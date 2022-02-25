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Рада Європи зупиняє членство Росії в організації

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Рада Європи зупиняє членство Росії в організації

Спільний комітет Ради Європи, що об’єднує керівництво ПАРЄ, представників держав-членів та генерального секретаря організації, рекомендує застосувати щодо Росії виключну процедуру, що веде до виключення цієї держави з РЄ.

Про це заявив президент ПАРЄ Тіні Кокс на пресконференції у Страсбурзі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Тіні Кокс заявив, що під час засідання Спільного комітету був консенсус щодо рішення, яке має бути офіційно ухвалене пізніше у п’ятниці.

"Я давно в ПАРЄ, і вперше бачу таку єдність на всіх рівнях. Рішення за Комітетом міністрів, але в розумінні, що (очікуване рішення) це стаття 8 - призупинення участі РФ у всіх органах Ради Європи", - пояснив Тіні Кокс.

Формально це рішення має ухвалити Комітет міністрів РЄ, засідання якого відбудеться надвечір, однак Кокс кілька разів наголосив, що наразі розглядається лише один варіант дій. "Розпочавши війну проти України, Росія дала відповідь, що вона не може бути частиною нашої організації", - заявив Кокс, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Варто зауважити, що Тіні Кокса вважають одним з найбільш проросійських членів ПАРЄ, досі він системно захищав інтереси РФ в усіх ситуаціях, зокрема, був адвокатом зняття санкцій з РФ у ПАРЄ у 2019 році, однак цього разу він висловлювався з абсолютною категоричністю про неприпустимість дій РФ та про її несумісність з принципами організації.

Згадана ст. 8 каже, що будь-який член Ради Європи, який cерйозно порушив статтю 3 Статуту РЄ (про повагу до верховенства права та фундаментальних свобод. - ЄП), може бути покараний шляхом "призупинення представництва (в КМРЄ), а також Комітет може попросити його вийти з Ради Європи". За словами Кокса, наразі формально йдеться про призупинення. Утім, за бажання, Комітет міністрів може також розглянути виключення РФ з організації, додав Кокс.

У березні планується провести термінову позачергову сесію ПАРЄ через події в Україні, представників Росії на неї вже не допустять.

"Якщо КМРЄ ухвалить рішення про те, щоби призупинити членство, це означатиме, що РФ не зможе брати участь у всіх активностях організації... Не можна так порушити фундаментальні принципи Ради Європи і далі продовжувати працювати у ній", - заявив Кокс
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Топ коментарі
+38
коли рф позбавлять незаконно отриманого права вето в Генасамблеї ООН і викинуть з числа постійних її членів..?
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25.02.2022 16:03
+23
ну наконец то,хоть что то !
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25.02.2022 16:01
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ну наконец то,хоть что то !
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25.02.2022 16:01 Відповісти
Камешек к камешку финал Лиги Чемпионов забрали 3 этапа кубка мира по лыжным гонкам до свидание и это далеко не вечер пусть теперь сами бегают в лаптях по снегу
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25.02.2022 16:34 Відповісти
пацан йшов до успіху, пацан хотів тріумфу як у афганських талібів 😂
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25.02.2022 16:51 Відповісти
Ну то правильно, все ближче до степів Монголії а не в ЄС !
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25.02.2022 16:41 Відповісти
Это "хоть что-то"- как слону дробина. Парашу надо исключать, а не приостанавливать, гнать ссанными тряпками отовсюду в мире
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25.02.2022 16:57 Відповісти
НУ НАРЕШТІ...
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25.02.2022 16:01 Відповісти
Ну хоть что то
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25.02.2022 16:01 Відповісти
И что это даст? Места на парковке заберут???
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25.02.2022 16:02 Відповісти
Чмошник обрезанный за ртом следи.
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25.02.2022 16:08 Відповісти
Значит обрежут тебя насильно)
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25.02.2022 16:12 Відповісти
тебе яйца режут без наркоза, а ты ещё поешь? изврат однако!!
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25.02.2022 16:23 Відповісти
Ватных дикарей на заседаниях не будет с речами про распятую корову. Непонятно только, надолго ли.
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25.02.2022 16:14 Відповісти
Не-а, парковку! Вместе с автомобилем.
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25.02.2022 17:05 Відповісти
коли рф позбавлять незаконно отриманого права вето в Генасамблеї ООН і викинуть з числа постійних її членів..?
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25.02.2022 16:03 Відповісти
после того, как ядерные ракеты на окорочка поменяют
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25.02.2022 16:16 Відповісти
В Конгрессе США распространили проект резолюции об исключении России из Совбеза ООН

