РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10552 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
39 945 20
агрессия (1698) армия РФ (15366) война (46763) Васильков (178)

Ожесточенные бои идут на центральной улице Василькова, - мэр Баласинович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ожесточенные бои идут на центральной улице Василькова, - мэр Баласинович

Ожесточенные бои идут на центральной улице Василькова - ул. Декабристов.

Об этом сообщила мэр города Наталья Баласинович в эфире телеканала "Рада" ночью в субботу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Она (улица. – Ред.) полностью занята боями. К счастью, есть хорошая информация, которую я не могу озвучивать в эфире", - отметила глава города.

По ее словам, Вооруженным силам Украины идет огромная помощь.

"И мы видим, что мы победим, и наш славный город Васильков выстоит обязательно в этом сражении", - подчеркнула мэр.

Она сообщила, что с украинской стороны есть потери: "много раненых, есть, к сожалению, "200-е".

"Но обязательно мы верим в своих воинов и убеждены, что и Васильков, и Киев, и все другие украинские города обязательно устоят и очень скоро мы одержим победу", - заявила Баласинович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пытаются высадить десант возле Василькова, продолжаются тяжелые бои

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+48
Погані новини:

1. Росіяни помирають переважно на асфальті і не удобрюють українську землю.

Хороші новини:

1. Луганський напрямок - ситуація стабільна, ідуть артилерійські дуелі, все під контролем;

2. Маріупольський напрямок - росіяни обстрілюють позиції та житлові квартали, наші дають їм *****, ситуація контрольована;

3. Київський напрямок - мав був за планом Путіна оточений ще зранку, але шось пішло не так. Росіяни підходять з півночі з різних напрямків, але заходити у плотну забудову ссуть, бо страшно. Та і недостатньо їх для нормального заходу. Обстріли тривають, будуть ще, варто готуватися до бомбардировок, бо ***** більше вони зробити не можуть. Заходили ДРГ, отримали *****, ситуація контрольована;

4. Донецький напрямок - намагалися прорватися під Волновахою, отримали лютої *****, ситуація під контролем.

5. Херсонський напрямок - бої тривають в місті Херсон, ситуація важка, сили плюс-мінус рівні;

6. Харківський напрямок - Харків під обстрілами, намагаються його обійти, але щось виходить не дуже, двіж нормальний;

7. Сумський напрям - важко, ідуть бої, детальної інформації в мене немає, а вигадувати не хочу;

8. Запорізький напрямок - російська колона стоїть під Мелітополем і частково у межах міста, в місті стоять ЗСУ та НГУ, ситуація нестабільна, ідуть бої;

9. Чернігівський напрямок: ідуть бої по області, ситуація контрольована.

10 - Миколаївський напрямок: у Миколаєві іде стрілковий бій на околицях міста.

Збройні Сили, прикордонники, Національна гвардія, СБУ - виконують свої задачі. І ви виконуйте свої.

Резерви у нас є і зростають вони щогодини. Не видрачуйте себе і оточуючих неперевіреними новинами, вірте в ЗСУ та свою націю, ****** чортів з червоними стрічками - і все буде *******.

Ведіть себе так, щоб Бандера з Шухевичем дивилися на вас згори і казали один одному: «Оце вони нормально двіжують, не підвели».

Юрій Гудименко
показать весь комментарий
26.02.2022 06:10
+36
🍁 Сьогодні у Вашингтоні невідомі розгромили ресторан російської кухні Russia House, побили вікна та зірвали російський прапор. Поліція навіть не намагалася їх затримати.
*******
Не, ну а що? Красівоє ж😉🤣🤣🤣
показать весь комментарий
26.02.2022 06:18
+28
показать весь комментарий
26.02.2022 06:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.02.2022 06:10 Ответить
Погані новини:

1. Росіяни помирають переважно на асфальті і не удобрюють українську землю.

Хороші новини:

1. Луганський напрямок - ситуація стабільна, ідуть артилерійські дуелі, все під контролем;

2. Маріупольський напрямок - росіяни обстрілюють позиції та житлові квартали, наші дають їм *****, ситуація контрольована;

3. Київський напрямок - мав був за планом Путіна оточений ще зранку, але шось пішло не так. Росіяни підходять з півночі з різних напрямків, але заходити у плотну забудову ссуть, бо страшно. Та і недостатньо їх для нормального заходу. Обстріли тривають, будуть ще, варто готуватися до бомбардировок, бо ***** більше вони зробити не можуть. Заходили ДРГ, отримали *****, ситуація контрольована;

4. Донецький напрямок - намагалися прорватися під Волновахою, отримали лютої *****, ситуація під контролем.

