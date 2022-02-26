Вдалося! Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT, - Кулеба

Кіпр не блокуватиме відключення РФ від SWIFT.

Про це повідомив у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдалося. Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT. Українська дипломатія продовжує працювати 24/7 та добиватися важливих рішень для захисту України від російських загарбників", - написав він.

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