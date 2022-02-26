На евакуаційні потяги можна сісти навіть під час комендантської години, - Укрзалізниця
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Посадка на потяги та їх відправлення тривають навіть у комендантську годину. Посадка безкоштовна.
Про це йдеться у повідомленні "УЗ", інформує Цензор.НЕТ.
"Посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна і здійснюється в порядку живої черги. Пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям, за наявності місць сісти в поїзд можуть всі інші пасажири", - йдеться у повідомленні.
Інші поїзди рухаються країною, але через зменшення швидкості та зупинок біля блок-постів у разі потреби графік руху змінюється, тому пасажирам рекомендується уважно слухати оголошення на вокзалах й очікувати наступного евакуаційного поїзда.
"Посадка на поїзди та їх відправлення продовжуються навіть в комендантську годину", - наголошується в повідомленні.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 лютого з Києва вирушать такі евакуаційні поїзди:
20:05 - поїзд №29 до Ужгорода
20:12 - поїзд №49 до Трускавця
20:21 - поїзд №57 до Ворохти
20:21 - поїзд №59 до Чопа
22:22 - поїзд №7 до Чернівців
22:37 - поїзд №91 до Львова
Будь ласка, зачекайте...
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