку...
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25.02.2022 07:12 Відповісти
Нє, сьогодні цей саміт уже буде не про нас, скоріше всього.
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25.02.2022 07:45 Відповісти
Прибалтика може вже починати окопи рити і мобілізацію оголошувати, Польща наступна, чи вони думають,що орда зупиниться.
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25.02.2022 07:13 Відповісти
Зупиниться на декілька років, щоб потім мати нас уже як союзників
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25.02.2022 07:14 Відповісти
Після всього з нас такі союзники як Мазепа Петру. На що вони сподіваються, телепні ?...
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25.02.2022 07:35 Відповісти
Так і буде. Це орда. А у орді воюють покорені народи. Тобто це будемо вже і ми спротив Польші та Балтики. А дальше разом на Францію.
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25.02.2022 08:20 Відповісти
Україна Переможе! Й рашисстів зупинили. Хлопці тримаються. Або не нийте тут або їдіть *****.
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25.02.2022 07:50 Відповісти
Ніхто не ниє. Розглядається один з варіантів розвитку подій. До речі, така ситуація була у випадку з Чехословаччиною у 1938 році, коли її захід здав Гітлеру. В результаті Чехословаччина стала одним з потужних арсеналів Гітлера.
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25.02.2022 08:37 Відповісти
да ******* то нато... в ***** ваши беспокойство и озабоченность...
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25.02.2022 07:16 Відповісти
От краще і не скажеш. +++
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25.02.2022 07:47 Відповісти
Очередную обеспокоенность выразить нужно...
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25.02.2022 07:21 Відповісти
О, второй экстренный саммит, который как и первый будет ни о чем. Чем вы там вообще заняты, люди?
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25.02.2022 07:23 Відповісти
Подай зброю!

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25.02.2022 07:31 Відповісти
Ой та не варто було. Уже немає місця де записати чергову занепокоєність.
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25.02.2022 07:31 Відповісти
Ну так, так. Зберуться сьогодні і далі будуть заспокоювати, що їм нічого не загрожує, що вони ще краще укріплюють свої фланги. Суки. Вони так гордяться своєю демократією. Кирдик їм буде незабаром з їхньою демократією і скоріше, чим вони думають, якщо так трясуться перед Росією. Лайно. Тоталітарна Росія не боїться нічого. Ну Сурков же написав, що Європа боягузлива, а Росія буде захоплювати світ і далі(не дослівно).
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25.02.2022 07:43 Відповісти
Московія буде сосать.
Україна Переможе!
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25.02.2022 07:48 Відповісти
Найбільше моє бажання.
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25.02.2022 07:50 Відповісти
Сурков сказав що росію у 1918 році дуже зневажили і позабирали ісконніє землі. Варшаву, Гельсінки тощо. І зараз, каже, ми працюємо над тим що би все виправити. Тобто ціль це не тільки ми. Ми тільки початок. Як цього не хочуть розуміти на Заході, це дивно.
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25.02.2022 08:23 Відповісти
Ну І я ж про це. Але ж це буде потім, пізніше. А може і не буде, напевне, думають вони.
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25.02.2022 09:12 Відповісти
Невже насміляться допомогти чи сцуться від байки рашисстов про "вялікуюіНепабядімую" ???!!!
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25.02.2022 07:47 Відповісти
Схоже на те, що НАТО це абсолютно не дієздатна структура, яка позиціонує себе як якесь пугало, і на тому все. Повітряний простір над країною союзником закрити не здатні. А це записано в 4 статті їхнього статуту, що вони мають допомогти.
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25.02.2022 07:53 Відповісти
"щоб обговорити ситуацію з безпекою в Україні та навколо неї." Вони будуть обговорювати другу частину фрази - безпеку навколо України.
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25.02.2022 07:54 Відповісти
Вы там не спешите, у нас времени - вагон. Тем более, что говорить все равно будете не о нашей, а о своей безопасности. Посмотрели бы лучше, что кацапы в интернете пишут. Уже и Варшава их и Прибалтика. Так что не спешите нам помогать, зачем? Обеспокоенности вполне достаточно.
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25.02.2022 08:20 Відповісти
захистіть Європу від ядерної катастрофи!.в Україні Чорнобиль ОКУПОВАНИЙ військом маньяка путіна.вводьте війська НАТО!або нейтралізуйте путіна.
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25.02.2022 08:26 Відповісти
 
 