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Запеклі бої точаться на центральній вулиці Василькова, - мер Баласинович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Запеклі бої точаться на центральній вулиці Василькова, - мер Баласинович

Запеклі бої точаться на центральній вулиці Василькова – вул.Декабристів.

Про це повідомила мер міста Наталія Баласинович в ефірі телеканалу "Рада" вночі у суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вона (вулиця. – Ред.) повністю зайнята боями. На щастя, є хороша інформація, яку я не можу озвучувати в ефірі", - зазначила очільниця міста.

За її словами, до збройних сил України йде величезна допомога.

"І ми бачимо, що ми переможемо, і наше славне місто Васильків вистоє обов'язково у цій битві", - наголосила мер.

Вона повідомила, що з українського боку є втрати: "багато поранених, є, на жаль, "200-ті".

"Але обов'язково ми віримо у своїх воїнів і переконані, що і Васильків, і Київ, і всі інші українські міста обов'язково встоять і дуже швидко ми матимемо перемогу", - заявила Баласинович.

Читайте також: Окупанти намагаються висадити десант біля Василькова, тривають важкі бої

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+48
Погані новини:

1. Росіяни помирають переважно на асфальті і не удобрюють українську землю.

Хороші новини:

1. Луганський напрямок - ситуація стабільна, ідуть артилерійські дуелі, все під контролем;

2. Маріупольський напрямок - росіяни обстрілюють позиції та житлові квартали, наші дають їм *****, ситуація контрольована;

3. Київський напрямок - мав був за планом Путіна оточений ще зранку, але шось пішло не так. Росіяни підходять з півночі з різних напрямків, але заходити у плотну забудову ссуть, бо страшно. Та і недостатньо їх для нормального заходу. Обстріли тривають, будуть ще, варто готуватися до бомбардировок, бо ***** більше вони зробити не можуть. Заходили ДРГ, отримали *****, ситуація контрольована;

4. Донецький напрямок - намагалися прорватися під Волновахою, отримали лютої *****, ситуація під контролем.

5. Херсонський напрямок - бої тривають в місті Херсон, ситуація важка, сили плюс-мінус рівні;

6. Харківський напрямок - Харків під обстрілами, намагаються його обійти, але щось виходить не дуже, двіж нормальний;

7. Сумський напрям - важко, ідуть бої, детальної інформації в мене немає, а вигадувати не хочу;

8. Запорізький напрямок - російська колона стоїть під Мелітополем і частково у межах міста, в місті стоять ЗСУ та НГУ, ситуація нестабільна, ідуть бої;

9. Чернігівський напрямок: ідуть бої по області, ситуація контрольована.

10 - Миколаївський напрямок: у Миколаєві іде стрілковий бій на околицях міста.

Збройні Сили, прикордонники, Національна гвардія, СБУ - виконують свої задачі. І ви виконуйте свої.

Резерви у нас є і зростають вони щогодини. Не видрачуйте себе і оточуючих неперевіреними новинами, вірте в ЗСУ та свою націю, ****** чортів з червоними стрічками - і все буде *******.

Ведіть себе так, щоб Бандера з Шухевичем дивилися на вас згори і казали один одному: «Оце вони нормально двіжують, не підвели».

Юрій Гудименко
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26.02.2022 06:10
+36
🍁 Сьогодні у Вашингтоні невідомі розгромили ресторан російської кухні Russia House, побили вікна та зірвали російський прапор. Поліція навіть не намагалася їх затримати.
*******
Не, ну а що? Красівоє ж😉🤣🤣🤣
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26.02.2022 06:18
+28
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26.02.2022 06:10
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26.02.2022 06:10 Відповісти
Погані новини:

1. Росіяни помирають переважно на асфальті і не удобрюють українську землю.

Хороші новини:

1. Луганський напрямок - ситуація стабільна, ідуть артилерійські дуелі, все під контролем;

2. Маріупольський напрямок - росіяни обстрілюють позиції та житлові квартали, наші дають їм *****, ситуація контрольована;

3. Київський напрямок - мав був за планом Путіна оточений ще зранку, але шось пішло не так. Росіяни підходять з півночі з різних напрямків, але заходити у плотну забудову ссуть, бо страшно. Та і недостатньо їх для нормального заходу. Обстріли тривають, будуть ще, варто готуватися до бомбардировок, бо ***** більше вони зробити не можуть. Заходили ДРГ, отримали *****, ситуація контрольована;

4. Донецький напрямок - намагалися прорватися під Волновахою, отримали лютої *****, ситуація під контролем.

