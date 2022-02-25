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КГГА (2931) Киев (24537) крыша (31)

Власти Киева призывают проверить крыши многоэтажек на наличие вражеских меток

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Власти Киева призывают проверить крыши многоэтажек на наличие вражеских меток

Городские власти обращаются к жителям многоэтажных домов, имеющим доступ к выходу на крышу, с просьбой срочно проверить крыши на наличие меток.

Как сообщает Цензор.НЕТ, призыв обнародован на официальных страницах в соцсетях и мессенджерах КГГА.

"В случае если будут обнаружены какие-то отметки, просим засыпать их землей или чем-то накрыть", - сказано в сообщении.

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Топ комментарии
+32
Такі мітки можна нанести на будинки депутатів ОПЗЖ
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25.02.2022 18:33
+14


Георгий Тука


@tuka_george

·
11 год



Это ж каким нужно быть «братом», чтобы попытаться нанести авиа-удар по плотине Киевской ГЭС!.. «Як же ж вас не прибити, Браття мої?!»
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25.02.2022 18:34
+12
A якщо знайдете хто малював ті мітки - також засипати товстим шаром землі
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25.02.2022 18:33
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Такі мітки можна нанести на будинки депутатів ОПЗЖ
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25.02.2022 18:33 Ответить
хорошая подсказка
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25.02.2022 18:52 Ответить
Зафарбовування міток наведення - не допомагає

Їх, як і раніше, видно в ультрафіолеті.
Мітки потрібно чимось закривати, заливати брудом, збивати і т.д.

https://t.me/operativnoZSU

@operativnoZSU
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25.02.2022 19:54 Ответить
Смола, битум, черные мусорные пакеты в пару слоев

Черное и плотное норм скрывает
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25.02.2022 21:15 Ответить
Специально пишу повыше.
Народ не паникуем.
Если серьезно, физически не возможно, что бы ракеты наводились по подобным меткам.
Это все фейк, для создания паники и отвлечения внимания.
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25.02.2022 20:24 Ответить
к десанту готовятся..
ПВО - не спать !
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25.02.2022 18:33 Ответить
а метки нарисуйте на буях в центре Днепра..
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25.02.2022 18:35 Ответить
А метки зачем? Вообще все эти метки по моему мнению выглядят как банальная попытка отвлечь наших людей от обороны. Но я могу ошибаться.
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25.02.2022 18:39 Ответить
китай ввел ограничения на госбанки!
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25.02.2022 18:33 Ответить
Міики краще накривати трупом дохлого кацапа.
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25.02.2022 18:33 Ответить
A якщо знайдете хто малював ті мітки - також засипати товстим шаром землі
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25.02.2022 18:33 Ответить
https://t.me/operativnoZSU
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25.02.2022 18:34 Ответить
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25.02.2022 18:34 Ответить
Вот эти ребята))

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25.02.2022 18:50 Ответить


Георгий Тука


@tuka_george

·
11 год



Это ж каким нужно быть «братом», чтобы попытаться нанести авиа-удар по плотине Киевской ГЭС!.. «Як же ж вас не прибити, Браття мої?!»
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25.02.2022 18:34 Ответить
⚡️Россия угрожает Финляндии

Представитель МИД РФ Захарова: Мы рассматриваем приверженность правительства Финляндии политике военного неприсоединения как важный фактор обеспечения безопасности и стабильности в Северной Европе.

Вступление Финляндии в НАТО будет иметь серьёзные военные и политические последствия.
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25.02.2022 18:35 Ответить
Это точно. С Финландией и Швецией в НАТО огорожение загона козлов а западе от России замкнётся. Для полного комклекта ещё добавить Украйну. И Молдавию вернуть Румынии. Потом можно будет послать Закаровой оффициальнй список с преступлениями против человечества, совершёнными властями СССР и Россией в бывших республиках СССР и странах Варшавского договора как основу огорождения. Наверное вместе с кем-то то кто умеет читать.
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25.02.2022 19:32 Ответить
Эти метки - паспортизованные точки (с точно установленными координатами).
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25.02.2022 18:38 Ответить
Да ладно, а якщо всю Україну розмалювати такими метками?
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25.02.2022 18:43 Ответить
Можно было бы для дезориентации ставить такие метки в местах, где эту сволоту можно было бы хорошо принять.
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25.02.2022 18:42 Ответить
Що там в Харкові? nexta передає, що дуже гаряче, багато пожеж
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25.02.2022 18:51 Ответить
Сейчас тихо, минут 20 назад был на улице
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25.02.2022 18:59 Ответить
В Харькове слышны выстрелы, но пожаров нет
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25.02.2022 19:21 Ответить
Я НЕ РОЗУМІЮ:
Навіщо кацапам ці мітки?!!
З літака їх хрен побачиш, а якщо і побачиш - запізно буде бомбити.
Да і не влучать вони нізащо!
Для гелікоптерів мабуть?
Щоб літали низенько-мідленько, роздивлялись?
...
(Зеленський декілька стингерів у Києві гадаю залишив, не всі на Донбас відправив)
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25.02.2022 18:58 Ответить
У кацапів ГЛОНАСС СДОХ?
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25.02.2022 19:01 Ответить
Проще разрисовать пространство через метр и пусть напрягают остаток мозгов
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25.02.2022 19:02 Ответить
okolo stolbov, derevjev, chtob oni takm i ostalis.
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25.02.2022 19:32 Ответить
Проблема может быть в другом - например - метку нанесли а рядом может быть радиомаяк, так как саму метку ночью или с высоты можно и не заметить!
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25.02.2022 19:04 Ответить
Метчиков не брать в плен и не кормить за счёт народа, а сразу в расход!
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25.02.2022 19:18 Ответить
Так просто скиньте их с крыш. Об остальном позаботится гравитация.
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26.02.2022 00:36 Ответить
Ja ne ponimaju, vam vezde kameri a suki s bolonchikami guljajet po krisham, tak lovitj ih nahren i na prjamju vniz, zhelateljno golovoi.
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25.02.2022 19:31 Ответить
Vozmozhno eto narisovanno neskoljko nedelj nazad i zafiksirovanno na ihnih kartah s koordinatami.
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25.02.2022 19:33 Ответить
Только что проверил....

Вызвал шухер у соседей, которые увидели на крыше свет фонаря. НО, лучше перебдеть, чем недобдеть
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25.02.2022 19:36 Ответить
Закрасить мало, чтобы калибровка закривела нужны копии - ложные метки
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25.02.2022 19:49 Ответить
 
 