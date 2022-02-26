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Офіційно: Німеччина поставить Україні "Стінгери" та протитанкову зброю, - уряд ФРН
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Кабінет міністрів ФРН вирішив направити Україні протитанкову зброю і "Стінгери".
Про це заявив у суботу офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Федеральний уряд сьогодні (в суботу) вирішив для підтримки українських Збройних сил направити 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет земля-повітря типу "Стінгер" із заходу бундесверу. Зброю буде направлено в Україну так швидко, як це буде можливо", - заявив він.
Топ коментарі
+41 Serg82
показати весь коментар26.02.2022 20:44
+31 Павло ШОвте
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+30 Мобильный крематорий
показати весь коментар26.02.2022 20:49
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А це відкриття "второго фронта"!
Але після нашої Перемоги обов'язково примажуться!
и уверял и уверяю что это только начало
Після референдуму його ліквідують під якійсь фейк.
Путіну потрібен слуга, а не хитрожопий бульбофюрер.
Тож дякуємо сердечно за підтримку України!
Германия, живёт, работает и процветает, исключительно в рамках действующего Законодательства!
...будет и на твоей улице Нюрнбергский Процесс... ...медленно, но верно!
...пишу тебе из Нюрнберга, если шо...*)
а теперь когда в доме пожар, воно кого хоч готово обвинувачить, гiвно воно и есть гiвно!
Найбільш елітний підрозділ фраєра Кадирова. Інформацію, що їхню колону розгромили підтвердив полонений.
Так що кадировців в утиль. Зараз ще їх доб'є альфа і нацгвардія в Гостомелі. Горіть в пеклі покидьки.
(призывник Дмитро для красного словца, не воспринимать буквально)
...хотя, пока таких не видно...*)
Скоро Шредер гопака спляшет и Два кольори заспвивае