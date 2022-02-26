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Прем'єр Італії Драгі підтримав відключення Росії від SWIFT, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прем'єр Італії Драгі підтримав відключення Росії від SWIFT, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, який підтримав відключення Росії від SWIFT і надання оборонної допомоги Україні.

"Це початок нової сторінки в історії наших держав - України та Італії. Тільки що Маріо Драгі в телефонній розмові підтримав відключення Росії від SWIFT, надання оборонної допомоги. Україна повинна стати частиною ЄС", - написав Зеленський у Twitter у суботу вранці, передає Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі
+15
⚡️Чехия срочно отправляет в Украину оружие и оборудование на сумму 181 млн крон.

Об этом заявило министерство обороны страны.
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26.02.2022 12:19
+14
Кавіть Кіпр погодився. Залишились ******.
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26.02.2022 12:19
+12
Ох и срач будет в рашке от людей, после отключения SWIFT
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26.02.2022 12:19
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Bella ciao!
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26.02.2022 12:17 Відповісти
прим. перевод: "Хороший привет!"
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26.02.2022 12:23 Відповісти
"Прощавай ,красуне" -точний переклад !
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26.02.2022 12:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4CI3lhyNKfo&ab_channel=BattleForTelenuovo
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26.02.2022 19:26 Відповісти
залишилась срана угорщина.
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26.02.2022 12:17 Відповісти
Самые ярые хутинские пуесосы
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26.02.2022 12:20 Відповісти
кацапі пишут что
Российское судно перехватили в проливе Ла-Манш хто перехопив і коли пока не ясно
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26.02.2022 12:18 Відповісти
в якому сенсі перехопили? Знищили?
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26.02.2022 12:19 Відповісти
Вибачте, сплутав протоки.
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26.02.2022 12:29 Відповісти
а німці також підтримають? Просто хтось каже так хтось каже що ні
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26.02.2022 12:18 Відповісти
Кавіть Кіпр погодився. Залишились ******.
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26.02.2022 12:19 Відповісти
Варто і тих вже добряче ********, достатньо що таких ще двох на півночі маємо.
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26.02.2022 12:46 Відповісти
Ох и срач будет в рашке от людей, после отключения SWIFT
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26.02.2022 12:19 Відповісти
Збитки від втрати СВІФТА можна пояснити за бухгалтерським терміном "Кредитування під документи в дорозі", який вже увійшов із вживання, але був розповсюджений у 80-х рр. Вони брали за затримку грошового переказу на 3 дні до 4% суми переказу. Це означає, що така затримка з банківських трансакцій обійдеться Росії щонайменше 5% від усіх переказів.
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26.02.2022 13:54 Відповісти
Аде таким чином клієнти Заходу теж будуть зазнавати таких же збитків за своїми переказами до Московії.
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26.02.2022 13:56 Відповісти
циганей доламают?
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26.02.2022 12:19 Відповісти
⚡️Чехия срочно отправляет в Украину оружие и оборудование на сумму 181 млн крон.

Об этом заявило министерство обороны страны.
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26.02.2022 12:19 Відповісти
От *****. Як побачили хто бере гору так сразу союзнички намалювались. Друга світова 2.0
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26.02.2022 12:30 Відповісти
Почему все молчат про Мелитополь? В городе висят триколорные тряпки, колонны техники движутся на Запорожье
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26.02.2022 12:21 Відповісти
⚡️Сборная Польша по футболу отказалась играть стыковой матч отбора к Чемпионату мира 2022 года со сборной России.
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26.02.2022 12:22 Відповісти
Треба приймати рішення більшістю.
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26.02.2022 12:22 Відповісти
пишуть наші воїни"Передайте! Село Велика Дорога Ніжинського району Чернігівської області! Стоять більше 120 одиниць ворожої техніки у напрямку м. Ніжин! Цікавляться, як ще, окрім Ніжина можна проїхати на Київ. Найбільш імовірний маршрут: с. Велика Дорога - с. Галиця - с. Новий Биків - с. Русанів -"
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26.02.2022 12:22 Відповісти
хто би любив чи не любив Зеленського але це наш президент,і зараз ми всі маємо бути єдиними і знищувати окупантів,після війни ми самі вирішим і виберем кого захочемо,побудуємо сильну незалежну країну,зараз головне згуртуватися і дати відсіч ворогу !
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26.02.2022 12:24 Відповісти
они твари ждали кацапского блиц крига... скоты ипаные...
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26.02.2022 12:25 Відповісти
Мордор повинен бути знищений
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26.02.2022 12:29 Відповісти
Ще залишились мадяри. Вони просто забули, як в 1956 русня їхню інтелігенцію вішала.
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26.02.2022 12:42 Відповісти
Мадяри - це майже те саме що і башкири. Русскіє. Просто у них якась там кланова суперечка була і вони звалили на захід.
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26.02.2022 12:55 Відповісти
Ні. Це ханти-мансійці. Це ж ті сами мурома, та мордва.
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26.02.2022 13:24 Відповісти
 
 