Окупанти обстріляли касетними бомбами Харківський авіаційний завод - Венедіктова
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Окупанти обстріляли касетними бомбами Харківський авіаційний завод, внаслідок чого постраждало 3 осіб.
Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
"Харківський авіаційний завод, вул. Сумська 134. Обстріл касетними ракетами злітної смуги. 3 поранених. Всі курсанти національної гвардії. Кваліфікуємо і починаємо слідство", - написала генпрокурорка.
Також Венедіктова звернулась до окупантів залишатись людьми і не ставати військовими злочинцями.
"Россияне, я понимаю, что в эту минуту вас не пугают уголовные последствия от содеянного (позже испугаетесь), но людьми оставайтесь, и у вас же есть дети, дорогие люди, родственники. Не становитесь военными преступниками", - звернулась генпрокурорка.
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Де вона бачила людей серед кацапів ? Це навоз !!!
Он не погиб, случайно, под обстрелами?
⚡️Агрессор обстрелял 2 иностранных судна возле порта «Южный»: обновленная информация Мининфраструктуры
Российские агрессоры обстреляли в Черном море два судна вблизи порта «Южный». Одно судно шло под флагом Панамы, еще одно - под флагом Молдовы.
Обновленную информацию об этом обнародовало Министерство инфраструктуры Украины.
По информации Поста регулирования движения судов «Южный» и службы капитана порта Южного филиала ГП «АМПУ», в 12:55 на якорной стоянке №358 произошло попадание ракеты в кормовую часть т/х «NAMURA QUEEN».
Судно под флагом Панамы направлялось в порт «Южный» под загрузку зерна. В настоящее время известно о выведении из строя части оборудования. На судне пожар, вызван пожарный буксир. Буксир P&O STAR выдвинулся на помощь. Ситуация контролируемая.
Также по информации Главнокомандующего Вооруженными силами Украины в 12 милях от порта «Южный» корабль Российской Федерации подбил бункеровщик «MILLENNIUM SPIRIT» (под флагом Молдовы).
UPD. По информации службы капитана порта Одесского филиала ГП «АМПУ», попадание ракет произошло в 12:10 на якорной стоянке 355. Судно перевозило 600 тонн мазута и дизеля на борту.
Судно, по предварительным данным, было обстреляно российским военным кораблем. Одна ракета попала в надстройку, другая - в миндель. Произошло возгорание, которое могло при взрыве привести к экологической катастрофе. Члены экипажа оказались в воде и запросили о помощи.
Для тушения пожара к бункеровщику были направлены буксиры Бриз-1, Виктори, ПК-888, КПЛ-99. Для спасения экипажа - SAR 02.
В порт Черноморска поступила команда от Морской поисково-спасательной службы - обеспечить причал каретами скорой для оказания помощи 10 членам экипажа т/х «Millennial Spirit». Двое членов экипажа в тяжелом состоянии, в том числе капитан судна обгорел, у него сломана рука. Другие - в удовлетворительном состоянии.
В 14:15 пострадавшие доставлены в порт Черноморск. Их вывозят на скорых в местную больницу. Бункеровщик на якоре. Ситуация контролируемая.
до кацапів?
не бачила, що вони у Сирії роблять?
цілий день чекали на зброю
привезли увечері, мало
видавали лише убд і ато
сказали чекайте
якщо зброї не буде, піду без зброї у супровід до озброєних на блок-пост, так можна, на деяких блок постах присутні беззбройні тероборонці
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Вот информация :https://ukranews.com/news/836407-nbu-otkryl-spetsschet-dlya-sbora-sredstv-na-nuzhdy-armii