5. Херсонський напрямок - бої тривають в місті Херсон, ситуація важка, сили плюс-мінус рівні;

6. Харківський напрямок - Харків під обстрілами, намагаються його обійти, але щось виходить не дуже, двіж нормальний;

7. Сумський напрям - важко, ідуть бої, детальної інформації в мене немає, а вигадувати не хочу;

8. Запорізький напрямок - російська колона стоїть під Мелітополем і частково у межах міста, в місті стоять ЗСУ та НГУ, ситуація нестабільна, ідуть бої;

9. Чернігівський напрямок: ідуть бої по області, ситуація контрольована.

10 - Миколаївський напрямок: у Миколаєві іде стрілковий бій на околицях міста.

Збройні Сили, прикордонники, Національна гвардія, СБУ - виконують свої задачі. І ви виконуйте свої.

Резерви у нас є і зростають вони щогодини. Не видрачуйте себе і оточуючих неперевіреними новинами, вірте в ЗСУ та свою націю, ****** чортів з червоними стрічками - і все буде *******.

Ведіть себе так, щоб Бандера з Шухевичем дивилися на вас згори і казали один одному: «Оце вони нормально двіжують, не підвели».

Юрій Гудименко
показать весь комментарий
26.02.2022 06:10 Ответить
йде серьозна допомога- системи ППО,так що бомбардування в них теж вийде через сраку.
показать весь комментарий
26.02.2022 06:15 Ответить
Если так то это круто!
показать весь комментарий
26.02.2022 06:23 Ответить
Стараюсь матом не ругаться , но сейчас напишу « хутин ******* и мир разделился на адекватных и *******»
УКРАИНА ВПЕРЕДИ ВСЕХ СТРАН В БОРЬБЕ С ****** И ЕГО ОРДОЙ,
теперь , когда мир делится на чёрное и белое , надо четко различать друзей и врагов
к примеру , Израиль и Германия - Украине не друзья
показать весь комментарий
26.02.2022 06:14 Ответить
Всі інші можна сказати друзі, але сцикуни рідкісні, особливо стара Європа, яка перетворилася на зберігача краденого і довела світ до бідності, міграції і воєн, які ведуть диктатури. Якщо Європа не стане знову сміливою, готовою воювати з з'їхавшими з котушок диктаторами, їй буде кінець
показать весь комментарий
26.02.2022 06:53 Ответить
Что касается Израиля, то могу пояснить: несмотря на то, что они поддерживают теплые отношения с Украиной, они пытаются поддерживать хорошие отношения с Россией, поскольку именно Россия контролирует сирийское воздушное пространство, которое Израиль использует для бомбардировки спонсируемых Ираном войск и оружия. Что я считаю неприемлемым, так это то, что Соединенные Штаты обратились к ним за помощью в продвижении резолюции ООН, осуждающей Россию, при этом выражая поддержку Украине. Попытка сохранить баланс между этими двумя не приведет к дружбе ни с тем, ни с другим, и правительство Беннета этого не понимает.
показать весь комментарий
26.02.2022 07:20 Ответить
Из огромного количества иностранных в тел книге знакомых меня (Украину) поддержали Азербайджан - все , Индия - все, Словакия - половина
показать весь комментарий
26.02.2022 07:44 Ответить
Слава Україні
Смерть москалям.
показать весь комментарий
26.02.2022 06:15 Ответить
🍁 Сьогодні у Вашингтоні невідомі розгромили ресторан російської кухні Russia House, побили вікна та зірвали російський прапор. Поліція навіть не намагалася їх затримати.
*******
Не, ну а що? Красівоє ж😉🤣🤣🤣
показать весь комментарий
26.02.2022 06:18 Ответить
І так буде з кожним
показать весь комментарий
26.02.2022 06:27 Ответить
good riddance
це мабуть той що на Connecticut avenue ще той був shithole
показать весь комментарий
26.02.2022 06:28 Ответить
Спасибо за хорошие новости.
показать весь комментарий
26.02.2022 06:58 Ответить
смерть москалям!
показать весь комментарий
26.02.2022 06:29 Ответить
Если к вам подкатывает а-кающий мужик в несуразной одежде и спрашивает "где метро", можете винтить, это заброшенный диверсант. У всех есть телефоны, у этих лохов телефоны отобрали, что-бы не отсвечивали в сети. Для этих лосей рисуют метки и привязывают ленточки - куда топтать
показать весь комментарий
26.02.2022 06:42 Ответить
Господи помоги Украине
показать весь комментарий
26.02.2022 06:59 Ответить
Мер Василькова сказал что десант уничтожен
показать весь комментарий
26.02.2022 07:17 Ответить
Вроде десент выбили.Сестра звонила
показать весь комментарий
26.02.2022 07:30 Ответить
Щоб відрізнити диверсантів з незнайомими спілкуємось виключно українською (навіть, якщо не дуже добро виходить).
показать весь комментарий
26.02.2022 09:30 Ответить
 
 