Україна просить МВФ про екстрене фінансування, - голова Фонду Георгієва
Влада України запросила екстрене фінансування у Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Про це директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва повідомила в заяві про підтримку України, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"В арсеналі Фонду є низка інструментів, і в міру розвитку ситуації в Україні ми продовжуватимемо обговорювати з владою, як ми можемо їм найкраще допомогти", – зазначила вона.
За її словами, на додаток до поточних рекомендацій з питань політики МВФ вивчає всі варіанти подальшої фінансової підтримки, зокрема в рамках чинної угоди stand by з невиділеними $2,2 млрд, що залишилися в ній.
Георгієва уточнила, що ці обговорення проводяться віддалено за участю співробітників із Вашингтона.
Глава Фонду зазначила, що "події цього тижня в Україні" викликають серйозне занепокоєння: насамперед через людські жертви і страждання простих людей, проте також через серйозний економічний вплив, який посилюватиметься в міру його продовження.
Вона додала, що, крім України, наслідки конфлікту створюють значні економічні ризики в регіоні та в усьому світі, і Фонд зараз оцінює можливі наслідки, зокрема для функціонування фінансової системи, товарних ринків та безпосередній вплив на країни, які мають економічні зв'язки з регіоном.
Вона додала, що МВФ також продовжить працювати пліч-о-пліч з Групою Світового банку та іншими партнерами для координації підтримки і забезпечення максимальної вигоди для України.
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⚡️ Венгрия готова стать площадкой для переговоров России и Украины, такое предложение направлено сторонам, сообщил представитель венгерского правительства.
никаких переговоров, наша армия побеждает, наша армия лучшая, НАТО почтет за честь иметь таких воинов!