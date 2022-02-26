УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15702 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
75 568 50
армія РФ (13478) війна (56406) Держспецзв'язок (174)

У Держспецзв'язку пояснили, як громадянам відрізнити техніку російських окупантів. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Держспецзв'язку пояснили, як громадянам відрізнити техніку російських окупантів. ФОТО

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України пояснили як громадянам відрізнити українську техніку від техніки російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держспецзв'язку.

"Російська техніка має темно-зелений та болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас. Українська техніка має окрас у вигляді "пікселю" або темно-зелений колір, близький до оливового кольору", - зазаначається у повідомленні.

Крім того, техніка окупантів, яка поки що рухається нашою країною має додаткові ознаки, які вказують на напрям руху:

  • Косу лінію на кузові – на Херсон.
  • Мітка Z на кузові — наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці). Нині така техніка з під Сум їде на Київ.
  • Трикутник – для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ.
  • Коло – для мобільного резерву.

Якщо ви побачили окупаційну техніку - повідомте про це ЗСУ за контактами на сайті Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine.

Знімайте на відео пересування цієї техніки та викладайте у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.

Сухопутні війська ЗСУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікували таке фото:

У Держспецзвязку пояснили, як громадянам відрізнити техніку російських окупантів 01

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+47
этих в плен не брать, только стрелять. Там исключительно животные.
показати весь коментар
26.02.2022 02:39
+44
С Телеграмм-канала:
Сухейль Мухаммед Хамуд, один из самых известных операторов противотанковых установок, готов помочь украинским военным.

▪️Сирийский повстанец Сухейль Мухаммед Хамуд, получивший прозвище Абу TOW за "виртуозное" использование американской пусковой установки BGM-71 TOW против российской техники, хочет присоединиться к украинской армии в борьбе против РФ. Об этом боец написал в Twitter 25 февраля.

🔥 На его пост ответила корреспондент Jerusalem Post Анна Аронхайм: "Когда есть желание, найдется способ", - отметила она. "У меня огромное желание. Я сейчас в Идлибе и готов поддержать украинскую армию. Я хочу помочь", - ответил боец.

❗️Для справки: Абу TOW сражался в Сирии против режима Асада. Известен 130 подтвержденными попаданиями в различные бронецели. Его называют "человеком, который стоит сотни Javelin".
показати весь коментар
26.02.2022 02:37
+28
кадыровцы, этих жечь без разговоров.
показати весь коментар
26.02.2022 02:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У кадодирявих ще є такий знак - V
показати весь коментар
26.02.2022 02:35 Відповісти
этих в плен не брать, только стрелять. Там исключительно животные.
показати весь коментар
26.02.2022 02:39 Відповісти
Хотя вообще никаких русских оккупантов пленными не брать, стрелять их нахер.

Росіяни в чужій формі розстріляли бійців на КПП біля Василькова
показати весь коментар
26.02.2022 03:05 Відповісти
Баран.
показати весь коментар
26.02.2022 02:57 Відповісти
Ще була з літерою: V

Я думаю, що то була Росгвардія, бо була на броньованому а/м "Тигр".
показати весь коментар
26.02.2022 02:35 Відповісти
кадыровцы, этих жечь без разговоров.
показати весь коментар
26.02.2022 02:40 Відповісти
⚡️"Новые взрывы в районе Троещины в Киеве - это попытки оккупантов разрушить ТЭЦ-6. В настоящее время ПВО отражает атаки", - УП со ссылкой на собеседника в командовании ВСУ
показати весь коментар
26.02.2022 02:35 Відповісти
С Телеграмм-канала:
Сухейль Мухаммед Хамуд, один из самых известных операторов противотанковых установок, готов помочь украинским военным.

▪️Сирийский повстанец Сухейль Мухаммед Хамуд, получивший прозвище Абу TOW за "виртуозное" использование американской пусковой установки BGM-71 TOW против российской техники, хочет присоединиться к украинской армии в борьбе против РФ. Об этом боец написал в Twitter 25 февраля.

🔥 На его пост ответила корреспондент Jerusalem Post Анна Аронхайм: "Когда есть желание, найдется способ", - отметила она. "У меня огромное желание. Я сейчас в Идлибе и готов поддержать украинскую армию. Я хочу помочь", - ответил боец.

