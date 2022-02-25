Ця війна – війна Путіна, йому не перемогти, - Шольц
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Канцлер ФРН Олаф Шольц наголосив на готовності Північноатлантичного альянсу запобігти розширенню масштабів війни, розпочатої Росією проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це він заявив у телевізійному зверненні до громадян Німеччини увечері у четвер, 24 лютого.
"Путіну не слід недооцінювати рішучість НАТО захищати всіх своїх членів", - заявив Шольц.
За його словами, це стосується всіх партнерів НАТО на сході Європи - країн Балтії, а також Польщі, Румунії, Болгарії та Словаччини. Партнери з альянсу єдині у думці, що "всіми доступними нам засобами" необхідно запобігти поширенню конфлікту на інші країни, сказав Олаф Шольц.
"Німеччина та її союзники знають, як захищатися", - попередив він.
Вторгнувшись в Україну, Володимир Путін намагається насильно змінити кордони в Європі та, "можливо, стерти з карти світу цілу країну", заявив глава німецького уряду.
"Ми є свідками початку війни, якої ми не бачили в Європі понад 75 років", - сказав він, додавши, що відповідальність за цю війну лежить особисто на президентові Росії.
"Ця війна – війна Путіна, – підкреслив Олаф Шольц. – Він один, а не російський народ, зважився на цю війну".
Він знову закликав Путіна вивести війська з України.
"Негайно припиніть бойові дії, виведіть війська з території України, відкликайте визнання "Л/ДНР", що суперечить міжнародному праву", - зажадав політик.
За словами Шольца, санкції, які планує запровадити ЄС щодо Росії на тлі її агресії в Україні, жорстко вдарять по російській економіці.
"Путін не переможе", - наголосив канцлер ФРН.
Будь ласка, зачекайте...
⚡️Министр финансов ФРГ заявил о "полной блокаде" российских банков и практически прекращении бизнеса с Россией
Украина готова к переговорам с РФ о нейтральном статусе, но требует гарантий безопасности - ОП
Здесь живу, НО такого длбое……ещё не встречала😡😡
немчура вонючая как пуйло
Ви ж усі лише американцями прикриваєтесь, нездари..
Одного разу вони відмовляться вас захищати, так як ви відмовили нам у допомозі.
Йому і на Німеччину спати
А що там казати про інші країни НАТО
======================================
А кто же тогда стреляет в украинцев? Клоны хла? Как раз таки народец свинарника полностью поддерживает вторжение в Украину. Тех кацапов, которые против воны, мизер. На уровне статистической погрешности.
бундесвер передав (чи продав?) ЗСУ 5000 касок! цілих п'ять тисяч касок, Карл!!!
Дякую що тепер знаєм що ви є насправді
От наглядна ілюстрація того, як ліберальська маячня руйнує людський мозок.