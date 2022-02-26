Президент Европарламента Роберта Мецола предполагает, что Евросоюз может отключить Россию от SWIFT в новом раунде санкций.

"Путин хочет войны. Но люди хотят мира, свободы и права делать свой выбор. Дальнейшие масштабные санкции, не снимая ничего с повестки дня – важны, мы можем сделать больше. В том числе исключение России из системы SWIFT. Мы остаемся с Украиной", – написала Мецола в Твиттере вечером 25 февраля, сообщает Радіо Свобода, которую цитирует Цензор.НЕТ.

Ранее сегодня Совет ЕС по иностранным делам принял второй пакет санкций, предусматривающий замораживание активов президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

При этом ограничения не будут распространяться на поездки.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции сообщил, что в новом списке санкций 26 россиян.

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