https://www.forbes.ru/society/456997-v-kongresse-ssa-rasprostranili-proekt-rezolucii-ob-isklucenii-rossii-iz-sovbeza-oon
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25.02.2022 16:31 Відповісти
Ще краще:
EU preparing to freeze Vladimir Putin and Sergei Lavrov's assets, reports say

The EU is preparing to freeze the assets of Russia's president Vladimir Putin and foreign minister Sergei Lavrov as part of a third round of sanctions against Russia, the Financial Times reports.

Foreign ministers are planning to approve the sanctions package this afternoon, along with a number of measures against Russian banks and industry, the paper quotes three people familiar with the matter.

Putin and Lavrov will not be subject to a ban on travelling under the measures, the FT writes, underlining the EU's willingness to keep symbolic diplomatic possibilities open.

An EU official, speaking under condition of anonymity, told Reuters: "We are moving as quickly as we can," adding the bloc could also target "many more" oligarchs.
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25.02.2022 16:34 Відповісти
переклад
ЄС готується заморозити активи президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова в рамках третього раунду санкцій проти Росії, повідомляє Financial Times.

Міністри закордонних справ планують сьогодні вдень затвердити пакет санкцій, а також ряд заходів проти російських банків і промисловості, цитує видання трьох людей, знайомих з цим питанням.

Путін і Лавров не будуть підпадати під заборону на поїздки в рамках цих заходів, пише FT, підкреслюючи готовність ЄС зберегти символічні дипломатичні можливості відкритими.

Чиновник ЄС, висловлюючись на умовах анонімності, сказав Reuters: «Ми рухаємося так швидко, як тільки можемо», додавши, що блок також може бути націлений на «багато більше» олігархів.
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25.02.2022 16:48 Відповісти
чуть раньше на цензоре

