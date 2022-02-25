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Нові санкції ЄС проти РФ будуть вже сьогодні. Зброя на підході. За SWIFT вгризаємося зубами, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нові санкції ЄС проти РФ будуть вже сьогодні. Зброя на підході. За SWIFT вгризаємося зубами, - Кулеба

Наразі коаліція на підтримку України становить 73 країни та 9 міжнародних організацій.

Про це повідомив у фейсбуці глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Зброя і санкції - це зараз головне. І те, і інше буде. Нові санкції ЄС вже сьогодні. Зброя на підході. За SWIFT вгризаємося зубами. Світ підтримує Україну. Міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися. Вчора до неї входило 58 країн та 6 міжнародних організацій. Станом на зараз вже 73 країни та 9 міжнародних організацій", - зазначив Кулеба.

"Рада Європи, яку я знаю дуже добре з роботи там послом, сьогодні ухвалила революційне для себе рішення - спільний комітет Ради Європи, що об’єднує керівництво ПАРЄ, представників держав-членів та генерального секретаря організації, рекомендує застосувати щодо Росії виключну процедуру, що веде до виключення цієї держави з РЄ. Сьогодні відбулися мої розмови з главами МЗС Індії та США. Менш ніж за годину візьму участь онлайн в засіданні Ради МЗС Євросоюзу. Саме на ньому будуть затверджувати санкції", - додав український міністр.

"Президент України Володимир Зеленський, я як міністр закордонних справ, вся дипломатична система працює нон-стоп щоб забезпечувати щоденний повномасштабний наступ на РФ на дипломатичному фронті. Ми не зупинимося та не здамося", - резюмував він. 

Читайте також: Рада Європи зупиняє членство Росії в організації

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+27
Кулеба - добиваетесь отключения кацапам СВИФТА ‼️‼️‼️
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25.02.2022 16:05
+20
Нефть в обмен на продовольствие. Единственная действенная санкция, которая подкосит шизофреника.
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25.02.2022 16:10
+20
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky

18 ч



Украинцы самоотверженно сражаются прежде всего за свою свободу, но своими телами они защищают Запад от ядерного маньяка, а Запад не может даже согласовать отключение сраного SWIFTа.
Между позором и Санкциями на сегодняшний день он выбирает позор.
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25.02.2022 16:12
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це хороша новина
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25.02.2022 16:04 Відповісти
Папа Римский Франциск пришел в российское посольство в Риме, чтобы выразить свою озабоченность происходящими событиями. https://t.me/charter97_org/63322
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25.02.2022 16:26 Відповісти
Інна Щер@shcherbininainn · 3 мин

🍁 Евросоюз согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против ************
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25.02.2022 16:05 Відповісти
Кулеба - добиваетесь отключения кацапам СВИФТА ‼️‼️‼️
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25.02.2022 16:05 Відповісти
сейчас важнее оружие,свифт ***** не остановит
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25.02.2022 16:07 Відповісти
Но по мозгам вставит - о-йо-йо-й.

Рашка - импортёр ТНП. Там хаос по закупкам из-за рубежа пойдёт полный.
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25.02.2022 16:11 Відповісти
Без Свифта встанет весь платежный международный банковский сектор России и нефть и газ и все прочее. Авизовки будут оленями возить
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25.02.2022 16:19 Відповісти
У кожного свій фронт - у Кулеби не найлегший теж! Там війна с 5-ю колоною ********* у Європі!!
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25.02.2022 16:46 Відповісти
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky

18 ч



Украинцы самоотверженно сражаются прежде всего за свою свободу, но своими телами они защищают Запад от ядерного маньяка, а Запад не может даже согласовать отключение сраного SWIFTа.
Между позором и Санкциями на сегодняшний день он выбирает позор.
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25.02.2022 16:12 Відповісти

"Кто знает, баксы есть в [банкомате] "Тинькофф"?" - спрашивает мужчина у стоящих в очереди людей в ТЦ возле метро "Митино" в Москве. Ему в ответ отрицательно качают головой.

Корреспондент Би-би-си тоже отстоял в очереди и попытался снять наличные доллары в банкомате "Тинькофф", но безуспешно. На экране банкомата символы доллара и евро были зачеркнуты, то есть возможности снять их не было.

Решение президента России Владимира Путина начать военные действия на Украине привело к обвалу фондового рынка и курса рубля в четверг утром. В первую половину дня курс доллара на торгах на бирже достигал 89,6 рубля, а евро - почти 100 рублей. Панически продавать рубли стали не только инвесторы, но и обычные россияне.

Рубль удалось стабилизировать днем, но только благодаря интервенциям Центрального банка. Регулятор начал на фоне обвала продавать валюту и покупать рубли. Объемы операций пока неизвестны. ЦБ воспользовался этой мерой впервые с 2015 года. Российский рынок акций в результате закрыл основные торги четверга обвалом на 33,28%.

Еще одной причиной для тревожных настроений стала угроза введения санкций против крупнейших российских банков - многие клиенты предпочли в этих обстоятельствах запастись наличными.
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25.02.2022 16:10 Відповісти
Работайте дорогие, выедайте этим соплежуям мозги ежеминутно!!!
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25.02.2022 16:10 Відповісти
Нефть в обмен на продовольствие. Единственная действенная санкция, которая подкосит шизофреника.
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25.02.2022 16:10 Відповісти
Там шось Китай пообіцяв *****, типу підставлю плече...але, я вже уявляю ті ціни по яким Китай буде купляти нафто/газ та продавати свиням пластмаски. От хто виграе - так це Китай з усіх боків.
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25.02.2022 16:53 Відповісти
Отличной помощью бы было снятие США нефтяного эмбарго с Ирана, они бы заменили кацапскую нефть
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25.02.2022 16:13 Відповісти
так поему пуйло и провоцирует Иран на свару со штатами, как и венесуэли, ливию и сирию,

чтобы мрак ьыл на рынках
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25.02.2022 16:19 Відповісти
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25.02.2022 16:15 Відповісти
да скорей бы уж....
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25.02.2022 16:30 Відповісти
це надихає.
Але часу реально не так багато залишилося, і ось чому:
- коли почнуть у містах з вікон пляшками палити танки РФ,
так звана спецоперація Путлера - о демілітаризації ЗСУ, перейде в іншу фазу - геноцид...
а це вже повна руйнація цивільного населення..
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25.02.2022 16:27 Відповісти
Кулеба-болтун. Что ему скажет Зеля о ом и болтает.
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25.02.2022 16:33 Відповісти
У нас не влада,а хрен знає що: кулеба в щось там вгризається,ми не зупинимося та не здамося,а зеленський збирається сідати за стіл переговорів з бандитом
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25.02.2022 16:33 Відповісти
..ну хоч шось
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25.02.2022 16:35 Відповісти
Вдає, що працює.
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25.02.2022 17:08 Відповісти
Санкції потрібні були ще позавчора!!!
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25.02.2022 17:12 Відповісти
Кулеба, ты настоящий украинец и настоящий дипломат! Держу за тебя пальцы...
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25.02.2022 17:32 Відповісти
Підписуйте то поширюйте між друзями, включно з закордонними ...
https://www.openpetition.eu/petition/wegen-angriffskrieg-auf-ukraine-russland-sofort-von-swift-ausschliessen/teilen/1f62b70612bf7c38ea9dc381c356815f
Wegen Angriffskrieg auf Ukraine: Russland sofort von SWIFT ausschließen.
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25.02.2022 17:53 Відповісти
 
 