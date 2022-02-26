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Євросоюз може відключити Росію від SWIFT у новому раунді санкцій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президентка Європарламенту Роберта Мецола допустила, що Євросоюз може відключити Росію від SWIFT у новому раунді санкцій.

"Путін хоче війни. Але люди хочуть миру, свободи і права робити свій вибір. Подальші масштабні санкції, не знімаючи нічого з порядку денного, – важливі, ми можемо зробити більше. У тому числі виключення Росії з системи SWIFT. Ми залишаємося з Україною", – написала Мецола у твітері ввечері 25 лютого, повідомяє Радіо Свобода, яку цитує Цензор.НЕТ.

Раніше сьогодні Рада ЄС із закордонних справ ухвалила другий пакет санкцій, що передбачає заморожування активів президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

При цьому обмеження не поширюватимуться на поїздки.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції повідомив, що у новому списку санкцій 26 росіян.

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Топ коментарі
+12
Настораживает слово может.
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26.02.2022 01:51
+9
ЄС - здивуй мене.
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26.02.2022 01:51
+8
Їхні поїздки можна обмежити одним маршрутом - в Гаагу, в трибунал...))
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26.02.2022 01:55
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Входять у смак. Політики... будут вигадувати й вигадувати нові санкції. Це добре.
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26.02.2022 01:48 Відповісти
Не надійтеся на цих піда ів. Крім патякання язиком не буде нічого. Вони там через одного на зарплаті
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26.02.2022 02:04 Відповісти
Так. Входять у смак.

Чули, що ЕС заборонив продаж рашен-авіалініям літаків, запчастин та відповідного обладнання? Нехай на лаптях лєтают, мбугагагаггаг)
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26.02.2022 02:35 Відповісти
Санкції для русні тільки в користь.
Минуло півтори доби.

https://www.youtube.com/watch?v=BFmIPprKhbU&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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26.02.2022 02:51 Відповісти
Скільки тих раундів й об вашу мать!12 як у боксі?
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26.02.2022 07:02 Відповісти
Настораживает слово может.
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26.02.2022 01:51 Відповісти
ЄС - здивуй мене.
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26.02.2022 01:51 Відповісти
ЕС -це імпотент. Воно не здивує. Бо в нього пімель не є дійсний, а швачкою пришитий хто зна до чього.... Шлендра ойропа жиє у не дійсних мріях. Мені шкода....
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26.02.2022 02:08 Відповісти
Їхні поїздки можна обмежити одним маршрутом - в Гаагу, в трибунал...))
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26.02.2022 01:55 Відповісти
Не че в Кисловодск с Люськой махнут.
Правда на автобусе
Марки ПЕШКАРУС
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26.02.2022 02:57 Відповісти
Рашка должна заплатить. Если Украина падёт, следующими будут финны. А дальше кто знает? Безнаказанность рождает аппетит к преступлениям
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26.02.2022 01:57 Відповісти
Еврозоюз! Ты нечтожен!!! Проклятие тебе и США , и Великобритании за вашу нерешимость! Кого вы боитесь БЕСпутина ? ******** шлюши и выродка сатаны или ГНЕВА ГОСПОДНЯ? бейте и бомбите рашу! Там нет населения. Там 85% или более процентов сатанистов. Иначе , завтра вы получите войну во всей европе и цена будет на порядки выше!!!!
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26.02.2022 02:00 Відповісти
Не надо истерики
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26.02.2022 02:26 Відповісти
это не истерика. это реальность. или вам грузинам мало досталось от ********** ив 19 и в 20 и в 21 веке,
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26.02.2022 02:35 Відповісти
я живу в германии и вижу что дальше разговоров дело не доходит! и ты смеешь мне говорить про истерики!? где была реальная помощь для вас в 2008 году? когда я достоверно знаю, когда у нас ,в церкви вам грузинам кричал мочить грызунов, а вы плакали и говорили: за что вы так с нами?
а в 2014 году эти же "правосЛаБные" орали: мочить хохлов. реакция европы была НИКАКОЙ. Европейцы вскормили в очередной раз ,в морде БЕСпутина, очередного гитлера... А ты мне говоришь: Не надо истерик! Стыдись брат мой во Христе!!! Я вижу все на прямую, ты же все со стороны! Я говорю, то что есть...
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26.02.2022 02:45 Відповісти
Терміново!!!Ми Громадяни Нідерландів,перебуваючи,на території,України,не маючи змоги виїхати,просимо допомоги,та захисту.Благаємо на допомогу!!Введіть війска,для захисту своїх громадян
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26.02.2022 02:06 Відповісти
это просто отвратительно
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26.02.2022 02:10 Відповісти
Это надо сделать вчера.
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26.02.2022 02:28 Відповісти
 
 