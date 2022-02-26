Прорывов в Киеве нет, спокойная работа ВСУ, - заместитель мэра Крищенко
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Замглавы Киевской городской государственной администрации Андрей Крищенко утверждает, что в Киеве работает резерв ВСУ и подразделения теробороны.
Об этом он сказал в комментарии "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.
"На Шулявке в военной части раздался взрыв. Сейчас выясняем причину. Возможно - подчеркиваю, возможно, - это был авиационный удар или артиллерийский огонь. Работают резерв Вооруженных сил, подразделения теробороны. По моим данным, нет прорывов или чего-то подобного. Спокойная взвешенная работа Вооруженных сил", - заявил Крищенко.
Он подтвердил взрывы возле Киевской ТЭЦ-6: "Там работают наши части Вооруженных сил. ТЭЦ в настоящее время ничего не угрожает". В то же время Крищенко заявил, что информации о подрыве мостов пока нет.
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" Своего первого россиянина я убил в ..... лет" !!!
Свой возраст каждый ставит сам !
«Кремлівські наміри не обмежуються Україною. Росія вимагає укладання зобов'язальних правових угод для заборони подальшого розширення НАТО. Вона також вимагає вивести сили та інфраструктуру з країн, що приєдналися до НАТО після 1997 року. Ми постаємо перед «новою нормальністю» у європейській безпеці. Росія відкрито оскаржить європейський порядок безпеки та використовує силу для досягнення цілей. Світ притягне Росію та Білорусь до відповідальності за їхні дії. Росію - як агресора, Білорусь - як його співучасника», - заявив Столтенберг.
тот райончикту країну заїхали пацанчики 🤜💀👍
Виключно паталогоанатом !