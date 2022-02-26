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Новости Война в Украине
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Евросоюз может отключить Россию от SWIFT в новом раунде санкций

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Европарламента Роберта Мецола предполагает, что Евросоюз может отключить Россию от SWIFT в новом раунде санкций.

"Путин хочет войны. Но люди хотят мира, свободы и права делать свой выбор. Дальнейшие масштабные санкции, не снимая ничего с повестки дня – важны, мы можем сделать больше. В том числе исключение России из системы SWIFT. Мы остаемся с Украиной", – написала Мецола в Твиттере вечером 25 февраля, сообщает Радіо Свобода, которую цитирует Цензор.НЕТ.

Ранее сегодня Совет ЕС по иностранным делам принял второй пакет санкций, предусматривающий замораживание активов президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

При этом ограничения не будут распространяться на поездки.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции сообщил, что в новом списке санкций 26 россиян.

Также смотрите: Отключение от SWIFT не является частью санкционного пакета против РФ, - Кулеба. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+12
Настораживает слово может.
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26.02.2022 01:51
+9
ЄС - здивуй мене.
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26.02.2022 01:51
+8
Їхні поїздки можна обмежити одним маршрутом - в Гаагу, в трибунал...))
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26.02.2022 01:55
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Правила форума Совет форумчан
Входять у смак. Політики... будут вигадувати й вигадувати нові санкції. Це добре.
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26.02.2022 01:48 Ответить
Не надійтеся на цих піда ів. Крім патякання язиком не буде нічого. Вони там через одного на зарплаті
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26.02.2022 02:04 Ответить
Так. Входять у смак.

Чули, що ЕС заборонив продаж рашен-авіалініям літаків, запчастин та відповідного обладнання? Нехай на лаптях лєтают, мбугагагаггаг)
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26.02.2022 02:35 Ответить
Санкції для русні тільки в користь.
Минуло півтори доби.

https://www.youtube.com/watch?v=BFmIPprKhbU&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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26.02.2022 02:51 Ответить
Скільки тих раундів й об вашу мать!12 як у боксі?
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26.02.2022 07:02 Ответить
Настораживает слово может.
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26.02.2022 01:51 Ответить
ЄС - здивуй мене.
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26.02.2022 01:51 Ответить
ЕС -це імпотент. Воно не здивує. Бо в нього пімель не є дійсний, а швачкою пришитий хто зна до чього.... Шлендра ойропа жиє у не дійсних мріях. Мені шкода....
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26.02.2022 02:08 Ответить
Їхні поїздки можна обмежити одним маршрутом - в Гаагу, в трибунал...))
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26.02.2022 01:55 Ответить
Не че в Кисловодск с Люськой махнут.
Правда на автобусе
Марки ПЕШКАРУС
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26.02.2022 02:57 Ответить
Рашка должна заплатить. Если Украина падёт, следующими будут финны. А дальше кто знает? Безнаказанность рождает аппетит к преступлениям
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26.02.2022 01:57 Ответить
Еврозоюз! Ты нечтожен!!! Проклятие тебе и США , и Великобритании за вашу нерешимость! Кого вы боитесь БЕСпутина ? ******** шлюши и выродка сатаны или ГНЕВА ГОСПОДНЯ? бейте и бомбите рашу! Там нет населения. Там 85% или более процентов сатанистов. Иначе , завтра вы получите войну во всей европе и цена будет на порядки выше!!!!
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26.02.2022 02:00 Ответить
Не надо истерики
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26.02.2022 02:26 Ответить
это не истерика. это реальность. или вам грузинам мало досталось от ********** ив 19 и в 20 и в 21 веке,
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26.02.2022 02:35 Ответить
я живу в германии и вижу что дальше разговоров дело не доходит! и ты смеешь мне говорить про истерики!? где была реальная помощь для вас в 2008 году? когда я достоверно знаю, когда у нас ,в церкви вам грузинам кричал мочить грызунов, а вы плакали и говорили: за что вы так с нами?
а в 2014 году эти же "правосЛаБные" орали: мочить хохлов. реакция европы была НИКАКОЙ. Европейцы вскормили в очередной раз ,в морде БЕСпутина, очередного гитлера... А ты мне говоришь: Не надо истерик! Стыдись брат мой во Христе!!! Я вижу все на прямую, ты же все со стороны! Я говорю, то что есть...
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26.02.2022 02:45 Ответить
Терміново!!!Ми Громадяни Нідерландів,перебуваючи,на території,України,не маючи змоги виїхати,просимо допомоги,та захисту.Благаємо на допомогу!!Введіть війска,для захисту своїх громадян
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26.02.2022 02:06 Ответить
это просто отвратительно
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26.02.2022 02:10 Ответить
Это надо сделать вчера.
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26.02.2022 02:28 Ответить
 
 