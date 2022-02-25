РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4026 посетителей онлайн
Новости За рубежом
26 400 97
ПАСЕ (1642) Россия (91262) Совет Европы (667)

Совет Европы останавливает членство России в организации

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Совет Европы останавливает членство России в организации

Совместный комитет Совета Европы, объединяющий руководство ПАСЕ, представителей государств-членов и генерального секретаря организации, рекомендует применить в отношении России исключительную процедуру, ведущую к исключению этого государства из СЕ.

Об этом заявил президент ПАСЕ Тини Кокс на пресс-конференции в Страсбурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Тини Кокс заявил, что во время заседания Совместного комитета был консенсус по поводу решения, которое должно быть официально принято позже в пятницу.

"Я давно в ПАСЕ, и впервые вижу такое единство на всех уровнях. Решение за Комитетом министров, но в понимании, что (ожидаемое решение) это статья 8 – приостановление участия РФ во всех органах Совета Европы", – пояснил Тини Кокс.

Формально это решение должен принять Комитет министров СЕ, заседание которого состоится под вечер, однако Кокс несколько раз подчеркнул, что рассматривается только один вариант действий. "Начав войну против Украины, Россия дала ответ, что она не может быть частью нашей организации", - заявил Кокс, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Стоит отметить, что Тини Кокса считают одним из наиболее пророссийских членов ПАСЕ, до сих пор он системно защищал интересы РФ во всех ситуациях, в частности, являлся адвокатом снятия санкций с РФ в ПАСЕ в 2019 году, однако в этот раз он высказывался с абсолютной категоричностью о недопустимости действий РФ и ее несовместимости с принципами организации.

Также читайте: ПАСЕ призвала Россию как можно скорее отвести войска от границ Украины

Упомянутая ст. 8 говорит, что любой член Совета Европы, серьезно нарушивший статью 3 Устава СЕ (об уважении к верховенству права и фундаментальным свободам. - ЕП), может быть наказан путем "приостановления представительства (в КМСЕ), а также Комитет может попросить его выйти из Совета Европы". По словам Кокса, сейчас формально речь идет о приостановлении. Впрочем, при желании Комитет министров может также рассмотреть исключение РФ из организации, добавил Кокс.

В марте планируется провести срочную внеочередную сессию ПАСЕ из-за событий в Украине, представителей России на нее уже не допустят.

"Если КМСЕ примет решение о том, чтобы приостановить членство, это будет означать, что РФ не сможет участвовать во всех активностях организации... Нельзя так нарушить фундаментальные принципы Совета Европы и дальше продолжать работать в нем", - заявил Кокс.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+38
коли рф позбавлять незаконно отриманого права вето в Генасамблеї ООН і викинуть з числа постійних її членів..?
показать весь комментарий
25.02.2022 16:03
+23
ну наконец то,хоть что то !
показать весь комментарий
25.02.2022 16:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну наконец то,хоть что то !
показать весь комментарий
25.02.2022 16:01 Ответить
Камешек к камешку финал Лиги Чемпионов забрали 3 этапа кубка мира по лыжным гонкам до свидание и это далеко не вечер пусть теперь сами бегают в лаптях по снегу
показать весь комментарий
25.02.2022 16:34 Ответить
пацан йшов до успіху, пацан хотів тріумфу як у афганських талібів 😂
показать весь комментарий
25.02.2022 16:51 Ответить
Ну то правильно, все ближче до степів Монголії а не в ЄС !
показать весь комментарий
25.02.2022 16:41 Ответить
Это "хоть что-то"- как слону дробина. Парашу надо исключать, а не приостанавливать, гнать ссанными тряпками отовсюду в мире
показать весь комментарий
25.02.2022 16:57 Ответить
НУ НАРЕШТІ...
показать весь комментарий
25.02.2022 16:01 Ответить
Ну хоть что то
показать весь комментарий
25.02.2022 16:01 Ответить
И что это даст? Места на парковке заберут???
показать весь комментарий
25.02.2022 16:02 Ответить
Чмошник обрезанный за ртом следи.
показать весь комментарий
25.02.2022 16:08 Ответить
Значит обрежут тебя насильно)
показать весь комментарий
25.02.2022 16:12 Ответить
тебе яйца режут без наркоза, а ты ещё поешь? изврат однако!!
показать весь комментарий
25.02.2022 16:23 Ответить
Ватных дикарей на заседаниях не будет с речами про распятую корову. Непонятно только, надолго ли.
показать весь комментарий
25.02.2022 16:14 Ответить
Не-а, парковку! Вместе с автомобилем.
показать весь комментарий
25.02.2022 17:05 Ответить
коли рф позбавлять незаконно отриманого права вето в Генасамблеї ООН і викинуть з числа постійних її членів..?
показать весь комментарий
25.02.2022 16:03 Ответить
после того, как ядерные ракеты на окорочка поменяют
показать весь комментарий
25.02.2022 16:16 Ответить
В Конгрессе США распространили проект резолюции об исключении России из Совбеза ООН

