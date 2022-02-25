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Під Маріуполем знищено 22 російські танки, - мер Бойченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під Маріуполем знищено 22 російські танки, - мер Бойченко

Внаслідок боїв під Маріуполем українські захисники знищили 22 російські танки.

Про це заявив мер міста Вадим Бойченко, передає Цензор.НЕТ.

"Збройні сили України та Національна гвардія виконують якісно своє бойове завдання. Було знищено 22 ворожих танки", - наголосив він.

Вадим Бойченко також закликав небайдужих мешканців Маріуполя долучитися до здачі крові: станом на 25 лютого у лікарнях міста перебувають 45 пацієнтів, деякі з них – у критичному стані.

Також читайте: За 15 кілометрів від Маріуполя відбувається бій з танковою колоною військ РФ, - мер міста Бойченко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+61
⚡️МИД РФ предупреждает, что в случае принятия Швеции и Финляндии в НАТО, Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги.

Путин Украиной не собирается останавливаться .воно ******
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25.02.2022 16:37
+42
ЗСУ СПРАВЖІ ВОЇНИ СВІТЛА
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25.02.2022 16:38
+32
Удачи. Верим в ЗСУ.
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25.02.2022 16:38
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⚡️МИД РФ предупреждает, что в случае принятия Швеции и Финляндии в НАТО, Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги.

Путин Украиной не собирается останавливаться .воно ******
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25.02.2022 16:37 Відповісти
Знаем мы ее ответные шаги.. на грузию например нападет
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25.02.2022 16:39 Відповісти
Если закапывать себя так до конца
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25.02.2022 16:39 Відповісти
Та вже усім ***** що там ***** заявило.
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25.02.2022 16:43 Відповісти
Немцам и французам не *****, они всё ещё договариваются с ****** и боятся ядерной войны
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25.02.2022 16:47 Відповісти
Пусть предпринимают свои "атветныя шаги", ****** лаптеногие. И пусть Европа, наконец, очнётся и поймёт, что она блд следующая в этой цепочке.
Слава Україні!!!
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25.02.2022 16:46 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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25.02.2022 16:47 Відповісти
СЛАВА НАЦІЇ!!!
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25.02.2022 16:51 Відповісти
Смерть ворогам!
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25.02.2022 17:29 Відповісти
"Вот что Джавелин животворящий делает" 😂

Путін вже програв війну - він ще раз показав, що рашкотехніка гівно, а ваньки перемагають лише своїми великими втратами

Так жорстко рашку не наказували з часів Ічкерії
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25.02.2022 21:21 Відповісти
У Миколи Рушници на стриме показывали уже видео с жареными кадыровцами.
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25.02.2022 21:24 Відповісти
Смерть ворогам!
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25.02.2022 17:29 Відповісти
Украіна понад усе!
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25.02.2022 17:44 Відповісти
******* чи їбануте? ))
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25.02.2022 16:59 Відповісти
Одне іншому не заважає.
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25.02.2022 17:04 Відповісти
Это уже от особенностей его физиологии зависит
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25.02.2022 17:46 Відповісти
В ************* українській мові обидва слова щодо московських орків правильні
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25.02.2022 20:07 Відповісти
не суттєво)
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25.02.2022 21:21 Відповісти
Невже він дійсно вірить, що йому власні генерали дозволять натиснути ту кнопку?
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25.02.2022 17:07 Відповісти
Украинцы ***** остановят.
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25.02.2022 18:05 Відповісти
Удачи. Верим в ЗСУ.
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25.02.2022 16:38 Відповісти
ЗСУ СПРАВЖІ ВОЇНИ СВІТЛА
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25.02.2022 16:38 Відповісти
Якийсь добродій з Білорусі написав в ФБ: "ВСУ - это какая-то неимоверная круть". Це після побачених кадрів спалених колон техніки.
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25.02.2022 16:45 Відповісти
⚡️Премьер-министр Чехии заявил об остановке выдачи вида на жительство для граждан рф.
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25.02.2022 16:40 Відповісти
Русский значит *****.
Паспорт с курицей должен восприниматься как метка прокажённого.
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25.02.2022 16:51 Відповісти
Міноборони про втрати окупантів від початку вторгнення: 2800 осіб, до 80 танків, 516 броньованих машин, 10 літаків, 7 гелікоптерів Джерело: https://censor.net/ua/n3319166
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25.02.2022 16:41 Відповісти
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25.02.2022 16:43 Відповісти
Щось занадто багато... Абу не фейк, але для контрпропаганди піде і по тим світлинам та відосікам можна допустити..
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25.02.2022 17:01 Відповісти
приїдь - перевір , я дозволяю ))
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25.02.2022 17:18 Відповісти
Мені вже пізно. Надіюсь що хлопці справляться самі))))
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25.02.2022 17:24 Відповісти
Якщо пізно - тоді залишай свої сумніви при собі ! Привіт храу шмерхель і їхнім каскам ((
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25.02.2022 17:28 Відповісти
Ну і зЄля з Порохом пАклон от нас))
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25.02.2022 17:59 Відповісти
Колишній житель луганди з біометрією українською ? ((
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25.02.2022 18:02 Відповісти
Ілі простА руцкій ?))
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25.02.2022 18:03 Відповісти
Йди просто *****)))))) Просто вишивата?
Я на форумі з 2003 року
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25.02.2022 18:06 Відповісти
Кусай ***** )) фсб своїх агентів з 1991 колихало , отримавши у спадок від кдб так що 2003 не показник , сам забув як два пости тому слова іншого під сумнів ставив ?
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25.02.2022 18:10 Відповісти
ДУрбецало чого дої--вся?
"Поколихай" свої яйця..
шукає вонО на форумі ! 3,14-уй туди шукати
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25.02.2022 20:51 Відповісти
Погойдав би я так черга твоя , моя відпала - твоя настала посмокчи мого *** таки козачок ти засланий з 2003 року ((
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25.02.2022 23:39 Відповісти
Глава Минздрава ФРГ диагностировал у Путина расстройство личности

