Проривів у Києві нема, спокійна робота ЗСУ, - заступник мера Крищенко

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Андрій Крищенко твердить, що у Києві працює резерв ЗСУ та підрозділи тероборони.

Про це він сказав у коментарі "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.

"На Шулявці у військовій частині пролунав вибух. Зараз з'ясовуємо причину. Можливо — підкреслюю, можливо, — це був авіаційний удар або артилерійській вогонь. Працюють резерв Збройних сил, підрозділи тероборони. За моїми даними, немає проривів або чогось такого. Спокійна виважена робота Збройних сил", — заявив Крищенко.

Він підтвердив вибухи біля Київської ТЕЦ-6: "Там працюють наші частини Збройних сил. ТЕЦ на цей час нічого не загрожує". Водночас Крищенко заявив, що інформації про підрив мостів наразі немає.