❗️Для справки: Абу TOW сражался в Сирии против режима Асада. Известен 130 подтвержденными попаданиями в различные бронецели. Его называют "человеком, который стоит сотни Javelin".
показати весь коментар
26.02.2022 02:37 Відповісти
Папа TOW . Классный позывной.
показати весь коментар
26.02.2022 02:42 Відповісти
Надо брать.
показати весь коментар
26.02.2022 02:42 Відповісти
Надо оптом брать!!!!!
показати весь коментар
26.02.2022 03:18 Відповісти
Война превращается в мировую
показати весь коментар
26.02.2022 07:24 Відповісти
Смерть окупантам! Ніяких перемоавин на їхніх умовах!
показати весь коментар
26.02.2022 02:39 Відповісти
перемовин
показати весь коментар
26.02.2022 02:40 Відповісти
это вообще Зеленский догадался такое ляпнуть. мне бомба не так страшна как этот его высер
показати весь коментар
26.02.2022 02:48 Відповісти
Мы сейчас его судить не будем. Его судить будет история. А история может наспить завтра.
показати весь коментар
26.02.2022 03:01 Відповісти
наступить
показати весь коментар
26.02.2022 03:03 Відповісти
да, тем более Антон Геращенко сообщил что мол Зеленский ничего никому не предлагал. а мол ляпнули с Раши или песков или лавров (в сортах говна не разбираюсь) , типа чтоб его дискредитировать в разговоре с китаем
показати весь коментар
26.02.2022 03:33 Відповісти
Еще осталось совсем немного и ни одна ракета не достигнет цели, ни один самолет оккупантов не сможет летать на Украиной. Еще совсем немного и в Украину придет подмога союзников есть такие и их немало поверьте. Выстоим потому что мы украинцы - прямые потомки великих русов.
показати весь коментар
26.02.2022 02:40 Відповісти
А проти нас не "русня", а мокші, москалі, кацапи - не забувайте, справжня, а не фейкова петровсько-хуйлоовська Русь - це ми. Русь-Україна.
показати весь коментар
26.02.2022 04:38 Відповісти
Хлопці та дівчата, поширюйте важну інформацію, ми на війні! Хто як може, у Фейсбуку, Вконтакту чи інших мережах, ми знаємо ворожу мову - вони нашу -НІ, ми їх подолаємо тільки якщо повтанемо всі разом, не час сваритись, Зеленський - НАШ ПРЕЗИДЕНТ, іншого нема, підтримаймо його і наших воїнів - разом ми переможемо!
показати весь коментар
26.02.2022 02:45 Відповісти
Наші військові захищають від окупантів країну і її всіх громадян, а не Зеленського персонально!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
Слава Україні!
показати весь коментар
26.02.2022 11:00 Відповісти
Что-то громко долбят - кто-то в курсе ?
показати весь коментар
26.02.2022 02:47 Відповісти
То раздосадованные кадыровцы долбят в жопу псковскую десантуру ))0)0)))
показати весь коментар
26.02.2022 06:20 Відповісти
⚡️ Российские диверсанты переоделись в форму Нацполиции и расстреляли наших бойцов на КПП под Васильковом, - УП с ссылкой командование ВСУ.

Сразу после этого зашла группа военных РФ на грузовике.

Идёт тяжелый бой.
показати весь коментар
26.02.2022 02:47 Відповісти
Якщо у вас є дорослі діти (18+) нехай реєструються по всіх російських, вибачте фашистьских соц мережах і поширюють відео та фото мертвого загарбника, вони НАС бояться - нам треба щоб почали сратися під себе, треба пована деморалізація ворога, хто як може поширюйте соц мережами
показати весь коментар
26.02.2022 02:48 Відповісти
Хто не може із зброєю бігати -довбіть їх матерів світлинами піджарених синочків на нашій Землі !Нехай щастить!
показати весь коментар
26.02.2022 07:05 Відповісти
Дивився відео то людям важко розрізнити де наші військові а де РФ
показати весь коментар
26.02.2022 02:51 Відповісти
nu da, vazhno kokteilj ne brositj v svoih.
показати весь коментар
26.02.2022 03:03 Відповісти
Vot eta odna iz prichin, pochemu stoit uhoditj ot sovkovogo i sruskogo oruzhija - chtob mozhno boilo otlichitj kak tut , zaa kogo oni?
показати весь коментар
26.02.2022 03:03 Відповісти
Внимание!

Просьба проверить личность русского журналиста Дмитрия Борисенка. Человек под этим именем распространяет информацию о капитуляции Украины, продажу оружия выданного военным ака гражданским в целях личной выгоды а главное информацию об активности военных, местоположения, наличия оборонительных средств.
показати весь коментар
26.02.2022 04:06 Відповісти
> проверить личность <
...
Скільки страхітливих помилок у словах "распять в труселях"
показати весь коментар
26.02.2022 06:23 Відповісти
Кацапи знищені на Херсонщині.

показати весь коментар
26.02.2022 07:11 Відповісти
показати весь коментар
26.02.2022 07:11 Відповісти
Путінський Град знищений.

показати весь коментар
26.02.2022 07:54 Відповісти
показати весь коментар
26.02.2022 07:56 Відповісти
Друзі, прошу вас, поширте моє звернення. Звертаюсь до всіх військовослужбовців БУДЬТЕ ПИЛЬНИМИ. Ми на своїй землі. Але ворог діє підступно. Перевіряйте авто за всіма правилами безпеки. Один перевіряє - інший тримає на прицілі. ВОДІЇ, РОБІТЬ ЗАУВАЖЕННЯ НАШИМ ЗАХИСНИКАМ, коли вони ПОРУШУЮТЬ ПРАВИЛИ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ. Водії не бійтесь бути під прицілом ! ЗАРАЗ ТАК ТРЕБА !!
показати весь коментар
26.02.2022 09:43 Відповісти
Да, бойцы у них ГАВНО, хоть и носят КИМОНО😀😀😀😀
показати весь коментар
26.02.2022 12:18 Відповісти
СТРЕЛЯЙТЕ ПО ПЕРВОМ И ПОСЛЕДНЕМ
ПЕРВОГО ЧТОБ СДЕРЖАЛ КОЛОНУ ,
ПОСЛЕДНЕГО ЧТОБ НЕ РАЗВОРАЧИВАЛИСТЬ А потом ******* серединку,
показати весь коментар
26.02.2022 13:48 Відповісти
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
26.02.2022 13:49 Відповісти
Кадыровцев-чечен - это звери дерьмо люди манкурты предатели бейте с чистой совестью
показати весь коментар
27.02.2022 06:43 Відповісти
 
 