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Польща відмовляється грати з Росією у плей-офф Чемпіонату світу: "З бандитами не грають!"

Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

Польща відмовляється грати з Росією у плей-офф Чемпіонату світу:

Президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша наголосив, що збірна відмовляється грати проти Росії в стиковому матчі відбору ЧС-2022.

"Кінець словам, час діяти. Через загострення агресії Російської Федерації щодо України збірна Польщі не має наміру грати матч плей-офф проти Росії. Це єдине правильне рішення. Ведемо переговори з федераціями Швеції та Чехії, щоб донести спільну позицію до ФІФА", - заявив Кулеша, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Його також підтримав глава Польщі Анджей Дуда, написавши "І правильно, пане президенте. З бандитами не грають!".

У коментарях Кулешу підтримали також лідер збірної Роберт Левандовські та низка місцевих клубів.

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Топ коментарі
+30
Выгнать рашу из всех соревнований
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26.02.2022 13:24
+24
правильно! русские уже - изгои для всего мира!
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26.02.2022 13:25
+17
Надо гнать рашку отовсюду
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26.02.2022 13:26
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Выгнать рашу из всех соревнований
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26.02.2022 13:24 Відповісти
Пускай в Сызрани играют в Саранске...
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26.02.2022 13:47 Відповісти
правильно! русские уже - изгои для всего мира!
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26.02.2022 13:25 Відповісти
Надо гнать рашку отовсюду
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26.02.2022 13:26 Відповісти
Дякуємо Друзям за принциповість!
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26.02.2022 13:27 Відповісти
Поляки зараз активно помагають чим можуть. Прості - збирають кошти до червоного хреста, у нас в місті багато готові допомагати біженцям.
Власник квартири, коли я сказав, що пересилаю кошти на підтримку ВСУ запитав де і як він теж може то зробити. Сказав "бо Україна зараз б'ється не тільки за себе, але і за нас, за мене, за моїх дітей"
Всі розуміють, що в Україні зараз вирішуватися не тільки майбутнє України.
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26.02.2022 14:11 Відповісти
Параша зашкварена уже настолько, что на спортвнепАлитики всем уже по..й.Будут с бульбашами соревноваться.
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26.02.2022 13:27 Відповісти
Браво ,поляки!
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26.02.2022 13:27 Відповісти
нехай Мокша грає в Чемпіонаті Лугандона
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26.02.2022 13:28 Відповісти
Лугандона,скоро не будет.Слава Україні.
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26.02.2022 13:33 Відповісти
Респект ПОЛЯКАМ!!!
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26.02.2022 13:28 Відповісти
кацапська техніка рухається по трасі Москва-Київ зараз проїхала Глухів ! повідомте терміново !
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26.02.2022 13:28 Відповісти
Польщі респект і повага за принципову позицію та підтримку України...
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26.02.2022 13:42 Відповісти
Вигнати нациську рф з ФіФА,УЕФА всіх спортивних ,культурологічних змагань нехай об'єднуются :росія ,білорусь ,кндр може ще хтось приєднаєтся.
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26.02.2022 15:01 Відповісти
хай їхнім єдиним і національним видом спорту буде карманний більярд
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08.03.2022 22:48 Відповісти
 
 