Послы ЕС достигли компромисса по замораживанию активов Путина и Лаврова, - Йозвяк Источник: https://censor.net/ru/n3319156
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25.02.2022 16:58 Відповісти
**#ть вони "супер швидкі" ..... наче ***** вже не всеодно.
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25.02.2022 16:03 Відповісти
пора росію вже називати не "агресором", а "ворогом". вони ж відкрито на нас напали.
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25.02.2022 16:04 Відповісти
там уже достатньо нароблено, щоб і країною-терористом визнати, питання тільки "кишка тонка", як кажуть кацапи(нажаль не згадав українсьокго аналогу), в Європи - чи ні...
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25.02.2022 16:18 Відповісти
пора уже называть имена своими именами! Международный террорист!!!
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25.02.2022 16:25 Відповісти
Это маленькая победа, братья!!!!
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25.02.2022 16:06 Відповісти
А вони оце ще й досі там були?
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25.02.2022 16:07 Відповісти
Они к этому готовы, они уже удила закусили конкретно.
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25.02.2022 16:07 Відповісти
Как остановили, так и вернут, если им дать снова очухаться. Россия это знает. Поэтому надо давить на то что Россия должна сначала измениться, а не просто остановить членство на неопределенное время. Короче, остановить с условием.
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25.02.2022 16:10 Відповісти
пока только приостановка, а не исключение
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25.02.2022 16:10 Відповісти
Надолго??? как в сексе: туда - суда - туда - суда... проститутки европейские... Украина вас защищает от кацапии, что бы вы жировали у себя... не будет нас, вылетите со своих насиженных мест...
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25.02.2022 16:10 Відповісти
Вот и посмотрим.
Тютелька в тютельку - это не всегда половой акт лилипутов. Может и покажут, что у них есть подобие яиц.
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25.02.2022 16:24 Відповісти
Её уже выгоняли, и шо?
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25.02.2022 16:11 Відповісти
Как будут выезжать карманы проверяйте!!!! В прошлый раз тырили разную мелочь😁
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25.02.2022 16:17 Відповісти
проснулись твари....
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25.02.2022 16:13 Відповісти
Я не кацап реально что это даст свиньи дикари надо бить по баблу обрушить ****** перестать пускать кацапов в ЕС
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25.02.2022 16:14 Відповісти
Их там не должно быть и так, минимум 8 лет.
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25.02.2022 16:14 Відповісти
тепер на черзі прецедент - радбез ООН! і миротворці в Україну відразу ж
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25.02.2022 16:15 Відповісти
звільнити наші території, створити буферну зону з кубанської народної республіки, ростовської народної республіки & Co, а туди вже миротворців
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25.02.2022 16:59 Відповісти
Они только останавливаююююТ ..**** ну чего вы такие тугие на подъем?? Все ни как не остановят ну ни как.........
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25.02.2022 16:16 Відповісти
они не тугие, они сцыкливые... к тому же, они за себя волнуются, мы им, по большому счету, не особо и интересны, иначе они в рашку еще в 2014м ссаными тряпками выгнали б
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25.02.2022 16:26 Відповісти
)))) ухохотаться и не жить
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25.02.2022 16:20 Відповісти
Папа Римский лично пришел в посольство России в Ватикане
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25.02.2022 16:22 Відповісти
Почему надо немедленно отключить SWIFT? Потому что это инструмент мгновенного действия. Да, санкции вводятся действительно "Адовы" но это пролонгированное действие с отсроченным результатом. А удар нужен сейчас чтобы каждый россиянин на себе его почувствовал.
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25.02.2022 16:23 Відповісти
немцам,итальянцам и кипру будет очень больно))) немцы согласны полностью блокировать банки и это уже очень большой прогресс. Насыпать рашке надо с небольшим перерывом на ланч и следить за курсом и акциями))) хоть и временно, но эффективно работает, минус из кубышки пенсов+разгон инфляции.
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25.02.2022 16:54 Відповісти
срать мацкалям на совет Европы
они ради того, чтоб уничтожить Украину, готовы и свою рашку разнести
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25.02.2022 16:24 Відповісти
этого мало.. военным преступником кабаевым - должна заняться Гаага!!!
Зеленский, ты дал соответствующие распоряжения юристам, чтобы кабаев не соскочил, как со сбитым гражданским самолётом в 2014?
все преступления кабаева должны быть задокументированы, ночные бомбежки городов Украины, убийства мирных жителей, военная агрессия..
сейчас гопник кабаев обосрался, оно начало понимать, что натворило, что теперь оно - военный преступник!

Зеленский, ты можешь войти в мировую историю, как победитель мордора, хотя истинные победители - это украинские военные..
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25.02.2022 16:24 Відповісти
нет, это сейчас реально, сейчас должны работать украинские и международные юристы и фиксировать военные преступления кабаева!
это начало большого конца этого невзрачного кремлёвского маньяка!
зеленскому не хлопать ушами и молиться за наших славных военных! зеленскому надо поменять окружение, и понять, что только поддержка народа - настоящая власть и сила!
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25.02.2022 16:44 Відповісти
главное собрать доказательства военных преступлений против мирных граждан Украины - военная агрессия против Украины, документировать, фото и видео, свидетели, жертвы бомбежек..
преступника кабаева доставят сами, есть процедуры, или сдадут его же шестерки..
это очень раскачает режим кабаева!
надо действовать в этом направлении, кабаев уже сидит в памперсах..
зеля счастливчик, если не упустит такую возможность, войдёт в историю, как победитель мордора..
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25.02.2022 17:50 Відповісти
бестолковая организация. сборище пенсионеров
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25.02.2022 16:28 Відповісти
И небольшие штрихи к экономике эрефии:

