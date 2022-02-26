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Вдалося! Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вдалося! Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT, - Кулеба

Кіпр не блокуватиме відключення РФ від SWIFT.

Про це повідомив у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдалося. Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT. Українська дипломатія продовжує працювати 24/7 та добиватися важливих рішень для захисту України від російських загарбників", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз може відключити Росію від SWIFT у новому раунді санкцій

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
остались венгры,а это еще те *************
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26.02.2022 11:16
+22
Угри вже заявили що з радістю за відключення
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26.02.2022 11:19
+20
На горло Венгрии наступить и будет дело
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26.02.2022 11:16
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остались венгры,а это еще те *************
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26.02.2022 11:16 Відповісти
Угри вже заявили що з радістю за відключення
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26.02.2022 11:19 Відповісти
угры это венгры?
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26.02.2022 11:20 Відповісти
Угорщина
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26.02.2022 11:23 Відповісти
а ти що не знаєш як та країна по Українськи і яка там нація проживає
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26.02.2022 11:24 Відповісти
Венгрия (рус) - Угорщина (укр). Ты сам откуда будешь?
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26.02.2022 11:24 Відповісти
ну угорці не угри,угро-фіни то є кацапи,от тя і перепитав про що мова
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26.02.2022 11:29 Відповісти
Угро-фіни це загальна назва племен які жили навколо Уралу, а потім розповсюдились у Європу - зокрема Фінляндію (фіни), Естонію (ести) і Угорщину (угри, маджари)
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26.02.2022 11:36 Відповісти
А в паращії залишилися мордва, мурома, вєсь, чудь та ін. Але вцілому то все угрофіни
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26.02.2022 11:38 Відповісти
Bravo, Kelev_Ra. Otličnye znanija lingvistiki. Dlia menia eto hobby.
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26.02.2022 13:00 Відповісти
Ти хто?
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26.02.2022 11:26 Відповісти
******
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26.02.2022 14:18 Відповісти
На горло Венгрии наступить и будет дело
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26.02.2022 11:16 Відповісти
лучше договориться
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26.02.2022 11:24 Відповісти
Північна Корея все ближче.
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26.02.2022 11:16 Відповісти
Ще мадяри підсирають?
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26.02.2022 11:17 Відповісти
головна - Німеччина. якщо Німеччина погодиться - то і всі остальні погодяться.
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26.02.2022 11:17 Відповісти
уже согласились,и Италия плюс Кипр,остались венгры
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26.02.2022 11:18 Відповісти
vrode tut na cenzore utrom pisali čto uže soglasilasj.
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26.02.2022 13:02 Відповісти
Ну що? Ще німчуру вмовити…ать -*ать
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26.02.2022 11:17 Відповісти
Германия уже давно "за"
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26.02.2022 11:24 Відповісти
базар фильтруй утырок...
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26.02.2022 13:06 Відповісти
Давите рашку
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26.02.2022 11:18 Відповісти
путин хочет поставить своего президента. И этот президент сразу должен обратиться в ОДКБ за помощью.

Казахский сценарий. Он получил успех в военном подавлении революции в Казахстане, и решил реализовать подобное в Украине.

новая власть должна удерживаться на российских штыках. революции уже будут запрещены. если кто будет выходить на улицы - всех будет расстреливать российская армия (как в Казахстане).

выборы уже все будут фальсифицироваться. как в россии.

