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Україна просить МВФ про екстрене фінансування, - голова Фонду Георгієва

Україна просить МВФ про екстрене фінансування, - голова Фонду Георгієва

Влада України запросила екстрене фінансування у Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва повідомила в заяві про підтримку України, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"В арсеналі Фонду є низка інструментів, і в міру розвитку ситуації в Україні ми продовжуватимемо обговорювати з владою, як ми можемо їм найкраще допомогти", – зазначила вона.

За її словами, на додаток до поточних рекомендацій з питань політики МВФ вивчає всі варіанти подальшої фінансової підтримки, зокрема в рамках чинної угоди stand by з невиділеними $2,2 млрд, що залишилися в ній.

Георгієва уточнила, що ці обговорення проводяться віддалено за участю співробітників із Вашингтона.

Глава Фонду зазначила, що "події цього тижня в Україні" викликають серйозне занепокоєння: насамперед через людські жертви і страждання простих людей, проте також через серйозний економічний вплив, який посилюватиметься в міру його продовження.

Вона додала, що, крім України, наслідки конфлікту створюють значні економічні ризики в регіоні та в усьому світі, і Фонд зараз оцінює можливі наслідки, зокрема для функціонування фінансової системи, товарних ринків та безпосередній вплив на країни, які мають економічні зв'язки з регіоном.

Вона додала, що МВФ також продовжить працювати пліч-о-пліч з Групою Світового банку та іншими партнерами для координації підтримки і забезпечення максимальної вигоди для України.

Автор: 

МВФ (3068) фінансування (3092)


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Топ коментарі
+12
ЗСУ збили ІЛ-76 з воржим десантом
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26.02.2022 01:03
+9
⚡️❗️Главнокомандующий ВСУ сообщил, что под Васильковом (Киевская область) был сбит ИЛ-76 с десантниками на борту
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26.02.2022 01:05
+8
⚡️"Ни один батальон теробороны, ни один человек не сдался врагу" - глава военной администрации Дмитрий Живицкий.
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26.02.2022 01:02
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⚡️"Ни один батальон теробороны, ни один человек не сдался врагу" - глава военной администрации Дмитрий Живицкий.
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26.02.2022 01:02 Відповісти
Тероборона в етері іноземного телеканалу
https://www.youtube.com/watch?v=Vji5NLkj09s&ab_channel=Newsbreaking
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26.02.2022 01:25 Відповісти
ЗСУ збили ІЛ-76 з воржим десантом
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26.02.2022 01:03 Відповісти
Де?
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26.02.2022 01:04 Відповісти
⚡️❗️Главнокомандующий ВСУ сообщил, что под Васильковом (Киевская область) был сбит ИЛ-76 с десантниками на борту
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26.02.2022 01:05 Відповісти
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ukrajinski-sili-ppo-zbili-il-76-iz-vorozhim-desantom-pid-kiyevom-genshtab-50220174.html
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26.02.2022 01:05 Відповісти
Хотіли у Василькові сісти. Там таксисти своїми машинами з того аеродрому не випускали якійсь кримський чи донецький омон. Пробивали шини своїх машин і блокували януковичей декілька днів.
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26.02.2022 01:07 Відповісти
Десантирование
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26.02.2022 01:08 Відповісти
Київщина. Укрправда пише
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26.02.2022 01:05 Відповісти
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26.02.2022 01:08 Відповісти
Ну вот. А ведь сутки только начались. А уже минус как минимум 120 десантных организмов и штук шесть экипажа. Ну и плюс дохера алюминия для местных, а кто-то успеет "валом" разжиться, или даже личным АГСом.
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26.02.2022 01:14 Відповісти
Тільки не вони...
⚡️ Венгрия готова стать площадкой для переговоров России и Украины, такое предложение направлено сторонам, сообщил представитель венгерского правительства.
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26.02.2022 01:04 Відповісти
Нехай венгри йжуть в сраку!
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26.02.2022 01:07 Відповісти
они оттуда и не выходили - их правительство уже много лет вещает из путинской дупы, в которую некоторые до сих пор мечтают заглянуть.
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26.02.2022 01:17 Відповісти
Найух *******!
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26.02.2022 02:06 Відповісти
Сбили борт кацапского ВДВ?
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26.02.2022 01:04 Відповісти
Українські Сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова, - Генштаб ЗСУ
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26.02.2022 01:04 Відповісти
Как он туда долетел,и на что они надеялись,ладно сушки на низких тяжело засекти а тут такая дура
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26.02.2022 01:08 Відповісти
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26.02.2022 01:07 Відповісти
⚡️Альфа-банк и банк "Открытие" под санкциями ЕС
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26.02.2022 01:07 Відповісти
Це парашутний десант. Можуть вижити. Треба прочісувати місцевість!
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26.02.2022 01:08 Відповісти
Слышал Змеиный отбили, кто что знает?
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26.02.2022 01:09 Відповісти
А може потрібно нарешті припинити фінансування "Великого Крадівництва" і забрати гроши у УкрАвтоДору?
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26.02.2022 01:10 Відповісти
трясите олигархов! зеленкий - слабое звено Украины и трус..
никаких переговоров, наша армия побеждает, наша армия лучшая, НАТО почтет за честь иметь таких воинов!
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26.02.2022 01:19 Відповісти
зеленский на месте.а ті иди на ***
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26.02.2022 01:50 Відповісти
от жмоти, могли би і списати нам борги, враховуючи таку складну ситуацію....та ні ж бо, скоріше вдавляться, чим щось спишуть.
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26.02.2022 01:20 Відповісти
 
 