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Бомбардування Києва – очевидний акт терору, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Бомбардування Києва – очевидний акт терору, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським заявив, що російські бомбардування Києва – це " очевидний акт терору".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Польщі написав на свої сторінці у твіттері.

"Щойно розмовляв із Володимиром Зеленським. Ситуація в Києві вкрай складна. Рано-вранці почали бомбити місто. Безпілотники кидають бомби на житлові будинки. Гинуть люди. Це очевидний акт терору для підриву морального духу, але є величезна рішучість захищати столицю", – написав Дуда.

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Бомбардування Києва – очевидний акт терору, - Дуда 01
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Топ коментарі
+10
Это акт государственного терроризма
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25.02.2022 09:04
+7
Фуйло - терорист, вся його держава- терористи.
Вчора загинуло 137 наших Героїв...це більше ніж кількість людей на росії.
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25.02.2022 09:23
+7
Поляки це якраз розуміють, а от, наприклад, німці - ні
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25.02.2022 09:35
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Это акт государственного терроризма
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25.02.2022 09:04 Відповісти
Когда там уже будет лендлиз от Америки , обещали же
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25.02.2022 09:07 Відповісти
Россия выпустила по Украине более 160 ракет

https://youtu.be/etkDxhP6FmE
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25.02.2022 09:14 Відповісти
У Путина сорвало крышу , это факт

Он в другой реальности
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25.02.2022 09:21 Відповісти
Фуйло - терорист, вся його держава- терористи.
Вчора загинуло 137 наших Героїв...це більше ніж кількість людей на росії.
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25.02.2022 09:23 Відповісти
Дуда, ще не зрозумів, що Польща наступна.
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25.02.2022 09:25 Відповісти
Поляки це якраз розуміють, а от, наприклад, німці - ні
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25.02.2022 09:35 Відповісти
он,как раз,понимает это отлично..
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25.02.2022 09:36 Відповісти
Так чому Польша не відкриває другий фронт і не допомагає боротись з терористами?
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25.02.2022 09:46 Відповісти
 
 