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Ця війна – війна Путіна, йому не перемогти, - Шольц

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Ця війна – війна Путіна, йому не перемогти, - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц наголосив на готовності Північноатлантичного альянсу запобігти розширенню масштабів війни, розпочатої Росією проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW,  про це він заявив у телевізійному зверненні до громадян Німеччини увечері у четвер, 24 лютого.

"Путіну не слід недооцінювати рішучість НАТО захищати всіх своїх членів", - заявив Шольц.

За його словами, це стосується всіх партнерів НАТО на сході Європи - країн Балтії, а також Польщі, Румунії, Болгарії та Словаччини. Партнери з альянсу єдині у думці, що "всіми доступними нам засобами" необхідно запобігти поширенню конфлікту на інші країни, сказав Олаф Шольц.

"Німеччина та її союзники знають, як захищатися", - попередив він.

Вторгнувшись в Україну, Володимир Путін намагається насильно змінити кордони в Європі та, "можливо, стерти з карти світу цілу країну", заявив глава німецького уряду.

"Ми є свідками початку війни, якої ми не бачили в Європі понад 75 років", - сказав він, додавши, що відповідальність за цю війну лежить особисто на президентові Росії.

"Ця війна – війна Путіна, – підкреслив Олаф Шольц. – Він один, а не російський народ, зважився на цю війну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це жахливий день для України та чорний день для Європи", - Шольц

Він знову закликав Путіна вивести війська з України.

"Негайно припиніть бойові дії, виведіть війська з території України, відкликайте визнання "Л/ДНР", що суперечить міжнародному праву", - зажадав політик.

За словами Шольца, санкції, які планує запровадити ЄС щодо Росії на тлі її агресії в Україні, жорстко вдарять по російській економіці.

"Путін не переможе", - наголосив канцлер ФРН.
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Топ коментарі
+30
хватит *******, давайте оружие
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25.02.2022 10:19
+27
Пи.арас, ты зачем отключение SWIFT заблокировал? Бабла тебе не хватает?
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25.02.2022 10:22
+18
Путин пошлет Шольца также как и Макрона и что?Газ важнее?(
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25.02.2022 10:19
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Путин пошлет Шольца также как и Макрона и что?Газ важнее?(
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25.02.2022 10:19 Відповісти
qwest@qwest__·14 мин

⚡️Министр финансов ФРГ заявил о "полной блокаде" российских банков и практически прекращении бизнеса с Россией
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25.02.2022 10:29 Відповісти
Шольц засцяв, бо серед тих, хто проти відключення свифту: німеччина, ******, макаронніки та кипр.
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25.02.2022 10:31 Відповісти
хватит *******, давайте оружие
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25.02.2022 10:19 Відповісти
Та уже похер. Предатель подоляк уже говорит о переговорах с кацапней.
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25.02.2022 10:24 Відповісти
Подоляк то не Украина и ЗЕ тоже не Украина. Сцикливая ЗЕшобла пусть здохнет
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25.02.2022 10:40 Відповісти
Такое ,а бы ******.ть
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25.02.2022 10:20 Відповісти
Он забыл сказать -"ну пожалуйста, не надо..."
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25.02.2022 11:31 Відповісти
*******. ***** обосрется в Украине, какая НАТО? Вы должны рахиты каждый час помощь отправлять нам, а не балаболить
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25.02.2022 10:20 Відповісти
Чтобы санкции подействовали, нужно время. Чтобы было время - нужно усиление нашего ПВО или закрытие воздушного пространства силами НАТО. Но увы и ах.
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25.02.2022 10:20 Відповісти
Мерзкий двуличный *****@с!
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25.02.2022 10:22 Відповісти
Пи.арас, ты зачем отключение SWIFT заблокировал? Бабла тебе не хватает?
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25.02.2022 10:22 Відповісти
Путін один воює на всіх фронтах, ви їхні сайти почитайте, там більшість орків
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25.02.2022 10:22 Відповісти
сидят руками размахивают и пишут статьи как Украина сама отбивает атаки оккупанта агрессора
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25.02.2022 10:23 Відповісти
Шольц как насчёт оружия?
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25.02.2022 10:24 Відповісти
*******!Нет слов!……..😡😡😡
Здесь живу, НО такого длбое……ещё не встречала😡😡
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25.02.2022 10:24 Відповісти
Этот Шольц такой же «мой», как и «ваш»………
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25.02.2022 11:02 Відповісти
*******
немчура вонючая как пуйло
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25.02.2022 10:24 Відповісти
Схоже не на виступ канцлера Німеччини, а на гавкіт переляканої шавки.
Ви ж усі лише американцями прикриваєтесь, нездари..
Одного разу вони відмовляться вас захищати, так як ви відмовили нам у допомозі.
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25.02.2022 10:25 Відповісти
галіме базікало
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25.02.2022 10:25 Відповісти
Да вся Німеччина - путінські повії
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25.02.2022 10:27 Відповісти
Шольц все ще вважає, що ми кацапів касками закидаємо? Коли кацапи їх називали гейропою, частково вони були праві. Нажаль.
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25.02.2022 10:29 Відповісти
Каска для шольца - то святий атрибут з часів Великої вітчизняної війни.
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25.02.2022 10:33 Відповісти
ну що німчура, вдихайте глуппше з труби грязь-мяса!!!
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25.02.2022 10:30 Відповісти
***** розмазня
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25.02.2022 10:31 Відповісти
Озабоченный давай вырубайте Путину SWIFT!
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25.02.2022 10:32 Відповісти
І до чого створювати безглузді коливання повітря? Засмічує інформаційний простір.
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25.02.2022 10:32 Відповісти
я правильно понял что ему вобще ***** на Украину и он про страны нато волнуется?
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25.02.2022 10:32 Відповісти
За своє крісло

