Технической возможности заблокировать отдельные Телеграм-каналы нет, - провайдеры
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Оператор мобильной связи компания "Киевстар" отмечает отсутствие возможности для операторов/провайдеров осуществить блокирование отдельных Телеграм-каналов без блокирования всего мессенджера в целом.
"У операторов и провайдеров нет технической возможности осуществлять "выборочную" блокировку отдельных групп, каналов или аккаунтов в социальных сетях, не задевая при этом доступ ко всему интернет-ресурсу", - пояснили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Киевстара", передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, оператор отмечает, что арест имущественных прав при посещении интернет-ресурса является достаточно спорной юридической конструкцией, о чем "Киевстар" последовательно заявляет в судах при получении разъяснений или оспаривании подобных определений судов.
В данном случае компания планирует также предпринять процессуальные действия, предусмотренные законодательством.
"Укртелеком" отмечает чрезвычайную сложность решения по блокированию отдельных Telegram-каналов и считает уместным предоставить операторам рекомендации по технической реализации таких решений со стороны государственных служб.
"Укртелеком" ищет техническую возможность выполнения постановления о блокировании определенных Telegram-каналов в соответствии с постановлением суда. В настоящее время примеры успешного выполнения подобных задач нам неизвестны. Это фактически выделение и блокировка определенного информационного потока в середине мессенджера, что является чрезвычайно сложным", - заявили в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укртелекома".
В компании также считают уместным, чтобы соответствующие службы предоставили операторам/провайдерам рекомендации для технической реализации подобных решений при наличии существующих инструментов у операторов, не нарушая при этом права потребителей на доступ к другим каналам и ресурсам этого мессенджера.
Как сообщалось, суд обязал провайдеров заблокировать доступ к работавшим на спецслужбы РФ Телеграм-каналам "Легитимный", "Сплетница", "Резидент" и "Картель".
Напомним, 1 февраля СБУ заявила о разоблачении агентурной сети спецслужб РФ, которая дестабилизировала ситуацию в Украине через Телеграмм-каналы. Были названы каналы "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".
Была задержана подозреваемая в государственной измене в деле о telegram-каналах, которые, по версии СБУ, контролируются из России, Виктория Даскалица. 8 февраля она вышла из харьковского СИЗО под залог 1,58 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
зробити рекламу дуровузаблокувати але наші ідіоти вирішили планку ідіотизму підняти.
Кстати, кацапы до этого ещё не додумались.
топором по кабелям - и всех делов с блокировкой!
"... 18 июня 2020 года Роскомнадзор неожиданно заявил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требование о блокировке мессенджера. В ведомстве объяснили, что отреагировали на готовность основателя сервиса Павла Дурова бороться с терроризмом и экстремизмом.
15 июня депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин внесли в палату законопроект, по сути предусматривающий разблокировку Telegram. Они предложили внести мессенджер в список ресурсов, в которых публикуется важная информация в условиях ЧС, а также официальная информация о госорганах..."
Еще вопросы есть?
Он пояснил, что политика конфиденциальности был приведена в соответствие с новыми европейским законом об охране данных пользователей. Дуров напомнил, что в новом пункте правил мессенджер оставил за собой право передавать IP-адрес и номер телефона пользователей властям соответствующим службам по решению суда. Речь идет о передаче властям информации о подозреваемых в терроризме....."
В Гомеле 15-летнего подростка приговорили к двум годам лишения свободы. Он модерировал телеграм-канал "Данные карателей Беларуси"
Центральный окружной военный суд Самары вынес приговор 17-летнему школьнику из Елабуги за ведение телеграм-канала.
- там много интересного,
- и, важно, Дуров вернулся вна россию, под крылышко фсб.
Советником в ОП не желаешь?
Взято тут https://mvs.gov.ua/ua/news/24785_CHat_bot_StopNarkotik_vid_fahivciv_HNUVS_lishe_za_tizhden_zablokuvav_10_narkokramnic.htm
Все побачили?
Хинт: политически каналы не нарушают правил телеги.
Разницу понимаем?
Правда толку от их действий ровно 0 (даже отрицательная цифра, ибо теперь про каналы узнают и те кто не знал), но это уже другая история.
+ всегда провайдеры на крючке. Им явно сейчас пришлют цидульку с требованием закрыть, которую они физически выполнить не смогут, и значит любого из них так же можно поторбить.
Далее что?
Это раз
Второе: У них юрисдикция какая? Ну никак не Украина (увы)
Третье: я бы не против закрытия этих каналов, но могу забиться на 100 баксов что не закроют их. (хотя глупости все это)
Четвертное: Увы и заблочить всю телегу не выйдет
На выходе, что имеем?
Да ничего хорошего.
Так что доказательства на лицо
"В марте 2019 года Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обвинила Павла Дурова в том, что он не выплатил разработчикам 800 000 $"
Наші там є ? Підарешт його !
Супутниковий інтернет Starlink компанії SpaceX Ілона Маска з'явиться в Україні у 2022 році. Про це стало відомо з офіційного сайту пристрою. Зробити замовлення в системі бронювання послуг Starlink можна вже зараз. Її вартість становить 99 євро. Також, в 2022 році планується запуск інтернету в Молдові та Білорусі. Для Європейського Союзу такий інтернет стане доступним у цьому році. Разом з тим, супутниковий інтернет вже тестують такі країни, як Канада і Великобританія. Як відзначають в компанії Маска, обладнання для Starlink можна придбати за 500 євро, а його доставка і установка будуть рівні 61 євро. Щомісячна оплата за користування інтернетом складе 99 євро.
Вчи матчасть, дурнику, і не розкривай хлєбало, коли розумні дяді говорять.
Под блокировку также попали более 18 млн IP-адресов, связанных с Amazon и Google, что привело к сбоям в работе многих интернет-сервисов.
https://www.bbc.com/russian/features-43906766