короче, он хочет откинуть нас в то, что было до первого майдана. 2004 год! на 18 лет назад нас откинуть!
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26.02.2022 11:18 Відповісти
хто допоможе, армяшки чи бульбаши?
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26.02.2022 11:20 Відповісти
Оближется. Русский военный корабль идёт *****
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26.02.2022 11:20 Відповісти
все военные из паРашы и его союзники уже в Украине. больше нет ничего.
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26.02.2022 11:21 Відповісти
Орда мясо никогда не считала. Думаю что если режим ***** продержиться пару недель то они успеют подтянуть ещё подтянут пол ляма тел.
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26.02.2022 11:27 Відповісти
такое мясо сейчас ходит по селам черниговщины и пытается менять солярку на жратву и воду. опасности от него ноль.
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26.02.2022 11:31 Відповісти
Пол ляма тел + начнут ракетные удары по городам пока не уровняют с землей. Орда завалит нас металом и телами будет очень сложно. Есть шанс что по хрюской традиции свои же ***** и убьют.
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26.02.2022 11:41 Відповісти
из двухсот неоченьточных крылатых ракет, которые были на паРаше, больше половины уже использовано. а мясо уже сейчас предпочитает идти в тюрьму, чем к нам, в Украину.
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26.02.2022 11:58 Відповісти
К сожалению, и вечному позору еще наши есть
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26.02.2022 11:42 Відповісти
Украина не входит в состав окдб, в отличие от казахстана
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26.02.2022 11:22 Відповісти
Медведчука паде,,,было бы неплохо пристрелить под шумо
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26.02.2022 11:28 Відповісти
а это надолго если отключат то всё платёжки оф на рашке и доллар США 1 за 1 кг фублей
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26.02.2022 11:18 Відповісти
в расейскім обміннику:
- доллары есть?
- только за евро
- а евро?
- только за доллары
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26.02.2022 11:23 Відповісти
Давіть цих *******. Теж мені підсосники Пуйла в НАТО... Нуль без палички.... Хотіли собі Закарпаття забрати... А хер їм.
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26.02.2022 11:18 Відповісти
ну хто б ім дозволив?)) в уставі ес усе прописано.
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26.02.2022 11:20 Відповісти
Мочіть *****...Мочіть
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26.02.2022 11:18 Відповісти
Світ гуртується проти агресора-Російської Федерації,ніхто не захоче бути разом з ізгоями!
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26.02.2022 11:19 Відповісти
гарна новина!
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26.02.2022 11:19 Відповісти
👍👍👍👍👍👍
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26.02.2022 11:20 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko/11055
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26.02.2022 11:20 Відповісти
Может, кто и осмелится. Хотя вряд ли. А было бы замечательно
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26.02.2022 11:24 Відповісти
Додавили таки Кіпр.
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26.02.2022 11:21 Відповісти
Отключать РФ о свифта надо. Но не надо рассчитывать, что это повлияет на путлера. Они к этому готовились. У них есть все протоколы на случай отключения.
Путлера остановится там где мы его остановим!
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26.02.2022 11:22 Відповісти
В нас 2 ворога: пуйло та його лобзателі. Пуйло залишиться з палацами, а лобзателі мають піти кору березову жерти.
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26.02.2022 11:24 Відповісти
на России наступает Каменный Век)
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26.02.2022 11:22 Відповісти
Німці залишаються.