https://www.forbes.ru/society/456997-v-kongresse-ssa-rasprostranili-proekt-rezolucii-ob-isklucenii-rossii-iz-sovbeza-oon
показать весь комментарий
25.02.2022 16:31 Ответить
Ще краще:
EU preparing to freeze Vladimir Putin and Sergei Lavrov's assets, reports say

The EU is preparing to freeze the assets of Russia's president Vladimir Putin and foreign minister Sergei Lavrov as part of a third round of sanctions against Russia, the Financial Times reports.

Foreign ministers are planning to approve the sanctions package this afternoon, along with a number of measures against Russian banks and industry, the paper quotes three people familiar with the matter.

Putin and Lavrov will not be subject to a ban on travelling under the measures, the FT writes, underlining the EU's willingness to keep symbolic diplomatic possibilities open.

An EU official, speaking under condition of anonymity, told Reuters: "We are moving as quickly as we can," adding the bloc could also target "many more" oligarchs.
показать весь комментарий
25.02.2022 16:34 Ответить
переклад
ЄС готується заморозити активи президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова в рамках третього раунду санкцій проти Росії, повідомляє Financial Times.

Міністри закордонних справ планують сьогодні вдень затвердити пакет санкцій, а також ряд заходів проти російських банків і промисловості, цитує видання трьох людей, знайомих з цим питанням.

Путін і Лавров не будуть підпадати під заборону на поїздки в рамках цих заходів, пише FT, підкреслюючи готовність ЄС зберегти символічні дипломатичні можливості відкритими.

Чиновник ЄС, висловлюючись на умовах анонімності, сказав Reuters: «Ми рухаємося так швидко, як тільки можемо», додавши, що блок також може бути націлений на «багато більше» олігархів.
показать весь комментарий
25.02.2022 16:48 Ответить
чуть раньше на цензоре

