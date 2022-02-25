6 577 17
Польща планує закрити повітряний простір для російських авіакомпаній
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Уряд Польщі готує рішення про закриття повітряного простору для російських авіакомпаній.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у твіттері.
"Я розпорядився підготувати постанову Ради міністрів, яка призведе до закриття повітряного простору для російських авіакомпаній", - написав він.
Топ коментарі
+22 Kristobal Juan
показати весь коментар25.02.2022 15:52
+9 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар25.02.2022 15:54
+3 віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар25.02.2022 15:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Як повідомили у Федеральному агентстві повітряного транспорту (Росавіація): «25 лютого 2022 року з 11:00 за московським часом введено обмеження на використання повітряного простору РФ для польотів повітряних суден, що належать, взяті в оренду або знаходяться в експлуатації у осіб, пов'язаних з Великобританією або зареєстрованих у Великій Британії, у пункти на території РФ, включаючи транзитні польоти через повітряний простір РФ.»
У Росавіації також заявили, що цей захід вжито як крок у відповідь на заборону авіавлади Великобританії на польоти російських авіакомпаній, пояснили в Росавіації.
Последние новости о "специальной военной операции" России на Украине - в нашей онлайн-трансляции.
"Кто знает, баксы есть в [банкомате] "Тинькофф"?" - спрашивает мужчина у стоящих в очереди людей в ТЦ возле метро "Митино" в Москве. Ему в ответ отрицательно качают головой.
Корреспондент Би-би-си тоже отстоял в очереди и попытался снять наличные доллары в банкомате "Тинькофф", но безуспешно. На экране банкомата символы доллара и евро были зачеркнуты, то есть возможности снять их не было.
Решение президента России Владимира Путина начать военные действия на Украине привело к обвалу фондового рынка и курса рубля в четверг утром. В первую половину дня курс доллара на торгах на бирже достигал 89,6 рубля, а евро - почти 100 рублей. Панически продавать рубли стали не только инвесторы, но и обычные россияне.