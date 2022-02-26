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Просимо Червоний Хрест вивезти тисячі тіл російських окупантів, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Просимо Червоний Хрест вивезти тисячі тіл російських окупантів, - Верещук

Україна просить Червоний Хрест організувати вивезення тіл російських окупантів з території України.

Про це повідомила віце-прем‘єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми звертаємось до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ми просимо, щоб МКЧХ допоміг вивезти тіла російських солдатів до РФ. Це тисячі тіл окупантів. Це гуманітарна потреба і ми просимо зробити так, щоб тіла російських окупантів покинули територію України і поїхали до РФ.

В РФ мають знати, скільки таких тіл і скільки окупантів сьогодні лежить на українській землі. 

Червоний хрест, зробіть все від вас залежне, щоб вирішити цю гуманітарну проблему. Ми звертаємось до росіян. Зробіть так, щоб тіл ваших синів, ваших чоловіків було менше! Інакше, їх буде тисячі!", - сказала Верещук.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
По факту российский агрессор действует хаотично. Командиры бросают в бой разношёрстный деморализованный боесостав. Бросают на смерть. Всё, как во вторую мировую. Тактика забрасывания телами. Бабы нарожают.
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26.02.2022 11:55
+17
Заодно, міжнародна організація зафіксує кількість утилізованих окупантів, щоб в пуйлостані не казали, що Україна обманює про кількість зажмурених.
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26.02.2022 11:57
+11
Навіщо поважну міжнародну організацію відволікати від дійсно корисних справ?
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26.02.2022 11:54
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26.02.2022 11:53 Відповісти
Двох поранено, одного затримано, решта в пеклі.
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26.02.2022 12:40 Відповісти
Класс. Каравани потягнуться на расєю.
Якщо пуйло не відмовиться прийняти своє м'ясо.
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26.02.2022 11:53 Відповісти
Заодно, міжнародна організація зафіксує кількість утилізованих окупантів, щоб в пуйлостані не казали, що Україна обманює про кількість зажмурених.
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26.02.2022 11:57 Відповісти
а зря,неплохой перегной для засева пшеницы,урожай бы был неимоверный
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26.02.2022 11:53 Відповісти
Ну не согласен я. Ни на своем поле, ни в огороде эту мерзось закапывать не стал бы. Где-то в скотомогильниках сложить, в крайнем случае. (Живу под Киевом, в Германии не по своей воле - работа).
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26.02.2022 11:57 Відповісти
Скотомогильник очень точно
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26.02.2022 12:02 Відповісти
У добрих хазяїв нічого не пропаде. Як добриво під ріпак піде, він на біодизль йде, так що потім спалимо кацапів вдруге, для повної дезінфекції.
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26.02.2022 12:02 Відповісти
почему же,вырастить эту пшеницу на кацапсятине да и продать китайцам )
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26.02.2022 12:03 Відповісти
Не рекомендуется есть фрукты с деревьев растущих на территориях кладбищ
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26.02.2022 12:25 Відповісти
Навіщо поважну міжнародну організацію відволікати від дійсно корисних справ?
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26.02.2022 11:54 Відповісти
угу , лікувати від коронавірусу...
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26.02.2022 12:12 Відповісти
И по пути ***** в бункер хай закинут десяток.
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26.02.2022 11:55 Відповісти
та не десяток, а так щоб ***** й не вилізло з-під тих жмурів.
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26.02.2022 12:04 Відповісти
По факту российский агрессор действует хаотично. Командиры бросают в бой разношёрстный деморализованный боесостав. Бросают на смерть. Всё, как во вторую мировую. Тактика забрасывания телами. Бабы нарожают.
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26.02.2022 11:55 Відповісти
Так это хорошо. Последнее подобие генофонда кацапни пойдет на удобрение.
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26.02.2022 11:58 Відповісти
Кацапские биотехнологи уже освоили ускоренное воспроизведение личного состава. Упрощенно- кацапосамка стоит раком, ей дают в рот, а сзади через жопу уже вооруженные бойцы выпрыгивают.
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26.02.2022 12:00 Відповісти
я не удивлюсь, если там есть заград-отряды
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26.02.2022 12:23 Відповісти
нехай їх собаки пожеруть!
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26.02.2022 11:55 Відповісти
эээм, тех что приперлись из бульбаляндии через нее же и везите взад!
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26.02.2022 11:56 Відповісти
Але ж можна просто поінформувати ЮНЕП про започаткування безпрецедентної програми підвищення родючості українських чорноземів...)))
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26.02.2022 11:56 Відповісти
Нетривіальна задача, бо 3,5к дохлих кацапів то є близько 300 тонн (!) гнилого м'яса яке ще треба позбирати по полях.
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26.02.2022 11:56 Відповісти
Трохи менше,бо там не повний суповий набір, та й хижаки трохи допомогли
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26.02.2022 12:15 Відповісти
⚡️Глава Минцифры Украины Михаил Федоров просит крупные соцсети максимально ограничить росСМИ.

