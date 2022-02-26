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У Харкові комендантська година розпочинатиметься з 18:00, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харкові комендантська година розпочинатиметься з 18:00, - міськрада

У Харкові змінено дію комендантської години.

Як повідомили у пресслужбі Харківської міськради, вона діятиме з 18:00 до 6:00, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, раніше комендантська година розпочиналася з 22:00.

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Також, усі світлофори в місті Харкові переводяться у режим миготіння.Це робиться з метою забезпечення безпеки на дорогах.

Харків'ян просять дотримуватися правил дорожнього руху та звертати увагу на знаки пріоритетності.
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Володенька, оно самое всё ближе…
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26.02.2022 12:53 Відповісти
не так, нужно как Гитлер, ампулу с ядом
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26.02.2022 12:57 Відповісти
а ще краще це публічно четвертувати на Черврній площі!!!
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26.02.2022 13:01 Відповісти
⚡️Facebook и Instagram в России начали работать с перебоями, - Downdetector
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26.02.2022 12:55 Відповісти
 
 