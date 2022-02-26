Україна просить МВФ про екстрене фінансування, - голова Фонду Георгієва

Влада України запросила екстрене фінансування у Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва повідомила в заяві про підтримку України, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"В арсеналі Фонду є низка інструментів, і в міру розвитку ситуації в Україні ми продовжуватимемо обговорювати з владою, як ми можемо їм найкраще допомогти", – зазначила вона.

За її словами, на додаток до поточних рекомендацій з питань політики МВФ вивчає всі варіанти подальшої фінансової підтримки, зокрема в рамках чинної угоди stand by з невиділеними $2,2 млрд, що залишилися в ній.

Георгієва уточнила, що ці обговорення проводяться віддалено за участю співробітників із Вашингтона.

Глава Фонду зазначила, що "події цього тижня в Україні" викликають серйозне занепокоєння: насамперед через людські жертви і страждання простих людей, проте також через серйозний економічний вплив, який посилюватиметься в міру його продовження.

Вона додала, що, крім України, наслідки конфлікту створюють значні економічні ризики в регіоні та в усьому світі, і Фонд зараз оцінює можливі наслідки, зокрема для функціонування фінансової системи, товарних ринків та безпосередній вплив на країни, які мають економічні зв'язки з регіоном.

Вона додала, що МВФ також продовжить працювати пліч-о-пліч з Групою Світового банку та іншими партнерами для координації підтримки і забезпечення максимальної вигоди для України.