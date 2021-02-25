Технической возможности заблокировать отдельные Телеграм-каналы нет, - провайдеры

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" отмечает отсутствие возможности для операторов/провайдеров осуществить блокирование отдельных Телеграм-каналов без блокирования всего мессенджера в целом.

"У операторов и провайдеров нет технической возможности осуществлять "выборочную" блокировку отдельных групп, каналов или аккаунтов в социальных сетях, не задевая при этом доступ ко всему интернет-ресурсу", - пояснили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Киевстара", передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, оператор отмечает, что арест имущественных прав при посещении интернет-ресурса является достаточно спорной юридической конструкцией, о чем "Киевстар" последовательно заявляет в судах при получении разъяснений или оспаривании подобных определений судов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд постановил заблокировать telegram-каналы, работавшие на спецслужбы РФ, - НКРСИ

В данном случае компания планирует также предпринять процессуальные действия, предусмотренные законодательством.

"Укртелеком" отмечает чрезвычайную сложность решения по блокированию отдельных Telegram-каналов и считает уместным предоставить операторам рекомендации по технической реализации таких решений со стороны государственных служб.

"Укртелеком" ищет техническую возможность выполнения постановления о блокировании определенных Telegram-каналов в соответствии с постановлением суда. В настоящее время примеры успешного выполнения подобных задач нам неизвестны. Это фактически выделение и блокировка определенного информационного потока в середине мессенджера, что является чрезвычайно сложным", - заявили в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укртелекома".

В компании также считают уместным, чтобы соответствующие службы предоставили операторам/провайдерам рекомендации для технической реализации подобных решений при наличии существующих инструментов у операторов, не нарушая при этом права потребителей на доступ к другим каналам и ресурсам этого мессенджера.

Как сообщалось, суд обязал провайдеров заблокировать доступ к работавшим на спецслужбы РФ Телеграм-каналам "Легитимный", "Сплетница", "Резидент" и "Картель".

Напомним, 1 февраля СБУ заявила о разоблачении агентурной сети спецслужб РФ, которая дестабилизировала ситуацию в Украине через Телеграмм-каналы. Были названы каналы "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

Была задержана подозреваемая в государственной измене в деле о telegram-каналах, которые, по версии СБУ, контролируются из России, Виктория Даскалица. 8 февраля она вышла из харьковского СИЗО под залог 1,58 млн грн.