++14.45++


Карл Лаутербах

Федеральный министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) диагностировал у президента России Владимира Путина расстройство личности. В действиях кремлевского лидера проявляются неприемлемые "нарциссические потребности в признании", - заявил профессиональный врач. На самом деле у мира есть "дела поважнее, чем заниматься фантазиями Путина о величии", подчеркнул Лаутербах.

Медики обычно определяют нарциссизм как расстройство личности, характеризующееся крайней потребностью во внимании и признании, что часто сопровождается самовлюбленностью и высокомерным поведением.
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25.02.2022 16:41 Відповісти
Немцов висловився коротше і зрозуміліше.
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25.02.2022 16:42 Відповісти
До слів наших уболівальників - нічого додати...
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25.02.2022 17:15 Відповісти
Козломорды весь народ такой.
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25.02.2022 16:56 Відповісти
ну да - ху@ло шизофреник с манечкой вЯличия, но СВИФТ ему отключить не дадим!!! Да, немчура гнилая???
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25.02.2022 16:56 Відповісти
Самое популярное блюдо в меню ЗСУ - жаркое по бурятски
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25.02.2022 16:41 Відповісти
дивітться що кацапи пишуть "ОПЗЖ готова помочь Зеленскому в переговорах о прекращении огня" СБУ будь-ласка робіть вже щось зі зрадниками,зараз війсковий стан,маєте право
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25.02.2022 16:42 Відповісти
Разговоры козломордов о переговорах это отвлечение внимания.
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25.02.2022 16:46 Відповісти
Це відсрочка для касабських орків для перегрупування для нових нападів.
Смерть москалям.
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25.02.2022 16:50 Відповісти
Опожист там зараз мабудь зі стояками ходять від важності. Хоча вони вже усі с'їблися. А де, до речі, зараз Порошенко?
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25.02.2022 17:10 Відповісти
Они не люди. Они звери "козломорды".
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25.02.2022 16:44 Відповісти
Это просто ШИКАРНО!!! Молодцы!!! путинские руссо-фашисты, должны бояться как кошмарный сон Украинцев. От упоминания Украины, они должны реально обсираться.
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25.02.2022 16:44 Відповісти
Це вони мають "денаціоналізуватися".
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25.02.2022 16:58 Відповісти
Росіяни це не нація (історично), немає такої нації. Поцікавтеся і знайдете багато фактів.
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25.02.2022 17:19 Відповісти
Горіть у пеклі рашиссти!
Слава Захистникам України!!!
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25.02.2022 16:44 Відповісти
Марик уважуха !!!!!
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25.02.2022 16:48 Відповісти
Наши Украинские воины - герои.
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25.02.2022 16:48 Відповісти
Справді добра новина бийти рашиську орду,Слава Нашим Збройним Силам.
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25.02.2022 16:50 Відповісти
Ои! Гамбаттэ, гамбаттэ кудасай!
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25.02.2022 17:42 Відповісти
 
 