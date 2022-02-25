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Окупанти обстріляли касетними бомбами Харківський авіаційний завод - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти обстріляли касетними бомбами Харківський авіаційний завод, внаслідок чого постраждало 3 осіб.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківський авіаційний завод, вул. Сумська 134. Обстріл касетними ракетами злітної смуги. 3 поранених. Всі курсанти національної гвардії. Кваліфікуємо і починаємо слідство", - написала генпрокурорка.

Також Венедіктова звернулась до окупантів залишатись людьми і не ставати військовими злочинцями.

"Россияне, я понимаю, что в эту минуту вас не пугают уголовные последствия от содеянного (позже испугаетесь), но людьми оставайтесь, и у вас же есть дети, дорогие люди, родственники. Не становитесь военными преступниками", - звернулась генпрокурорка.

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Топ коментарі
+25
До кого ця курка звертається ???
Де вона бачила людей серед кацапів ? Це навоз !!!
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25.02.2022 17:36
+25
От що присилають військовим під Харковом.
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25.02.2022 17:36
+21
До кого вона звертається!? До єбн...хуйло?
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25.02.2022 17:35
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До кого вона звертається!? До єбн...хуйло?
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25.02.2022 17:35 Відповісти
Вони там всі однаково зелені, звертуни...
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25.02.2022 17:36 Відповісти
То ти звернуте dаунон!
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25.02.2022 18:25 Відповісти
Што, хахол, падгорает твой пукан?
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25.02.2022 18:27 Відповісти
До кого ця курка звертається ???
Де вона бачила людей серед кацапів ? Це навоз !!!
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25.02.2022 17:36 Відповісти
А куда Мураев пропал?

Он не погиб, случайно, под обстрелами?
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25.02.2022 17:36 Відповісти
в НАТО з'їбався
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25.02.2022 17:39 Відповісти
Думаю там где арахамия с коломойским...
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25.02.2022 17:40 Відповісти
було б добре..А де мертведчук?
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25.02.2022 18:06 Відповісти
От що присилають військовим під Харковом.
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25.02.2022 17:36 Відповісти
Теперь кацапов можно обвинять и в международном пиратстве:
⚡️​​Агрессор обстрелял 2 иностранных судна возле порта «Южный»: обновленная информация Мининфраструктуры

Российские агрессоры обстреляли в Черном море два судна вблизи порта «Южный». Одно судно шло под флагом Панамы, еще одно - под флагом Молдовы.

Обновленную информацию об этом обнародовало Министерство инфраструктуры Украины.

По информации Поста регулирования движения судов «Южный» и службы капитана порта Южного филиала ГП «АМПУ», в 12:55 на якорной стоянке №358 произошло попадание ракеты в кормовую часть т/х «NAMURA QUEEN».

Судно под флагом Панамы направлялось в порт «Южный» под загрузку зерна. В настоящее время известно о выведении из строя части оборудования. На судне пожар, вызван пожарный буксир. Буксир P&O STAR выдвинулся на помощь. Ситуация контролируемая.

Также по информации Главнокомандующего Вооруженными силами Украины в 12 милях от порта «Южный» корабль Российской Федерации подбил бункеровщик «MILLENNIUM SPIRIT» (под флагом Молдовы).

UPD. По информации службы капитана порта Одесского филиала ГП «АМПУ», попадание ракет произошло в 12:10 на якорной стоянке 355. Судно перевозило 600 тонн мазута и дизеля на борту.

Судно, по предварительным данным, было обстреляно российским военным кораблем. Одна ракета попала в надстройку, другая - в миндель. Произошло возгорание, которое могло при взрыве привести к экологической катастрофе. Члены экипажа оказались в воде и запросили о помощи.

Для тушения пожара к бункеровщику были направлены буксиры Бриз-1, Виктори, ПК-888, КПЛ-99. Для спасения экипажа - SAR 02.

В порт Черноморска поступила команда от Морской поисково-спасательной службы - обеспечить причал каретами скорой для оказания помощи 10 членам экипажа т/х «Millennial Spirit». Двое членов экипажа в тяжелом состоянии, в том числе капитан судна обгорел, у него сломана рука. Другие - в удовлетворительном состоянии.

