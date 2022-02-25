Власти Киева призывают проверить крыши многоэтажек на наличие вражеских меток

Городские власти обращаются к жителям многоэтажных домов, имеющим доступ к выходу на крышу, с просьбой срочно проверить крыши на наличие меток.

Как сообщает Цензор.НЕТ, призыв обнародован на официальных страницах в соцсетях и мессенджерах КГГА.

"В случае если будут обнаружены какие-то отметки, просим засыпать их землей или чем-то накрыть", - сказано в сообщении.

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