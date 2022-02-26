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Швидкість російського наступу тимчасово сповільнилася через силу українського спротиву - Міноборони Великобританії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Швидкість російського наступу тимчасово сповільнилася через силу українського спротиву - Міноборони Великобританії

Міністерство оборони Великобританії повідомляє, що швидкість російського наступу тимчасово сповільнилася.

Про це відомство сповістило на своїй сторінці у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Швидкість російського наступу тимчасово сповільнилася, ймовірно, внаслідок  логістичних труднощів та сильного українського опору", - зазначає Міноборони Об'єднаного королівства.

"Російські сили обходять основні українські населені пункти, залишаючи сили для їхнього оточення та ізоляції. До нічних сутичок у Києві була залучена обмежена кількість, скоріше за все, раніше закинутих, диверсійних груп. Захоплення Києва лишається головною метою росіян", - сказано в повідомленні
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Топ коментарі
+77
під Маріуполем зараз дуже гаряче,моліться за наших хлопців,там люба підиримка зараз дуже потрібна...Мапіуполь потрібно відстояти.Боже бережи Україну!!!!
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26.02.2022 19:45
+39
Временно ??? Закройте небо и никто отсюда живой не уйдет
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26.02.2022 19:56
+34
Не тимчасово а взагалі, скоро динаміка піде в іншу сторону
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26.02.2022 19:45
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Ну шо тут комментировать ? Реально нужна не только техника, но и хорошо обученная сила…
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26.02.2022 19:45 Відповісти
По поводу обученого персонала " Скоро НАТО попроситься в Україну" 😁. Парктика(пусть и горькая)великая сила.
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26.02.2022 19:51 Відповісти
Сумская обл. Перед Конотопом https://www.youtube.com/watch?v=4GtYORzoA0I
Сумская обл. Недрегайлов https://www.youtube.com/watch?v=ugdIpuX1-hw&t=4s
Сумская обл. https://www.youtube.com/watch?v=7dGtM66mPIk

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26.02.2022 20:53 Відповісти
Временно ??? Закройте небо и никто отсюда живой не уйдет
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26.02.2022 19:56 Відповісти
Героїчний захід сситься *****. Тому нічого вони не закриють. На жаль.
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26.02.2022 20:10 Відповісти
аби ото ляпнуть...
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26.02.2022 20:43 Відповісти
Ще не на часі? Скільки ж мирняка ще повинно полягти?
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26.02.2022 20:53 Відповісти
воно придурок.
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26.02.2022 20:58 Відповісти
Перша армія світу, казали вони.

