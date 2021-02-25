РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11360 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
5 188 100
интернет (1690) Киевстар (68) Укртелеком (185) блокирование (353) Telegram (48)

Технической возможности заблокировать отдельные Телеграм-каналы нет, - провайдеры

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Технической возможности заблокировать отдельные Телеграм-каналы нет, - провайдеры

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" отмечает отсутствие возможности для операторов/провайдеров осуществить блокирование отдельных Телеграм-каналов без блокирования всего мессенджера в целом.

"У операторов и провайдеров нет технической возможности осуществлять "выборочную" блокировку отдельных групп, каналов или аккаунтов в социальных сетях, не задевая при этом доступ ко всему интернет-ресурсу", - пояснили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Киевстара", передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, оператор отмечает, что арест имущественных прав при посещении интернет-ресурса является достаточно спорной юридической конструкцией, о чем "Киевстар" последовательно заявляет в судах при получении разъяснений или оспаривании подобных определений судов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд постановил заблокировать telegram-каналы, работавшие на спецслужбы РФ, - НКРСИ

В данном случае компания планирует также предпринять процессуальные действия, предусмотренные законодательством.

"Укртелеком" отмечает чрезвычайную сложность решения по блокированию отдельных Telegram-каналов и считает уместным предоставить операторам рекомендации по технической реализации таких решений со стороны государственных служб.

"Укртелеком" ищет техническую возможность выполнения постановления о блокировании определенных Telegram-каналов в соответствии с постановлением суда. В настоящее время примеры успешного выполнения подобных задач нам неизвестны. Это фактически выделение и блокировка определенного информационного потока в середине мессенджера, что является чрезвычайно сложным", - заявили в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укртелекома".

В компании также считают уместным, чтобы соответствующие службы предоставили операторам/провайдерам рекомендации для технической реализации подобных решений при наличии существующих инструментов у операторов, не нарушая при этом права потребителей на доступ к другим каналам и ресурсам этого мессенджера.

Как сообщалось, суд обязал провайдеров заблокировать доступ к работавшим на спецслужбы РФ Телеграм-каналам "Легитимный", "Сплетница", "Резидент" и "Картель".

Напомним, 1 февраля СБУ заявила о разоблачении агентурной сети спецслужб РФ, которая дестабилизировала ситуацию в Украине через Телеграмм-каналы. Были названы каналы "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

Была задержана подозреваемая в государственной измене в деле о telegram-каналах, которые, по версии СБУ, контролируются из России, Виктория Даскалица. 8 февраля она вышла из харьковского СИЗО под залог 1,58 млн грн.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Тот, кто это придумал о блокировке каналов --- абсолютный профан. Образец.
показать весь комментарий
25.02.2021 15:39
+4
Может просто нужно перестать пользоваться ФСБешным Телеграммом вообще?
показать весь комментарий
25.02.2021 15:38
+3
Можно попробовать отключить мобильную связь в целом.
Кстати, кацапы до этого ещё не додумались.
показать весь комментарий
25.02.2021 15:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перевірено кацапами! 😁😁😁
показать весь комментарий
25.02.2021 15:29 Ответить
так вони (кацапи) хотіли весь тг зробити рекламу дурову заблокувати але наші ідіоти вирішили планку ідіотизму підняти.
показать весь комментарий
25.02.2021 16:48 Ответить
Можно попробовать отключить мобильную связь в целом.
Кстати, кацапы до этого ещё не додумались.
показать весь комментарий
25.02.2021 15:31 Ответить
Технической возможности заблокировать отдельные Телеграм-каналы нет, - провайдеры - Цензор.НЕТ 9388 ну не всю, а тех провайдеров. которые "не могут" заблокировать вражьи голоса.
топором по кабелям - и всех делов с блокировкой!
показать весь комментарий
25.02.2021 15:40 Ответить
такі потужні санкції, такі потужні Технической возможности заблокировать отдельные Телеграм-каналы нет, - провайдеры - Цензор.НЕТ 6244
показать весь комментарий
25.02.2021 15:33 Ответить
До чого тут санкції?
показать весь комментарий
25.02.2021 15:37 Ответить
Тот, кто это придумал о блокировке каналов --- абсолютный профан. Образец.
показать весь комментарий
25.02.2021 15:39 Ответить
а хіба канали закрили не внаслідок впровадження санкцій?
показать весь комментарий
25.02.2021 16:01 Ответить
Санкции ввёл, а все компании Медведчука как работали так и работают
показать весь комментарий
25.02.2021 15:39 Ответить
зі 100 кампаній мервечука під санкції потрапили лише 2. Отакі суворі санкції від віслюка
показать весь комментарий
25.02.2021 16:02 Ответить
После того как Дуров закрыл несколько каналов по деаномизации рабсеянских силовиков-перестал пользоваться этим барахлом.
показать весь комментарий
25.02.2021 15:37 Ответить
Может просто нужно перестать пользоваться ФСБешным Телеграммом вообще?
показать весь комментарий
25.02.2021 15:38 Ответить
Паранойя? Технической возможности заблокировать отдельные Телеграм-каналы нет, - провайдеры - Цензор.НЕТ 1661
показать весь комментарий
25.02.2021 15:39 Ответить
Почти. Это как пользоваться "секретной группой вконтакте". Эффект безопасности тот-же. Рашенские типа "оппозиционеры" уже на своей шкуре испытали безопасность Телеграмма.
показать весь комментарий
25.02.2021 15:50 Ответить
+100500
показать весь комментарий
25.02.2021 21:47 Ответить
Любими соцмережами взагалі...
показать весь комментарий
25.02.2021 15:41 Ответить
Смотря что понимать под соцсетями -- Одноглазники или Твиттер.
показать весь комментарий
25.02.2021 15:51 Ответить
и создать национальную социальную сеть - "Барвинок". Там правда будет сидеть сотни две особо упоротых, но зато без "врагов".
показать весь комментарий
25.02.2021 15:48 Ответить
Нам дуже важлива думка мордви.
показать весь комментарий
25.02.2021 15:50 Ответить
Чебурнет -- это у вас. Лично ваше изобретение.
показать весь комментарий
25.02.2021 15:52 Ответить
блокировать LiveJournal - это ноу-хау Украины. Даже Рашка до такого не додумалась.
показать весь комментарий
25.02.2021 15:56 Ответить
Ну и что? Чего Рашка будет блокировать свой ресурс пропаганды и распространения тупых фейков от Рамблера?
показать весь комментарий
25.02.2021 16:01 Ответить
Кстати ЖЖ уже был у нас под санкциями с 2015 года и у многих провайдеров недоступен.
показать весь комментарий
25.02.2021 16:03 Ответить
Почему может? Просто нужно перестать.
показать весь комментарий
25.02.2021 15:54 Ответить
ФСБ требовала у ФСБешного Телеграма ключи от Телеграма, которых у ФСБешного Телеграма нет и быть не может по определению. Но Телеграм все же ФСБешный. Технічної можливості заблокувати окремі телеграм-канали немає, - провайдери - Цензор.НЕТ 6309
показать весь комментарий
25.02.2021 16:10 Ответить
Точно? Так вот Дуров все уже передал. Ему за это даже "сверху" милость снизошла и плюшки посыпались.

"... 18 июня 2020 года Роскомнадзор неожиданно заявил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требование о блокировке мессенджера. В ведомстве объяснили, что отреагировали на готовность основателя сервиса Павла Дурова бороться с терроризмом и экстремизмом.

15 июня депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин внесли в палату законопроект, по сути предусматривающий разблокировку Telegram. Они предложили внести мессенджер в список ресурсов, в которых публикуется важная информация в условиях ЧС, а также официальная информация о госорганах..."


Еще вопросы есть?
показать весь комментарий
25.02.2021 17:59 Ответить
+ + +
показать весь комментарий
25.02.2021 21:49 Ответить
У ФСБ Вайбер, вк, мессенджер, и т.п. короче все кроме телеги. Потому, что в ней ключи шифрования формируются только на устройствах пользователей. А вот остальные уже давно занесли свои ключи фсбшникам согласно мордорскому обычаю(закону)
показать весь комментарий
25.02.2021 17:12 Ответить
Не будьте такими наивными и не верьте в сказки. Когда-то такие сказки рассказывали о "супер надежной" мобильной GSM связи. Которую на самом деле слушают все кому не лень.
показать весь комментарий
25.02.2021 18:02 Ответить
"..... Создатель Telegram Павел Дуров объяснил изменение политики конфиденциальности мессенджера, в которую добавился пункт с условиями передачи данных пользователей спецслужбам. Свою позицию бизнесмен выразил в одном из своих каналов в мессенджере.

Он пояснил, что политика конфиденциальности был приведена в соответствие с новыми европейским законом об охране данных пользователей. Дуров напомнил, что в новом пункте правил мессенджер оставил за собой право передавать IP-адрес и номер телефона пользователей властям соответствующим службам по решению суда. Речь идет о передаче властям информации о подозреваемых в терроризме....."
показать весь комментарий
25.02.2021 18:05 Ответить
Да айпи и номер тел. Но переписку не прочтешь. И у меня телега на 1 тел номере но на 3 устройствах, нетбук вообще без симки и gps, и айпи можно левый через любой выфы. Понятно, что со временем найдут резьбу и на эту хитрую Ж... Но пока телега самая надежная.
показать весь комментарий
25.02.2021 18:34 Ответить
Прочтешь. Если у тебя есть доступ к коду проги. Как два пальца. Весь это цирк с тупой "блокировкой" Телеграмма в Раше был устроен чтобы убедить наивных дурачков в его "надежности" по сравнению с другими мессенджерами.
показать весь комментарий
25.02.2021 18:39 Ответить
Уже ж было в новостях:

В Гомеле 15-летнего подростка приговорили к двум годам лишения свободы. Он модерировал телеграм-канал "Данные карателей Беларуси"

Центральный окружной военный суд Самары вынес приговор 17-летнему школьнику из Елабуги за ведение телеграм-канала.
показать весь комментарий
25.02.2021 22:00 Ответить
Кибер-спец из LA настойчиво предупреждал бунтующих навальнят (в январе) не пользоваться телеграм:
- там много интересного,
- и, важно, Дуров вернулся вна россию, под крылышко фсб.
показать весь комментарий
25.02.2021 22:12 Ответить
Ну київстар може брати плату за кожну переслану букву і крапку. Сів пропагандист за клаву а йому приємний жіночий голос каже -поповніть рахунок...гривень на 1000
показать весь комментарий
25.02.2021 15:38 Ответить
Гениально!
Советником в ОП не желаешь?
показать весь комментарий
25.02.2021 15:40 Ответить
"..с таким аналитическим умом Вам надо работать в бюро прогнозов."(с)
показать весь комментарий
25.02.2021 15:46 Ответить
скорее в отделе очистки.
показать весь комментарий
25.02.2021 15:48 Ответить
а где написано что их блокировала киберполиция? Более вероятно, что они писали жалобы в Телеграмм-поддержку, подкрепленные скринами, и Телеграмм сам блокировал.
показать весь комментарий
25.02.2021 15:50 Ответить
Написано, что возможность блокировать отдельные телеграм-каналы ЕСТЬ. Каким способом - это уже технические детали, которые интересны только специалистам.
показать весь комментарий
25.02.2021 15:52 Ответить
Чогось сильно сумніваюсь
показать весь комментарий
25.02.2021 15:57 Ответить
Это уже пусть они с Гогилашвили разбираются. Они ж как-то блокируют...
показать весь комментарий
25.02.2021 15:58 Ответить
"З його допомогою всі користувачі месенджеру зможуть блокувати Інтернет-магазини, які продають наркотичні засоби, шляхом надсилання звернення-скарги до адміністрації Telegram з відомостями про акаунт, з якого здійснюється наркоспам."
Взято тут https://mvs.gov.ua/ua/news/24785_CHat_bot_StopNarkotik_vid_fahivciv_HNUVS_lishe_za_tizhden_zablokuvav_10_narkokramnic.htm
Все побачили?
показать весь комментарий
25.02.2021 16:11 Ответить
Т.е. возможность заблокировать отдельный телеграм-канал есть. ЧИТД
показать весь комментарий
25.02.2021 16:13 Ответить
Канешно есть, коли ви власник , чи адміністратор і працюєте на нього. Що хочеш можете робити,заробляти на рекламі наприклад.Чи продати його, разом з каналами , ойтішниками і модераторами з Австралії
показать весь комментарий
25.02.2021 16:25 Ответить
"Канешно есть" - так и всё! За работу!
показать весь комментарий
25.02.2021 16:27 Ответить
Есть, если там контент который нарушает правила телеги. А эти каналы их НЕ нарушают. И что то мне говорит что Дуров и ко ОТКАЖЕТСЯ их удалять. Дальше что?
показать весь комментарий
25.02.2021 16:08 Ответить
Кто хочет - ищет возможность (и она есть). Кто не хочет - ищет причину.
показать весь комментарий
25.02.2021 16:11 Ответить
опишите как блокировать каналы а не всю телегу?
показать весь комментарий
25.02.2021 21:24 Ответить
*******, милчеловек. Потёрли мой пост с линком. Поищи сам ,как в Харькове полиционеры блокируют отдельные каналы. Уже более 300 заблокироали.
показать весь комментарий
26.02.2021 10:40 Ответить
Повторяю еще раз они ничего не блокируют. Они просят админов телеги заблокировать эти каналы как НРАУШАЮЩИЕ правила телеги.
Хинт: политически каналы не нарушают правил телеги.
показать весь комментарий
26.02.2021 18:39 Ответить
Ты сам читаешь, что ты пишешь? Ты сам только что написал, что в Телеге есть возможность блокирования отдельных каналов. Так о чем ты споришь?
показать весь комментарий
26.02.2021 18:41 Ответить
Дальше вот что :делеем несимметричньій ход,что хотели давно сделать но стеснялись, то вот хороший повод. Закріваем канал "ваш" к примеру, пусть путен сокрушается: "Закрьіли наш канал" Санкции вводим, потом смотрим истерики на росіянских каналах
показать весь комментарий
25.02.2021 16:17 Ответить
Мураев будет под санкциями и в РФ и тут
показать весь комментарий
25.02.2021 21:22 Ответить
нет ее. они не блокируют каналы. они просят их заблокировать админов телеги.
показать весь комментарий
26.02.2021 14:12 Ответить
Вот ты ж сам пишешь, что отдельные каналы заблокировать возможность есть.
показать весь комментарий
26.02.2021 14:53 Ответить
не заблокировать, а ПОПРОСИТЬ заблокировать. И нет, вот продажа наркотиков аргумент, а вот политику они не блочат.
Разницу понимаем?
показать весь комментарий
26.02.2021 18:36 Ответить
Если нельзя заблокировать, то зачем просить? А если просят, значит есть возможность заблокировать. Л - Логика.
показать весь комментарий
26.02.2021 18:42 Ответить
Ну потому что куча народу говорит: мол сделайте хоть что-либо. Вот они и делают
Правда толку от их действий ровно 0 (даже отрицательная цифра, ибо теперь про каналы узнают и те кто не знал), но это уже другая история.
+ всегда провайдеры на крючке. Им явно сейчас пришлют цидульку с требованием закрыть, которую они физически выполнить не смогут, и значит любого из них так же можно поторбить.
показать весь комментарий
26.02.2021 20:14 Ответить
Снова ты не слышишь сам себя. Каналы БЛОКИРУЮТСЯ, значит возможность есть. У кого эта возможность - это технические детали.
показать весь комментарий
26.02.2021 20:15 Ответить
Кратко: у украинского суда такой возможности НЕТ. Так понятнее?
показать весь комментарий
26.02.2021 20:43 Ответить
А судьи разве ITшники? Это не их функция - блокировать. Ты еще скажи, что суд не может отключить электричество у общаги, и будешь прав - судьи не электрики.
показать весь комментарий
26.02.2021 20:45 Ответить
Общага не в Украине если так хотите сравнения.
показать весь комментарий
27.02.2021 04:54 Ответить
Так и там электрики есть, которые знают какую клему отвинтить.
показать весь комментарий
27.02.2021 21:54 Ответить
вот только им совершенно пофиг на решение судьи в Украине. Их начальство много раз говорило что блокировать политически каналы не будут.
показать весь комментарий
28.02.2021 01:53 Ответить
А это уже не тебе за других решать, что кому пофиг Технічної можливості заблокувати окремі телеграм-канали немає, - провайдери - Цензор.НЕТ 8130
показать весь комментарий
28.02.2021 13:37 Ответить
а им реально пофиг, каналы увы как работали так и работают
Далее что?
показать весь комментарий
28.02.2021 14:02 Ответить
А с чего ты решил, что им пофиг или не пофиг? На чем основано твоё утверждение? Ты их знаешь лично?
показать весь комментарий
28.02.2021 14:03 Ответить
На заявлении Дурова что они НЕ БУДУТ блокировать политически каналы
Это раз
Второе: У них юрисдикция какая? Ну никак не Украина (увы)
Третье: я бы не против закрытия этих каналов, но могу забиться на 100 баксов что не закроют их. (хотя глупости все это)
Четвертное: Увы и заблочить всю телегу не выйдет
На выходе, что имеем?
Да ничего хорошего.
показать весь комментарий
28.02.2021 23:10 Ответить
Если есть заявление, значит и возможность блокирования есть. Если б не было, то и говорить было бы не о чем Технічної можливості заблокувати окремі телеграм-канали немає, - провайдери - Цензор.НЕТ 1352
показать весь комментарий
28.02.2021 23:12 Ответить
Нет конечно. Вон в РФ тоже было решение суда насчет блокировки всей телеги. И как оно помогло сильно?
показать весь комментарий
01.03.2021 10:50 Ответить
Есть конечно. Иначе бы и разговор этот не поднимался и дуров не заявлял, что не ХОЧЕТ. Ты видишь разницу между словами "НЕ ХОЧЕТ" и "НЕ МОЖЕТ"?
показать весь комментарий
01.03.2021 10:52 Ответить
Ну и ? Почему же каналі все еще есть, ведь Дуров просто мечтал их закрыть и выполнить решения суда из Украині?
показать весь комментарий
01.03.2021 13:46 Ответить
Откуда ты знаешь, о чем мечтал Дуров? Ты лично с ним знаком?
показать весь комментарий
01.03.2021 13:48 Ответить
Да
показать весь комментарий
01.03.2021 21:16 Ответить
Докажи Технічної можливості заблокувати окремі телеграм-канали немає, - провайдери - Цензор.НЕТ 5312
показать весь комментарий
02.03.2021 12:48 Ответить
Легко, каналы же все еще работают
Так что доказательства на лицо
показать весь комментарий
02.03.2021 20:29 Ответить
Ты для начала докажи, что лично знаком, а там продолжим Технічної можливості заблокувати окремі телеграм-канали немає, - провайдери - Цензор.НЕТ 192
показать весь комментарий
02.03.2021 21:35 Ответить
а мне это зачем?
показать весь комментарий
03.03.2021 09:01 Ответить
Тебя ж за язык никто не тянул - ты сам это заявил. Так докади Технічної можливості заблокувати окремі телеграм-канали немає, - провайдери - Цензор.НЕТ 4917
показать весь комментарий
03.03.2021 12:44 Ответить
Тебя никто за язык не тянул, докажи что надо доказывать?
показать весь комментарий
03.03.2021 18:40 Ответить
Другими словами, ты признался, что ты балабол. ОК Технічної можливості заблокувати окремі телеграм-канали немає, - провайдери - Цензор.НЕТ 1480
показать весь комментарий
03.03.2021 18:41 Ответить
нет, я узнал что балабол ты. Ибо каналы все еще открыты.
показать весь комментарий
03.03.2021 22:58 Ответить
Нада не телеграм-каналы блокировать, а сам телеграм!!!
показать весь комментарий
25.02.2021 15:48 Ответить
да весь интырнет сразу!
показать весь комментарий
25.02.2021 15:51 Ответить
В Ращці вже такі "розумники" пробували Заблокировать Telegram любой ценой
показать весь комментарий
25.02.2021 16:03 Ответить
Закрити окремі канали не можливо, тут погоджуюсь, але попити з них байтів можна Дурова в розшук!

"В марте 2019 года Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обвинила Павла Дурова в том, что он не выплатил разработчикам 800 000 $"

Наші там є ? Підарешт його !
показать весь комментарий
25.02.2021 15:55 Ответить
А шо? Это практически шара. Поинтересуйся, сколько стоит спутниковый интернет на такой скорости и с таким покрытием у конкурентов...
показать весь комментарий
25.02.2021 15:59 Ответить
Кто говорил? Маск?
показать весь комментарий
25.02.2021 16:15 Ответить
Єдиний вихід закрити телеграм взагалі. В рашці спробували. Лягло пів нету.
показать весь комментарий
25.02.2021 15:58 Ответить
С чего б оно лягло? Фантазер, тебя мама называла?
показать весь комментарий
25.02.2021 16:16 Ответить
То ФСБ піар-акцію проводили щоб лохів побільше повелось.
показать весь комментарий
25.02.2021 16:19 Ответить
Цілком можливо.
показать весь комментарий
25.02.2021 16:55 Ответить
Винторогий ті єтот бред сам придумал ..или подсказал кто то?? На телеграмме типа весь инет держится....большего бреда я не слішал...
показать весь комментарий
25.02.2021 16:29 Ответить
До чого тут весь инет? Вони почали закривати доступ до цілих масивів айпішників і почалися проблеми в роботі різних сервісів в рашці, взагалі не пов'язаних з телегою.
Вчи матчасть, дурнику, і не розкривай хлєбало, коли розумні дяді говорять.
Под блокировку также попали более 18 млн IP-адресов, связанных с Amazon и Google, что привело к сбоям в работе многих интернет-сервисов.
https://www.bbc.com/russian/features-43906766
показать весь комментарий
25.02.2021 17:01 Ответить
Тогда блокируйте приложение полностью.
показать весь комментарий
25.02.2021 16:15 Ответить
Я його взагалі не читаю.
показать весь комментарий
25.02.2021 16:17 Ответить
 
 