Влада Києва закликає перевірити дахи багатоповерхівок на наявність ворожих міток

Міська влада звертається до мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, з проханням терміново перевірити дахи на наявність міток.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заклик оприлюднено на офіційних сторінках у соцмережах і месенджерах КМДА.

"У випадку, якщо будуть виявлені якісь позначки – просимо засипати їх землею або чимось накрити", - сказано в повідомленні.

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