Кулеба та Джонсон! Натисніть на Шольца та Аннулєну.
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26.02.2022 11:23 Відповісти
так німці вчора ніби сказали що готові до відключення орків від сфіфту,чи ні?
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26.02.2022 11:24 Відповісти
свіфт це ж майже ембарго? чи є якісь шляхи для продажу кривавих углеводнів ще?
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26.02.2022 11:23 Відповісти
SLAVA KIPRU !!!!!
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26.02.2022 11:23 Відповісти
Братья, стараемся всеми силами и связями заставить нашего главного бюргера сделать это. Ни одного "обычного" немца не знаю, кто против
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26.02.2022 11:23 Відповісти
Проснись.
https://hvylya.net/news/247901-avstriya-i-germaniya-uzhe-gotovy-otklyuchit-rossiyu-ot-swift
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26.02.2022 11:29 Відповісти
Хлопці, дівчата. Жінки, чоловіки. В кого родичі в Закарпатті. Хто в Уродщині. Виходьте на вулиці. Жміть підстилку путінсько-венгерську
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26.02.2022 11:24 Відповісти
Скоро ми рускєцам будемо перекидать дитячі малюнки їди з написами ''єто паляниця'' , ''єто мнясо'' і тд і тп.
Ну а самі бешкетливі перекидатимуть каракулі морожинки , конфєт і жувачок.
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26.02.2022 11:25 Відповісти
А сенс? Вони назад перекидити будуть з питанням "єнто что такоє?"
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26.02.2022 11:44 Відповісти
👍
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26.02.2022 11:25 Відповісти
сша могут просто послать мадьяр, если только они остались против и те тоже присоединятся к изгоям. они не смогут теперь разрушить коалицию. если бы ещё оставались против все из ведущих стран, которые на сейчас согласные , то тогда конечно, при игнорировании их мнения ***** бы этим воспользовался. конечно, хотелось бы побыстрее их "уговорить", но будем подождать.
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26.02.2022 11:25 Відповісти
я думаю согласятся
тем более там вроде венгры в украине остались
им же не безразлична судьба их
чтобы они под бомбы не попадали российские
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26.02.2022 12:13 Відповісти
Так может из-за местных венгров Закарпатье и НЕ бомбят... Имхо
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26.02.2022 13:00 Відповісти
могу добавить, что Швейцария заморозила в своих банках средства лиц РФ, на которые наложены санкции Евросоюзом
Украина победит
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26.02.2022 11:30 Відповісти
Звертаюся до людей, котрі писали за Свіфт та інші електронні платежі (ApplePay,...) високопосадовцям - Готуйте листи до власників КРИПТОВАЛЮТ

В 2007 чи 2008 році (точно не пам"ятаю) було підписано договори пу##лом про визнання
України у всіх її кордонах з Кримом звісно. Пригадайте їм і це також.
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26.02.2022 11:32 Відповісти
Тобто, щоб перекрити банківські канали виводу коштів через крипту і заморожувати вже існуючі тим, хто цього усіляко заслужив. Ну і за "бацьку" і його поплічників не забувайте
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26.02.2022 11:58 Відповісти
Ну я так думаю, что отключение от Свифта - это в большей степени демонстрационная мера. Ударит по рядовым владельцам виз, мастеров и маэстро, которые получают деньги из-за рубежа. Межгосударственная оплата, в чем числе и за поставляемый газ, будет идти без проблем и без свифта. Не отключат, да и хрен с ними. Не рядовое население гнобить надо, а элиту. Блокировать счета, конфисковывать, доказывать преступное происхождение имущества за рубежом, отзывать гражданство
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26.02.2022 11:41 Відповісти
ну если бы это было в 14м то да
тогда был бы шок крутой
сейчас может не так сильно
но рядовых "я не интересуюсь" политикой думаю сразу затронет
все банки сразу проблемы ощутят, а не только топовые
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26.02.2022 12:14 Відповісти
Ждём . Не тормозите !
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26.02.2022 11:41 Відповісти
Прекрасно!
Друзья! Просьба запустить акцию бана шария в Ютубе, который третии сутки ведет стримы с дикими фейками про Украину. Обратитесь ко всем знакомым кто имеет паблики или знает кто их имеет. Надо или накидать лям репортов или выйти на руководство Ютуба! Это даже важнее чем заблокировать русми, им никто не верит. Огромная просьба! Максимальный репост!
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26.02.2022 11:43 Відповісти
вот как отличить украинца от рашиста
украинец не бросает свою страну а помогает
(не ведет стримы, а идет в военкомат
луганский 1 день вел стрим, устал сильно
потом все, не ведет
есть более важные дела
другие я думаю тоже)
а рашист с украинским паспортом (или российским)
сидит и поливает грязью свою родину
настоящий русский патриот
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26.02.2022 12:16 Відповісти
Круто. Осталось только мадяр дожать.
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26.02.2022 11:45 Відповісти
 
 