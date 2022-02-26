Связь и мобильный интернет никто не будет отключать, - Госспецсвязи
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Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины как администратор связи Украины уверяет, что информация о планах отключения связи в Украине не соответствует действительности.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, как отмечают в ведомстве, такую информацию распространяют фейковые Telegram-каналы и пророссийские СМИ.
"Сети мобильных операторов работают стабильно, возможны перебои, связанные с перегрузкой этих сетей. В районах, где происходят боевые действия, могут быть повреждения, в таком случае сети будут восстанавливаться по первому случаю после завершения боевых действий", - отмечают в Госспецсвязи.
Пока информации о существенных повреждениях, исключающих работу сетей, нет.
Напомним, что с 24 февраля управление сетями осуществляется в оперативно-чрезвычайном режиме управления.
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связь есть
у нас суперкрутые никому неизвестные высаженые с луны террористы
нам сразу все вырубили
гении стратегии
понятно для чего