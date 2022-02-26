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У Росії закриють усі ЗМІ, які називають війну проти України війною

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Росії закриють усі ЗМІ, які називають війну проти України війною

Генпрокуратура РФ забороняє називати війну Росії проти України війною.

Про це у Facebook повідомляє російський журналіст Володимир Варфоломєєв, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до вимог Генеральної прокуратури РФ Роскомнагляд направив повідомлення про необхідність обмеження доступу до недостовірної інформації на адресу ресурсів "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона", "New Times", "Дождь", "Свободная Пресса", "Крым.Реалии", "Новая Газета", "Журналист", "Лениздат".

На зазначених ресурсах під виглядом достовірних повідомлень розміщено суспільно значущу інформацію про обстріл українських міст та загибель мирних жителів України внаслідок дій Російської Армії, а також матеріали, в яких проведена операція називається нападом, вторгненням або оголошенням війни.

У разі невидалення згаданої недостовірної інформації, доступ до цих ресурсів буде обмежено згідно зі ст. 15.3 Федерального закону № 149-ФЗ "Про інформацію, інформаційні технології та про захист інформації", - йдеться в повідомленні.

Роскомнагляд також розпочав проведення адміністративних розслідувань за фактом поширення "недостовірної суспільно значущої інформації" переліченими ЗМІ. Це правопорушення передбачає відповідальність, передбачену статтею 13.15 КоАП РФ як адміністративного штрафу у сумі до 5 млн рублів.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
А заодно відключаються від SWIFT
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26.02.2022 11:25
+18
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26.02.2022 11:26
+14
Вже триває закриття самої лапатної расеї, їм залишилось не довго.Дарма ви розізлили незламну українську націю...
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26.02.2022 11:27
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А заодно відключаються від SWIFT
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26.02.2022 11:25 Відповісти
путин *****!!!
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26.02.2022 11:25 Відповісти
сказочные долбо..бы пардон все одно что запретить Луну называть Луной...
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26.02.2022 11:27 Відповісти
Вся страна-одна большая ЛОЖЬ!
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26.02.2022 11:25 Відповісти
Бо наше слово БРЕХНЯ трохи м'яке.
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26.02.2022 11:27 Відповісти
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26.02.2022 11:26 Відповісти
Трошки гумору, бо треба.
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26.02.2022 11:27 Відповісти
Вже триває закриття самої лапатної расеї, їм залишилось не довго.Дарма ви розізлили незламну українську націю...
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26.02.2022 11:27 Відповісти
Сегодня ночью по МКАДУ в Москве передвигались PC-24 «Ярс» - это ядерная баллистическая ракета. Якобы для учений к параду. Это че за херня, блэт???
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26.02.2022 11:29 Відповісти
не сомневюсь что ***** применит яо. Ему уже все пох
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26.02.2022 11:36 Відповісти
Теж така думка є, він після програшу навіть в рашці не жилець, чомусь думаю, що або Харків або Київ
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26.02.2022 11:39 Відповісти
І нього не буде багато спроб. Після запуску першої, гадаю всю рашку накриють навіть з Китаю. Тому буде цілити на Київ. У нього ідея фікс "дійти до Києва".
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26.02.2022 11:43 Відповісти
Справжня столиця -- Львів.
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26.02.2022 11:50 Відповісти
на мой взгляд, это сильно похоже на агонию *****.
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26.02.2022 11:34 Відповісти
та пох.... Там давно нет сми в нормальном смысле этого слова....
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26.02.2022 11:34 Відповісти
Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила.

Джордж Оруэлл "1984"
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26.02.2022 11:34 Відповісти
Зняли з язика
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26.02.2022 11:39 Відповісти
эхо москвы те же пропагандоны.... только более хитро законспирированные....
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26.02.2022 11:35 Відповісти
Сіті 17

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26.02.2022 11:41 Відповісти
Почали всиратись...
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26.02.2022 11:43 Відповісти
Гроби вони собі вже приміряли ?
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26.02.2022 11:42 Відповісти
Вистачить і савани (простирадла), какая разница...
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26.02.2022 11:51 Відповісти
 
 