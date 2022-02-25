Нові санкції ЄС проти РФ будуть вже сьогодні. Зброя на підході. За SWIFT вгризаємося зубами, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі коаліція на підтримку України становить 73 країни та 9 міжнародних організацій.
Про це повідомив у фейсбуці глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Зброя і санкції - це зараз головне. І те, і інше буде. Нові санкції ЄС вже сьогодні. Зброя на підході. За SWIFT вгризаємося зубами. Світ підтримує Україну. Міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися. Вчора до неї входило 58 країн та 6 міжнародних організацій. Станом на зараз вже 73 країни та 9 міжнародних організацій", - зазначив Кулеба.
"Рада Європи, яку я знаю дуже добре з роботи там послом, сьогодні ухвалила революційне для себе рішення - спільний комітет Ради Європи, що об’єднує керівництво ПАРЄ, представників держав-членів та генерального секретаря організації, рекомендує застосувати щодо Росії виключну процедуру, що веде до виключення цієї держави з РЄ. Сьогодні відбулися мої розмови з главами МЗС Індії та США. Менш ніж за годину візьму участь онлайн в засіданні Ради МЗС Євросоюзу. Саме на ньому будуть затверджувати санкції", - додав український міністр.
"Президент України Володимир Зеленський, я як міністр закордонних справ, вся дипломатична система працює нон-стоп щоб забезпечувати щоденний повномасштабний наступ на РФ на дипломатичному фронті. Ми не зупинимося та не здамося", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
🍁 Евросоюз согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против ************
Рашка - импортёр ТНП. Там хаос по закупкам из-за рубежа пойдёт полный.
18 ч
Украинцы самоотверженно сражаются прежде всего за свою свободу, но своими телами они защищают Запад от ядерного маньяка, а Запад не может даже согласовать отключение сраного SWIFTа.
Между позором и Санкциями на сегодняшний день он выбирает позор.
"Кто знает, баксы есть в [банкомате] "Тинькофф"?" - спрашивает мужчина у стоящих в очереди людей в ТЦ возле метро "Митино" в Москве. Ему в ответ отрицательно качают головой.
Корреспондент Би-би-си тоже отстоял в очереди и попытался снять наличные доллары в банкомате "Тинькофф", но безуспешно. На экране банкомата символы доллара и евро были зачеркнуты, то есть возможности снять их не было.
Решение президента России Владимира Путина начать военные действия на Украине привело к обвалу фондового рынка и курса рубля в четверг утром. В первую половину дня курс доллара на торгах на бирже достигал 89,6 рубля, а евро - почти 100 рублей. Панически продавать рубли стали не только инвесторы, но и обычные россияне.
Рубль удалось стабилизировать днем, но только благодаря интервенциям Центрального банка. Регулятор начал на фоне обвала продавать валюту и покупать рубли. Объемы операций пока неизвестны. ЦБ воспользовался этой мерой впервые с 2015 года. Российский рынок акций в результате закрыл основные торги четверга обвалом на 33,28%.
Еще одной причиной для тревожных настроений стала угроза введения санкций против крупнейших российских банков - многие клиенты предпочли в этих обстоятельствах запастись наличными.
чтобы мрак ьыл на рынках
Але часу реально не так багато залишилося, і ось чому:
- коли почнуть у містах з вікон пляшками палити танки РФ,
так звана спецоперація Путлера - о демілітаризації ЗСУ, перейде в іншу фазу - геноцид...
а це вже повна руйнація цивільного населення..
https://www.openpetition.eu/petition/wegen-angriffskrieg-auf-ukraine-russland-sofort-von-swift-ausschliessen/teilen/1f62b70612bf7c38ea9dc381c356815f
Wegen Angriffskrieg auf Ukraine: Russland sofort von SWIFT ausschließen.