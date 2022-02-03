В "Киевстаре" масштабный сбой: Абоненты не могут совершать звонки

В работе мобильного оператора "Киевстар" произошел сбой. Пользователи не могут звонить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

При попытке вызова абоненту сообщают, что на его счету недостаточно средств. Также отсутствует возможность проверить состояние счета с помощью кода *111#.

В то же время мобильный интернет работает.

Компания в Facebook сообщила, что сейчас наблюдаются сложности при совершении звонков.

"Мы уже сообщили в технический отдел, наши специалисты работают над решением вопроса", - говорится в сообщении.

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