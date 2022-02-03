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У "Київстар" масштабній збій: Абоненти не можуть здійснювати дзвінки

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У роботі мобільного оператора "Київстар" стався збій. Користувачі не можуть здійснювати дзвінки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час спроби здійснити дзвінок абоненту повідомляють, що на його рахунку недостатньо коштів. Також відсутня можливість перевірити стан рахунку за допомогою коду *111#.

Водночас мобільний інтернет працює.

Компанія у Facebook повідомила, що зараз спостерігають складнощі під час здійснення дзвінків.

Ми вже повідомили в технічний відділ, наші фахівці працюють над вирішенням питання", - йдеться в повідомленні.

У Київстар масштабній збій: Абоненти не можуть здійснювати дзвінки 01

Читайте: Технічної можливості заблокувати окремі телеграм-канали немає, - провайдери

Автор: 

Київстар (336) мобільний зв’язок (1043)


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Топ коментарі
+46
Taras Berezovets

Миллиард деревьев Зеленского нужен был для того, чтобы Трухин мог спокойно уйти в лес. А за ним все слуги народа во главе с Зеленским.
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03.02.2022 10:08 Відповісти
+33
Як легко можна залишити країну без мобільного зв'язку в потрібний для окупанта або диктатора момент....
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03.02.2022 10:19 Відповісти
+30
вчера Вазелинский подписал Указ по кибербезопасности, сегодня у КиевСтара глюки.. совпадение?
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03.02.2022 10:10 Відповісти
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У киевстара давно СБОЙ!Уже около года не могут отключить сим карту для планшета,а услуга пользование симкой платная -50грн!В поддержке все время рассказывают,что технический сбой)Знаю ,что это не единичный случай,а в масштабе Украины -по 50грн с каждого-не плохо получится(считаю это мошенничеством!)Не хочется менять оператора,т.к дом.интернет от них устраивает,но терпение наверное,скоро закончится.
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03.02.2022 16:29 Відповісти
Смените оператора с сохранением номера. Переедет одна сим-карта. Потом вернитесь обратно
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03.02.2022 19:21 Відповісти
Компенсировали мне сбои подарком дополнительные 3000 мб, за тариф 350 где интернет безлимитный . Клоуны 😡 со следующего месяца на лайф перехожу, надоел это киевстар
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04.02.2022 14:21 Відповісти
Перепрошуємо за труднощі зі зв'язком, зараз робота послуг відновлена. В якості компенсації ми надамо додатково 3000 МБ для інтернету. Очікуйте SMS про нарахування. Дякуємо за розуміння!
НУ И ГДЕ ОБЕЩЯНИЕ?? АУ КИЕВСТАР
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05.02.2022 02:42 Відповісти
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