Польща відмовляється грати з Росією у плей-офф Чемпіонату світу: "З бандитами не грають!"

Президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша наголосив, що збірна відмовляється грати проти Росії в стиковому матчі відбору ЧС-2022.

"Кінець словам, час діяти. Через загострення агресії Російської Федерації щодо України збірна Польщі не має наміру грати матч плей-офф проти Росії. Це єдине правильне рішення. Ведемо переговори з федераціями Швеції та Чехії, щоб донести спільну позицію до ФІФА", - заявив Кулеша, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Його також підтримав глава Польщі Анджей Дуда, написавши "І правильно, пане президенте. З бандитами не грають!".

У коментарях Кулешу підтримали також лідер збірної Роберт Левандовські та низка місцевих клубів.

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