Он уже обратился в Youtube с просьбой блокировать пропагандистские российские каналы, которые называют украинцев "нациками и наркоманами".

Кроме этого, отправлено обращение в Meta по поводу блокировки Facebook и Instagram, а также в Netflix по поводу блокирования сервиса в РФ.
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26.02.2022 11:57 Відповісти
Не надо их вывозить. Нашему чернозёму нужны кацапские удобрения !!!
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26.02.2022 11:58 Відповісти
Памятаєте бородатий анекдот? - Куме, та спиляйте вже ту березу коло хати. - Нащо? - Ото прийдуть кацапи, сядуть під нею горілку пити і будуть казати "вот наша берьозка, здесь наша родіна"... Теж саме і з могилами кацапні. Ніяких поховань. Повна утилізація окупантів або вивіз трупів в *********. Ну от не хочу я бачити могилки цих ********* в Україні!
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26.02.2022 12:23 Відповісти
еее, це вже наші добрива!
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26.02.2022 11:59 Відповісти
Єкскаватири є.
Проблема в тому, що розкидані ці залишки свинособак дуже широко. Збирати і звозити западло.
Нехай ЧХ і займеться.
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26.02.2022 11:59 Відповісти
От холєра! Ще холодно, хробаки сонні та кволі - не справляються з дохлими свинособаками.
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26.02.2022 11:59 Відповісти
Таки так... І соми в ямах сплять... Зате є кабанчики але виключно для кадирівців - після очищення через травний тракт свині кадирівець в вигляді гуано має бути відправлений кадирову.
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26.02.2022 12:26 Відповісти
За кожною ротою ЗСУ йде з десяток безхатніх собачок.Сира та смажена москалятіна- гарантовано...
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26.02.2022 12:01 Відповісти
Е кудиии. На добрива залиште.
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26.02.2022 12:02 Відповісти
Прекрасный ход!
Господи, что твориться Вилкул, Верещук... В прекрасные времена живем)
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26.02.2022 12:02 Відповісти
Напасть на опытную,обученную,миллионную армию которая воюет с Россией 8 лет мог только сумасшедший.Это 300 тысяч всу,300 нац гварди,500 тысяч ветеранов ато.+ пол миилиона ополченцев со всей Украины!У Украины 5000 снайперов!Сколько может убить снайпер за один день????Слава Украине!Победа будет за нами!!!
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26.02.2022 12:03 Відповісти
XЗахід України масово їде боронити Київ.
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26.02.2022 12:08 Відповісти
все правильно, они еще и радиоактивные местами. нахрен нам такая радость.
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26.02.2022 12:05 Відповісти
Нехай червоний хрест передасть *****, щоб він терміново пластикові пакети для тупаків докупав, а ті що вже купив - передає Червоному хресту. І ще мінцети ірукавички закупить - збирати шматочки кацапятини, бо руками її торкатися гидко.
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26.02.2022 12:06 Відповісти
пінцети і рукавички
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26.02.2022 12:09 Відповісти
Не поля,под перекопку...
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26.02.2022 12:07 Відповісти
Ребята,пишите на всех ресурсах ютьюб и РФ ,чтобы русские солдаты сдавались в плен!Что армия РФ практически разбита,что русские несут большие потери .Что больницы Крыма,орла,Белгорода,Курска забиты ранеными срочниками .Солдаты РФ сдаются в плен всу ,чтобы сохранить жизнь.
