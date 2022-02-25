Нові санкції ЄС проти РФ будуть вже сьогодні. Зброя на підході. За SWIFT вгризаємося зубами, - Кулеба

Наразі коаліція на підтримку України становить 73 країни та 9 міжнародних організацій.

Про це повідомив у фейсбуці глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Зброя і санкції - це зараз головне. І те, і інше буде. Нові санкції ЄС вже сьогодні. Зброя на підході. За SWIFT вгризаємося зубами. Світ підтримує Україну. Міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися. Вчора до неї входило 58 країн та 6 міжнародних організацій. Станом на зараз вже 73 країни та 9 міжнародних організацій", - зазначив Кулеба.

"Рада Європи, яку я знаю дуже добре з роботи там послом, сьогодні ухвалила революційне для себе рішення - спільний комітет Ради Європи, що об’єднує керівництво ПАРЄ, представників держав-членів та генерального секретаря організації, рекомендує застосувати щодо Росії виключну процедуру, що веде до виключення цієї держави з РЄ. Сьогодні відбулися мої розмови з главами МЗС Індії та США. Менш ніж за годину візьму участь онлайн в засіданні Ради МЗС Євросоюзу. Саме на ньому будуть затверджувати санкції", - додав український міністр.

"Президент України Володимир Зеленський, я як міністр закордонних справ, вся дипломатична система працює нон-стоп щоб забезпечувати щоденний повномасштабний наступ на РФ на дипломатичному фронті. Ми не зупинимося та не здамося", - резюмував він.

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