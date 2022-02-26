УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14730 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
11 360 37
війна (56406) Нідерланди (1115) зброя (5751)

Нідерланди якнайшвидше відправляють до України 200 зенітних ракет Stinger

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нідерланди якнайшвидше відправляють до України 200 зенітних ракет Stinger

Уряд Нідерландів ухвалив рішення "якнайшвидше" відправити до України 200 зенітних ракет Stinger.

Про це йдеться у спільному листі до парламенту очільників МЗС та Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Видання RTL, зокрема, цитує документ за підписом міністрів закордонних справ та оборони, Вопке Хукстра та Кайси Оллонґрен, у якому йдеться, що урядовці змогли уникнути стандартної та тривалої процедури погодження. "Для цього запиту було проведено ретельний розгляд критеріїв експорту зброї, але процедуру було скорочено з огляду на виняткові обставини", – йдеться у листі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україну прибула протитанкова зброя, засоби ППО, боєприпаси, автомобілі, бронежилети, паливо, озброєння та амуніція, - Кулеба

Серед іншого, Нідерланди безоплатно передадуть на потреби української армії 200 ракет Stinger американського виробництва, які перебувають на озброєнні армії Нідерландів.

Stinger "Стінгер" – це ракети класу "земля-повітря" для запуску з портативних ЗРК, з інфрачервоним наведенням. Її військове завданням – збивати ворожі гелікоптери та літаки. Ракети довжиною 1,5 метра і вагою понад 16 кілограмів мають понадзвукову швидкість, 2400 кілометрів на годину, та є ефективними для ураження цілей у радіусі від 0,5 метра до 5 кілометрів. Як відомо, системи протиповітряної оборони є дуже важливими для збивання російських гелікоптерів та літаків, що здійснюють бойові вильоти для обстрілу українських об’єктів та перевезення живої сили російської окупаційної армії.

Уряд Нідерландів погодився відправити в Україну також інші військові товари.

Вони "будуть відправлені якомога швидше, але Нідерланди, як і інші країни, стикаються з логістичними проблемами", йдеться у листі до парламенту.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
Дякуемо!!!
показати весь коментар
26.02.2022 11:44
+17
байрактарів нам треба. побільше байрактарів. щоб танки знищувати з верху.
показати весь коментар
26.02.2022 11:44
+11
Должно быть минус 200 вертолетов. У кацапни много такого добра
показати весь коментар
26.02.2022 11:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
байрактарів нам треба. побільше байрактарів. щоб танки знищувати з верху.
показати весь коментар
26.02.2022 11:44 Відповісти
А чому не чути про роботу наших ''Байрактарів''?
показати весь коментар
26.02.2022 12:38 Відповісти
Дякуемо!!!
показати весь коментар
26.02.2022 11:44 Відповісти
Будемо вимагати ще більше.
показати весь коментар
26.02.2022 11:46 Відповісти
Надеюсь к ночи успеют. Лука *****ся и совсем страх потерял. Отправил в Украину танковую армию а на границе собрал десятки вертолетов для десанта. Могут перекрыть житомерскую трассу в обход взорваного моста в Ирпене
показати весь коментар
26.02.2022 11:48 Відповісти
кацапов расхерячили этих ублюдков картофельних еще легче перебить
показати весь коментар
26.02.2022 12:37 Відповісти
Лука *****ся, но страх не потерял, а приобрел: он боится *****, и техника, думаю, парашинская. Но ему не ***** надо боятся, а Украинской Армии.
показати весь коментар
26.02.2022 15:03 Відповісти
Dank u zeer
показати весь коментар
26.02.2022 11:49 Відповісти
Навiть у Нiдерландiв знайшлися яйца. Соромно за Немеччiну, якщо вона є цiми "логiстичнми проблемами".
показати весь коментар
26.02.2022 11:57 Відповісти
Должно быть минус 200 вертолетов. У кацапни много такого добра
показати весь коментар
26.02.2022 11:54 Відповісти
Не так багато як вони кажуть
показати весь коментар
26.02.2022 12:14 Відповісти
простите, с этим напряг в военторге)))
показати весь коментар
26.02.2022 12:20 Відповісти
Буду до Європи літати тільки літаками KLM.
показати весь коментар
26.02.2022 11:56 Відповісти
Я член правлячої партії, VVD -Народна партія за свободу і демократію, ліберальні праві
зі свого боку використовую всі неформальні канали.

