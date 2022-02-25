Польща планує закрити повітряний простір для російських авіакомпаній

Уряд Польщі готує рішення про закриття повітряного простору для російських авіакомпаній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у твіттері.

"Я розпорядився підготувати постанову Ради міністрів, яка призведе до закриття повітряного простору для російських авіакомпаній", - написав він.

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