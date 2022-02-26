В Госспецсвязи объяснили как гражданам отличить технику российских оккупантов. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины объяснили, как гражданам отличить украинскую технику от техники российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госспецсвязи.
"Российская техника имеет темно-зеленый и болотный окрас. Иногда присутствует трехцветный окрас. Украинская техника имеет окрас в виде "пикселя" или темно-зеленый цвет, близкий к оливковому цвету", - отмечается в сообщении.
Кроме того, техника оккупантов, которая пока двигается нашей страной, имеет дополнительные признаки, указывающие на направление движения:
- Косая линия на кузове – на Херсон.
- Метка Z на кузове – наступление на Харьков, также на этом направлении подмечена Росгвардия (кадыровцы). Сейчас такая техника из-под Сум едет в Киев.
- Треугольник – для подразделений на Славянск и Краматорск.
- Круг – для мобильного резерва.
Если вы увидели оккупационную технику – сообщите об этом ВСУ по контактам на сайте Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine.
Снимайте на видео передвижение этой техники и выкладывайте в соцсети под хештегом #війна_проти_україни.
Сухопутный войска показали в фейсбуке такую картинку:
Пожалуйста, подождите...
Росіяни в чужій формі розстріляли бійців на КПП біля Василькова
Я думаю, що то була Росгвардія, бо була на броньованому а/м "Тигр".
Сухейль Мухаммед Хамуд, один из самых известных операторов противотанковых установок, готов помочь украинским военным.
▪️Сирийский повстанец Сухейль Мухаммед Хамуд, получивший прозвище Абу TOW за "виртуозное" использование американской пусковой установки BGM-71 TOW против российской техники, хочет присоединиться к украинской армии в борьбе против РФ. Об этом боец написал в Twitter 25 февраля.
🔥 На его пост ответила корреспондент Jerusalem Post Анна Аронхайм: "Когда есть желание, найдется способ", - отметила она. "У меня огромное желание. Я сейчас в Идлибе и готов поддержать украинскую армию. Я хочу помочь", - ответил боец.
❗️Для справки: Абу TOW сражался в Сирии против режима Асада. Известен 130 подтвержденными попаданиями в различные бронецели. Его называют "человеком, который стоит сотни Javelin".
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
Слава Україні!
Сразу после этого зашла группа военных РФ на грузовике.
Идёт тяжелый бой.
Просьба проверить личность русского журналиста Дмитрия Борисенка. Человек под этим именем распространяет информацию о капитуляции Украины, продажу оружия выданного военным ака гражданским в целях личной выгоды а главное информацию об активности военных, местоположения, наличия оборонительных средств.
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Скільки страхітливих помилок у словах "распять в труселях"
ПЕРВОГО ЧТОБ СДЕРЖАЛ КОЛОНУ ,
ПОСЛЕДНЕГО ЧТОБ НЕ РАЗВОРАЧИВАЛИСТЬ А потом ******* серединку,