https://www.youtube.com/watch?v=p1COKOGiKQ4
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26.02.2022 21:00 Відповісти
Армія бомжів на коритах.
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26.02.2022 21:44 Відповісти
В тому то і проблема. Більше понтів ніж сили, але захід ведеться. Тільки цим можу пояснити цю війну.
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26.02.2022 22:47 Відповісти
під Маріуполем зараз дуже гаряче,моліться за наших хлопців,там люба підиримка зараз дуже потрібна...Мапіуполь потрібно відстояти.Боже бережи Україну!!!!
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26.02.2022 19:45 Відповісти
Боже, бережи Марік! - там Люди живуть.
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26.02.2022 19:58 Відповісти
До помогла їм треба, там може бути котел.
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26.02.2022 20:06 Відповісти
Молитва за Украiну 🙏🙏🙏
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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26.02.2022 21:14 Відповісти
Не тимчасово а взагалі, скоро динаміка піде в іншу сторону
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26.02.2022 19:45 Відповісти
І невдовзі кацапський наступ буде вимірюватися мінусовими цифрами. "Наступаем -2 км... -5... -10... полундра, мля!!! биндеры идут, спаситя!!!"
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26.02.2022 20:10 Відповісти
Страшно подумати, що у Воронєжі буде творитися.
...А мо', уже твориться?
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26.02.2022 20:14 Відповісти
Шо треба від партнерів " Лента за лентою ПАТРОНИ ПОДАВАЙ"
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26.02.2022 19:45 Відповісти
Тимчасово? Що вони там курять?
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26.02.2022 19:48 Відповісти
Они боятся что Рашка может применить тактическое ядерное
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26.02.2022 19:50 Відповісти
Примінить! В Чорнобилі. І буде ******* що то Україна.
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26.02.2022 19:52 Відповісти
Им никто не верит больше! Посмотрите любые иностранные новости. Все, абсолютно все на стороне Украины
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26.02.2022 20:26 Відповісти
Я знаю. Але ******* створіння, був би офіцером то вже б застрелився, а оскільки ***** то навіть цього не зробить, щоб перед своїм стадом зберегти морду піде на це!!! 80% мого відчуття про це говорить
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26.02.2022 20:41 Відповісти
Зараз на часі в Украіні працює 15 АЄС. Це вперше за 30 років. Про яку ЯЗ може йти мова.
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26.02.2022 20:03 Відповісти
***** це зробить. Кине бімбуу в Чорнобиль і скаже що це не я.
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26.02.2022 20:06 Відповісти
Уже 14. Третий блок Южноукраинской АЭС остановили на плановый ремонт
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26.02.2022 20:09 Відповісти
Від цього ґапокаліпсис менш суворим не стане.
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26.02.2022 20:13 Відповісти
По своим оркам, которые тут шарятся?
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26.02.2022 20:12 Відповісти
Ви ДУЖЕ помиляєтеся щодо турботи *********** банди і військового командування про своє гарматне м'ясо (рядових орків та ахвіцерню) - "русские своих не бросают" це абсолютно брехливе прислів'я. За них забудуть, що вони взагалі коли-небудь існували, видалять з реєстрів, і навіть батя з маманею вирішать, що їхній дебілоїдний син - це потужний ефект Мандели.
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26.02.2022 20:34 Відповісти
Та це зрозуміло, але хто потім буде Україну брати, само бункерне ***** в своїй хворобливій уяві?
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26.02.2022 20:40 Відповісти
😁😂
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26.02.2022 21:19 Відповісти
Коли Українці переможуть москалів у цій Війні -- а я в цьому впевнений! -- їм буде треба ще перемогти кацапів у саміх себе -- "знутри".
...тут я помовчу... -- до Перемоги! ...бо: "берут меня сомнения" -- як би Зеленський не став "организатором и вдохновителем всех наших побед"
-- мовчу вже! *)
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26.02.2022 19:48 Відповісти
Через тиждень швидкість кацапів утроється. В бік підераціїї!
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26.02.2022 19:50 Відповісти
закройте, наконец, нам небо от летающих свино-собак и мы эту ордынскую шваль быстро выгоним со своей земли
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26.02.2022 19:54 Відповісти
угу, а ми вас за це- виберемо ще тупішого асфальто-пиано поца.
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26.02.2022 21:04 Відповісти
Він мабуть мав на увазі "швидкість" перегортання в попіл ...
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26.02.2022 19:55 Відповісти
и все таки...на первое место я бы поставил в результате сильного украинского сопротивления и потом уже логистических трудностей...