Йому і на Німеччину спати

А що там казати про інші країни НАТО
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25.02.2022 10:35 Відповісти
И есть у него альтернатива - тлен или плен.
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25.02.2022 10:35 Відповісти
І вони кажуть, що ми не доросли до НАТО? Та ви без США купка говноїдів
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25.02.2022 10:35 Відповісти
Він один, а не російський народ, зважився на цю війну
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А кто же тогда стреляет в украинцев? Клоны хла? Как раз таки народец свинарника полностью поддерживает вторжение в Украину. Тех кацапов, которые против воны, мизер. На уровне статистической погрешности.
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25.02.2022 10:35 Відповісти
А взагалі хай воно пиз.ить, а нам своє робить
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25.02.2022 10:37 Відповісти
Та шо ти кажеш, сцикливий оберфюрер??? Що тобі ***** пообіцяло за опір відключенню SWIFT?? 4 рейх під твоїм керівництвом??
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25.02.2022 10:38 Відповісти
Не треба відокремлювати "російський нарід" від пуйла. На нашій землі саме цей лядський нелюдь. Кого виправдовує канцлер?!
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25.02.2022 10:41 Відповісти
Прибалтике приготовиться,Шольц вас продавать задорого
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25.02.2022 10:43 Відповісти
Після перемоги та встановлення Українського Гетьманату треба організувати каральний похід на європу і всіх цих боягузів натраскати по сраці.
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25.02.2022 10:45 Відповісти
"наголосив на готовності...". коли вже реально діяти почнете, суки!
бундесвер передав (чи продав?) ЗСУ 5000 касок! цілих п'ять тисяч касок, Карл!!!
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25.02.2022 10:48 Відповісти
а де вони ті каски? їх хто-небудь взагалі бачив?
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25.02.2022 12:33 Відповісти
НАТО обісралось і сидить тихо обісране в куточку. Шольц забився в самий глибокий кут.
Дякую що тепер знаєм що ви є насправді
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25.02.2022 10:52 Відповісти
Послухай, німець Щольц - нам до дупи твоя рішучість, коли ти наочно бачиш, як значно сильніший та підступніший рашистський ворог заливає кров'ю Україну! Ганьба тобі, німець Шольц та усім подібним!
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25.02.2022 11:07 Відповісти
Не дуже щось помінялося...
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25.02.2022 11:16 Відповісти
Вважаю, шо якнайкращою, найефективнішою "азабочєнастью" оцих прокремлівських гнид було б негайне скликання усіх головних політичних та гуманітарних структур світу (ООН/ЄСПЛ/ПАРЄ тощо) та викинути московію нах відтіля на невизначений термін! Гадаю, то була б найкраща гуманітарна підтримка України. Бо, чесно кажу, оцей політичний беззмістовний піздьож вже починає набридати та реально заважати боронити звою землю. Санкції у нинішньому вигляді подіють на андрофагів, як показала практика, ще не скоро. Для Держави, нажаль, може бути запізно.
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25.02.2022 11:33 Відповісти
тевтонский ****#бол озабоченный. оружие дай немедленно. украина сражается.
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25.02.2022 12:31 Відповісти
Оля, не очкуй. НАТа вас захистить. Копай окоп та ховайся.
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25.02.2022 12:39 Відповісти
Здрібніли німці, здрібніли...
От наглядна ілюстрація того, як ліберальська маячня руйнує людський мозок.
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25.02.2022 12:46 Відповісти
Свифт выключи, швайне!
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25.02.2022 12:48 Відповісти
Ну если ты Олух в порыве страсти во время очередного минета откусишь хер путину, тогда да!
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25.02.2022 13:34 Відповісти
 
 