Послы ЕС достигли компромисса по замораживанию активов Путина и Лаврова, - Йозвяк Источник: https://censor.net/ru/n3319156
показать весь комментарий
25.02.2022 16:58 Ответить
**#ть вони "супер швидкі" ..... наче ***** вже не всеодно.
показать весь комментарий
25.02.2022 16:03 Ответить
пора росію вже називати не "агресором", а "ворогом". вони ж відкрито на нас напали.
показать весь комментарий
25.02.2022 16:04 Ответить
там уже достатньо нароблено, щоб і країною-терористом визнати, питання тільки "кишка тонка", як кажуть кацапи(нажаль не згадав українсьокго аналогу), в Європи - чи ні...
показать весь комментарий
25.02.2022 16:18 Ответить
пора уже называть имена своими именами! Международный террорист!!!
показать весь комментарий
25.02.2022 16:25 Ответить
Это маленькая победа, братья!!!!
показать весь комментарий
25.02.2022 16:06 Ответить
А вони оце ще й досі там були?
показать весь комментарий
25.02.2022 16:07 Ответить
Они к этому готовы, они уже удила закусили конкретно.
показать весь комментарий
25.02.2022 16:07 Ответить
Как остановили, так и вернут, если им дать снова очухаться. Россия это знает. Поэтому надо давить на то что Россия должна сначала измениться, а не просто остановить членство на неопределенное время. Короче, остановить с условием.
показать весь комментарий
25.02.2022 16:10 Ответить
пока только приостановка, а не исключение
показать весь комментарий
25.02.2022 16:10 Ответить
Надолго??? как в сексе: туда - суда - туда - суда... проститутки европейские... Украина вас защищает от кацапии, что бы вы жировали у себя... не будет нас, вылетите со своих насиженных мест...
показать весь комментарий
25.02.2022 16:10 Ответить
Вот и посмотрим.
Тютелька в тютельку - это не всегда половой акт лилипутов. Может и покажут, что у них есть подобие яиц.
показать весь комментарий
25.02.2022 16:24 Ответить
Её уже выгоняли, и шо?
показать весь комментарий
25.02.2022 16:11 Ответить
Как будут выезжать карманы проверяйте!!!! В прошлый раз тырили разную мелочь😁
показать весь комментарий
25.02.2022 16:17 Ответить
проснулись твари....
показать весь комментарий
25.02.2022 16:13 Ответить
Я не кацап реально что это даст свиньи дикари надо бить по баблу обрушить ****** перестать пускать кацапов в ЕС
показать весь комментарий
25.02.2022 16:14 Ответить
Их там не должно быть и так, минимум 8 лет.
показать весь комментарий
25.02.2022 16:14 Ответить
тепер на черзі прецедент - радбез ООН! і миротворці в Україну відразу ж
показать весь комментарий
25.02.2022 16:15 Ответить
звільнити наші території, створити буферну зону з кубанської народної республіки, ростовської народної республіки & Co, а туди вже миротворців
показать весь комментарий
25.02.2022 16:59 Ответить
Они только останавливаююююТ ..**** ну чего вы такие тугие на подъем?? Все ни как не остановят ну ни как.........
показать весь комментарий
25.02.2022 16:16 Ответить
они не тугие, они сцыкливые... к тому же, они за себя волнуются, мы им, по большому счету, не особо и интересны, иначе они в рашку еще в 2014м ссаными тряпками выгнали б
показать весь комментарий
25.02.2022 16:26 Ответить
)))) ухохотаться и не жить
показать весь комментарий
25.02.2022 16:20 Ответить
Папа Римский лично пришел в посольство России в Ватикане
показать весь комментарий
25.02.2022 16:22 Ответить
Почему надо немедленно отключить SWIFT? Потому что это инструмент мгновенного действия. Да, санкции вводятся действительно "Адовы" но это пролонгированное действие с отсроченным результатом. А удар нужен сейчас чтобы каждый россиянин на себе его почувствовал.
показать весь комментарий
25.02.2022 16:23 Ответить
немцам,итальянцам и кипру будет очень больно))) немцы согласны полностью блокировать банки и это уже очень большой прогресс. Насыпать рашке надо с небольшим перерывом на ланч и следить за курсом и акциями))) хоть и временно, но эффективно работает, минус из кубышки пенсов+разгон инфляции.
показать весь комментарий
25.02.2022 16:54 Ответить
срать мацкалям на совет Европы
они ради того, чтоб уничтожить Украину, готовы и свою рашку разнести
показать весь комментарий
25.02.2022 16:24 Ответить
этого мало.. военным преступником кабаевым - должна заняться Гаага!!!
Зеленский, ты дал соответствующие распоряжения юристам, чтобы кабаев не соскочил, как со сбитым гражданским самолётом в 2014?
все преступления кабаева должны быть задокументированы, ночные бомбежки городов Украины, убийства мирных жителей, военная агрессия..
сейчас гопник кабаев обосрался, оно начало понимать, что натворило, что теперь оно - военный преступник!

Зеленский, ты можешь войти в мировую историю, как победитель мордора, хотя истинные победители - это украинские военные..
показать весь комментарий
25.02.2022 16:24 Ответить
нет, это сейчас реально, сейчас должны работать украинские и международные юристы и фиксировать военные преступления кабаева!
это начало большого конца этого невзрачного кремлёвского маньяка!
зеленскому не хлопать ушами и молиться за наших славных военных! зеленскому надо поменять окружение, и понять, что только поддержка народа - настоящая власть и сила!
показать весь комментарий
25.02.2022 16:44 Ответить
главное собрать доказательства военных преступлений против мирных граждан Украины - военная агрессия против Украины, документировать, фото и видео, свидетели, жертвы бомбежек..
преступника кабаева доставят сами, есть процедуры, или сдадут его же шестерки..
это очень раскачает режим кабаева!
надо действовать в этом направлении, кабаев уже сидит в памперсах..
зеля счастливчик, если не упустит такую возможность, войдёт в историю, как победитель мордора..
показать весь комментарий
25.02.2022 17:50 Ответить
бестолковая организация. сборище пенсионеров
показать весь комментарий
25.02.2022 16:28 Ответить
И небольшие штрихи к экономике эрефии:

