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Польща відмовляється грати з Росією у плей-офф Чемпіонату світу: "З бандитами не грають!"
Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном
Президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша наголосив, що збірна відмовляється грати проти Росії в стиковому матчі відбору ЧС-2022.
"Кінець словам, час діяти. Через загострення агресії Російської Федерації щодо України збірна Польщі не має наміру грати матч плей-офф проти Росії. Це єдине правильне рішення. Ведемо переговори з федераціями Швеції та Чехії, щоб донести спільну позицію до ФІФА", - заявив Кулеша, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Його також підтримав глава Польщі Анджей Дуда, написавши "І правильно, пане президенте. З бандитами не грають!".
У коментарях Кулешу підтримали також лідер збірної Роберт Левандовські та низка місцевих клубів.
Топ коментарі
+30 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар26.02.2022 13:24
+24 Аркадий Вольнов
показати весь коментар26.02.2022 13:25
+17 Неоновая Вывеска
показати весь коментар26.02.2022 13:26
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Власник квартири, коли я сказав, що пересилаю кошти на підтримку ВСУ запитав де і як він теж може то зробити. Сказав "бо Україна зараз б'ється не тільки за себе, але і за нас, за мене, за моїх дітей"
Всі розуміють, що в Україні зараз вирішуватися не тільки майбутнє України.