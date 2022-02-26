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"Ми зміцнюємо оборону Кривого Рогу" - Вілкул

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Для Кривого Рогу ніч пройшла відносно стабільно.

Про це повідомив у фейсбуці політик Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Для Кривого Рогу ніч пройшла стабільно. Але відносно. Не все можу писати. Ми зміцнюємо оборону. Прошу всіх посилити пильність. Про будь-які підозрілі особи, пересування, літальні апарати відразу повідомляти на 102 і міську лінію 15-20", - зазначає він.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
Тільки що дзвонила доця з Кам"янця. Каже великий наплив біженців з Харкова. Працює в кафе і годують біженців безкоштовно. Підприємці везуть їм подукти, теж безкоштовно. Ось такі там біндери.
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26.02.2022 09:25
+11
Все-таки в удивительное время живем... Вилкул защищает город от русской сволочи!
"Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые"...
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26.02.2022 09:20
+8
сейчас есть Украинский народ и оккупанты и их пособники
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26.02.2022 09:28
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Вилкул...
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26.02.2022 09:15 Відповісти
Це малий. Кажуть, що старий чкурнув в ЄС.

х.з.
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26.02.2022 09:17 Відповісти
Літери Х. З. збуджують фантазії на тему ***** й "партії регіонів".
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26.02.2022 09:37 Відповісти
Маю на увазі, що це зі слів знайомих з Кривбаса. Як воно насправді мені невідомо.
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26.02.2022 10:07 Відповісти
Вилкул? Еаким образов, падла? Караваи печешь для оккупантов? Расстрелять, суку
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26.02.2022 09:34 Відповісти
Херовый им сон и кривой рог у дупу!
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26.02.2022 09:17 Відповісти
26.02.2022 0 коментарів









Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що на захист України вже сформована коаліція у складі 73 країн та 9 міжнародних організацій.
Про це глава МЗС написав на своїй Facebook-сторінці.
"Зброя і санкції - це зараз головне. І те, і інше буде. Нові санкції ЄС вже сьогодні. Зброя на підході. За SWIFT вгризаємося зубами", - зазначив міністр.
Він підкреслив, що світ підтримує Україну, а міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися.
"Вчора до неї входило 58 країн та 6 міжнародних організацій. Станом на зараз вже 73 країни та 9 міжнародних організацій", - написав глава МЗС.
Про це повідомив і Президент Зеленський:
Посилення санкцій, конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію обговорив щойно з президентом США Джо Байденом. Вдячний США за потужну підтримку України!
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26.02.2022 09:19 Відповісти
Нужно укрепляться на Запорожском направлении.
И не пустить в тыл к нашим под Мариуполем.
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26.02.2022 09:19 Відповісти
Знайомі кажуть, що Запоріжжя евакуйовують.
Там же плотина. Взірвуть і місту капець.
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26.02.2022 09:30 Відповісти
Все-таки в удивительное время живем... Вилкул защищает город от русской сволочи!
"Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые"...
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26.02.2022 09:20 Відповісти
Хз.. може воно готує оборону від ЗСУ для окупантів
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26.02.2022 09:52 Відповісти
не ведись на его речи .Говорить он будет одно , а делать будет совершенно другое .Диаметрально противоположное . Если он предал раз , он предаст ещё не раз .
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26.02.2022 09:53 Відповісти
Вилкул... шок
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26.02.2022 09:22 Відповісти
Это Вилкул??? Я в шоке!
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26.02.2022 09:24 Відповісти
Тільки що дзвонила доця з Кам"янця. Каже великий наплив біженців з Харкова. Працює в кафе і годують біженців безкоштовно. Підприємці везуть їм подукти, теж безкоштовно. Ось такі там біндери.
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26.02.2022 09:25 Відповісти
сейчас есть Украинский народ и оккупанты и их пособники
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26.02.2022 09:28 Відповісти
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26.02.2022 09:31 Відповісти
Вілкул захищає своє місто? Бачу, що багато сєпарів перефарбувалося. Не можу навіть уявити, як у них свідомість перевернулася
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26.02.2022 09:51 Відповісти
Страх за житя.
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26.02.2022 10:03 Відповісти
Вілкул гівно і мафіозі, але не дурень. Він справді буде захищати місто хоча б як сферу своїх інтересів. Зараз мотиви - то останнє на що треба звертати увагу. Місто бронитимуть, все інше зачекає.
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26.02.2022 10:28 Відповісти
З таким керуючим обороною і -уйла не треба. Вчора з ранку По місту поширилась паніка: очікується ракетний удар... У містьі ймовірно діють ДРГ. Це не "одна бабка сказала". Дружині на роботі ш. Гвардійська начальник дільниці вивій із цеха ДСФ всіх на вулицю. Далі ланцюжок: інформація від директора шахти - від генерального директора комбінату - а далі два варіанти, або генеральний агент русні, або інформація від керівника оборони, тобто вілукула сашка ОПЗЖовця. Я ставлю на другий варіант, а ви?Зміна була зірвана. Майже всю утрішню зміну відправили по домах.
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26.02.2022 10:15 Відповісти
Вілкул!
Ти ж московський холуй, куди ти лізиш в патріоти, чи ти думаєш що тобі пробачать.
Сумніваюсь.
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26.02.2022 11:16 Відповісти
Кацапська шкура Вілкул за Україну? Да ну на...! Не вірю.
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26.02.2022 17:35 Відповісти
»В бой идут ,одни старики 2»
В Кривом роге полно пенсионеров военнослужащих , которые дадут кацапскому молодняку по зубах . Не говоря ,уже какой отпор дадут молодые
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30.03.2022 11:49 Відповісти
Главное чтоб Вілкупа , кацапы не спёрли;0)
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30.03.2022 11:50 Відповісти
 
 