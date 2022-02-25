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КМДА (1461) Київ (13835) дах (14)

Влада Києва закликає перевірити дахи багатоповерхівок на наявність ворожих міток

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Влада Києва закликає перевірити дахи багатоповерхівок на наявність ворожих міток

Міська влада звертається до мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, з проханням терміново перевірити дахи на наявність міток.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заклик оприлюднено на офіційних сторінках у соцмережах і месенджерах КМДА.

"У випадку, якщо будуть виявлені якісь позначки – просимо засипати їх землею або чимось накрити", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі
+32
Такі мітки можна нанести на будинки депутатів ОПЗЖ
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25.02.2022 18:33
+14


Георгий Тука


@tuka_george

·
11 год



Это ж каким нужно быть «братом», чтобы попытаться нанести авиа-удар по плотине Киевской ГЭС!.. «Як же ж вас не прибити, Браття мої?!»
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25.02.2022 18:34
+12
A якщо знайдете хто малював ті мітки - також засипати товстим шаром землі
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25.02.2022 18:33
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Такі мітки можна нанести на будинки депутатів ОПЗЖ
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25.02.2022 18:33 Відповісти
хорошая подсказка
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25.02.2022 18:52 Відповісти
Зафарбовування міток наведення - не допомагає

Їх, як і раніше, видно в ультрафіолеті.
Мітки потрібно чимось закривати, заливати брудом, збивати і т.д.

https://t.me/operativnoZSU

@operativnoZSU
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25.02.2022 19:54 Відповісти
Смола, битум, черные мусорные пакеты в пару слоев

Черное и плотное норм скрывает
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25.02.2022 21:15 Відповісти
Специально пишу повыше.
Народ не паникуем.
Если серьезно, физически не возможно, что бы ракеты наводились по подобным меткам.
Это все фейк, для создания паники и отвлечения внимания.
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25.02.2022 20:24 Відповісти
к десанту готовятся..
ПВО - не спать !
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25.02.2022 18:33 Відповісти
а метки нарисуйте на буях в центре Днепра..
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25.02.2022 18:35 Відповісти
А метки зачем? Вообще все эти метки по моему мнению выглядят как банальная попытка отвлечь наших людей от обороны. Но я могу ошибаться.
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25.02.2022 18:39 Відповісти
китай ввел ограничения на госбанки!
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25.02.2022 18:33 Відповісти
Міики краще накривати трупом дохлого кацапа.
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25.02.2022 18:33 Відповісти
A якщо знайдете хто малював ті мітки - також засипати товстим шаром землі
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25.02.2022 18:33 Відповісти
https://t.me/operativnoZSU
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25.02.2022 18:34 Відповісти
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25.02.2022 18:34 Відповісти
Вот эти ребята))

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25.02.2022 18:50 Відповісти


Георгий Тука


@tuka_george

·
11 год



Это ж каким нужно быть «братом», чтобы попытаться нанести авиа-удар по плотине Киевской ГЭС!.. «Як же ж вас не прибити, Браття мої?!»
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25.02.2022 18:34 Відповісти
⚡️Россия угрожает Финляндии

Представитель МИД РФ Захарова: Мы рассматриваем приверженность правительства Финляндии политике военного неприсоединения как важный фактор обеспечения безопасности и стабильности в Северной Европе.

Вступление Финляндии в НАТО будет иметь серьёзные военные и политические последствия.
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25.02.2022 18:35 Відповісти
Это точно. С Финландией и Швецией в НАТО огорожение загона козлов а западе от России замкнётся. Для полного комклекта ещё добавить Украйну. И Молдавию вернуть Румынии. Потом можно будет послать Закаровой оффициальнй список с преступлениями против человечества, совершёнными властями СССР и Россией в бывших республиках СССР и странах Варшавского договора как основу огорождения. Наверное вместе с кем-то то кто умеет читать.
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25.02.2022 19:32 Відповісти
Эти метки - паспортизованные точки (с точно установленными координатами).
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25.02.2022 18:38 Відповісти
Да ладно, а якщо всю Україну розмалювати такими метками?
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25.02.2022 18:43 Відповісти
Можно было бы для дезориентации ставить такие метки в местах, где эту сволоту можно было бы хорошо принять.
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25.02.2022 18:42 Відповісти
Що там в Харкові? nexta передає, що дуже гаряче, багато пожеж
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25.02.2022 18:51 Відповісти
Сейчас тихо, минут 20 назад был на улице
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25.02.2022 18:59 Відповісти
В Харькове слышны выстрелы, но пожаров нет
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25.02.2022 19:21 Відповісти
Я НЕ РОЗУМІЮ:
Навіщо кацапам ці мітки?!!
З літака їх хрен побачиш, а якщо і побачиш - запізно буде бомбити.
Да і не влучать вони нізащо!
Для гелікоптерів мабуть?
Щоб літали низенько-мідленько, роздивлялись?
...
(Зеленський декілька стингерів у Києві гадаю залишив, не всі на Донбас відправив)
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25.02.2022 18:58 Відповісти
У кацапів ГЛОНАСС СДОХ?
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25.02.2022 19:01 Відповісти
Проще разрисовать пространство через метр и пусть напрягают остаток мозгов
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25.02.2022 19:02 Відповісти
okolo stolbov, derevjev, chtob oni takm i ostalis.
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25.02.2022 19:32 Відповісти
Проблема может быть в другом - например - метку нанесли а рядом может быть радиомаяк, так как саму метку ночью или с высоты можно и не заметить!
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25.02.2022 19:04 Відповісти
Метчиков не брать в плен и не кормить за счёт народа, а сразу в расход!
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25.02.2022 19:18 Відповісти
Так просто скиньте их с крыш. Об остальном позаботится гравитация.
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26.02.2022 00:36 Відповісти
Ja ne ponimaju, vam vezde kameri a suki s bolonchikami guljajet po krisham, tak lovitj ih nahren i na prjamju vniz, zhelateljno golovoi.
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25.02.2022 19:31 Відповісти
Vozmozhno eto narisovanno neskoljko nedelj nazad i zafiksirovanno na ihnih kartah s koordinatami.
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25.02.2022 19:33 Відповісти
Только что проверил....

Вызвал шухер у соседей, которые увидели на крыше свет фонаря. НО, лучше перебдеть, чем недобдеть
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25.02.2022 19:36 Відповісти
Закрасить мало, чтобы калибровка закривела нужны копии - ложные метки
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25.02.2022 19:49 Відповісти
 
 