Ті підри, що організовували референдум, зараз розгумають хвилю, що треба триматися подалі від України, атопутиннападёт
показати весь коментар
26.02.2022 11:57 Відповісти
голландці дуже добре розуміють ситуацію. У другій світовій вони зайняли нейтральну позицію, але Гітлер все одно напав, без оголошення вночі бомбардували стратегічні об'єкти, бойові дії велися 3 дні, за іншими джерелами 5 днів, потім був рух підпільного опору, але для голландців це досі такий біль, що тодішній уряд капітулював так швидко
показати весь коментар
26.02.2022 12:18 Відповісти
і ми голосуємо завжди за VVD))
показати весь коментар
26.02.2022 12:18 Відповісти
Спасибі! Підтримайте нас на майбутніх виборах

16 maart 2022 verkiezingen gemeenteraad
показати весь коментар
26.02.2022 12:39 Відповісти
Вам дякуємо за підтримку!
показати весь коментар
26.02.2022 15:05 Відповісти
Совершенно верно, а ультраправые (позорище!) пытаются бубнить практически в поддержку ***** .
Надеюсь, что помощь продолжится и нарастающими объёмами.
показати весь коментар
26.02.2022 12:23 Відповісти
принаймні не 5.000 касок як фриці, з огляду на те, що королівська сімейка напів-ватники 😉
показати весь коментар
26.02.2022 12:42 Відповісти
Разве? Мне казалось, что в такое король и пр. скорее не суются, ибо символ и т.п.
показати весь коментар
26.02.2022 12:47 Відповісти
це не зовсім так

Нідерланди - конституційна монархія з парламентською системою управління.
Відповідно до Конституції законодавча влада належить монарху та парламенту. Монарх призначає голову виконавчої - прем'єр-міністра - лідера партії, яка отримала більшість місць на парламентських виборах, і за його поданням - інших членів кабінету. Він приймає також відставку кабінету, відкриває щорічні парламентські сесії, призначає найвищих посадових осіб регіонального та місцевого рівнів - Верховних комісарів провінцій та бургомістрів комун. Монарх - голова Державної ради, консультативного органу, що дає кабінету рекомендації з адміністративних питань та в галузі законодавства. Водночас права монарха обмежені Конституцією. Так, правомочність розпуску парламенту може бути реалізована лише за згодою самого парламенту. Він же санкціонує діяльність монарха у зовнішньополітичній сфері (оголошення війни, укладання договорів).
показати весь коментар
26.02.2022 12:54 Відповісти
Ну про это я в курсе . Я его обычный поведенческий паттерн имел в виду.
показати весь коментар
26.02.2022 15:37 Відповісти
God bless King of the Netherlands !
показати весь коментар
26.02.2022 12:00 Відповісти
****, а ДО войны нельзя было отправить? Была бы совершенно другая ситуация сейчас!
показати весь коментар
26.02.2022 12:04 Відповісти
Дякуємо Браття!!! За кожен стінгер!!!! За кожен набій до зеніток, за кожну збиту ними кацапське стерво.
показати весь коментар
26.02.2022 12:09 Відповісти
Пишаюся
показати весь коментар
26.02.2022 12:16 Відповісти
Ну наконец-то наши отдуплились.

Распространяю среди местных коллег и знакомых счёт Банка Украины, открытый для поддержки ваших воинов. Личным примером
показати весь коментар
26.02.2022 12:25 Відповісти
а щодо бельгії є інформація? щось взагалі їх не чути
показати весь коментар
26.02.2022 12:45 Відповісти
Х.з. Я как-то за ними не слежу, сейчас на Украину всё внимание...
показати весь коментар
26.02.2022 12:48 Відповісти
Дякуємо, друзі!
показати весь коментар
26.02.2022 15:07 Відповісти
Держитесь...
Слава Украине!
показати весь коментар
26.02.2022 15:38 Відповісти
Нарешті хоч щось, крім занепокоєння.
показати весь коментар
26.02.2022 12:28 Відповісти
був би зараз сенатор Маккейн президентом USA...
показати весь коментар
26.02.2022 12:47 Відповісти
А Турчинов - Президентом України.
показати весь коментар
26.02.2022 13:16 Відповісти
Мардва ставят свои кресты - метки и на бигбордах.
показати весь коментар
26.02.2022 13:24 Відповісти
 
 