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Новини За кордоном
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Канада розширила санкції проти Білорусі за сприяння вторгненню РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Канада розширила санкції проти Білорусі за сприяння вторгненню РФ

Через сприяння Білорусі російському вторгненню до України Канада розширила санкції проти неї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це під час пресконференції у Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

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"Ми накладаємо додаткові санкції на Білорусь та її лідерів за сприяння вторгненню президента Путіна до вільної та незалежної держави", - сказав Трюдо.

За його словами, канадські санкції поширюватимуться на 57 осіб і будуть запроваджені "на додачу до вже наявних обмежувальних заходів проти режиму Лукашенка за його систематичні порушення прав людини й десятиліття утисків власного народу".

Як повідомлялося, Канада у п’ятницю оголосила про санкції особисто проти президента РФ Володимира Путіна й міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Джастін Трюдо також виступив на підтримку відключення Росії від системи міжнародних грошових переказів SWIFT.

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Топ коментарі
+15
Не "сприяння", а участь в агресії на стороні Московії.
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26.02.2022 08:33
+10
смерть белорусским фашистам!
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26.02.2022 08:33
+10
А помните как Украинцы поддерживали белорусов, и вот их благодарность. Где эти 98%, где эти безхребетные ничтожества. Ваши дети выростут и будут вас презирать. Вы уже не белорусы, а недорусские.
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26.02.2022 08:42
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Не "сприяння", а участь в агресії на стороні Московії.
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26.02.2022 08:33 Відповісти
смерть белорусским фашистам!
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26.02.2022 08:33 Відповісти
Смерть кремлівським лакеям! Жыве Беларусь!
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26.02.2022 08:48 Відповісти
Очень сильно бахнуло. Говорят что попали в дом на соломянке
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26.02.2022 08:34 Відповісти
так чувак. це ж війна
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26.02.2022 08:37 Відповісти
КАНАДІЙЦЯМ-черговий рнспект...
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26.02.2022 08:34 Відповісти
Сектори баньте а не придуркуваті санкції вводіть. Білорусам - заборонити експорт техніки та запчастин Белаз, МАЗ і т.д. Тобто все, що білорусія може експортувати потрібно блокувати. Їх економіка має вмерти, щоб більше не було бажання та вільних грошей на війни. Нехай поживуть на бульбі з 10-20 років. аналогічно підораші нафта, газ, метал і т.д.
А країнам з хитрожопими комерсами попередити про ПОВНУ заборону торгівлі за такі гешефти. Кіпрські свині подумають.
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26.02.2022 08:35 Відповісти
Их ссаные мазы и белазы кроме кацапов никому и не нужны
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26.02.2022 08:43 Відповісти
нажаль наші закуповують
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26.02.2022 09:49 Відповісти
Їблорусія має бути заблокована також саме не менш ніш підорашка.
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26.02.2022 08:37 Відповісти
А помните как Украинцы поддерживали белорусов, и вот их благодарность. Где эти 98%, где эти безхребетные ничтожества. Ваши дети выростут и будут вас презирать. Вы уже не белорусы, а недорусские.
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26.02.2022 08:42 Відповісти
Ну что, братья белорусы, цветы ещё не распустились?
Ждём от вас цветной поддержки!
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26.02.2022 08:46 Відповісти
Они обувь снимают. Стоят в стойле белорусы, кишка тонка!
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26.02.2022 08:58 Відповісти
Нарешті хтось взявся і за цю підлоту
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26.02.2022 08:47 Відповісти
где тут "литвин"? пусть начинает раздавать своим "союзникам" бульбу по карманам, из своего личного дачного подвала. шоб украинцам на "майские" меньше покупать посадочного материала нужно было.
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26.02.2022 08:49 Відповісти
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26.02.2022 09:32 Відповісти
Адекватным беларусам сейчас самое время перейти на сторону Украины и воевать за Украину. С диктаторами Лукой и Х***лом у вас и ваших детей нет шансов на жизнь
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26.02.2022 08:52 Відповісти
Чому до цього часу не розірвані дипломатичні відносини зі сраною Беларуссией?
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26.02.2022 08:53 Відповісти
Прокладка путинская, колхозник хочет в Гаагу!
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26.02.2022 08:56 Відповісти
Питання не про колхозніка - з ним усе ясно. Питання до говнобілорусів, які є співучасниками убивств українців. Досить сраного "прєкраснодушія" і толерантності.
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26.02.2022 09:00 Відповісти
Ця війна остаточно відкрила очі на "братні народи" : бухе кацапьйо , безхребетні і підлі тіхушники сябри та гівновеличні та гонорові серби !
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26.02.2022 09:03 Відповісти
А чому Украіна не розриває дип. відносини ,з тою недодержавою? ,який керує бісноватий маріонетка кремля ,адже звідти заходять рашиські варвари і ніби не помічають.
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26.02.2022 09:24 Відповісти
это уже терроризм
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26.02.2022 09:34 Відповісти
Сябры гниют по тюрьмам и лагерям, бессловесные и беззубые бульбаши разогнаны по стойлам, а недо-бульбофашисты лижут жопу *****. Но отгребёте звиздюлин все
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26.02.2022 09:39 Відповісти
 
 