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Польща планує закрити повітряний простір для російських авіакомпаній

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Польща планує закрити повітряний простір для російських авіакомпаній

Уряд Польщі готує рішення про закриття повітряного простору для російських авіакомпаній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у твіттері.

"Я розпорядився підготувати постанову Ради міністрів, яка призведе до закриття повітряного простору для російських авіакомпаній", -  написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Просимо країни Заходу запровадити над Україною безпольотну зону, - Зеленський

Польща планує закрити повітряний простір для російських авіакомпаній 01
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Топ коментарі
+22
Британия первая, теперь Польша
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25.02.2022 15:52
+9
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25.02.2022 15:54
+3
Сьогодні всі українці мають бути військовими.
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25.02.2022 15:57
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Британия первая, теперь Польша
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25.02.2022 15:52 Відповісти
Британия закрыла?
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25.02.2022 15:55 Відповісти
Російська Федерація закрила повітряний простір для літаків Великої Британії.

Як повідомили у Федеральному агентстві повітряного транспорту (Росавіація): «25 лютого 2022 року з 11:00 за московським часом введено обмеження на використання повітряного простору РФ для польотів повітряних суден, що належать, взяті в оренду або знаходяться в експлуатації у осіб, пов'язаних з Великобританією або зареєстрованих у Великій Британії, у пункти на території РФ, включаючи транзитні польоти через повітряний простір РФ.»

У Росавіації також заявили, що цей захід вжито як крок у відповідь на заборону авіавлади Великобританії на польоти російських авіакомпаній, пояснили в Росавіації.
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25.02.2022 15:59 Відповісти
Планує тільки зараз?
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25.02.2022 15:53 Відповісти
это санкции или военные прещкоды?
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25.02.2022 15:53 Відповісти
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25.02.2022 15:54 Відповісти
Сьогодні всі українці мають бути військовими.
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25.02.2022 15:57 Відповісти
...тим більше, що козацького, тобто військового, роду.
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25.02.2022 16:00 Відповісти
Хорошо Прибалтике. Сразу вступили в нато, пока россия еще была слабая после развала союза. И живут теперь себе спокойно. А сейчас россия окрепла на западных нефтедолларах и начинает вы*бываться.
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25.02.2022 15:55 Відповісти
Обвал курса рубля и котировок на фондовной бирже, а также риск санкций против крупнейших российских банков, связанные с военными действиями России на Украине, привели к паническим настроениям у россиян. С самого утра люди выстраиваются в длинные очереди, чтобы снять наличные деньги или обменять рубли на валюту. Появляются сообщения о валютных спекулянтах.

Последние новости о "специальной военной операции" России на Украине - в нашей онлайн-трансляции.

"Кто знает, баксы есть в [банкомате] "Тинькофф"?" - спрашивает мужчина у стоящих в очереди людей в ТЦ возле метро "Митино" в Москве. Ему в ответ отрицательно качают головой.

Корреспондент Би-би-си тоже отстоял в очереди и попытался снять наличные доллары в банкомате "Тинькофф", но безуспешно. На экране банкомата символы доллара и евро были зачеркнуты, то есть возможности снять их не было.

Решение президента России Владимира Путина начать военные действия на Украине привело к обвалу фондового рынка и курса рубля в четверг утром. В первую половину дня курс доллара на торгах на бирже достигал 89,6 рубля, а евро - почти 100 рублей. Панически продавать рубли стали не только инвесторы, но и обычные россияне.
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25.02.2022 15:56 Відповісти
это вчера было, сегодня после обеспокоеных "санкций" курс понемногу назад возвращается
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25.02.2022 16:04 Відповісти
Жилье для бежинцев Молдова!!! https://999.md/ru/list/real-estate/housing-for-refugees
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25.02.2022 15:57 Відповісти
Если так будет, то кацапчикам в Европу через Северный полюс летать прийдется.
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25.02.2022 15:58 Відповісти
Дуже добре, бо їх АэрЬЕфлот тільки і шастає через Польщу по усій Европі, а так будуть наматувати додаткові круги, що призведе до збільшення витрат на паливо, а отже задля покриття збитків змусять збільшіти вартість квитків, що не кожна козляча морда з російськими шлелепами зможе собі дозволити
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25.02.2022 16:21 Відповісти
Моравецький,ти якого хріну досі не закрив той простір? У нас тут армія і люди без верховного гк відбиваються,а ти чухаєшся
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25.02.2022 16:40 Відповісти
Якщо закриють то з Заходу тільки через Данію чи Норвегію. А воно їм потрібно?
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25.02.2022 19:54 Відповісти
 
 