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Проривів у Києві нема, спокійна робота ЗСУ, - заступник мера Крищенко

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Проривів у Києві нема, спокійна робота ЗСУ, - заступник мера Крищенко

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Андрій Крищенко твердить, що у Києві працює резерв ЗСУ та підрозділи тероборони.

Про це він сказав у коментарі "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.

"На Шулявці у військовій частині пролунав вибух. Зараз з'ясовуємо причину. Можливо — підкреслюю, можливо, — це був авіаційний удар або артилерійській вогонь. Працюють резерв Збройних сил, підрозділи тероборони. За моїми даними, немає проривів або чогось такого. Спокійна виважена робота Збройних сил", — заявив Крищенко.

Він підтвердив вибухи біля Київської ТЕЦ-6: "Там працюють наші частини Збройних сил. ТЕЦ на цей час нічого не загрожує". Водночас Крищенко заявив, що інформації про підрив мостів наразі немає.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+34
Їбоште нещадно
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26.02.2022 05:39
+20
Слава Богу та ЗСУ
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26.02.2022 05:39
+19
Тримайтеся!
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26.02.2022 05:40
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Їбоште нещадно
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26.02.2022 05:39 Відповісти
Слава Богу та ЗСУ
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26.02.2022 05:39 Відповісти
Тримайтеся!
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26.02.2022 05:40 Відповісти
ЗСУ респект!
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26.02.2022 05:41 Відповісти
Еще
-76
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26.02.2022 05:43 Відповісти
Третій?
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26.02.2022 05:43 Відповісти
2
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26.02.2022 05:46 Відповісти
Слава Богу за такi ЗСУ
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26.02.2022 05:43 Відповісти
ээээ- а мост и стрельба у КПИ это не прорыв? Ребята КПИ это почти цент - Проспект победы - это прямая дорога как бы...Хотелось бы больше инфы конечно...через часа 4 будет я так понимаю....
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26.02.2022 05:47 Відповісти
Без паники ,ватных тварей завалим ВСЕХ !
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26.02.2022 06:11 Відповісти
Група хакерів Anonymous зламала сайт Міноборони Росії і злила базу даних, в якій містяться телефони, email-пошти та імена працівників Міністерства.
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26.02.2022 05:47 Відповісти
Гаазі тепер формальна робота, поставити до стінки і розстріляти як військових здочинців. Всіх за списком.
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26.02.2022 06:13 Відповісти
Держись Киев
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26.02.2022 05:48 Відповісти
Фууух...
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26.02.2022 05:51 Відповісти
В Украине три дня идёт флешмоб:
" Своего первого россиянина я убил в ..... лет" !!!
Свой возраст каждый ставит сам !
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26.02.2022 05:53 Відповісти
Дебил? Или дитё неотесанное? Такое ты можешь кацапам предложить.
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26.02.2022 06:14 Відповісти
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26.02.2022 05:55 Відповісти
Огромное МОЛОДЦЫ РЕБЯТА ЗБРОЙНЫХ СИЛ УКРАИНЫ
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26.02.2022 05:57 Відповісти
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс розгортає частини своїх боєздатних сил реагування і продовжить відправку зброї в Україну, зокрема коштів ППО, заявивши, що Росія намагається повалити український уряд.

«Кремлівські наміри не обмежуються Україною. Росія вимагає укладання зобов'язальних правових угод для заборони подальшого розширення НАТО. Вона також вимагає вивести сили та інфраструктуру з країн, що приєдналися до НАТО після 1997 року. Ми постаємо перед «новою нормальністю» у європейській безпеці. Росія відкрито оскаржить європейський порядок безпеки та використовує силу для досягнення цілей. Світ притягне Росію та Білорусь до відповідальності за їхні дії. Росію - як агресора, Білорусь - як його співучасника», - заявив Столтенберг.
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26.02.2022 05:58 Відповісти
Документы в Гаагу на военного преступника ***** после сегодняшней ночи надо подавать
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26.02.2022 06:08 Відповісти
Схоже мрія діда Кабаєва потрапити на той світ справлиться раніше, ніж він очікував.
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26.02.2022 06:09 Відповісти
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26.02.2022 06:09 Відповісти
ok. laik, no vam s etim bobikom nado razobratsia posle pobedi samim. Ne zabivaite - pod jevo rukovodstvom stroili dorogi tak chtob rusne bilo lehko prodvigatsia v napravlinije zapada - eto budet vasho reshenije i ne vazhno chto tut pishet vse.
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26.02.2022 06:15 Відповісти
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26.02.2022 06:16 Відповісти
Киев отстоим ,оккупантов уничтожим ,ВСЕХ уничтожим и освободим НАШУ ЗЕМЛЮ от ватных тварей а возможно и не только нашу . СЛАВА УКРАИНЕ ! Мы НЕПОБЕДИМЫ !
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26.02.2022 06:09 Відповісти
Nu vot, eto uzhe pozitiv, hotite jeshcho pozitiva, ok, rashka budet unichtozhena, nu horosh, razdelena po narodnjastjami.
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26.02.2022 06:11 Відповісти
Україну не перемогти, бо: - гопніки віджали у рос бтр ГОЛИМИ РУКАМИ, кинувши в них асфальт - мужик зупиняв танки, вийшовши на дорогу - якась жінка казала «кладіть собі семєчкі в кишені, щоб коли ви здохнете проростали подсолнухи» - мужик перекрив рос мітку, насравши на неї
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26.02.2022 06:12 Відповісти
Не в тот райончик ту країну заїхали пацанчики 🤜💀👍
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26.02.2022 06:18 Відповісти
Проспект перемоги, десь у районі КПІ. Майже три години стрілянина. Автоматни та кулеметні пострфли. Запеклий бій, після чого вибух (Ж-Ж-Ж) і тиша. Не відомо, що то спрацювало. Думаю, завалили всіх псковських, бо з нашо' сторони вільно рухався автомобіль наш.
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26.02.2022 06:16 Відповісти
Идет война народа Руси-Украины против подлых нелюдей фашистов москалей.
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26.02.2022 06:17 Відповісти
Юра, ця паскуда міняє тактику, виснажує. Він тепер може напасти в слушний для нього момент. Це вони називають: операція "мангуст". Путін маньяк і на розсекречення його планів потрібен дуже добрий, досвідчений психолог.
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26.02.2022 06:18 Відповісти
Це клінічний випадок , там психолог не допоможе .
Виключно паталогоанатом !
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26.02.2022 06:27 Відповісти
ООН следует признать РФ фашистским государством. Это было бы большое подспорье нам.
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26.02.2022 06:32 Відповісти
 
 