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В Госспецсвязи объяснили как гражданам отличить технику российских оккупантов. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Госспецсвязи объяснили как гражданам отличить технику российских оккупантов. ФОТО

В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины объяснили, как гражданам отличить украинскую технику от техники российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госспецсвязи.

"Российская техника имеет темно-зеленый и болотный окрас. Иногда присутствует трехцветный окрас. Украинская техника имеет окрас в виде "пикселя" или темно-зеленый цвет, близкий к оливковому цвету", - отмечается в сообщении.

Кроме того, техника оккупантов, которая пока двигается нашей страной, имеет дополнительные признаки, указывающие на направление движения:

  • Косая линия на кузове – на Херсон.
  • Метка Z на кузове – наступление на Харьков, также на этом направлении подмечена Росгвардия (кадыровцы). Сейчас такая техника из-под Сум едет в Киев.
  • Треугольник – для подразделений на Славянск и Краматорск.
  • Круг – для мобильного резерва.

Если вы увидели оккупационную технику – сообщите об этом ВСУ по контактам на сайте Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine.

Снимайте на видео передвижение этой техники и выкладывайте в соцсети под хештегом #війна_проти_україни.

Сухопутный войска показали в фейсбуке такую картинку:

В Госспецсвязи объяснили как гражданам отличить технику российских оккупантов 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+47
этих в плен не брать, только стрелять. Там исключительно животные.
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26.02.2022 02:39
+44
С Телеграмм-канала:
Сухейль Мухаммед Хамуд, один из самых известных операторов противотанковых установок, готов помочь украинским военным.

▪️Сирийский повстанец Сухейль Мухаммед Хамуд, получивший прозвище Абу TOW за "виртуозное" использование американской пусковой установки BGM-71 TOW против российской техники, хочет присоединиться к украинской армии в борьбе против РФ. Об этом боец написал в Twitter 25 февраля.

🔥 На его пост ответила корреспондент Jerusalem Post Анна Аронхайм: "Когда есть желание, найдется способ", - отметила она. "У меня огромное желание. Я сейчас в Идлибе и готов поддержать украинскую армию. Я хочу помочь", - ответил боец.

❗️Для справки: Абу TOW сражался в Сирии против режима Асада. Известен 130 подтвержденными попаданиями в различные бронецели. Его называют "человеком, который стоит сотни Javelin".
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26.02.2022 02:37
+28
кадыровцы, этих жечь без разговоров.
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26.02.2022 02:40
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У кадодирявих ще є такий знак - V
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26.02.2022 02:35 Ответить
этих в плен не брать, только стрелять. Там исключительно животные.
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26.02.2022 02:39 Ответить
Хотя вообще никаких русских оккупантов пленными не брать, стрелять их нахер.

Росіяни в чужій формі розстріляли бійців на КПП біля Василькова
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26.02.2022 03:05 Ответить
Баран.
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26.02.2022 02:57 Ответить
Ще була з літерою: V

Я думаю, що то була Росгвардія, бо була на броньованому а/м "Тигр".
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26.02.2022 02:35 Ответить
кадыровцы, этих жечь без разговоров.
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26.02.2022 02:40 Ответить
⚡️"Новые взрывы в районе Троещины в Киеве - это попытки оккупантов разрушить ТЭЦ-6. В настоящее время ПВО отражает атаки", - УП со ссылкой на собеседника в командовании ВСУ
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26.02.2022 02:35 Ответить
С Телеграмм-канала:
Сухейль Мухаммед Хамуд, один из самых известных операторов противотанковых установок, готов помочь украинским военным.

▪️Сирийский повстанец Сухейль Мухаммед Хамуд, получивший прозвище Абу TOW за "виртуозное" использование американской пусковой установки BGM-71 TOW против российской техники, хочет присоединиться к украинской армии в борьбе против РФ. Об этом боец написал в Twitter 25 февраля.

🔥 На его пост ответила корреспондент Jerusalem Post Анна Аронхайм: "Когда есть желание, найдется способ", - отметила она. "У меня огромное желание. Я сейчас в Идлибе и готов поддержать украинскую армию. Я хочу помочь", - ответил боец.

