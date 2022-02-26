Нідерланди якнайшвидше відправляють до України 200 зенітних ракет Stinger
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Уряд Нідерландів ухвалив рішення "якнайшвидше" відправити до України 200 зенітних ракет Stinger.
Про це йдеться у спільному листі до парламенту очільників МЗС та Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Видання RTL, зокрема, цитує документ за підписом міністрів закордонних справ та оборони, Вопке Хукстра та Кайси Оллонґрен, у якому йдеться, що урядовці змогли уникнути стандартної та тривалої процедури погодження. "Для цього запиту було проведено ретельний розгляд критеріїв експорту зброї, але процедуру було скорочено з огляду на виняткові обставини", – йдеться у листі.
Серед іншого, Нідерланди безоплатно передадуть на потреби української армії 200 ракет Stinger американського виробництва, які перебувають на озброєнні армії Нідерландів.
Stinger "Стінгер" – це ракети класу "земля-повітря" для запуску з портативних ЗРК, з інфрачервоним наведенням. Її військове завданням – збивати ворожі гелікоптери та літаки. Ракети довжиною 1,5 метра і вагою понад 16 кілограмів мають понадзвукову швидкість, 2400 кілометрів на годину, та є ефективними для ураження цілей у радіусі від 0,5 метра до 5 кілометрів. Як відомо, системи протиповітряної оборони є дуже важливими для збивання російських гелікоптерів та літаків, що здійснюють бойові вильоти для обстрілу українських об’єктів та перевезення живої сили російської окупаційної армії.
Уряд Нідерландів погодився відправити в Україну також інші військові товари.
Вони "будуть відправлені якомога швидше, але Нідерланди, як і інші країни, стикаються з логістичними проблемами", йдеться у листі до парламенту.
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зі свого боку використовую всі неформальні канали.
Ті підри, що організовували референдум, зараз розгумають хвилю, що треба триматися подалі від України, атопутиннападёт
16 maart 2022 verkiezingen gemeenteraad
Надеюсь, что помощь продолжится и нарастающими объёмами.
Нідерланди - конституційна монархія з парламентською системою управління.
Відповідно до Конституції законодавча влада належить монарху та парламенту. Монарх призначає голову виконавчої - прем'єр-міністра - лідера партії, яка отримала більшість місць на парламентських виборах, і за його поданням - інших членів кабінету. Він приймає також відставку кабінету, відкриває щорічні парламентські сесії, призначає найвищих посадових осіб регіонального та місцевого рівнів - Верховних комісарів провінцій та бургомістрів комун. Монарх - голова Державної ради, консультативного органу, що дає кабінету рекомендації з адміністративних питань та в галузі законодавства. Водночас права монарха обмежені Конституцією. Так, правомочність розпуску парламенту може бути реалізована лише за згодою самого парламенту. Він же санкціонує діяльність монарха у зовнішньополітичній сфері (оголошення війни, укладання договорів).
Распространяю среди местных коллег и знакомых счёт Банка Украины, открытый для поддержки ваших воинов. Личным примером
Слава Украине!