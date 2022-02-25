Російські окупанти сидять в Конотопі і намагаються знайти їжу і пальне

Українським військам вдалось зупинити російських окупантів біля Конотопу Чернігівської області.

Про це повідомляють у своєму пабліку Сухопутні війська України, інформує Цензор.НЕТ.

"Після важких боїв і значних втрат рашистські окупанти зупинилися поблизу Конотопу. У них проблема з пальним та постачанням. Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне. Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення. Зафіксовано випадки мародерства закладів торгівлі зі сторони російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією військових, на околицях містечка знаходиться близько 40 одиниць спаленої російської техніки.

"Можете допомогти окупантам паливом з цукром. Стосовно харчування російських солдатів рекомендацій не даємо. Ви самі все знаєте", - жартують військові.