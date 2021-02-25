Технічної можливості заблокувати окремі телеграм-канали немає, - провайдери
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Оператор мобільного зв'язку компанія "Київстар" наголошує на відсутності можливості для операторів/провайдерів здійснити блокування окремих телеграм-каналів без блокування всього месенджера загалом.
"В операторів і провайдерів немає технічної можливості здійснювати "вибіркове" блокування окремих груп, каналів або акаунтів у соціальних мережах, не зачіпаючи при цьому доступ до всього інтернет-ресурсу", - пояснили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі "Київстару", передає Цензор.НЕТ.
Крім того, оператор зазначає, що арешт майнових прав під час відвідування інтернет-ресурсу є доволі спірною юридичною конструкцією, про що "Київстар" послідовно заявляє в судах під час отримання роз'яснень або оскарження таких рішень судів.
У цьому випадку компанія планує також вдатися до процесуальних дій, передбачених законодавством.
"Укртелеком" відзначає надзвичайну складність рішення щодо блокування окремих Telegram-каналів і вважає доречним надати операторам рекомендації з технічної реалізації таких рішень з боку державних служб.
"Укртелеком" шукає технічну можливість виконання постанови про блокування певних Telegram-каналів відповідно до постанови суду. Нині приклади успішного виконання подібних завдань нам невідомі. Це фактично виділення і блокування певного інформаційного потоку в середині месенджера, що є надзвичайно складним", - заявили в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі "Укртелекому".
У компанії також вважають доречним, щоб відповідні служби надали операторам/провайдерам рекомендації для технічної реалізації подібних рішень за наявності існуючих інструментів у операторів, не порушуючи при цьому права споживачів на доступ до інших каналів і ресурсів цього месенджера.
Як повідомлялося, суд зобов'язав провайдерів заблокувати доступ до телеграм-каналів "Легітимний", "Пліткарка", "Резидент" та "Картель", які працювали на спецслужби РФ.
Нагадаємо, 1 лютого СБУ заявила про викриття агентурної мережі спецслужб РФ, яка дестабілізувала ситуацію в Україні через телеграм-канали. Було названо канали "Легітимний", "Резидент", "Картель", "Пліткарка", "Чорний квартал", "Політичний розклад", "Нетипове Запоріжжя", "Тремпель Харків", "Одеський фраєр", "Дніпро live", "Миколаїв live", "Херсон live".
Було затримано підозрювану у державній зраді у справі про telegram-канали, які, за версією СБУ, контролюються з Росії, Вікторію Даскаліцу. 8 лютого вона вийшла з харківського СІЗО під заставу 1,58 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
зробити рекламу дуровузаблокувати але наші ідіоти вирішили планку ідіотизму підняти.
Кстати, кацапы до этого ещё не додумались.
топором по кабелям - и всех делов с блокировкой!
"... 18 июня 2020 года Роскомнадзор неожиданно заявил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требование о блокировке мессенджера. В ведомстве объяснили, что отреагировали на готовность основателя сервиса Павла Дурова бороться с терроризмом и экстремизмом.
15 июня депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин внесли в палату законопроект, по сути предусматривающий разблокировку Telegram. Они предложили внести мессенджер в список ресурсов, в которых публикуется важная информация в условиях ЧС, а также официальная информация о госорганах..."
Еще вопросы есть?
Он пояснил, что политика конфиденциальности был приведена в соответствие с новыми европейским законом об охране данных пользователей. Дуров напомнил, что в новом пункте правил мессенджер оставил за собой право передавать IP-адрес и номер телефона пользователей властям соответствующим службам по решению суда. Речь идет о передаче властям информации о подозреваемых в терроризме....."
В Гомеле 15-летнего подростка приговорили к двум годам лишения свободы. Он модерировал телеграм-канал "Данные карателей Беларуси"
Центральный окружной военный суд Самары вынес приговор 17-летнему школьнику из Елабуги за ведение телеграм-канала.
- там много интересного,
- и, важно, Дуров вернулся вна россию, под крылышко фсб.
Советником в ОП не желаешь?
Взято тут https://mvs.gov.ua/ua/news/24785_CHat_bot_StopNarkotik_vid_fahivciv_HNUVS_lishe_za_tizhden_zablokuvav_10_narkokramnic.htm
Все побачили?
Хинт: политически каналы не нарушают правил телеги.
Разницу понимаем?
Правда толку от их действий ровно 0 (даже отрицательная цифра, ибо теперь про каналы узнают и те кто не знал), но это уже другая история.
+ всегда провайдеры на крючке. Им явно сейчас пришлют цидульку с требованием закрыть, которую они физически выполнить не смогут, и значит любого из них так же можно поторбить.
Далее что?
Это раз
Второе: У них юрисдикция какая? Ну никак не Украина (увы)
Третье: я бы не против закрытия этих каналов, но могу забиться на 100 баксов что не закроют их. (хотя глупости все это)
Четвертное: Увы и заблочить всю телегу не выйдет
На выходе, что имеем?
Да ничего хорошего.
Так что доказательства на лицо
"В марте 2019 года Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обвинила Павла Дурова в том, что он не выплатил разработчикам 800 000 $"
Наші там є ? Підарешт його !
Супутниковий інтернет Starlink компанії SpaceX Ілона Маска з'явиться в Україні у 2022 році. Про це стало відомо з офіційного сайту пристрою. Зробити замовлення в системі бронювання послуг Starlink можна вже зараз. Її вартість становить 99 євро. Також, в 2022 році планується запуск інтернету в Молдові та Білорусі. Для Європейського Союзу такий інтернет стане доступним у цьому році. Разом з тим, супутниковий інтернет вже тестують такі країни, як Канада і Великобританія. Як відзначають в компанії Маска, обладнання для Starlink можна придбати за 500 євро, а його доставка і установка будуть рівні 61 євро. Щомісячна оплата за користування інтернетом складе 99 євро.
Вчи матчасть, дурнику, і не розкривай хлєбало, коли розумні дяді говорять.
Под блокировку также попали более 18 млн IP-адресов, связанных с Amazon и Google, что привело к сбоям в работе многих интернет-сервисов.
https://www.bbc.com/russian/features-43906766