"Ми зміцнюємо оборону Кривого Рогу" - Вілкул

Для Кривого Рогу ніч пройшла відносно стабільно.

Про це повідомив у фейсбуці політик Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Для Кривого Рогу ніч пройшла стабільно. Але відносно. Не все можу писати. Ми зміцнюємо оборону. Прошу всіх посилити пильність. Про будь-які підозрілі особи, пересування, літальні апарати відразу повідомляти на 102 і міську лінію 15-20", - зазначає він.

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