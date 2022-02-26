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МВФ (3297) финансирование (1702)

Украина просит МВФ об экстренном финансировании, - глава Фонда Георгиева

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Украина просит МВФ об экстренном финансировании, - глава Фонда Георгиева

Власти Украины запросили экстренное финансирование у Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила в заявлении о поддержке Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В арсенале Фонда есть ряд инструментов, и по мере развития ситуации в Украине мы будем продолжать обсуждать с властью, как мы можем им лучше помочь", - отметила она.

По ее словам, в дополнение к текущим рекомендациям по вопросам политики МВФ изучает все варианты дальнейшей финансовой поддержки, в частности в рамках действующего соглашения stand by с оставшимися в ней невыделенными $2,2 млрд.

Георгиева уточнила, что эти обсуждения проводятся удаленно с участием сотрудников из Вашингтона.

Глава Фонда отметила, что "события на этой неделе в Украине" вызывают серьезную обеспокоенность: в первую очередь из-за человеческих жертв и страданий простых людей, однако также из-за серьезного экономического влияния, которое будет усиливаться по мере его продолжения.

Она добавила, что, кроме Украины, последствия конфликта создают значительные экономические риски в регионе и во всем мире, и Фонд сейчас оценивает возможные последствия, в частности, для функционирования финансовой системы, товарных рынков и непосредственное влияние на страны, имеющие экономические связи с регионом.

Она добавила, что МВФ также продолжит работать бок о бок с Группой Всемирного банка и другими партнерами для координации поддержки и обеспечения максимальной выгоды для Украины.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
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ЗСУ збили ІЛ-76 з воржим десантом
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26.02.2022 01:03
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⚡️❗️Главнокомандующий ВСУ сообщил, что под Васильковом (Киевская область) был сбит ИЛ-76 с десантниками на борту
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26.02.2022 01:05
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⚡️"Ни один батальон теробороны, ни один человек не сдался врагу" - глава военной администрации Дмитрий Живицкий.
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26.02.2022 01:02
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⚡️"Ни один батальон теробороны, ни один человек не сдался врагу" - глава военной администрации Дмитрий Живицкий.
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26.02.2022 01:02 Ответить
Тероборона в етері іноземного телеканалу
https://www.youtube.com/watch?v=Vji5NLkj09s&ab_channel=Newsbreaking
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26.02.2022 01:25 Ответить
ЗСУ збили ІЛ-76 з воржим десантом
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26.02.2022 01:03 Ответить
Де?
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26.02.2022 01:04 Ответить
⚡️❗️Главнокомандующий ВСУ сообщил, что под Васильковом (Киевская область) был сбит ИЛ-76 с десантниками на борту
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26.02.2022 01:05 Ответить
Хотіли у Василькові сісти. Там таксисти своїми машинами з того аеродрому не випускали якійсь кримський чи донецький омон. Пробивали шини своїх машин і блокували януковичей декілька днів.
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26.02.2022 01:07 Ответить
Десантирование
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26.02.2022 01:08 Ответить
Київщина. Укрправда пише
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26.02.2022 01:05 Ответить
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26.02.2022 01:08 Ответить
Ну вот. А ведь сутки только начались. А уже минус как минимум 120 десантных организмов и штук шесть экипажа. Ну и плюс дохера алюминия для местных, а кто-то успеет "валом" разжиться, или даже личным АГСом.
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26.02.2022 01:14 Ответить
Тільки не вони...
⚡️ Венгрия готова стать площадкой для переговоров России и Украины, такое предложение направлено сторонам, сообщил представитель венгерского правительства.
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26.02.2022 01:04 Ответить
Нехай венгри йжуть в сраку!
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26.02.2022 01:07 Ответить
они оттуда и не выходили - их правительство уже много лет вещает из путинской дупы, в которую некоторые до сих пор мечтают заглянуть.
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26.02.2022 01:17 Ответить
Найух *******!
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26.02.2022 02:06 Ответить
Сбили борт кацапского ВДВ?
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26.02.2022 01:04 Ответить
Українські Сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова, - Генштаб ЗСУ
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26.02.2022 01:04 Ответить
Как он туда долетел,и на что они надеялись,ладно сушки на низких тяжело засекти а тут такая дура
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26.02.2022 01:08 Ответить
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26.02.2022 01:07 Ответить
⚡️Альфа-банк и банк "Открытие" под санкциями ЕС
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26.02.2022 01:07 Ответить
Це парашутний десант. Можуть вижити. Треба прочісувати місцевість!
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Слышал Змеиный отбили, кто что знает?
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26.02.2022 01:09 Ответить
А може потрібно нарешті припинити фінансування "Великого Крадівництва" і забрати гроши у УкрАвтоДору?
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26.02.2022 01:10 Ответить
трясите олигархов! зеленкий - слабое звено Украины и трус..
никаких переговоров, наша армия побеждает, наша армия лучшая, НАТО почтет за честь иметь таких воинов!
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26.02.2022 01:19 Ответить
зеленский на месте.а ті иди на ***
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26.02.2022 01:50 Ответить
от жмоти, могли би і списати нам борги, враховуючи таку складну ситуацію....та ні ж бо, скоріше вдавляться, чим щось спишуть.
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26.02.2022 01:20 Ответить
 
 