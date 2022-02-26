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У Харкові комендантська година розпочинатиметься з 18:00, - міськрада
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Харкові змінено дію комендантської години.
Як повідомили у пресслужбі Харківської міськради, вона діятиме з 18:00 до 6:00, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося, раніше комендантська година розпочиналася з 22:00.
Також, усі світлофори в місті Харкові переводяться у режим миготіння.Це робиться з метою забезпечення безпеки на дорогах.
Харків'ян просять дотримуватися правил дорожнього руху та звертати увагу на знаки пріоритетності.
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Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар26.02.2022 12:53 Відповісти Мені подобається 3
Alex Teteria
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Максім ХОЙ 07fb0949
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Запорізький козак
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