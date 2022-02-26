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"Укрзалізниця" призначила на сьогодні 15 евакуаційних поїздів з Києва. Розклад

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

"Укрзалізниця" призначила низку евакуаційних рейсів із Києва на захід України.

Про це повідомляє пресслужба УЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Так, з Київського вокзалу до або через Львів поїзди відправлятимуться за наступним графіком:

14:00 - додатковий поїзд №915 до Львова
15:02 - поїзд №55 до Рахова
16:50 - поїзд №249 до Чернівців
17:00 - додатковий поїзд до Ужгорода
17:12 - поїзд №13 до Солотвино
18:00 - поїзд до Львова (з пересадкою по Вінниці)
18:30 - поїзд №81 до Ужгорода
19:06 - поїзд №43 до Івано-Франковська
19:48 - поїзд №95 до Рахова
20:05 - поїзд №29 до Ужгорода
20:12 - поїзд №49 до Трускавця
20:21 - поїзд №57 до Ворохти
20:21 - поїзд №59 до Чопа
22:22 - поїзд №7 до Чернівців
22:37 - поїзд №91 до Львова

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комендантську годину у Києві встановлено з 17:00 до 8:00. Усі цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці в цей період, вважатимуться членами ДРГ

Просимо пасажирів зберігати спокій на об'єктах інфраструктури залізниці та очікувати наступного рейсу для евакуації з Києва", - йдеться у повідомленні.
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З'їздив би до Львова погуляти, до кав'ярень зайти, тим паче, безплатно...
Але, як небуть наступного разу!
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26.02.2022 14:36 Відповісти
Кто бы еще рассказал как с левого берега ухать!!!
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26.02.2022 14:42 Відповісти
А як потрапити на вечірні потяги, якщо з 17-00 комендантська година? А якщо повітряна тривога буде після 17-ї? Як добиратись до бомбосховищ?
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26.02.2022 16:32 Відповісти
 
 