Ожесточенные бои идут на центральной улице Василькова, - мэр Баласинович

Ожесточенные бои идут на центральной улице Василькова - ул. Декабристов.

Об этом сообщила мэр города Наталья Баласинович в эфире телеканала "Рада" ночью в субботу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Она (улица. – Ред.) полностью занята боями. К счастью, есть хорошая информация, которую я не могу озвучивать в эфире", - отметила глава города.

По ее словам, Вооруженным силам Украины идет огромная помощь.

"И мы видим, что мы победим, и наш славный город Васильков выстоит обязательно в этом сражении", - подчеркнула мэр.

Она сообщила, что с украинской стороны есть потери: "много раненых, есть, к сожалению, "200-е".

"Но обязательно мы верим в своих воинов и убеждены, что и Васильков, и Киев, и все другие украинские города обязательно устоят и очень скоро мы одержим победу", - заявила Баласинович.

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