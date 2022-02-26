В Госспецсвязи объяснили как гражданам отличить технику российских оккупантов. ФОТО

В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины объяснили, как гражданам отличить украинскую технику от техники российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госспецсвязи.

"Российская техника имеет темно-зеленый и болотный окрас. Иногда присутствует трехцветный окрас. Украинская техника имеет окрас в виде "пикселя" или темно-зеленый цвет, близкий к оливковому цвету", - отмечается в сообщении.

Кроме того, техника оккупантов, которая пока двигается нашей страной, имеет дополнительные признаки, указывающие на направление движения:

Косая линия на кузове – на Херсон.

Метка Z на кузове – наступление на Харьков, также на этом направлении подмечена Росгвардия (кадыровцы). Сейчас такая техника из-под Сум едет в Киев.

Треугольник – для подразделений на Славянск и Краматорск.

Круг – для мобильного резерва.

Если вы увидели оккупационную технику – сообщите об этом ВСУ по контактам на сайте Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine.

Снимайте на видео передвижение этой техники и выкладывайте в соцсети под хештегом #війна_проти_україни.

Сухопутный войска показали в фейсбуке такую картинку: