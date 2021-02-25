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Технічної можливості заблокувати окремі телеграм-канали немає, - провайдери

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Технічної можливості заблокувати окремі телеграм-канали немає, - провайдери

Оператор мобільного зв'язку компанія "Київстар" наголошує на відсутності можливості для операторів/провайдерів здійснити блокування окремих телеграм-каналів без блокування всього месенджера загалом.

"В операторів і провайдерів немає технічної можливості здійснювати "вибіркове" блокування окремих груп, каналів або акаунтів у соціальних мережах, не зачіпаючи при цьому доступ до всього інтернет-ресурсу", - пояснили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі "Київстару", передає Цензор.НЕТ.

Крім того, оператор зазначає, що арешт майнових прав під час відвідування інтернет-ресурсу є доволі спірною юридичною конструкцією, про що "Київстар" послідовно заявляє в судах під час отримання роз'яснень або оскарження таких рішень судів.

У цьому випадку компанія планує також вдатися до процесуальних дій, передбачених законодавством.

Читайте також: Суд постановив заблокувати telegram-канали, які працювали на спецслужби РФ, - НКРЗІ

"Укртелеком" відзначає надзвичайну складність рішення щодо блокування окремих Telegram-каналів і вважає доречним надати операторам рекомендації з технічної реалізації таких рішень з боку державних служб.

"Укртелеком" шукає технічну можливість виконання постанови про блокування певних Telegram-каналів відповідно до постанови суду. Нині приклади успішного виконання подібних завдань нам невідомі. Це фактично виділення і блокування певного інформаційного потоку в середині месенджера, що є надзвичайно складним", - заявили в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі "Укртелекому".

У компанії також вважають доречним, щоб відповідні служби надали операторам/провайдерам рекомендації для технічної реалізації подібних рішень за наявності існуючих інструментів у операторів, не порушуючи при цьому права споживачів на доступ до інших каналів і ресурсів цього месенджера.

Як повідомлялося, суд зобов'язав провайдерів заблокувати доступ до телеграм-каналів "Легітимний", "Пліткарка", "Резидент" та "Картель", які працювали на спецслужби РФ.

Нагадаємо, 1 лютого СБУ заявила про викриття агентурної мережі спецслужб РФ, яка дестабілізувала ситуацію в Україні через телеграм-канали. Було названо канали "Легітимний", "Резидент", "Картель", "Пліткарка", "Чорний квартал", "Політичний розклад", "Нетипове Запоріжжя", "Тремпель Харків", "Одеський фраєр", "Дніпро live", "Миколаїв live", "Херсон live".

Було затримано підозрювану у державній зраді у справі про telegram-канали, які, за версією СБУ, контролюються з Росії, Вікторію Даскаліцу. 8 лютого вона вийшла з харківського СІЗО під заставу 1,58 млн грн.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Тот, кто это придумал о блокировке каналов --- абсолютный профан. Образец.
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25.02.2021 15:39
+4
Может просто нужно перестать пользоваться ФСБешным Телеграммом вообще?
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25.02.2021 15:38
+3
Можно попробовать отключить мобильную связь в целом.
Кстати, кацапы до этого ещё не додумались.
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25.02.2021 15:31
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Перевірено кацапами! 😁😁😁
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25.02.2021 15:29 Відповісти
так вони (кацапи) хотіли весь тг зробити рекламу дурову заблокувати але наші ідіоти вирішили планку ідіотизму підняти.
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25.02.2021 16:48 Відповісти
Можно попробовать отключить мобильную связь в целом.
Кстати, кацапы до этого ещё не додумались.
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25.02.2021 15:31 Відповісти
Технической возможности заблокировать отдельные Телеграм-каналы нет, - провайдеры - Цензор.НЕТ 9388 ну не всю, а тех провайдеров. которые "не могут" заблокировать вражьи голоса.
топором по кабелям - и всех делов с блокировкой!
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25.02.2021 15:40 Відповісти
такі потужні санкції, такі потужні Технической возможности заблокировать отдельные Телеграм-каналы нет, - провайдеры - Цензор.НЕТ 6244
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25.02.2021 15:33 Відповісти
До чого тут санкції?
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25.02.2021 15:37 Відповісти
Тот, кто это придумал о блокировке каналов --- абсолютный профан. Образец.
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25.02.2021 15:39 Відповісти
а хіба канали закрили не внаслідок впровадження санкцій?
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25.02.2021 16:01 Відповісти
Санкции ввёл, а все компании Медведчука как работали так и работают
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25.02.2021 15:39 Відповісти
зі 100 кампаній мервечука під санкції потрапили лише 2. Отакі суворі санкції від віслюка
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25.02.2021 16:02 Відповісти
После того как Дуров закрыл несколько каналов по деаномизации рабсеянских силовиков-перестал пользоваться этим барахлом.
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25.02.2021 15:37 Відповісти
Может просто нужно перестать пользоваться ФСБешным Телеграммом вообще?
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25.02.2021 15:38 Відповісти
Паранойя? Технической возможности заблокировать отдельные Телеграм-каналы нет, - провайдеры - Цензор.НЕТ 1661
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25.02.2021 15:39 Відповісти
Почти. Это как пользоваться "секретной группой вконтакте". Эффект безопасности тот-же. Рашенские типа "оппозиционеры" уже на своей шкуре испытали безопасность Телеграмма.
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25.02.2021 15:50 Відповісти
+100500
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25.02.2021 21:47 Відповісти
Любими соцмережами взагалі...
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25.02.2021 15:41 Відповісти
Смотря что понимать под соцсетями -- Одноглазники или Твиттер.
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25.02.2021 15:51 Відповісти
и создать национальную социальную сеть - "Барвинок". Там правда будет сидеть сотни две особо упоротых, но зато без "врагов".
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25.02.2021 15:48 Відповісти
Нам дуже важлива думка мордви.
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25.02.2021 15:50 Відповісти
Чебурнет -- это у вас. Лично ваше изобретение.
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25.02.2021 15:52 Відповісти
блокировать LiveJournal - это ноу-хау Украины. Даже Рашка до такого не додумалась.
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25.02.2021 15:56 Відповісти
Ну и что? Чего Рашка будет блокировать свой ресурс пропаганды и распространения тупых фейков от Рамблера?
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25.02.2021 16:01 Відповісти
Кстати ЖЖ уже был у нас под санкциями с 2015 года и у многих провайдеров недоступен.
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25.02.2021 16:03 Відповісти
Почему может? Просто нужно перестать.
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25.02.2021 15:54 Відповісти
ФСБ требовала у ФСБешного Телеграма ключи от Телеграма, которых у ФСБешного Телеграма нет и быть не может по определению. Но Телеграм все же ФСБешный. Технічної можливості заблокувати окремі телеграм-канали немає, - провайдери - Цензор.НЕТ 6309
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25.02.2021 16:10 Відповісти
Точно? Так вот Дуров все уже передал. Ему за это даже "сверху" милость снизошла и плюшки посыпались.

"... 18 июня 2020 года Роскомнадзор неожиданно заявил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требование о блокировке мессенджера. В ведомстве объяснили, что отреагировали на готовность основателя сервиса Павла Дурова бороться с терроризмом и экстремизмом.

15 июня депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин внесли в палату законопроект, по сути предусматривающий разблокировку Telegram. Они предложили внести мессенджер в список ресурсов, в которых публикуется важная информация в условиях ЧС, а также официальная информация о госорганах..."


Еще вопросы есть?
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25.02.2021 17:59 Відповісти
+ + +
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25.02.2021 21:49 Відповісти
У ФСБ Вайбер, вк, мессенджер, и т.п. короче все кроме телеги. Потому, что в ней ключи шифрования формируются только на устройствах пользователей. А вот остальные уже давно занесли свои ключи фсбшникам согласно мордорскому обычаю(закону)
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25.02.2021 17:12 Відповісти
Не будьте такими наивными и не верьте в сказки. Когда-то такие сказки рассказывали о "супер надежной" мобильной GSM связи. Которую на самом деле слушают все кому не лень.
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25.02.2021 18:02 Відповісти
"..... Создатель Telegram Павел Дуров объяснил изменение политики конфиденциальности мессенджера, в которую добавился пункт с условиями передачи данных пользователей спецслужбам. Свою позицию бизнесмен выразил в одном из своих каналов в мессенджере.

Он пояснил, что политика конфиденциальности был приведена в соответствие с новыми европейским законом об охране данных пользователей. Дуров напомнил, что в новом пункте правил мессенджер оставил за собой право передавать IP-адрес и номер телефона пользователей властям соответствующим службам по решению суда. Речь идет о передаче властям информации о подозреваемых в терроризме....."
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25.02.2021 18:05 Відповісти
Да айпи и номер тел. Но переписку не прочтешь. И у меня телега на 1 тел номере но на 3 устройствах, нетбук вообще без симки и gps, и айпи можно левый через любой выфы. Понятно, что со временем найдут резьбу и на эту хитрую Ж... Но пока телега самая надежная.
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25.02.2021 18:34 Відповісти
Прочтешь. Если у тебя есть доступ к коду проги. Как два пальца. Весь это цирк с тупой "блокировкой" Телеграмма в Раше был устроен чтобы убедить наивных дурачков в его "надежности" по сравнению с другими мессенджерами.
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25.02.2021 18:39 Відповісти
Уже ж было в новостях:

В Гомеле 15-летнего подростка приговорили к двум годам лишения свободы. Он модерировал телеграм-канал "Данные карателей Беларуси"

Центральный окружной военный суд Самары вынес приговор 17-летнему школьнику из Елабуги за ведение телеграм-канала.
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25.02.2021 22:00 Відповісти
Кибер-спец из LA настойчиво предупреждал бунтующих навальнят (в январе) не пользоваться телеграм:
- там много интересного,
- и, важно, Дуров вернулся вна россию, под крылышко фсб.
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25.02.2021 22:12 Відповісти
Ну київстар може брати плату за кожну переслану букву і крапку. Сів пропагандист за клаву а йому приємний жіночий голос каже -поповніть рахунок...гривень на 1000
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25.02.2021 15:38 Відповісти
Гениально!
Советником в ОП не желаешь?
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25.02.2021 15:40 Відповісти
"..с таким аналитическим умом Вам надо работать в бюро прогнозов."(с)
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25.02.2021 15:46 Відповісти
скорее в отделе очистки.
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25.02.2021 15:48 Відповісти
а где написано что их блокировала киберполиция? Более вероятно, что они писали жалобы в Телеграмм-поддержку, подкрепленные скринами, и Телеграмм сам блокировал.
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25.02.2021 15:50 Відповісти
Написано, что возможность блокировать отдельные телеграм-каналы ЕСТЬ. Каким способом - это уже технические детали, которые интересны только специалистам.
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25.02.2021 15:52 Відповісти
Чогось сильно сумніваюсь
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25.02.2021 15:57 Відповісти
Это уже пусть они с Гогилашвили разбираются. Они ж как-то блокируют...
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25.02.2021 15:58 Відповісти
"З його допомогою всі користувачі месенджеру зможуть блокувати Інтернет-магазини, які продають наркотичні засоби, шляхом надсилання звернення-скарги до адміністрації Telegram з відомостями про акаунт, з якого здійснюється наркоспам."
Взято тут https://mvs.gov.ua/ua/news/24785_CHat_bot_StopNarkotik_vid_fahivciv_HNUVS_lishe_za_tizhden_zablokuvav_10_narkokramnic.htm
Все побачили?
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25.02.2021 16:11 Відповісти
Т.е. возможность заблокировать отдельный телеграм-канал есть. ЧИТД
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25.02.2021 16:13 Відповісти
Канешно есть, коли ви власник , чи адміністратор і працюєте на нього. Що хочеш можете робити,заробляти на рекламі наприклад.Чи продати його, разом з каналами , ойтішниками і модераторами з Австралії
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25.02.2021 16:25 Відповісти
"Канешно есть" - так и всё! За работу!
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25.02.2021 16:27 Відповісти
Есть, если там контент который нарушает правила телеги. А эти каналы их НЕ нарушают. И что то мне говорит что Дуров и ко ОТКАЖЕТСЯ их удалять. Дальше что?
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25.02.2021 16:08 Відповісти
Кто хочет - ищет возможность (и она есть). Кто не хочет - ищет причину.
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25.02.2021 16:11 Відповісти
опишите как блокировать каналы а не всю телегу?
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25.02.2021 21:24 Відповісти
*******, милчеловек. Потёрли мой пост с линком. Поищи сам ,как в Харькове полиционеры блокируют отдельные каналы. Уже более 300 заблокироали.
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26.02.2021 10:40 Відповісти
Повторяю еще раз они ничего не блокируют. Они просят админов телеги заблокировать эти каналы как НРАУШАЮЩИЕ правила телеги.
Хинт: политически каналы не нарушают правил телеги.
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26.02.2021 18:39 Відповісти
Ты сам читаешь, что ты пишешь? Ты сам только что написал, что в Телеге есть возможность блокирования отдельных каналов. Так о чем ты споришь?
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26.02.2021 18:41 Відповісти
Дальше вот что :делеем несимметричньій ход,что хотели давно сделать но стеснялись, то вот хороший повод. Закріваем канал "ваш" к примеру, пусть путен сокрушается: "Закрьіли наш канал" Санкции вводим, потом смотрим истерики на росіянских каналах
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25.02.2021 16:17 Відповісти
Мураев будет под санкциями и в РФ и тут
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25.02.2021 21:22 Відповісти
нет ее. они не блокируют каналы. они просят их заблокировать админов телеги.
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26.02.2021 14:12 Відповісти
Вот ты ж сам пишешь, что отдельные каналы заблокировать возможность есть.
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26.02.2021 14:53 Відповісти
не заблокировать, а ПОПРОСИТЬ заблокировать. И нет, вот продажа наркотиков аргумент, а вот политику они не блочат.
Разницу понимаем?
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26.02.2021 18:36 Відповісти
Если нельзя заблокировать, то зачем просить? А если просят, значит есть возможность заблокировать. Л - Логика.
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26.02.2021 18:42 Відповісти
Ну потому что куча народу говорит: мол сделайте хоть что-либо. Вот они и делают
Правда толку от их действий ровно 0 (даже отрицательная цифра, ибо теперь про каналы узнают и те кто не знал), но это уже другая история.
+ всегда провайдеры на крючке. Им явно сейчас пришлют цидульку с требованием закрыть, которую они физически выполнить не смогут, и значит любого из них так же можно поторбить.
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26.02.2021 20:14 Відповісти
Снова ты не слышишь сам себя. Каналы БЛОКИРУЮТСЯ, значит возможность есть. У кого эта возможность - это технические детали.
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26.02.2021 20:15 Відповісти
Кратко: у украинского суда такой возможности НЕТ. Так понятнее?
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26.02.2021 20:43 Відповісти
А судьи разве ITшники? Это не их функция - блокировать. Ты еще скажи, что суд не может отключить электричество у общаги, и будешь прав - судьи не электрики.
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26.02.2021 20:45 Відповісти
Общага не в Украине если так хотите сравнения.
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27.02.2021 04:54 Відповісти
Так и там электрики есть, которые знают какую клему отвинтить.
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27.02.2021 21:54 Відповісти
вот только им совершенно пофиг на решение судьи в Украине. Их начальство много раз говорило что блокировать политически каналы не будут.
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28.02.2021 01:53 Відповісти
А это уже не тебе за других решать, что кому пофиг Технічної можливості заблокувати окремі телеграм-канали немає, - провайдери - Цензор.НЕТ 8130
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28.02.2021 13:37 Відповісти
а им реально пофиг, каналы увы как работали так и работают
Далее что?
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28.02.2021 14:02 Відповісти
А с чего ты решил, что им пофиг или не пофиг? На чем основано твоё утверждение? Ты их знаешь лично?
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28.02.2021 14:03 Відповісти
На заявлении Дурова что они НЕ БУДУТ блокировать политически каналы
Это раз
Второе: У них юрисдикция какая? Ну никак не Украина (увы)
Третье: я бы не против закрытия этих каналов, но могу забиться на 100 баксов что не закроют их. (хотя глупости все это)
Четвертное: Увы и заблочить всю телегу не выйдет
На выходе, что имеем?
Да ничего хорошего.
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28.02.2021 23:10 Відповісти
Если есть заявление, значит и возможность блокирования есть. Если б не было, то и говорить было бы не о чем Технічної можливості заблокувати окремі телеграм-канали немає, - провайдери - Цензор.НЕТ 1352
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28.02.2021 23:12 Відповісти
Нет конечно. Вон в РФ тоже было решение суда насчет блокировки всей телеги. И как оно помогло сильно?
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01.03.2021 10:50 Відповісти
Есть конечно. Иначе бы и разговор этот не поднимался и дуров не заявлял, что не ХОЧЕТ. Ты видишь разницу между словами "НЕ ХОЧЕТ" и "НЕ МОЖЕТ"?
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01.03.2021 10:52 Відповісти
Ну и ? Почему же каналі все еще есть, ведь Дуров просто мечтал их закрыть и выполнить решения суда из Украині?
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01.03.2021 13:46 Відповісти
Откуда ты знаешь, о чем мечтал Дуров? Ты лично с ним знаком?
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01.03.2021 13:48 Відповісти
Да
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01.03.2021 21:16 Відповісти
Докажи Технічної можливості заблокувати окремі телеграм-канали немає, - провайдери - Цензор.НЕТ 5312
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02.03.2021 12:48 Відповісти
Легко, каналы же все еще работают
Так что доказательства на лицо
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02.03.2021 20:29 Відповісти
Ты для начала докажи, что лично знаком, а там продолжим Технічної можливості заблокувати окремі телеграм-канали немає, - провайдери - Цензор.НЕТ 192
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02.03.2021 21:35 Відповісти
а мне это зачем?
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03.03.2021 09:01 Відповісти
Тебя ж за язык никто не тянул - ты сам это заявил. Так докади Технічної можливості заблокувати окремі телеграм-канали немає, - провайдери - Цензор.НЕТ 4917
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03.03.2021 12:44 Відповісти
Тебя никто за язык не тянул, докажи что надо доказывать?
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03.03.2021 18:40 Відповісти
Другими словами, ты признался, что ты балабол. ОК Технічної можливості заблокувати окремі телеграм-канали немає, - провайдери - Цензор.НЕТ 1480
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03.03.2021 18:41 Відповісти
нет, я узнал что балабол ты. Ибо каналы все еще открыты.
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03.03.2021 22:58 Відповісти
Нада не телеграм-каналы блокировать, а сам телеграм!!!
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25.02.2021 15:48 Відповісти
да весь интырнет сразу!
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25.02.2021 15:51 Відповісти
В Ращці вже такі "розумники" пробували Заблокировать Telegram любой ценой
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25.02.2021 16:03 Відповісти
Закрити окремі канали не можливо, тут погоджуюсь, але попити з них байтів можна Дурова в розшук!

