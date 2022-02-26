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Прорывов в Киеве нет, спокойная работа ВСУ, - заместитель мэра Крищенко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Прорывов в Киеве нет, спокойная работа ВСУ, - заместитель мэра Крищенко

Замглавы Киевской городской государственной администрации Андрей Крищенко утверждает, что в Киеве работает резерв ВСУ и подразделения теробороны.

Об этом он сказал в комментарии "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.

"На Шулявке в военной части раздался взрыв. Сейчас выясняем причину. Возможно - подчеркиваю, возможно, - это был авиационный удар или артиллерийский огонь. Работают резерв Вооруженных сил, подразделения теробороны. По моим данным, нет прорывов или чего-то подобного. Спокойная взвешенная работа Вооруженных сил", - заявил Крищенко.

Он подтвердил взрывы возле Киевской ТЭЦ-6: "Там работают наши части Вооруженных сил. ТЭЦ в настоящее время ничего не угрожает". В то же время Крищенко заявил, что информации о подрыве мостов пока нет.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+34
Їбоште нещадно
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26.02.2022 05:39
+20
Слава Богу та ЗСУ
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26.02.2022 05:39
+19
Тримайтеся!
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26.02.2022 05:40
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Правила форума Совет форумчан
Їбоште нещадно
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26.02.2022 05:39 Ответить
Слава Богу та ЗСУ
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26.02.2022 05:39 Ответить
Тримайтеся!
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26.02.2022 05:40 Ответить
ЗСУ респект!
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26.02.2022 05:41 Ответить
Еще
-76
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26.02.2022 05:43 Ответить
Третій?
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26.02.2022 05:43 Ответить
2
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26.02.2022 05:46 Ответить
Слава Богу за такi ЗСУ
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26.02.2022 05:43 Ответить
ээээ- а мост и стрельба у КПИ это не прорыв? Ребята КПИ это почти цент - Проспект победы - это прямая дорога как бы...Хотелось бы больше инфы конечно...через часа 4 будет я так понимаю....
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26.02.2022 05:47 Ответить
Без паники ,ватных тварей завалим ВСЕХ !
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26.02.2022 06:11 Ответить
Група хакерів Anonymous зламала сайт Міноборони Росії і злила базу даних, в якій містяться телефони, email-пошти та імена працівників Міністерства.
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26.02.2022 05:47 Ответить
Гаазі тепер формальна робота, поставити до стінки і розстріляти як військових здочинців. Всіх за списком.
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26.02.2022 06:13 Ответить
Держись Киев
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26.02.2022 05:48 Ответить
Фууух...
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26.02.2022 05:51 Ответить
В Украине три дня идёт флешмоб:
" Своего первого россиянина я убил в ..... лет" !!!
Свой возраст каждый ставит сам !
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26.02.2022 05:53 Ответить
Дебил? Или дитё неотесанное? Такое ты можешь кацапам предложить.
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26.02.2022 06:14 Ответить
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26.02.2022 05:55 Ответить
Огромное МОЛОДЦЫ РЕБЯТА ЗБРОЙНЫХ СИЛ УКРАИНЫ
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26.02.2022 05:57 Ответить
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс розгортає частини своїх боєздатних сил реагування і продовжить відправку зброї в Україну, зокрема коштів ППО, заявивши, що Росія намагається повалити український уряд.

«Кремлівські наміри не обмежуються Україною. Росія вимагає укладання зобов'язальних правових угод для заборони подальшого розширення НАТО. Вона також вимагає вивести сили та інфраструктуру з країн, що приєдналися до НАТО після 1997 року. Ми постаємо перед «новою нормальністю» у європейській безпеці. Росія відкрито оскаржить європейський порядок безпеки та використовує силу для досягнення цілей. Світ притягне Росію та Білорусь до відповідальності за їхні дії. Росію - як агресора, Білорусь - як його співучасника», - заявив Столтенберг.
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26.02.2022 05:58 Ответить
Документы в Гаагу на военного преступника ***** после сегодняшней ночи надо подавать
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26.02.2022 06:08 Ответить
Схоже мрія діда Кабаєва потрапити на той світ справлиться раніше, ніж він очікував.
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26.02.2022 06:09 Ответить
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26.02.2022 06:09 Ответить
ok. laik, no vam s etim bobikom nado razobratsia posle pobedi samim. Ne zabivaite - pod jevo rukovodstvom stroili dorogi tak chtob rusne bilo lehko prodvigatsia v napravlinije zapada - eto budet vasho reshenije i ne vazhno chto tut pishet vse.
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26.02.2022 06:15 Ответить
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26.02.2022 06:16 Ответить
Киев отстоим ,оккупантов уничтожим ,ВСЕХ уничтожим и освободим НАШУ ЗЕМЛЮ от ватных тварей а возможно и не только нашу . СЛАВА УКРАИНЕ ! Мы НЕПОБЕДИМЫ !
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26.02.2022 06:09 Ответить
Nu vot, eto uzhe pozitiv, hotite jeshcho pozitiva, ok, rashka budet unichtozhena, nu horosh, razdelena po narodnjastjami.
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26.02.2022 06:11 Ответить
Україну не перемогти, бо: - гопніки віджали у рос бтр ГОЛИМИ РУКАМИ, кинувши в них асфальт - мужик зупиняв танки, вийшовши на дорогу - якась жінка казала «кладіть собі семєчкі в кишені, щоб коли ви здохнете проростали подсолнухи» - мужик перекрив рос мітку, насравши на неї
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26.02.2022 06:12 Ответить
Не в тот райончик ту країну заїхали пацанчики 🤜💀👍
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26.02.2022 06:18 Ответить
Проспект перемоги, десь у районі КПІ. Майже три години стрілянина. Автоматни та кулеметні пострфли. Запеклий бій, після чого вибух (Ж-Ж-Ж) і тиша. Не відомо, що то спрацювало. Думаю, завалили всіх псковських, бо з нашо' сторони вільно рухався автомобіль наш.
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26.02.2022 06:16 Ответить
Идет война народа Руси-Украины против подлых нелюдей фашистов москалей.
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26.02.2022 06:17 Ответить
Юра, ця паскуда міняє тактику, виснажує. Він тепер може напасти в слушний для нього момент. Це вони називають: операція "мангуст". Путін маньяк і на розсекречення його планів потрібен дуже добрий, досвідчений психолог.
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26.02.2022 06:18 Ответить
Це клінічний випадок , там психолог не допоможе .
Виключно паталогоанатом !
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26.02.2022 06:27 Ответить
ООН следует признать РФ фашистским государством. Это было бы большое подспорье нам.
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26.02.2022 06:32 Ответить
 
 