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26.02.2022 19:56 Відповісти
логистические трудности как результат сильного украинского сопротивления
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26.02.2022 19:58 Відповісти
100%
Но смена начальника штаба тоже немаловажный момент.
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26.02.2022 19:59 Відповісти
Бугага - это ты кайф поймал от бутылки в жопе?
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26.02.2022 20:04 Відповісти
Кокетничаешь лаптеногое! Бутылка в жопе это твоё обычное состояние. Вот и кадыровцев ***** пригнал в Украину! Ты думаешь для нас? Нет это для вас что-бы вы с бутылками в жопе бодрей воевали!
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26.02.2022 20:11 Відповісти
Рівненько сиди, і зайве не смикайся. Бо пляшка трісне!
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26.02.2022 20:18 Відповісти
Рашистська соска.
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26.02.2022 20:25 Відповісти
чмо гавкнуло из под шконки. Ты опущеное цвяточек подарил оккупантам, а украинский народ ****.т их не по детски.
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26.02.2022 20:20 Відповісти
Посмейся. Вон уничтожили эшелон с горючкой! Смешно лаптеногое? Будешь уазик с командиром на горбу тянуть как бурлак на Волге!
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26.02.2022 21:18 Відповісти
***** отправил в отставку начальника штаба "спецоперации".
Возможно, новый изучает и оценивает ситуацию.
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26.02.2022 19:58 Відповісти
Ілля Паносов дєлотгаваріт)))
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26.02.2022 20:26 Відповісти
Старого начальника штабу, певно, уже на нуль помножили. Як сралін - генерала Виноградова.
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26.02.2022 21:05 Відповісти
Самый провальный участок обороны Южный .. Завтра Раша подойдет с запада к Мариуполю ( Бердянск по сути сдался) В направлении Херсона - Николаева тоже дела не ахти. Каховка в руках врага. А все почему. Восемь лет Восемь лет.. у двух президентов не хватило политической воли перерыть косу и перекопский перешеек, пустить туда воды Сиваша а с нашей стороны устроить минные поля. Отрезав Крым и расположенные там рашистские войска для наземной операции. Как я и говорил по сути этот факт и привел к поражению на южном фронте . Да уж... 8 лет было 8...
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26.02.2022 20:00 Відповісти
Некогда щас сожалеть о том что не было сделано, надо думать что можно сделать сейчас.
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26.02.2022 20:04 Відповісти
Для этого есть военные " стратеги". Либо биться в окружении в Мариуполе ( по сути без вариантов помощи извне) Хотя как говорится война есть война. Можно переходить и на городские бои. Или же спасать армию и отводить на Пологи - Гуляй Поле закрывая путь на Запорожье. Какие еще варианты.. Думаю вариант сдаться не кто не рассматривает. Профессиональные военные генерального штаба должны принять решение.
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26.02.2022 20:09 Відповісти
Чітко виділяються хто був ольгінським тролем-війна вона така штука.
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26.02.2022 20:27 Відповісти
Там есть кое-что для кацапов. Не буду говорит что и где, но завтра узнаёте. Это третий вариант.
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26.02.2022 21:47 Відповісти
История повторяется, почти ровно что лет назад Гитлер так же быстро продвигался внутрь Украины. И ещё быстрее потом оттуда драпал.
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26.02.2022 20:09 Відповісти
Спрпаедливости ради сказать все таки он Украину легко прошел, тогда тоже предателей хватало. Удирал он ищ по Москвы
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26.02.2022 22:07 Відповісти
Росіі ПНХ з відси та з України
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26.02.2022 22:26 Відповісти
москалі націлюють град на запорізьку АЕС!!!! МОЖЕ БУТИ КАТАСТРОФА!!!
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26.02.2022 20:09 Відповісти
Фігня!
Градами думаю потрібно 3-4 в одну точку попасти, що би пробитись до небезпечної зони.
А ми всі знаємо наскільки "точні" Гради.
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26.02.2022 20:15 Відповісти
Як тільки кацапи зайшли в Чернобиль, Україна повідомила МАГАТЕ ,про неможливість контролювати ЧАЄС. І перекла всю відповідальність на РФ.
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26.02.2022 20:10 Відповісти
МінОборони Великобританії не в курсі, що на Расії:
"Нема нічого більш стабільного, чим "тимчасові труднощі"
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26.02.2022 20:11 Відповісти
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26.02.2022 20:11 Відповісти
Ой одноклеточные
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26.02.2022 20:23 Відповісти
🔥За кілька годин оголошеної Росією «кібервійни» від хакерської групи Anonymous вже не працює:

🔴Роскомнадзор
🔴Сайт Президента РФ (Кремль)
🔴Сайт Уряду РФ
🔴Сайт Держдуми
🔴Сайт Совєта Федерації
🔴Держпослуги та інші сайти
🔴Надали журналістам та дослідникам понад 200 ГБ електронних листів від білоруського виробника зброї Tetraedr

До слова, нині по російському ТБ майже на всіх каналах грає українська музика. Можливо також справа рук хакерів👌

💪🇺🇦Поборемо #інфотерор разом!
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26.02.2022 20:13 Відповісти
Просто з цікавості: коли будуть там транслювати "Лебедине озеро"?
(Для молодих людей - хто не в курсі: у 1991-му під час серпневого путчу по телебаченню крутили саме "Лебедине озеро" П. Чайковського).
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26.02.2022 20:24 Відповісти
Особисто не проти чути звуки порваних баянів.
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26.02.2022 20:32 Відповісти
Ха! Та й я з задоволенням це послухав би (сподіваюсь, абсолютний слух не постраждає ).
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26.02.2022 20:48 Відповісти
Логистика - вот самое слабае сейчас у свинособак. Не будет топлива - станут и начнут мерзнуть. Не будет жратвы, (а они на сухпайках) - долго не потянут. Тут резать надо! Потом добьем полудохлых замерзлих и голодных, ибо такие - не вояки!
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26.02.2022 20:14 Відповісти
Бриты знают, что говорят. В далеком 1944 году их фельдмаршал Монти все никак не хотел уступать пальму первенства Айку в командовании (ему не раз указывал Бульдог) и организовал Арнемскую десантную операцию. Целью было захват Нейменгенского моста. Ему указывали на значительное плечо прорыва (80 км) к десанту. Высадилось около 10 000 бритов и канадцев .Высадка производилась с планеров). И, как назло там находилась боевая группа дивизии СС "Гогенштауфен" Хармеля. Силы прорыва прошли только 40-50 км. Десант был уничтожен, 4000 пленных, 6000 погибших. После войны фельдмаршал Монти больше не привлекался к руководству ВС Британии. Частично этот эпизод освечен был в фильме "Спасти рядового Райяна". Кстати, автор этого фильма и исполнитель главной роли есть ведущим специалистом военной истории в Голивуде и православным. Бабушка Тома Хенкса была украинкой.
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26.02.2022 20:15 Відповісти
Они никогда не захватят Киев! Даже если и окупируют временно, они нарвутся на такую партизанщину что Чечня им покажется раем
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26.02.2022 20:22 Відповісти
Не вірте кремлівським оркам -поки не спалите їх фашистське логово в московії!Добивати кремлівську мафію потрібно на їх території.
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26.02.2022 20:53 Відповісти
Як казав Азіров "Кали це било?"
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26.02.2022 21:13 Відповісти
Особенно оптимистично слово "временно".
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26.02.2022 21:37 Відповісти
Нельзя покорить народ без предателей внутри. Это должен учесть наш великий вождь подвалов и самоубиться. Слава Украинцам.
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26.02.2022 21:48 Відповісти
Я из России, но уже три дня мои мысли с жителями Украины которые столкнулись с такой бедой. Я надеюсь что правда востаржествует и виновные понесут заслуженное наказание.
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26.02.2022 22:04 Відповісти
Я тоже из России. Пробую сейчас через посольства попасть в ВСУ. Говорить можно много, а убивать фашистов и умирать, должны мы, а не украинцы.
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26.02.2022 22:10 Відповісти
Відновні це Путінським, його режим та населення, яке не сло громадянами, а залишилися крепосним
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26.02.2022 22:28 Відповісти
Ви помітили як різниться техніка північного і південного фронтів. Боюсь ставка у путлера відрізати нас від півдня...
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26.02.2022 22:19 Відповісти
 
 