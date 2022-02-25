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НБУ відкликає ліцензії та ліквідує дочки російських банків "Сбербанк" та "ВЕБ.РФ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

НБУ відкликає ліцензії та ліквідує дочки російських банків

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" (далі – АТ "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК"), який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (далі – ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

Прр це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ. 

"Коли наша армія самовіддано і хоробро захищає кожен клаптик рідної землі від російської агресії, ми в центральному банку не можемо дозволити, щоб "дочки" державних банків країни-загарбника продовжували працювати в Україні й оперувати грошима українців", – заявив Голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Нагадаємо, Російська Федерація, яку визнано державою-агресором, є акціонером та власником 50,000000004427% статутного капіталу ПАТ "Сбєрбанк Росії" (Sberbank of Russia) та 100% статутного капіталу Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ". Отже, їхні українські дочірні банки перебувають під опосередкованим контролем Росії та її керівництва.

Право приймати такі рішення Правлінню Національного банку надає постанова від 24 лютого 2022 року № 19 "Про особливості припинення діяльності банків в умовах воєнного стану". Цей крок ухвалено Правлінням Національного банку одностайно і затверджено рішеннями від 25 лютого 2022 року № 90-рш/БТ "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"" та № 91-рш/БТ "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на спецрахунок для збору коштів на потреби армії надійшло майже 300 млн грн, - НБУ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+37
Це треба було зробити в 14-му році.
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25.02.2022 17:05
+20
⚡️Гимны и флаги России и Беларуси хотят запретить использовать на любых спортивных мероприятиях - Исполком МОК.
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25.02.2022 17:05
+17
Чому це не зробили в 2014 році ?
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25.02.2022 17:05
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Це треба було зробити в 14-му році.
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25.02.2022 17:05 Відповісти
А потому, что бомбили Мариуполь, а не Киев. Теперь только поняли, что война идёт на самом деле.
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25.02.2022 17:45 Відповісти
Чому це не зробили в 2014 році ?
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25.02.2022 17:05 Відповісти
Треба було ще у 1991...
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25.02.2022 17:08 Відповісти
Бо жму руку
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25.02.2022 17:13 Відповісти
Іван, ти - баран!
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25.02.2022 18:23 Відповісти
А чи не пора и Киівстар націоналізувати?!
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25.02.2022 17:05 Відповісти
⚡️Гимны и флаги России и Беларуси хотят запретить использовать на любых спортивных мероприятиях - Исполком МОК.
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25.02.2022 17:05 Відповісти
https://olympics.com/ioc/news/ioc-**-urges-all-ifs-to-relocate-or-cancel-their-sports-events-currently-planned-in-russia-or-belarus

Знайшов. Але тут не сказали чи їхні ампутанти можуть виступити чи ні.
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25.02.2022 17:12 Відповісти
Це смішно! Це ті які давно злились і самі закриваються! А Альфа-банк? Де замороження активів цих банків, арешт майна і т.д.?
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25.02.2022 17:07 Відповісти
Альфа хитрожопа
Типу Голландська компанія
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25.02.2022 17:11 Відповісти
А где Альфа Банк?
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25.02.2022 17:08 Відповісти
⚡️В Киеве не хватает автоматов - столько желающих.

Только в один пункт выдачи оружия стоит более 1000 человек. Сообщается, что автоматы закончились, но уже везут новые.
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25.02.2022 17:08 Відповісти
А гроши в ціх недоїБанках направлять на армію?
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25.02.2022 17:08 Відповісти
⚡️Новую порцию "Джавелинов" Украина получит от Эстонии. Также эстонцы снабдят ВСУ дополнительной амуницией, сообщает нардеп Ирина Геращенко.
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25.02.2022 17:09 Відповісти
Все средства с коррсчетов орков перевести на счета Минобороны! И не забыть отправить ботоксному в бункер "спасибо" (можно на баллистической ракете).
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25.02.2022 17:09 Відповісти
Тільки зараз? Ну й ***** ********.
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25.02.2022 17:19 Відповісти
А почему так?

Конфискация иммущества. Временная администрация и передача кредитных/депозитных портфелей в другие банки.
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25.02.2022 17:20 Відповісти
Кацяпам не місце в Україні , на черзі кацапська церква упц мп, яку потрібно негайно ліквідувати.
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25.02.2022 17:43 Відповісти
щe майно як компeнсацiю за вiйну забрати!
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25.02.2022 18:40 Відповісти
А де ж сірожа лєщенко буде гроші на квартирку отримувати.
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25.02.2022 19:43 Відповісти
 
 