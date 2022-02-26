Запеклі бої точаться на центральній вулиці Василькова, - мер Баласинович
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Запеклі бої точаться на центральній вулиці Василькова – вул.Декабристів.
Про це повідомила мер міста Наталія Баласинович в ефірі телеканалу "Рада" вночі у суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Вона (вулиця. – Ред.) повністю зайнята боями. На щастя, є хороша інформація, яку я не можу озвучувати в ефірі", - зазначила очільниця міста.
За її словами, до збройних сил України йде величезна допомога.
"І ми бачимо, що ми переможемо, і наше славне місто Васильків вистоє обов'язково у цій битві", - наголосила мер.
Вона повідомила, що з українського боку є втрати: "багато поранених, є, на жаль, "200-ті".
"Але обов'язково ми віримо у своїх воїнів і переконані, що і Васильків, і Київ, і всі інші українські міста обов'язково встоять і дуже швидко ми матимемо перемогу", - заявила Баласинович.
Будь ласка, зачекайте...
1. Росіяни помирають переважно на асфальті і не удобрюють українську землю.
Хороші новини:
1. Луганський напрямок - ситуація стабільна, ідуть артилерійські дуелі, все під контролем;
2. Маріупольський напрямок - росіяни обстрілюють позиції та житлові квартали, наші дають їм *****, ситуація контрольована;
3. Київський напрямок - мав був за планом Путіна оточений ще зранку, але шось пішло не так. Росіяни підходять з півночі з різних напрямків, але заходити у плотну забудову ссуть, бо страшно. Та і недостатньо їх для нормального заходу. Обстріли тривають, будуть ще, варто готуватися до бомбардировок, бо ***** більше вони зробити не можуть. Заходили ДРГ, отримали *****, ситуація контрольована;
4. Донецький напрямок - намагалися прорватися під Волновахою, отримали лютої *****, ситуація під контролем.
5. Херсонський напрямок - бої тривають в місті Херсон, ситуація важка, сили плюс-мінус рівні;
6. Харківський напрямок - Харків під обстрілами, намагаються його обійти, але щось виходить не дуже, двіж нормальний;
7. Сумський напрям - важко, ідуть бої, детальної інформації в мене немає, а вигадувати не хочу;
8. Запорізький напрямок - російська колона стоїть під Мелітополем і частково у межах міста, в місті стоять ЗСУ та НГУ, ситуація нестабільна, ідуть бої;
9. Чернігівський напрямок: ідуть бої по області, ситуація контрольована.
10 - Миколаївський напрямок: у Миколаєві іде стрілковий бій на околицях міста.
Збройні Сили, прикордонники, Національна гвардія, СБУ - виконують свої задачі. І ви виконуйте свої.
Резерви у нас є і зростають вони щогодини. Не видрачуйте себе і оточуючих неперевіреними новинами, вірте в ЗСУ та свою націю, ****** чортів з червоними стрічками - і все буде *******.
Ведіть себе так, щоб Бандера з Шухевичем дивилися на вас згори і казали один одному: «Оце вони нормально двіжують, не підвели».
Юрій Гудименко
УКРАИНА ВПЕРЕДИ ВСЕХ СТРАН В БОРЬБЕ С ****** И ЕГО ОРДОЙ,
теперь , когда мир делится на чёрное и белое , надо четко различать друзей и врагов
к примеру , Израиль и Германия - Украине не друзья
Смерть москалям.
*******
Не, ну а що? Красівоє ж😉🤣🤣🤣
це мабуть той що на Connecticut avenue ще той був shithole