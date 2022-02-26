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Васильків ніхто нікому не віддав. Українські військові втримали місто, - мер Баласинович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Васильків ніхто нікому не віддав. Українські військові втримали місто, - мер Баласинович

Після запеклих боїв місто Васильків на Київщині залишилося під контролем України.

Про це повідомила мер Василькова Наталія Баласинович в ефірі телеканалу "Рада" у суботу зранку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Наразі закінчуються бої. Можна сказати, що у Василькові вже тихо і що наша дуже страшна ніч підійшла до свого кінця. ... Після тривалих боїв, після великої кількості і поранених, і загиблих, на щастя, це все закінчилося. Васильків ніхто нікому не віддав", - розповіла вона.

Баласинович розповіла, що з вечора п’ятниці почався ракетний обстріл українських військових частин і обстріл аеродрома у Василькові, протягом всього вечора і ночі поблизу Василькова на полях і лісах висаджувався ворожий десант із парашутів. Про це владі міста та військовим повідомляли мешканці.

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"Найстрашніше було на нашій центральній вулиці Декабристів, це були запеклі бої, вся вулиця палала", - говорить мер.

За її словами, територіальна оборона спільно з військовими 40-ї бригади втримали місто. На допомогу Василькову з Києва оперативно направили велику кількість техніки.
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Топ коментарі
+22
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26.02.2022 07:48
+18
Робіть так, аби Бандера із Шухевичем дивилися на вас згори і казали один одному: «Оце вони нормально двіжують, не підвели». (с) автора не знаю
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26.02.2022 07:46
+13
русня должна сдохнуть
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26.02.2022 07:46
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русня должна сдохнуть
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26.02.2022 07:46 Відповісти
Робіть так, аби Бандера із Шухевичем дивилися на вас згори і казали один одному: «Оце вони нормально двіжують, не підвели». (с) автора не знаю
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26.02.2022 07:46 Відповісти
В Василькове столько военщины, что пытаться захватить его каким-то десантом - акт отчаяния и полный идиотизм.
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26.02.2022 07:46 Відповісти
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26.02.2022 07:48 Відповісти
Молодці !

Слава Україні!
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26.02.2022 07:49 Відповісти
Слава Героям!!!
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26.02.2022 07:50 Відповісти
Рашист має здохнути!
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26.02.2022 07:51 Відповісти
Слава Героям! Я не розумію як вони в Васильків пройшли?
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26.02.2022 08:20 Відповісти
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26.02.2022 08:30 Відповісти
А аеродром?
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26.02.2022 10:53 Відповісти
 
 