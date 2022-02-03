У "Київстар" масштабній збій: Абоненти не можуть здійснювати дзвінки

У роботі мобільного оператора "Київстар" стався збій. Користувачі не можуть здійснювати дзвінки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час спроби здійснити дзвінок абоненту повідомляють, що на його рахунку недостатньо коштів. Також відсутня можливість перевірити стан рахунку за допомогою коду *111#.

Водночас мобільний інтернет працює.

Компанія у Facebook повідомила, що зараз спостерігають складнощі під час здійснення дзвінків.

Ми вже повідомили в технічний відділ, наші фахівці працюють над вирішенням питання", - йдеться в повідомленні.

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