Московский завод Renualt встал из-за прекращения поставок импортных деталей

Sberbank CZ (Сбербанк Чехия), входящий в банковскую группу Sberbank-Europe, был вынужден в пятницу закрыть в Чехии все свои 24 отделения из-за агрессивности клиентов.
Начало положено.Жуйте, господа.
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25.02.2022 16:32 Відповісти
С утра кричу. Постоянно давайте статистику.
Минобороны: Уничтожено 2800 российских военных
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25.02.2022 16:33 Відповісти
Да.
https://www.youtube.com/watch?v=o7uDERvtqhc
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25.02.2022 16:36 Відповісти
2800? Jesce ne vecer.
https://www.youtube.com/watch?v=A_i6esKE2x0
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25.02.2022 18:59 Відповісти
Страна изгой,гнать из всех организаций цивилизованного мира,их "друзья"всемирные изгои
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25.02.2022 16:34 Відповісти
раша должна быть выкинута из совбеда оон
отключен свифт
тотальное эмбарго на газ и нефть
сейчас же
а не когда то там потом
позор немецким бюргерам и прочим
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25.02.2022 16:34 Відповісти
пусть помогут реально тогда
а не озабоченностями
никто сюда не просит солдать нато
но помочь оружием
и многим другим
помогите

не надо бросать как грузию
который раз уже?

"денацификация"
это что ввх говорит?
будет концлагеря строить для украицев?
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25.02.2022 17:06 Відповісти
з того, що вони наступні
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25.02.2022 17:06 Відповісти
саме, якщо НАТО чогось варте, бургерам треба діяти на випередження
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25.02.2022 17:18 Відповісти
ссср и без него жил. Речь о том,чтобы эта обезьяна не швырнула ядерную ракету на мир.
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25.02.2022 16:36 Відповісти
Тогда был Варшавский блок. Это посильнее было чем россия вместе с отсталыми странами.
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25.02.2022 16:40 Відповісти
России нет места. Ты, что глухой? России нет нигде места.
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25.02.2022 16:38 Відповісти
и еще разик о погоде !!!! ))))
///
Общее состояние российских миллиардеров за один день сократилось на 39 миллиардов долларов из-за вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Наибольшие потери испытал президент нефтедобывающей компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Его состояние уменьшилось на 6,2 миллиарда долларов - до 13 миллиардов. Акции компании 24 февраля упали примерно на 33-35%.
Глава металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов потерял 4,2 миллиарда долларов, в результате чего его состояние составило 23 миллиарда долларов.
Самый богатый человек в России, президент «Норильского никеля» Владимир Потанин, лишился трех миллиардов долларов.

По итогам торгов 24 февраля индекс Мосбиржи упал более чем на 33 процентов, РТС - почти на 40 процентов. Курс американского доллара подскочил до рекордного уровня 89,90 рубля, а евро - 99,99 рубля.