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26.02.2022 12:07 Відповісти
вони не вірять....вони всяким шаріям вірять
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26.02.2022 12:12 Відповісти
Ну і шо . Подзвонив родичу воєнпенсу. Та ти шо . То все наша мовляв пропоганда.
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26.02.2022 12:18 Відповісти
так фотки ему дохлых кацев пришлите, пусть прозреет
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26.02.2022 16:45 Відповісти
Так він каже що то так каци наших попалили. Мабуть то вже у них ********* в голові.
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26.02.2022 17:01 Відповісти
Є ні! "Умерла так умерла!"
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26.02.2022 12:28 Відповісти
шо за *****?рашка не просит своих зажмуреных -ни официально,ни через гуманитарные организации - так мы давай подсобим,нам больше всех надо.
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26.02.2022 12:09 Відповісти
Так то добрива, РФвськi чiнуши сказали "потерь нiт" ну нiт то нiт
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26.02.2022 12:09 Відповісти
якщо вивезти ці тушки то наші хробаки образяться
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26.02.2022 12:10 Відповісти
Можно еще отправить весточку бабыещенарожальщицам, пускай берут пакеты, совки и веники и приезжают забирать своих ихтамнетуянаучениях.
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26.02.2022 12:11 Відповісти
Ага... воно нам треба тисячі "матушєк" з смердючими торбами... Вивіз або швидка утилізація. Гігєна понад усе!
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26.02.2022 12:30 Відповісти
Так то ж замість міндобрив з Білорусі
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26.02.2022 12:12 Відповісти
На кацапо- есі також є така інфа. А так переможні реляції.
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26.02.2022 12:14 Відповісти
Не надо ля-ля, казав мій дід " любить яблунька москалика" , бо дуже вдячно відкликається деревце на вітамінку. "Садок вишневий , коло хати..." Слава садівникам!
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26.02.2022 12:16 Відповісти
Посыпать хлоркой,пусть лежат,отдыхают.
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26.02.2022 12:17 Відповісти
Нєнєнє, жіночка з Генічеську сказала як тре робити. Будемо соняшник вирощувати.
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26.02.2022 12:27 Відповісти
Я бы все кацапские трупаки сложил в ряд один к одному вдоль дороги и пригласил все СМИ мира . Получилась бы замечательная картина на несколько километров. Кацапам бы очень понравилось ато им втирают что у них потерь нет.
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26.02.2022 12:30 Відповісти
Та ви що, в нас посівна скоро! Добрива дуже дорогі. А ці згодяться!
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26.02.2022 12:30 Відповісти
Реально проблема. Сонечко пригріває. Вже скрізь по країні плюсова температура. Скоро почнуть попахувати. Де їх дівать. Прикапувати а потім викапувати? Холодильників в такій кількості немає. Реально трабл з путінськими жмурами намічається.
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26.02.2022 12:33 Відповісти
Навіть не знав, що "Червоний Хрест" займається перевезеннями міндобрив.
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26.02.2022 12:37 Відповісти
Не любив Верещук,то зара це жінка з "яйцями"!
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26.02.2022 13:17 Відповісти
Схоже на свинособакоцид або на окупантоцид
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26.02.2022 15:24 Відповісти
 
 