"В марте 2019 года Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обвинила Павла Дурова в том, что он не выплатил разработчикам 800 000 $"

Наші там є ? Підарешт його !
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25.02.2021 15:55 Відповісти
А шо? Это практически шара. Поинтересуйся, сколько стоит спутниковый интернет на такой скорости и с таким покрытием у конкурентов...
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25.02.2021 15:59 Відповісти
Кто говорил? Маск?
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25.02.2021 16:15 Відповісти
Єдиний вихід закрити телеграм взагалі. В рашці спробували. Лягло пів нету.
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25.02.2021 15:58 Відповісти
С чего б оно лягло? Фантазер, тебя мама называла?
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25.02.2021 16:16 Відповісти
То ФСБ піар-акцію проводили щоб лохів побільше повелось.
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25.02.2021 16:19 Відповісти
Цілком можливо.
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25.02.2021 16:55 Відповісти
Винторогий ті єтот бред сам придумал ..или подсказал кто то?? На телеграмме типа весь инет держится....большего бреда я не слішал...
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25.02.2021 16:29 Відповісти
До чого тут весь инет? Вони почали закривати доступ до цілих масивів айпішників і почалися проблеми в роботі різних сервісів в рашці, взагалі не пов'язаних з телегою.
Вчи матчасть, дурнику, і не розкривай хлєбало, коли розумні дяді говорять.
Под блокировку также попали более 18 млн IP-адресов, связанных с Amazon и Google, что привело к сбоям в работе многих интернет-сервисов.
https://www.bbc.com/russian/features-43906766
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25.02.2021 17:01 Відповісти
Тогда блокируйте приложение полностью.
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25.02.2021 16:15 Відповісти
Я його взагалі не читаю.
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25.02.2021 16:17 Відповісти
 
 