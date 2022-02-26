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"Ми зміцнюємо оборону Кривого Рогу" - Вілкул
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Для Кривого Рогу ніч пройшла відносно стабільно.
Про це повідомив у фейсбуці політик Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
"Для Кривого Рогу ніч пройшла стабільно. Але відносно. Не все можу писати. Ми зміцнюємо оборону. Прошу всіх посилити пильність. Про будь-які підозрілі особи, пересування, літальні апарати відразу повідомляти на 102 і міську лінію 15-20", - зазначає він.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
х.з.
Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що на захист України вже сформована коаліція у складі 73 країн та 9 міжнародних організацій.
Про це глава МЗС написав на своїй Facebook-сторінці.
"Зброя і санкції - це зараз головне. І те, і інше буде. Нові санкції ЄС вже сьогодні. Зброя на підході. За SWIFT вгризаємося зубами", - зазначив міністр.
Він підкреслив, що світ підтримує Україну, а міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися.
"Вчора до неї входило 58 країн та 6 міжнародних організацій. Станом на зараз вже 73 країни та 9 міжнародних організацій", - написав глава МЗС.
Про це повідомив і Президент Зеленський:
Посилення санкцій, конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію обговорив щойно з президентом США Джо Байденом. Вдячний США за потужну підтримку України!
И не пустить в тыл к нашим под Мариуполем.
Там же плотина. Взірвуть і місту капець.
"Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые"...
Ти ж московський холуй, куди ти лізиш в патріоти, чи ти думаєш що тобі пробачать.
Сумніваюсь.
В Кривом роге полно пенсионеров военнослужащих , которые дадут кацапскому молодняку по зубах . Не говоря ,уже какой отпор дадут молодые