Московский завод Renualt встал из-за прекращения поставок импортных деталей

Sberbank CZ (Сбербанк Чехия), входящий в банковскую группу Sberbank-Europe, был вынужден в пятницу закрыть в Чехии все свои 24 отделения из-за агрессивности клиентов.
Начало положено.Жуйте, господа.
показать весь комментарий
25.02.2022 16:32 Ответить
С утра кричу. Постоянно давайте статистику.
Минобороны: Уничтожено 2800 российских военных
показать весь комментарий
25.02.2022 16:33 Ответить
Да.
https://www.youtube.com/watch?v=o7uDERvtqhc
показать весь комментарий
25.02.2022 16:36 Ответить
2800? Jesce ne vecer.
https://www.youtube.com/watch?v=A_i6esKE2x0
показать весь комментарий
25.02.2022 18:59 Ответить
Страна изгой,гнать из всех организаций цивилизованного мира,их "друзья"всемирные изгои
показать весь комментарий
25.02.2022 16:34 Ответить
раша должна быть выкинута из совбеда оон
отключен свифт
тотальное эмбарго на газ и нефть
сейчас же
а не когда то там потом
позор немецким бюргерам и прочим
показать весь комментарий
25.02.2022 16:34 Ответить
пусть помогут реально тогда
а не озабоченностями
никто сюда не просит солдать нато
но помочь оружием
и многим другим
помогите

не надо бросать как грузию
который раз уже?

"денацификация"
это что ввх говорит?
будет концлагеря строить для украицев?
показать весь комментарий
25.02.2022 17:06 Ответить
з того, що вони наступні
показать весь комментарий
25.02.2022 17:06 Ответить
саме, якщо НАТО чогось варте, бургерам треба діяти на випередження
показать весь комментарий
25.02.2022 17:18 Ответить
ссср и без него жил. Речь о том,чтобы эта обезьяна не швырнула ядерную ракету на мир.
показать весь комментарий
25.02.2022 16:36 Ответить
Тогда был Варшавский блок. Это посильнее было чем россия вместе с отсталыми странами.
показать весь комментарий
25.02.2022 16:40 Ответить
России нет места. Ты, что глухой? России нет нигде места.
показать весь комментарий
25.02.2022 16:38 Ответить
и еще разик о погоде !!!! ))))
///
Общее состояние российских миллиардеров за один день сократилось на 39 миллиардов долларов из-за вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Наибольшие потери испытал президент нефтедобывающей компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Его состояние уменьшилось на 6,2 миллиарда долларов - до 13 миллиардов. Акции компании 24 февраля упали примерно на 33-35%.
Глава металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов потерял 4,2 миллиарда долларов, в результате чего его состояние составило 23 миллиарда долларов.
Самый богатый человек в России, президент «Норильского никеля» Владимир Потанин, лишился трех миллиардов долларов.

По итогам торгов 24 февраля индекс Мосбиржи упал более чем на 33 процентов, РТС - почти на 40 процентов. Курс американского доллара подскочил до рекордного уровня 89,90 рубля, а евро - 99,99 рубля.

