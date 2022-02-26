Євросоюз може відключити Росію від SWIFT у новому раунді санкцій
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Президентка Європарламенту Роберта Мецола допустила, що Євросоюз може відключити Росію від SWIFT у новому раунді санкцій.
"Путін хоче війни. Але люди хочуть миру, свободи і права робити свій вибір. Подальші масштабні санкції, не знімаючи нічого з порядку денного, – важливі, ми можемо зробити більше. У тому числі виключення Росії з системи SWIFT. Ми залишаємося з Україною", – написала Мецола у твітері ввечері 25 лютого, повідомяє Радіо Свобода, яку цитує Цензор.НЕТ.
Раніше сьогодні Рада ЄС із закордонних справ ухвалила другий пакет санкцій, що передбачає заморожування активів президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
При цьому обмеження не поширюватимуться на поїздки.
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції повідомив, що у новому списку санкцій 26 росіян.
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Чули, що ЕС заборонив продаж рашен-авіалініям літаків, запчастин та відповідного обладнання? Нехай на лаптях лєтают, мбугагагаггаг)
Минуло півтори доби.
https://www.youtube.com/watch?v=BFmIPprKhbU&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2
Правда на автобусе
Марки ПЕШКАРУС
а в 2014 году эти же "правосЛаБные" орали: мочить хохлов. реакция европы была НИКАКОЙ. Европейцы вскормили в очередной раз ,в морде БЕСпутина, очередного гитлера... А ты мне говоришь: Не надо истерик! Стыдись брат мой во Христе!!! Я вижу все на прямую, ты же все со стороны! Я говорю, то что есть...