Украина просит МВФ об экстренном финансировании, - глава Фонда Георгиева

Власти Украины запросили экстренное финансирование у Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила в заявлении о поддержке Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В арсенале Фонда есть ряд инструментов, и по мере развития ситуации в Украине мы будем продолжать обсуждать с властью, как мы можем им лучше помочь", - отметила она.

По ее словам, в дополнение к текущим рекомендациям по вопросам политики МВФ изучает все варианты дальнейшей финансовой поддержки, в частности в рамках действующего соглашения stand by с оставшимися в ней невыделенными $2,2 млрд.

Георгиева уточнила, что эти обсуждения проводятся удаленно с участием сотрудников из Вашингтона.

Глава Фонда отметила, что "события на этой неделе в Украине" вызывают серьезную обеспокоенность: в первую очередь из-за человеческих жертв и страданий простых людей, однако также из-за серьезного экономического влияния, которое будет усиливаться по мере его продолжения.

Она добавила, что, кроме Украины, последствия конфликта создают значительные экономические риски в регионе и во всем мире, и Фонд сейчас оценивает возможные последствия, в частности, для функционирования финансовой системы, товарных рынков и непосредственное влияние на страны, имеющие экономические связи с регионом.

Она добавила, что МВФ также продолжит работать бок о бок с Группой Всемирного банка и другими партнерами для координации поддержки и обеспечения максимальной выгоды для Украины.