Менее чем за два месяца с начала 2022 года Алекперов и совладелец «Новатэка» и «Сибура», друг президента Путина Геннадий Тимченко (против которого Великобритания ранее ввела персональные санкции) потеряли приблизительно по 10 миллиардов долларов - более 40 процентов своего состояния.
показать весь комментарий
25.02.2022 16:41 Ответить
Будь проклята каапская орда!
показать весь комментарий
25.02.2022 16:42 Ответить
Я, бы обратился к высшим чиновникам России. Хватит трястись перед пуйлом на ковре.
показать весь комментарий
25.02.2022 16:42 Ответить
Це ті позоники , які повернули рашистів а паре..
показать весь комментарий
25.02.2022 16:43 Ответить
Як же довго до них доходить...
показать весь комментарий
25.02.2022 16:43 Ответить
Форма существования белковых тел в русне не приемлема для земли.
показать весь комментарий
25.02.2022 16:44 Ответить
Якщо стільки вбитих москалів то чому так мало фотографій їх трупів? Їх треба всі фоткати при можливості з документами крупно та виставляти в мережу БЕЗ пікселі. Хай московія бачить своїх . Це обов взагалі треба робити.
показать весь комментарий
25.02.2022 16:47 Ответить
Убийство украинцев и разрушение страны - приостановка членства.
Что нужно сделать для исключения?
показать весь комментарий
25.02.2022 16:50 Ответить
Вот, Вам, Европа. Уничтожено 2800 рашиста. Это было раньше. Сейчас больше 3000.
показать весь комментарий
25.02.2022 16:50 Ответить
Переговоры со стороны силы. Или мертвых рашистов будет больше 10000.
показать весь комментарий
25.02.2022 16:52 Ответить
А тепер в ООН та по-перше - в Радбезі ООН! І ніяких там більш вето ні для кого!!! А то бач, деякі звірі рівніше, ніж інші!
показать весь комментарий
25.02.2022 16:54 Ответить
Да уж. Скажи мне кто лет 20 назад, что Путин, все ещё будучи президентом, будет вести военную операцию против полуфиналиста Высшей лиги КВН, а террористы Талибана будут призывать их к мирным переговорам, я бы, мягко говоря, *****! (Не моё.)
показать весь комментарий
25.02.2022 16:58 Ответить
Очередная кормушка для путинферштееров наконец-то разваливается!
показать весь комментарий
25.02.2022 17:03 Ответить
Европа. Украина, это не Афганистан, не Молдова, Не Грузия, не Сирия.
Это УКРАИНА!!!
показать весь комментарий
25.02.2022 17:09 Ответить
Позарился на Украинское? Ну, ну. Гнать будем накуй.
показать весь комментарий
25.02.2022 17:11 Ответить
Авиаудара, погибли.
Стингеры же прислали. Тактика боя простая. Бьем 3-я или 4-я по вертушкам. По очереди. Оно то стоит.
показать весь комментарий
25.02.2022 17:14 Ответить
там матвиенко в казахстан летит
только попробуй токаев что то там признай
мы и так экономически в жопе изза хотелом фюрера
так еще и дальше в нее попадем
и самое главное будем отвественны за те тысячи убийства что творит он в украине
шли нахрен их
пусть ищют поддержки у науру и венесуэлы
боишься?
попроси помощи у сраного китая
(который я ненавижу из-за концлагерей для уйгуров)
НЕ ВЗДУМАЙ ПРИСЫЛАТЬ В УКРАИНУ ВОЕННЫХ ИЛИ ПРИЗНАВАТЬ ДЫРЫ

то что там орки для вида возили свои тушки в январе
этот цирк оставь себе, они ничего не успели сделать
вы же "всех поймали"

у нас тут много украинцев живет, головой думай
мы и так еле еле крым не признавали, абхазию и осетию
не вздумай
(когда надо не признвали, но и не голосовали за резолюцию по оккупации крыма
вроде так было)
показать весь комментарий
25.02.2022 17:15 Ответить
по резолюции, ни "за" как белорусь и армения
вроде не голосовали просто
показать весь комментарий
25.02.2022 17:17 Ответить
Для всех грузов надо закрывать!

показать весь комментарий
25.02.2022 17:34 Ответить
нужно и из оон этих ********* вышвырнуть!из всех международных организаций вообще!
показать весь комментарий
25.02.2022 17:56 Ответить
Срать россия хотела на Совет Европы и ООН. Там всеравно ничего не решается. Все прекрасно знают -это клубы по получению зарплаты.
показать весь комментарий
25.02.2022 18:03 Ответить
Эрдоган обвинил Запад в бездействии: «Только и делают, что выступают с множеством советов в адрес Украины
15:50

Блок НАТО должен предпринимать более конкретные шаги и не ограничиваться заявлениями по Украине. Как сообщает Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп ***** Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле.

По словам турецкого лидера, к сожалению, Евросоюз и все те кто, придерживается прозападных взглядов, до сих пор не продемонстрировали серьезной и решительной позиции по украинскому вопросу.

«Только и делают, что выступают с множеством советов в адрес Украины. Конкретных шагов нет. Советы озвучиваются по сей день. На сегодняшнем саммите НАТО будут обсуждены шаги по данному вопросу», - сказал турецкий лидер.
показать весь комментарий
25.02.2022 18:06 Ответить
Европааа...а.а. праваааа людееейй... європейські цінносттііі.і... блі блі лі бл
показать весь комментарий
25.02.2022 18:06 Ответить
 
 