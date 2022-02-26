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армія РФ (13478) війна (56406) Генштаб ЗС (4507) Росія (47208) Васильків (71) операція Об'єднаних сил (4158)

Збито ворожий вертоліт та Су-25 в районі ООС, знищено Іл-76 військ РФ та Су-25, що летів у напрямку Вінниці. Йдуть важки бої у Василькові та Києві, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збито ворожий вертоліт та Су-25 в районі ООС, знищено Іл-76 військ РФ та Су-25, що летів у напрямку Вінниці. Йдуть важки бої у Василькові та Києві, - Генштаб

На початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.

Також, винищувач Су-27 Повітряних Сил ЗС України успішно атакував військово-транспортний літак Іл-76 МД російських окупаційних військ і знищив ворога.

Ще один Су-25 російських окупантів, що летів у напрямку Вінниці, знищено українським пілотом літака Су-27.

Наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря.

На вулицях Києва зараз відбуваються активні бойові дії. Скрізь ворог отримує достойну відсіч та несе втрати.

Читайте також: Запеклі бої точаться на центральній вулиці Василькова, - мер Баласинович

Збито ворожий вертоліт та Су-25 в районі ООС, знищено Іл-76 військ РФ та Су-25, що летів у напрямку Вінниці. Йдуть важки бої у Василькові та Києві, - Генштаб 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+47
⚡️В Василькове становится тихо, российский десант в аэропорту практически уничтожен. ВСУ и добровольцы зачищают город. https://t.me/OneNewsUkraine/15584 . Минут 40 назад была слышна сильная перестрелка в городе. минут 5 . видать добивают
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26.02.2022 06:29
+46
кацапские твари радовались, когда в Луганске сбили наш самолет с десантом, теперь и мы порадуемяся: за одну ночь Герои ВСУ уничтожили два говнолета ил76 с кацапско-фашистскими оккупантами. Слава Украине!
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26.02.2022 06:27
+45
Нам бы F-35 пару-тройку как гуманитарную помощь вместе с летчиками-добровольцами
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26.02.2022 06:18
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Китайские банки присоединились к санкциям против России

https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/kitayskie-banki-prisoedinilis-k-sankciyam-protiv-rossii-1031233100

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26.02.2022 07:32 Відповісти
Ласкаво просимо до пекла рашиські паскуди ,а ви планували бліц кріг ? смерть окупантам ,смерть путіну і його банді.
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26.02.2022 07:44 Відповісти
Как же приятно читать новости про аншлаги на концерте Кабздона!
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26.02.2022 08:19 Відповісти
Slava Ukraine herojam slava!!! 🇺🇦🇱🇹
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26.02.2022 09:18 Відповісти
Неужели никто не снимал как горят живьём оккупанты?
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26.02.2022 09:31 Відповісти
Став тримати стрій! Дякую усіх, з ким спілкувався, сварився, дискутував на Цензорі! МИ ПЕРЕМОЖЕМО!!! СРАВА УКРАЇНІ!!!
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26.02.2022 10:08 Відповісти
Похання до киян!!! Поставте кацапські мітки на домах мураєва, мертвечука й іншої, прокацапської тіварі! Нехай в них влучають ракетами їхній срюські браття!!!
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26.02.2022 10:11 Відповісти
Ой хороша ідея !
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26.02.2022 10:23 Відповісти
З фіолетовою лампочкою
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26.02.2022 11:10 Відповісти
Що за лампочки* У Вінниці бачила. Щось серьозно?
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27.02.2022 07:09 Відповісти
Это вам ответочка за наших десантников!
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26.02.2022 11:19 Відповісти
Дайте ж хоч якусь інфу по Іл-76. Екіпаж чи з баранами? Бо треба ж на кацапських форумах доводити!
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26.02.2022 12:21 Відповісти
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26.02.2022 12:43 Відповісти
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26.02.2022 12:43 Відповісти
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26.02.2022 12:44 Відповісти
Уничтожайте эти метки!!!
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26.02.2022 12:44 Відповісти
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26.02.2022 12:45 Відповісти
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26.02.2022 12:46 Відповісти
Молодці! 💪
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26.02.2022 15:56 Відповісти
трбеа щоб нам в Украіну дали великі крилаті ракети щоб ми змогли бомбити мОСКВУ щоб кацапи зрозуміло що таке війна бомбити і бомбити до кінця Зло треба стерти з землі
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26.02.2022 15:57 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ
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26.02.2022 16:38 Відповісти
Где то есть фото видео сбитого самолета, а то кацапня не поверит?
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26.02.2022 16:43 Відповісти
Наші ракети влучили в нафтобазу в окупованому м.Ровеньки. щойно пролунав другий потужний вибух Горить солярка.
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26.02.2022 21:10 Відповісти
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