Під Маріуполем знищено 22 російські танки, - мер Бойченко
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Внаслідок боїв під Маріуполем українські захисники знищили 22 російські танки.
Про це заявив мер міста Вадим Бойченко, передає Цензор.НЕТ.
"Збройні сили України та Національна гвардія виконують якісно своє бойове завдання. Було знищено 22 ворожих танки", - наголосив він.
Вадим Бойченко також закликав небайдужих мешканців Маріуполя долучитися до здачі крові: станом на 25 лютого у лікарнях міста перебувають 45 пацієнтів, деякі з них – у критичному стані.
Топ коментарі
+61 Максім ХОЙ 07fb0949
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Путин Украиной не собирается останавливаться .воно ******
Слава Україні!!!
Путін вже програв війну - він ще раз показав, що рашкотехніка гівно, а ваньки перемагають лише своїми великими втратами
Так жорстко рашку не наказували з часів Ічкерії
Паспорт с курицей должен восприниматься как метка прокажённого.
Я на форумі з 2003 року
"Поколихай" свої яйця..
шукає вонО на форумі ! 3,14-уй туди шукати
++14.45++
Карл Лаутербах
Федеральный министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) диагностировал у президента России Владимира Путина расстройство личности. В действиях кремлевского лидера проявляются неприемлемые "нарциссические потребности в признании", - заявил профессиональный врач. На самом деле у мира есть "дела поважнее, чем заниматься фантазиями Путина о величии", подчеркнул Лаутербах.
Медики обычно определяют нарциссизм как расстройство личности, характеризующееся крайней потребностью во внимании и признании, что часто сопровождается самовлюбленностью и высокомерным поведением.
Смерть москалям.
Слава Захистникам України!!!