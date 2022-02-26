У Держспецзв'язку пояснили, як громадянам відрізнити техніку російських окупантів. ФОТО
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У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України пояснили як громадянам відрізнити українську техніку від техніки російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держспецзв'язку.
"Російська техніка має темно-зелений та болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас. Українська техніка має окрас у вигляді "пікселю" або темно-зелений колір, близький до оливового кольору", - зазаначається у повідомленні.
Крім того, техніка окупантів, яка поки що рухається нашою країною має додаткові ознаки, які вказують на напрям руху:
- Косу лінію на кузові – на Херсон.
- Мітка Z на кузові — наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці). Нині така техніка з під Сум їде на Київ.
- Трикутник – для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ.
- Коло – для мобільного резерву.
Якщо ви побачили окупаційну техніку - повідомте про це ЗСУ за контактами на сайті Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine.
Знімайте на відео пересування цієї техніки та викладайте у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.
Сухопутні війська ЗСУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікували таке фото:
Будь ласка, зачекайте...
Росіяни в чужій формі розстріляли бійців на КПП біля Василькова
Я думаю, що то була Росгвардія, бо була на броньованому а/м "Тигр".
Сухейль Мухаммед Хамуд, один из самых известных операторов противотанковых установок, готов помочь украинским военным.
▪️Сирийский повстанец Сухейль Мухаммед Хамуд, получивший прозвище Абу TOW за "виртуозное" использование американской пусковой установки BGM-71 TOW против российской техники, хочет присоединиться к украинской армии в борьбе против РФ. Об этом боец написал в Twitter 25 февраля.
🔥 На его пост ответила корреспондент Jerusalem Post Анна Аронхайм: "Когда есть желание, найдется способ", - отметила она. "У меня огромное желание. Я сейчас в Идлибе и готов поддержать украинскую армию. Я хочу помочь", - ответил боец.
❗️Для справки: Абу TOW сражался в Сирии против режима Асада. Известен 130 подтвержденными попаданиями в различные бронецели. Его называют "человеком, который стоит сотни Javelin".
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
Слава Україні!
Сразу после этого зашла группа военных РФ на грузовике.
Идёт тяжелый бой.
Просьба проверить личность русского журналиста Дмитрия Борисенка. Человек под этим именем распространяет информацию о капитуляции Украины, продажу оружия выданного военным ака гражданским в целях личной выгоды а главное информацию об активности военных, местоположения, наличия оборонительных средств.
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Скільки страхітливих помилок у словах "распять в труселях"
ПЕРВОГО ЧТОБ СДЕРЖАЛ КОЛОНУ ,
ПОСЛЕДНЕГО ЧТОБ НЕ РАЗВОРАЧИВАЛИСТЬ А потом ******* серединку,