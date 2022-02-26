"Укрзалізниця" призначила на сьогодні 15 евакуаційних поїздів з Києва. Розклад

"Укрзалізниця" призначила низку евакуаційних рейсів із Києва на захід України.

Про це повідомляє пресслужба УЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Так, з Київського вокзалу до або через Львів поїзди відправлятимуться за наступним графіком:

14:00 - додатковий поїзд №915 до Львова

15:02 - поїзд №55 до Рахова

16:50 - поїзд №249 до Чернівців

17:00 - додатковий поїзд до Ужгорода

17:12 - поїзд №13 до Солотвино

18:00 - поїзд до Львова (з пересадкою по Вінниці)

18:30 - поїзд №81 до Ужгорода

19:06 - поїзд №43 до Івано-Франковська

19:48 - поїзд №95 до Рахова

20:05 - поїзд №29 до Ужгорода

20:12 - поїзд №49 до Трускавця

20:21 - поїзд №57 до Ворохти

20:21 - поїзд №59 до Чопа

22:22 - поїзд №7 до Чернівців

22:37 - поїзд №91 до Львова

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комендантську годину у Києві встановлено з 17:00 до 8:00. Усі цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці в цей період, вважатимуться членами ДРГ

Просимо пасажирів зберігати спокій на об'єктах інфраструктури залізниці та очікувати наступного рейсу для евакуації з Києва", - йдеться у повідомленні.