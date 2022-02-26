Проривів у Києві нема, спокійна робота ЗСУ, - заступник мера Крищенко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні
Заступник голови Київської міської державної адміністрації Андрій Крищенко твердить, що у Києві працює резерв ЗСУ та підрозділи тероборони.
Про це він сказав у коментарі "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.
"На Шулявці у військовій частині пролунав вибух. Зараз з'ясовуємо причину. Можливо — підкреслюю, можливо, — це був авіаційний удар або артилерійській вогонь. Працюють резерв Збройних сил, підрозділи тероборони. За моїми даними, немає проривів або чогось такого. Спокійна виважена робота Збройних сил", — заявив Крищенко.
Він підтвердив вибухи біля Київської ТЕЦ-6: "Там працюють наші частини Збройних сил. ТЕЦ на цей час нічого не загрожує". Водночас Крищенко заявив, що інформації про підрив мостів наразі немає.
Топ коментарі
+34 Artur 11158bbf
показати весь коментар26.02.2022 05:39
+20 Михайло Гальків
показати весь коментар26.02.2022 05:39
+19 Andrii Pushkarchuk
показати весь коментар26.02.2022 05:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
-76
" Своего первого россиянина я убил в ..... лет" !!!
Свой возраст каждый ставит сам !
«Кремлівські наміри не обмежуються Україною. Росія вимагає укладання зобов'язальних правових угод для заборони подальшого розширення НАТО. Вона також вимагає вивести сили та інфраструктуру з країн, що приєдналися до НАТО після 1997 року. Ми постаємо перед «новою нормальністю» у європейській безпеці. Росія відкрито оскаржить європейський порядок безпеки та використовує силу для досягнення цілей. Світ притягне Росію та Білорусь до відповідальності за їхні дії. Росію - як агресора, Білорусь - як його співучасника», - заявив Столтенберг.
тот райончикту країну заїхали пацанчики 🤜💀👍
Виключно паталогоанатом !