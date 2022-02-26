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Форуми Київщини масовано заполонили ворожі агенти, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Форуми Київщини масовано заполонили ворожі агенти, - Данілов

Рада національної безпеки та оборони попереджає, що форуми та месенджери Київщини заполонили ворожі агенти, та розповідає алгоритм дій.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Форуми та групи у месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Київщини масовано заполонили однакові повідомлення. Автори дописів активно розпитують в різних варіаціях про те, як дістатись до Києва, хто може підвезти з маленькою дитиною до Києва, як дістатись з Броварів до Борисполя.тУ всіх авторів є однакова особливість: всі вони — нові учасники, долучились до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою", - розповів він.

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"Шановні мешканці Київщини, будьте уважними! Особи, які розпитують інформацію, — це ВОРОЖІ АГЕНТИ. Не вказуйте маршрути руху, як і куди дістатись та де ще є вільні і доступні дороги.

Якщо ви побачили запитання, які наведено вище і переконались, що автор питання є новим учасником форуму:

1. подавайте скаргу адміну групи;

2. великими літерами в коментарях пишіть, що автор опитування — це ворог, який збирає інформацію.

Важливо!

Месенджер WhatsApp технічно захищений.

Особливої пильності потребує інформація, яка публікуєтся в группах WhatsApp, особливо ті що створені в останні 2-3 дні", - додав він.
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Просіть видати Шарія в Україну !!! Негайно !!!
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26.02.2022 12:01 Відповісти
Где агенты? На цензоре есть волшебная кнопка "спам"
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26.02.2022 12:01 Відповісти
Данілов, телефонуй Сапожку в Бровари і припини цю ***** з жовтими стрічками. це збиватиме з пантелику наший військових.
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26.02.2022 12:02 Відповісти
Почему не указать маршрут? Либо убираться нафуй, либо в крематорий. Я бы еще и таблички нарисовал.
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26.02.2022 12:02 Відповісти
не ворожі агенти, а просто ********* позорні. які за 30 срібняків прєдають свій народ путіну.
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26.02.2022 12:09 Відповісти
 
 