Евросоюз может отключить Россию от SWIFT в новом раунде санкций
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Европарламента Роберта Мецола предполагает, что Евросоюз может отключить Россию от SWIFT в новом раунде санкций.
"Путин хочет войны. Но люди хотят мира, свободы и права делать свой выбор. Дальнейшие масштабные санкции, не снимая ничего с повестки дня – важны, мы можем сделать больше. В том числе исключение России из системы SWIFT. Мы остаемся с Украиной", – написала Мецола в Твиттере вечером 25 февраля, сообщает Радіо Свобода, которую цитирует Цензор.НЕТ.
Ранее сегодня Совет ЕС по иностранным делам принял второй пакет санкций, предусматривающий замораживание активов президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
При этом ограничения не будут распространяться на поездки.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции сообщил, что в новом списке санкций 26 россиян.
Пожалуйста, подождите...
Чули, що ЕС заборонив продаж рашен-авіалініям літаків, запчастин та відповідного обладнання? Нехай на лаптях лєтают, мбугагагаггаг)
Минуло півтори доби.
https://www.youtube.com/watch?v=BFmIPprKhbU&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2
Правда на автобусе
Марки ПЕШКАРУС
а в 2014 году эти же "правосЛаБные" орали: мочить хохлов. реакция европы была НИКАКОЙ. Европейцы вскормили в очередной раз ,в морде БЕСпутина, очередного гитлера... А ты мне говоришь: Не надо истерик! Стыдись брат мой во Христе!!! Я вижу все на прямую, ты же все со стороны! Я говорю, то что есть...