Менее чем за два месяца с начала 2022 года Алекперов и совладелец «Новатэка» и «Сибура», друг президента Путина Геннадий Тимченко (против которого Великобритания ранее ввела персональные санкции) потеряли приблизительно по 10 миллиардов долларов - более 40 процентов своего состояния.
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25.02.2022 16:41 Відповісти
Будь проклята каапская орда!
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25.02.2022 16:42 Відповісти
Я, бы обратился к высшим чиновникам России. Хватит трястись перед пуйлом на ковре.
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25.02.2022 16:42 Відповісти
Це ті позоники , які повернули рашистів а паре..
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25.02.2022 16:43 Відповісти
Як же довго до них доходить...
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25.02.2022 16:43 Відповісти
Форма существования белковых тел в русне не приемлема для земли.
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25.02.2022 16:44 Відповісти
Якщо стільки вбитих москалів то чому так мало фотографій їх трупів? Їх треба всі фоткати при можливості з документами крупно та виставляти в мережу БЕЗ пікселі. Хай московія бачить своїх . Це обов взагалі треба робити.
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25.02.2022 16:47 Відповісти
Убийство украинцев и разрушение страны - приостановка членства.
Что нужно сделать для исключения?
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25.02.2022 16:50 Відповісти
Вот, Вам, Европа. Уничтожено 2800 рашиста. Это было раньше. Сейчас больше 3000.
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25.02.2022 16:50 Відповісти
Переговоры со стороны силы. Или мертвых рашистов будет больше 10000.
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25.02.2022 16:52 Відповісти
А тепер в ООН та по-перше - в Радбезі ООН! І ніяких там більш вето ні для кого!!! А то бач, деякі звірі рівніше, ніж інші!
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25.02.2022 16:54 Відповісти
Да уж. Скажи мне кто лет 20 назад, что Путин, все ещё будучи президентом, будет вести военную операцию против полуфиналиста Высшей лиги КВН, а террористы Талибана будут призывать их к мирным переговорам, я бы, мягко говоря, *****! (Не моё.)
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25.02.2022 16:58 Відповісти
Очередная кормушка для путинферштееров наконец-то разваливается!
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25.02.2022 17:03 Відповісти
Европа. Украина, это не Афганистан, не Молдова, Не Грузия, не Сирия.
Это УКРАИНА!!!
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25.02.2022 17:09 Відповісти
Позарился на Украинское? Ну, ну. Гнать будем накуй.
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25.02.2022 17:11 Відповісти
Авиаудара, погибли.
Стингеры же прислали. Тактика боя простая. Бьем 3-я или 4-я по вертушкам. По очереди. Оно то стоит.
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25.02.2022 17:14 Відповісти
там матвиенко в казахстан летит
только попробуй токаев что то там признай
мы и так экономически в жопе изза хотелом фюрера
так еще и дальше в нее попадем
и самое главное будем отвественны за те тысячи убийства что творит он в украине
шли нахрен их
пусть ищют поддержки у науру и венесуэлы
боишься?
попроси помощи у сраного китая
(который я ненавижу из-за концлагерей для уйгуров)
НЕ ВЗДУМАЙ ПРИСЫЛАТЬ В УКРАИНУ ВОЕННЫХ ИЛИ ПРИЗНАВАТЬ ДЫРЫ

то что там орки для вида возили свои тушки в январе
этот цирк оставь себе, они ничего не успели сделать
вы же "всех поймали"

у нас тут много украинцев живет, головой думай
мы и так еле еле крым не признавали, абхазию и осетию
не вздумай
(когда надо не признвали, но и не голосовали за резолюцию по оккупации крыма
вроде так было)
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25.02.2022 17:15 Відповісти
по резолюции, ни "за" как белорусь и армения
вроде не голосовали просто
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25.02.2022 17:17 Відповісти
Для всех грузов надо закрывать!

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25.02.2022 17:34 Відповісти
нужно и из оон этих ********* вышвырнуть!из всех международных организаций вообще!
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25.02.2022 17:56 Відповісти
Срать россия хотела на Совет Европы и ООН. Там всеравно ничего не решается. Все прекрасно знают -это клубы по получению зарплаты.
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25.02.2022 18:03 Відповісти
Эрдоган обвинил Запад в бездействии: «Только и делают, что выступают с множеством советов в адрес Украины
15:50

Блок НАТО должен предпринимать более конкретные шаги и не ограничиваться заявлениями по Украине. Как сообщает Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп ***** Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле.

По словам турецкого лидера, к сожалению, Евросоюз и все те кто, придерживается прозападных взглядов, до сих пор не продемонстрировали серьезной и решительной позиции по украинскому вопросу.

«Только и делают, что выступают с множеством советов в адрес Украины. Конкретных шагов нет. Советы озвучиваются по сей день. На сегодняшнем саммите НАТО будут обсуждены шаги по данному вопросу», - сказал турецкий лидер.
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25.02.2022 18:06 Відповісти
Европааа...а.а. праваааа людееейй... європейські цінносттііі.і... блі блі лі бл
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25.02.2022 18:06 Відповісти
 
 