❗️Для справки: Абу TOW сражался в Сирии против режима Асада. Известен 130 подтвержденными попаданиями в различные бронецели. Его называют "человеком, который стоит сотни Javelin".
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26.02.2022 02:37 Ответить
Папа TOW . Классный позывной.
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26.02.2022 02:42 Ответить
Надо брать.
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26.02.2022 02:42 Ответить
Надо оптом брать!!!!!
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26.02.2022 03:18 Ответить
Война превращается в мировую
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26.02.2022 07:24 Ответить
Смерть окупантам! Ніяких перемоавин на їхніх умовах!
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26.02.2022 02:39 Ответить
перемовин
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26.02.2022 02:40 Ответить
это вообще Зеленский догадался такое ляпнуть. мне бомба не так страшна как этот его высер
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26.02.2022 02:48 Ответить
Мы сейчас его судить не будем. Его судить будет история. А история может наспить завтра.
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26.02.2022 03:01 Ответить
наступить
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26.02.2022 03:03 Ответить
да, тем более Антон Геращенко сообщил что мол Зеленский ничего никому не предлагал. а мол ляпнули с Раши или песков или лавров (в сортах говна не разбираюсь) , типа чтоб его дискредитировать в разговоре с китаем
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26.02.2022 03:33 Ответить
Еще осталось совсем немного и ни одна ракета не достигнет цели, ни один самолет оккупантов не сможет летать на Украиной. Еще совсем немного и в Украину придет подмога союзников есть такие и их немало поверьте. Выстоим потому что мы украинцы - прямые потомки великих русов.
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26.02.2022 02:40 Ответить
А проти нас не "русня", а мокші, москалі, кацапи - не забувайте, справжня, а не фейкова петровсько-хуйлоовська Русь - це ми. Русь-Україна.
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26.02.2022 04:38 Ответить
Хлопці та дівчата, поширюйте важну інформацію, ми на війні! Хто як може, у Фейсбуку, Вконтакту чи інших мережах, ми знаємо ворожу мову - вони нашу -НІ, ми їх подолаємо тільки якщо повтанемо всі разом, не час сваритись, Зеленський - НАШ ПРЕЗИДЕНТ, іншого нема, підтримаймо його і наших воїнів - разом ми переможемо!
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26.02.2022 02:45 Ответить
Наші військові захищають від окупантів країну і її всіх громадян, а не Зеленського персонально!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
Слава Україні!
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26.02.2022 11:00 Ответить
Что-то громко долбят - кто-то в курсе ?
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26.02.2022 02:47 Ответить
То раздосадованные кадыровцы долбят в жопу псковскую десантуру ))0)0)))
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26.02.2022 06:20 Ответить
⚡️ Российские диверсанты переоделись в форму Нацполиции и расстреляли наших бойцов на КПП под Васильковом, - УП с ссылкой командование ВСУ.

Сразу после этого зашла группа военных РФ на грузовике.

Идёт тяжелый бой.
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26.02.2022 02:47 Ответить
Якщо у вас є дорослі діти (18+) нехай реєструються по всіх російських, вибачте фашистьских соц мережах і поширюють відео та фото мертвого загарбника, вони НАС бояться - нам треба щоб почали сратися під себе, треба пована деморалізація ворога, хто як може поширюйте соц мережами
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26.02.2022 02:48 Ответить
Хто не може із зброєю бігати -довбіть їх матерів світлинами піджарених синочків на нашій Землі !Нехай щастить!
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26.02.2022 07:05 Ответить
Дивився відео то людям важко розрізнити де наші військові а де РФ
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26.02.2022 02:51 Ответить
nu da, vazhno kokteilj ne brositj v svoih.
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26.02.2022 03:03 Ответить
Vot eta odna iz prichin, pochemu stoit uhoditj ot sovkovogo i sruskogo oruzhija - chtob mozhno boilo otlichitj kak tut , zaa kogo oni?
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26.02.2022 03:03 Ответить
Внимание!

Просьба проверить личность русского журналиста Дмитрия Борисенка. Человек под этим именем распространяет информацию о капитуляции Украины, продажу оружия выданного военным ака гражданским в целях личной выгоды а главное информацию об активности военных, местоположения, наличия оборонительных средств.
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26.02.2022 04:06 Ответить
> проверить личность <
...
Скільки страхітливих помилок у словах "распять в труселях"
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26.02.2022 06:23 Ответить
Кацапи знищені на Херсонщині.

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26.02.2022 07:11 Ответить
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26.02.2022 07:11 Ответить
Путінський Град знищений.

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26.02.2022 07:54 Ответить
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26.02.2022 07:56 Ответить
Друзі, прошу вас, поширте моє звернення. Звертаюсь до всіх військовослужбовців БУДЬТЕ ПИЛЬНИМИ. Ми на своїй землі. Але ворог діє підступно. Перевіряйте авто за всіма правилами безпеки. Один перевіряє - інший тримає на прицілі. ВОДІЇ, РОБІТЬ ЗАУВАЖЕННЯ НАШИМ ЗАХИСНИКАМ, коли вони ПОРУШУЮТЬ ПРАВИЛИ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ. Водії не бійтесь бути під прицілом ! ЗАРАЗ ТАК ТРЕБА !!
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26.02.2022 09:43 Ответить
Да, бойцы у них ГАВНО, хоть и носят КИМОНО😀😀😀😀
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26.02.2022 12:18 Ответить
СТРЕЛЯЙТЕ ПО ПЕРВОМ И ПОСЛЕДНЕМ
ПЕРВОГО ЧТОБ СДЕРЖАЛ КОЛОНУ ,
ПОСЛЕДНЕГО ЧТОБ НЕ РАЗВОРАЧИВАЛИСТЬ А потом ******* серединку,
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26.02.2022 13:48 Ответить
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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26.02.2022 13:49 Ответить
Кадыровцев-чечен - это звери дерьмо люди манкурты предатели бейте с чистой совестью
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27.02.2022 06:43 Ответить
 
 