В 14:15 пострадавшие доставлены в порт Черноморск. Их вывозят на скорых в местную больницу. Бункеровщик на якоре. Ситуация контролируемая.
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25.02.2022 17:37 Відповісти
Будьте вы прокляты, до седьмого колена
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25.02.2022 17:37 Відповісти
до кого ця промова?
до кацапів?
не бачила, що вони у Сирії роблять?
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25.02.2022 17:40 Відповісти
Одеть её красиво, в форму парадную, подкрасить , ещё чулочки там типа сеточка и вперёд - агитировать кацапов, "лицом к лицу ", так сказать...
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25.02.2022 19:12 Відповісти
я в теробороні
цілий день чекали на зброю
привезли увечері, мало
видавали лише убд і ато
сказали чекайте
якщо зброї не буде, піду без зброї у супровід до озброєних на блок-пост, так можна, на деяких блок постах присутні беззбройні тероборонці
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25.02.2022 17:40 Відповісти
але стволи всі абсолютно нові, тільки зі складу, розконсервували напевно якісь склади, інструктор попередив, що можуть диміти після перших кількох пострілів
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25.02.2022 17:42 Відповісти
дійсно потрібен лише паспорт і відсутність неадекватної поведінки
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25.02.2022 17:46 Відповісти
Після отримання зброї потрібно її почистити , воякі !
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25.02.2022 18:28 Відповісти
, а, ясно, а то ніхто і не знав, поки ти, великий диванний воїн не прояснив
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25.02.2022 18:30 Відповісти
та долбаните в ответку уже по Белгороду и Курску хай схавают по полной!!!
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25.02.2022 17:44 Відповісти
По Білгороду і Курську можна, а от по Воронежу - ні. Мусять самі бомбити.
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25.02.2022 20:47 Відповісти
Ага, они послушались и сразу стали хорошими
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25.02.2022 17:46 Відповісти
На півдні жопа, скоріше всього мала місце зрада.
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25.02.2022 17:46 Відповісти
дійсно, як не дивно, але найменших успіхів масковіти досягли саме на Сході, там де потужне угрупування ЗСУ проти лухандону
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25.02.2022 17:48 Відповісти
Мабуть випадково так співпало, що в областях і містах, де при владі ОПЗЖ і "зелені ОПЗЖ" суцільні провали в обороні. Той-же Харків і Херсон хіба не знали, що ударять в першу чергу по ним. Вата в голові не допоможе вижити при обстрілах.
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25.02.2022 17:49 Відповісти
Если не ошибаюсь кассетные бомбы это запрещённые методы войны и прямая дорога в Нюрнберг.
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25.02.2022 17:53 Відповісти
Ребята, ищу контакты проверенных фондов помощи нашей армии и/или семьям погибших бойцов, которые могут принимать средства из-за рубежа в USD.
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25.02.2022 17:57 Відповісти
UA843000010000000047330992708. Счет - мультивалютный
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25.02.2022 18:24 Відповісти
Нацбанк відкрив спецрахунки. Я про це вже повідомив своїм знайомим і друзям за кордоном.

Для зарахування коштів у національній валюті UAH:
Банк: Національний банк України
МФО 300001
Рахунок № UA843000010000000047330992708
код ЄДРПОУ 00032106
Отримувач: Національний банк України

Для переказів у USD
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
JP MORGAN CHASE BANK, New York
SWIFT Code: CHASUS33
Account: 400807238
383 Madison Avenue, New York, NY 10179, USA
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Для переказів у GBP
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
Bank of England, London
SWIFT Code: BKENGB2L
Account: 40000982
Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Для переказів у EUR
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
SWIFT Code: MARKDEFF
Account: 5040040066
**** DE05504000005040040066
Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Frankfurt Am Main,Germany
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
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25.02.2022 20:50 Відповісти
Банк: Национальный банк Украины
МФО 300001
Счет № UA843000010000000047330992708
код ЕГРПОУ 00032106
Получатель - Национальный банк Украины

Вот информация :https://ukranews.com/news/836407-nbu-otkryl-spetsschet-dlya-sbora-sredstv-na-nuzhdy-armii
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25.02.2022 18:14 Відповісти
до них звертатись даремно, вони зомбіровані це ужас
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25.02.2022 18:29 Відповісти
 
 