5. Херсонський напрямок - бої тривають в місті Херсон, ситуація важка, сили плюс-мінус рівні;

6. Харківський напрямок - Харків під обстрілами, намагаються його обійти, але щось виходить не дуже, двіж нормальний;

7. Сумський напрям - важко, ідуть бої, детальної інформації в мене немає, а вигадувати не хочу;

8. Запорізький напрямок - російська колона стоїть під Мелітополем і частково у межах міста, в місті стоять ЗСУ та НГУ, ситуація нестабільна, ідуть бої;

9. Чернігівський напрямок: ідуть бої по області, ситуація контрольована.

10 - Миколаївський напрямок: у Миколаєві іде стрілковий бій на околицях міста.

Збройні Сили, прикордонники, Національна гвардія, СБУ - виконують свої задачі. І ви виконуйте свої.

Резерви у нас є і зростають вони щогодини. Не видрачуйте себе і оточуючих неперевіреними новинами, вірте в ЗСУ та свою націю, ****** чортів з червоними стрічками - і все буде *******.

Ведіть себе так, щоб Бандера з Шухевичем дивилися на вас згори і казали один одному: «Оце вони нормально двіжують, не підвели».

Юрій Гудименко
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26.02.2022 06:10 Відповісти
йде серьозна допомога- системи ППО,так що бомбардування в них теж вийде через сраку.
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26.02.2022 06:15 Відповісти
Если так то это круто!
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26.02.2022 06:23 Відповісти
Стараюсь матом не ругаться , но сейчас напишу « хутин ******* и мир разделился на адекватных и *******»
УКРАИНА ВПЕРЕДИ ВСЕХ СТРАН В БОРЬБЕ С ****** И ЕГО ОРДОЙ,
теперь , когда мир делится на чёрное и белое , надо четко различать друзей и врагов
к примеру , Израиль и Германия - Украине не друзья
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26.02.2022 06:14 Відповісти
Всі інші можна сказати друзі, але сцикуни рідкісні, особливо стара Європа, яка перетворилася на зберігача краденого і довела світ до бідності, міграції і воєн, які ведуть диктатури. Якщо Європа не стане знову сміливою, готовою воювати з з'їхавшими з котушок диктаторами, їй буде кінець
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26.02.2022 06:53 Відповісти
Что касается Израиля, то могу пояснить: несмотря на то, что они поддерживают теплые отношения с Украиной, они пытаются поддерживать хорошие отношения с Россией, поскольку именно Россия контролирует сирийское воздушное пространство, которое Израиль использует для бомбардировки спонсируемых Ираном войск и оружия. Что я считаю неприемлемым, так это то, что Соединенные Штаты обратились к ним за помощью в продвижении резолюции ООН, осуждающей Россию, при этом выражая поддержку Украине. Попытка сохранить баланс между этими двумя не приведет к дружбе ни с тем, ни с другим, и правительство Беннета этого не понимает.
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26.02.2022 07:20 Відповісти
Из огромного количества иностранных в тел книге знакомых меня (Украину) поддержали Азербайджан - все , Индия - все, Словакия - половина
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26.02.2022 07:44 Відповісти
Слава Україні
Смерть москалям.
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26.02.2022 06:15 Відповісти
🍁 Сьогодні у Вашингтоні невідомі розгромили ресторан російської кухні Russia House, побили вікна та зірвали російський прапор. Поліція навіть не намагалася їх затримати.
*******
Не, ну а що? Красівоє ж😉🤣🤣🤣
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26.02.2022 06:18 Відповісти
І так буде з кожним
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26.02.2022 06:27 Відповісти
good riddance
це мабуть той що на Connecticut avenue ще той був shithole
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26.02.2022 06:28 Відповісти
Спасибо за хорошие новости.
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26.02.2022 06:58 Відповісти
смерть москалям!
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26.02.2022 06:29 Відповісти
Если к вам подкатывает а-кающий мужик в несуразной одежде и спрашивает "где метро", можете винтить, это заброшенный диверсант. У всех есть телефоны, у этих лохов телефоны отобрали, что-бы не отсвечивали в сети. Для этих лосей рисуют метки и привязывают ленточки - куда топтать
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26.02.2022 06:42 Відповісти
Господи помоги Украине
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26.02.2022 06:59 Відповісти
Мер Василькова сказал что десант уничтожен
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26.02.2022 07:17 Відповісти
Вроде десент выбили.Сестра звонила
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26.02.2022 07:30 Відповісти
Щоб відрізнити диверсантів з незнайомими спілкуємось виключно українською (навіть, якщо не дуже добро виходить).
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26.02.2022 09:30 Відповісти
 
 