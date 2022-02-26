Просимо Червоний Хрест вивезти тисячі тіл російських окупантів, - Верещук

Україна просить Червоний Хрест організувати вивезення тіл російських окупантів з території України.

Про це повідомила віце-прем‘єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми звертаємось до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ми просимо, щоб МКЧХ допоміг вивезти тіла російських солдатів до РФ. Це тисячі тіл окупантів. Це гуманітарна потреба і ми просимо зробити так, щоб тіла російських окупантів покинули територію України і поїхали до РФ.

В РФ мають знати, скільки таких тіл і скільки окупантів сьогодні лежить на українській землі.

Червоний хрест, зробіть все від вас залежне, щоб вирішити цю гуманітарну проблему. Ми звертаємось до росіян. Зробіть так, щоб тіл ваших синів, ваших чоловіків було менше! Інакше, їх буде тисячі!", - сказала Верещук.

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