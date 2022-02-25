Російські окупанти сидять в Конотопі і намагаються знайти їжу і пальне
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Українським військам вдалось зупинити російських окупантів біля Конотопу Чернігівської області.
Про це повідомляють у своєму пабліку Сухопутні війська України, інформує Цензор.НЕТ.
"Після важких боїв і значних втрат рашистські окупанти зупинилися поблизу Конотопу. У них проблема з пальним та постачанням. Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне. Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення. Зафіксовано випадки мародерства закладів торгівлі зі сторони російських окупантів", - йдеться в повідомленні.
За інформацією військових, на околицях містечка знаходиться близько 40 одиниць спаленої російської техніки.
"Можете допомогти окупантам паливом з цукром. Стосовно харчування російських солдатів рекомендацій не даємо. Ви самі все знаєте", - жартують військові.
Будь ласка, зачекайте...
...чотири гвоздики.
Вдень спіймати диверсанта, який намагався малювати якісь знаки.
Його балончиком намалювали 5 штук на даху російського консульства...
От тепер чекаємо, що буде...
- "Что ві гаварітє, дедушка?"
- "Пей, пей, солдатик - водичка целебная!"
- Что ти гаваріш?
- Я говорю: пий мєдлено, вода холодна, горло застудиш.
На рассєє немає солдатів, на рассєє лише вбивці. Солдат - це той, хто захищає свою країну від ворогів. А ці у#бани - звичайні нелюди, варвари, вбивці і мародери. Це не люди, це біосміття. Нєх@р їх жаліти. Якщо цю падаль не знищити сьогодні, завтра їхні недоколихані дітки прийдуть вбивати ваших дітей.
А вы посмотрите друг на друга...Догадуететь?
Вас много. Жрите своих же
зневажали, що і розмовляти не навчились. Бувають виключення, але процент
мізерний.