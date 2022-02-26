Швидкість російського наступу тимчасово сповільнилася через силу українського спротиву - Міноборони Великобританії
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Міністерство оборони Великобританії повідомляє, що швидкість російського наступу тимчасово сповільнилася.
Про це відомство сповістило на своїй сторінці у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Швидкість російського наступу тимчасово сповільнилася, ймовірно, внаслідок логістичних труднощів та сильного українського опору", - зазначає Міноборони Об'єднаного королівства.
Latest intelligence update on Ukraine pic.twitter.com/k3XadYzUoL— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 26, 2022
"Російські сили обходять основні українські населені пункти, залишаючи сили для їхнього оточення та ізоляції. До нічних сутичок у Києві була залучена обмежена кількість, скоріше за все, раніше закинутих, диверсійних груп. Захоплення Києва лишається головною метою росіян", - сказано в повідомленні
Будь ласка, зачекайте...
Сумская обл. Недрегайлов https://www.youtube.com/watch?v=ugdIpuX1-hw&t=4s
Сумская обл. https://www.youtube.com/watch?v=7dGtM66mPIk
https://www.youtube.com/watch?v=p1COKOGiKQ4
https://www.youtube.com/watch?v=***********
...А мо', уже твориться?
...тут я помовчу... -- до Перемоги! ...бо: "берут меня сомнения" -- як би Зеленський не став "организатором и вдохновителем всех наших побед"
-- мовчу вже! *)
Но смена начальника штаба тоже немаловажный момент.
Возможно, новый изучает и оценивает ситуацию.
Градами думаю потрібно 3-4 в одну точку попасти, що би пробитись до небезпечної зони.
А ми всі знаємо наскільки "точні" Гради.
"Нема нічого більш стабільного, чим "тимчасові труднощі"
🔴Роскомнадзор
🔴Сайт Президента РФ (Кремль)
🔴Сайт Уряду РФ
🔴Сайт Держдуми
🔴Сайт Совєта Федерації
🔴Держпослуги та інші сайти
🔴Надали журналістам та дослідникам понад 200 ГБ електронних листів від білоруського виробника зброї Tetraedr
До слова, нині по російському ТБ майже на всіх каналах грає українська музика. Можливо також справа рук хакерів👌
💪🇺🇦Поборемо #інфотерор разом!
(Для молодих людей - хто не в курсі: у 1991-му під час серпневого путчу по телебаченню крутили саме "Лебедине озеро" П. Чайковського).