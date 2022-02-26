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Зв'язок і мобільний інтернет ніхто не відключатиме, - Держспецзв'язку

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Зв'язок і мобільний інтернет ніхто не відключатиме, - Держспецзв'язку

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України як адміністратор зв'язку України запевняє, що інформацію щодо планів відключення зв'язку в Україні не відповідає дійсності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, як зазначають у відомстві, таку інформацію розповсюджують фейкові Telegram-канали та проросійські ЗМІ.

"Мережі мобільних операторів працюють стабільно, можливі перебої пов'язані з перевантаженням цих мереж. У районах, де відбуваються бойові дії, можуть бути пошкодження, у такому разі мережі відновлюватимуть за першої нагоди після завершення бойових дій", - наголошують у Держспецзв'язку.

Поки що інформації про суттєві пошкодження, які унеможливлюють роботу мереж, немає.

Нагадаємо, що з 24 лютого управління мережами здійснюється в оперативно-надзвичайному режимі управління.

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То в кацапстанах, чуть що зразу всё вимикають
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26.02.2022 13:50 Відповісти
тут война, бомбы, дрг везде
связь есть

у нас суперкрутые никому неизвестные высаженые с луны террористы
нам сразу все вырубили
гении стратегии
понятно для чего
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26.02.2022 14:07 Відповісти
 
 