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В "Киевстаре" масштабный сбой: Абоненты не могут совершать звонки

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В работе мобильного оператора "Киевстар" произошел сбой. Пользователи не могут звонить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

При попытке вызова абоненту сообщают, что на его счету недостаточно средств. Также отсутствует возможность проверить состояние счета с помощью кода *111#.

В то же время мобильный интернет работает.

Компания в Facebook сообщила, что сейчас наблюдаются сложности при совершении звонков.

"Мы уже сообщили в технический отдел, наши специалисты работают над решением вопроса", - говорится в сообщении.

Также читайте: К 2025 году украинцам придется привязать сим-карты к паспортным данным, - закон

В Киевстаре масштабный сбой: Абоненты не могут совершать звонки 01

Автор: 

Киевстар (71) мобильная связь (437)


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Топ комментарии
+46
Taras Berezovets

Миллиард деревьев Зеленского нужен был для того, чтобы Трухин мог спокойно уйти в лес. А за ним все слуги народа во главе с Зеленским.
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03.02.2022 10:08 Ответить
+33
Як легко можна залишити країну без мобільного зв'язку в потрібний для окупанта або диктатора момент....
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03.02.2022 10:19 Ответить
+30
вчера Вазелинский подписал Указ по кибербезопасности, сегодня у КиевСтара глюки.. совпадение?
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03.02.2022 10:10 Ответить
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У киевстара давно СБОЙ!Уже около года не могут отключить сим карту для планшета,а услуга пользование симкой платная -50грн!В поддержке все время рассказывают,что технический сбой)Знаю ,что это не единичный случай,а в масштабе Украины -по 50грн с каждого-не плохо получится(считаю это мошенничеством!)Не хочется менять оператора,т.к дом.интернет от них устраивает,но терпение наверное,скоро закончится.
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03.02.2022 16:29 Ответить
Смените оператора с сохранением номера. Переедет одна сим-карта. Потом вернитесь обратно
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03.02.2022 19:21 Ответить
Компенсировали мне сбои подарком дополнительные 3000 мб, за тариф 350 где интернет безлимитный . Клоуны 😡 со следующего месяца на лайф перехожу, надоел это киевстар
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04.02.2022 14:21 Ответить
Перепрошуємо за труднощі зі зв'язком, зараз робота послуг відновлена. В якості компенсації ми надамо додатково 3000 МБ для інтернету. Очікуйте SMS про нарахування. Дякуємо за розуміння!
НУ И ГДЕ ОБЕЩЯНИЕ?? АУ КИЕВСТАР
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05.02.2022 02:42 Ответить
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