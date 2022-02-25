Власти Киева призывают проверить крыши многоэтажек на наличие вражеских меток
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Городские власти обращаются к жителям многоэтажных домов, имеющим доступ к выходу на крышу, с просьбой срочно проверить крыши на наличие меток.
Как сообщает Цензор.НЕТ, призыв обнародован на официальных страницах в соцсетях и мессенджерах КГГА.
"В случае если будут обнаружены какие-то отметки, просим засыпать их землей или чем-то накрыть", - сказано в сообщении.
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показать весь комментарий25.02.2022 18:33
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Їх, як і раніше, видно в ультрафіолеті.
Мітки потрібно чимось закривати, заливати брудом, збивати і т.д.
https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
Черное и плотное норм скрывает
Народ не паникуем.
Если серьезно, физически не возможно, что бы ракеты наводились по подобным меткам.
Это все фейк, для создания паники и отвлечения внимания.
ПВО - не спать !
Георгий Тука
@tuka_george
·
11 год
Это ж каким нужно быть «братом», чтобы попытаться нанести авиа-удар по плотине Киевской ГЭС!.. «Як же ж вас не прибити, Браття мої?!»
Представитель МИД РФ Захарова: Мы рассматриваем приверженность правительства Финляндии политике военного неприсоединения как важный фактор обеспечения безопасности и стабильности в Северной Европе.
Вступление Финляндии в НАТО будет иметь серьёзные военные и политические последствия.
Навіщо кацапам ці мітки?!!
З літака їх хрен побачиш, а якщо і побачиш - запізно буде бомбити.
Да і не влучать вони нізащо!
Для гелікоптерів мабуть?
Щоб літали низенько-мідленько, роздивлялись?
...
(Зеленський декілька стингерів у Києві гадаю залишив, не всі на Донбас відправив)
Вызвал шухер у соседей, которые увидели на крыше свет фонаря. НО, лучше перебдеть, чем недобдеть