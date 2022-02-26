Прем'єр Італії Драгі підтримав відключення Росії від SWIFT, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, який підтримав відключення Росії від SWIFT і надання оборонної допомоги Україні.

"Це початок нової сторінки в історії наших держав - України та Італії. Тільки що Маріо Драгі в телефонній розмові підтримав відключення Росії від SWIFT, надання оборонної допомоги. Україна повинна стати частиною ЄС", - написав Зеленський у Twitter у суботу вранці, передає Цензор.НЕТ.

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