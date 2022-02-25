Совет Европы останавливает членство России в организации
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Совместный комитет Совета Европы, объединяющий руководство ПАСЕ, представителей государств-членов и генерального секретаря организации, рекомендует применить в отношении России исключительную процедуру, ведущую к исключению этого государства из СЕ.
Об этом заявил президент ПАСЕ Тини Кокс на пресс-конференции в Страсбурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Тини Кокс заявил, что во время заседания Совместного комитета был консенсус по поводу решения, которое должно быть официально принято позже в пятницу.
"Я давно в ПАСЕ, и впервые вижу такое единство на всех уровнях. Решение за Комитетом министров, но в понимании, что (ожидаемое решение) это статья 8 – приостановление участия РФ во всех органах Совета Европы", – пояснил Тини Кокс.
Формально это решение должен принять Комитет министров СЕ, заседание которого состоится под вечер, однако Кокс несколько раз подчеркнул, что рассматривается только один вариант действий. "Начав войну против Украины, Россия дала ответ, что она не может быть частью нашей организации", - заявил Кокс, отвечая на вопрос "Европейской правды".
Стоит отметить, что Тини Кокса считают одним из наиболее пророссийских членов ПАСЕ, до сих пор он системно защищал интересы РФ во всех ситуациях, в частности, являлся адвокатом снятия санкций с РФ в ПАСЕ в 2019 году, однако в этот раз он высказывался с абсолютной категоричностью о недопустимости действий РФ и ее несовместимости с принципами организации.
Упомянутая ст. 8 говорит, что любой член Совета Европы, серьезно нарушивший статью 3 Устава СЕ (об уважении к верховенству права и фундаментальным свободам. - ЕП), может быть наказан путем "приостановления представительства (в КМСЕ), а также Комитет может попросить его выйти из Совета Европы". По словам Кокса, сейчас формально речь идет о приостановлении. Впрочем, при желании Комитет министров может также рассмотреть исключение РФ из организации, добавил Кокс.
В марте планируется провести срочную внеочередную сессию ПАСЕ из-за событий в Украине, представителей России на нее уже не допустят.
"Если КМСЕ примет решение о том, чтобы приостановить членство, это будет означать, что РФ не сможет участвовать во всех активностях организации... Нельзя так нарушить фундаментальные принципы Совета Европы и дальше продолжать работать в нем", - заявил Кокс.
Пожалуйста, подождите...
https://www.forbes.ru/society/456997-v-kongresse-ssa-rasprostranili-proekt-rezolucii-ob-isklucenii-rossii-iz-sovbeza-oon
EU preparing to freeze Vladimir Putin and Sergei Lavrov's assets, reports say
The EU is preparing to freeze the assets of Russia's president Vladimir Putin and foreign minister Sergei Lavrov as part of a third round of sanctions against Russia, the Financial Times reports.
Foreign ministers are planning to approve the sanctions package this afternoon, along with a number of measures against Russian banks and industry, the paper quotes three people familiar with the matter.
Putin and Lavrov will not be subject to a ban on travelling under the measures, the FT writes, underlining the EU's willingness to keep symbolic diplomatic possibilities open.
An EU official, speaking under condition of anonymity, told Reuters: "We are moving as quickly as we can," adding the bloc could also target "many more" oligarchs.
ЄС готується заморозити активи президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова в рамках третього раунду санкцій проти Росії, повідомляє Financial Times.
Міністри закордонних справ планують сьогодні вдень затвердити пакет санкцій, а також ряд заходів проти російських банків і промисловості, цитує видання трьох людей, знайомих з цим питанням.
Путін і Лавров не будуть підпадати під заборону на поїздки в рамках цих заходів, пише FT, підкреслюючи готовність ЄС зберегти символічні дипломатичні можливості відкритими.
Чиновник ЄС, висловлюючись на умовах анонімності, сказав Reuters: «Ми рухаємося так швидко, як тільки можемо», додавши, що блок також може бути націлений на «багато більше» олігархів.
Послы ЕС достигли компромисса по замораживанию активов Путина и Лаврова, - Йозвяк Источник: https://censor.net/ru/n3319156
Тютелька в тютельку - это не всегда половой акт лилипутов. Может и покажут, что у них есть подобие яиц.
они ради того, чтоб уничтожить Украину, готовы и свою рашку разнести
Зеленский, ты дал соответствующие распоряжения юристам, чтобы кабаев не соскочил, как со сбитым гражданским самолётом в 2014?
