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Связь и мобильный интернет никто не будет отключать, - Госспецсвязи

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Связь и мобильный интернет никто не будет отключать, - Госспецсвязи

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины как администратор связи Украины уверяет, что информация о планах отключения связи в Украине не соответствует действительности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, как отмечают в ведомстве, такую информацию распространяют фейковые Telegram-каналы и пророссийские СМИ.

"Сети мобильных операторов работают стабильно, возможны перебои, связанные с перегрузкой этих сетей. В районах, где происходят боевые действия, могут быть повреждения, в таком случае сети будут восстанавливаться по первому случаю после завершения боевых действий", - отмечают в Госспецсвязи.

Пока информации о существенных повреждениях, исключающих работу сетей, нет.

Напомним, что с 24 февраля управление сетями осуществляется в оперативно-чрезвычайном режиме управления.

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То в кацапстанах, чуть що зразу всё вимикають
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26.02.2022 13:50 Ответить
тут война, бомбы, дрг везде
связь есть

у нас суперкрутые никому неизвестные высаженые с луны террористы
нам сразу все вырубили
гении стратегии
понятно для чего
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26.02.2022 14:07 Ответить
 
 