все преступления кабаева должны быть задокументированы, ночные бомбежки городов Украины, убийства мирных жителей, военная агрессия..
сейчас гопник кабаев обосрался, оно начало понимать, что натворило, что теперь оно - военный преступник!
Зеленский, ты можешь войти в мировую историю, как победитель мордора, хотя истинные победители - это украинские военные..
это начало большого конца этого невзрачного кремлёвского маньяка!
зеленскому не хлопать ушами и молиться за наших славных военных! зеленскому надо поменять окружение, и понять, что только поддержка народа - настоящая власть и сила!
преступника кабаева доставят сами, есть процедуры, или сдадут его же шестерки..
это очень раскачает режим кабаева!
надо действовать в этом направлении, кабаев уже сидит в памперсах..
зеля счастливчик, если не упустит такую возможность, войдёт в историю, как победитель мордора..
Московский завод Renualt встал из-за прекращения поставок импортных деталей
Sberbank CZ (Сбербанк Чехия), входящий в банковскую группу Sberbank-Europe, был вынужден в пятницу закрыть в Чехии все свои 24 отделения из-за агрессивности клиентов.
Начало положено.Жуйте, господа.
Минобороны: Уничтожено 2800 российских военных
https://www.youtube.com/watch?v=o7uDERvtqhc
https://www.youtube.com/watch?v=A_i6esKE2x0
отключен свифт
тотальное эмбарго на газ и нефть
сейчас же
а не когда то там потом
позор немецким бюргерам и прочим
а не озабоченностями
никто сюда не просит солдать нато
но помочь оружием
и многим другим
помогите
не надо бросать как грузию
который раз уже?
"денацификация"
это что ввх говорит?
будет концлагеря строить для украицев?
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Общее состояние российских миллиардеров за один день сократилось на 39 миллиардов долларов из-за вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Наибольшие потери испытал президент нефтедобывающей компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Его состояние уменьшилось на 6,2 миллиарда долларов - до 13 миллиардов. Акции компании 24 февраля упали примерно на 33-35%.
Глава металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов потерял 4,2 миллиарда долларов, в результате чего его состояние составило 23 миллиарда долларов.
Самый богатый человек в России, президент «Норильского никеля» Владимир Потанин, лишился трех миллиардов долларов.
По итогам торгов 24 февраля индекс Мосбиржи упал более чем на 33 процентов, РТС - почти на 40 процентов. Курс американского доллара подскочил до рекордного уровня 89,90 рубля, а евро - 99,99 рубля.
Менее чем за два месяца с начала 2022 года Алекперов и совладелец «Новатэка» и «Сибура», друг президента Путина Геннадий Тимченко (против которого Великобритания ранее ввела персональные санкции) потеряли приблизительно по 10 миллиардов долларов - более 40 процентов своего состояния.
Что нужно сделать для исключения?
Это УКРАИНА!!!
Стингеры же прислали. Тактика боя простая. Бьем 3-я или 4-я по вертушкам. По очереди. Оно то стоит.
только попробуй токаев что то там признай
мы и так экономически в жопе изза хотелом фюрера
так еще и дальше в нее попадем
и самое главное будем отвественны за те тысячи убийства что творит он в украине
шли нахрен их
пусть ищют поддержки у науру и венесуэлы
боишься?
попроси помощи у сраного китая
(который я ненавижу из-за концлагерей для уйгуров)
НЕ ВЗДУМАЙ ПРИСЫЛАТЬ В УКРАИНУ ВОЕННЫХ ИЛИ ПРИЗНАВАТЬ ДЫРЫ
то что там орки для вида возили свои тушки в январе
этот цирк оставь себе, они ничего не успели сделать
вы же "всех поймали"
у нас тут много украинцев живет, головой думай
мы и так еле еле крым не признавали, абхазию и осетию
не вздумай
(когда надо не признвали, но и не голосовали за резолюцию по оккупации крыма
вроде так было)
вроде не голосовали просто
15:50
Блок НАТО должен предпринимать более конкретные шаги и не ограничиваться заявлениями по Украине. Как сообщает Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп ***** Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле.
По словам турецкого лидера, к сожалению, Евросоюз и все те кто, придерживается прозападных взглядов, до сих пор не продемонстрировали серьезной и решительной позиции по украинскому вопросу.
«Только и делают, что выступают с множеством советов в адрес Украины. Конкретных шагов нет. Советы озвучиваются по сей день. На сегодняшнем саммите НАТО будут обсуждены шаги по данному вопросу», - сказал турецкий лидер.