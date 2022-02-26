Офіційно: Німеччина поставить Україні "Стінгери" та протитанкову зброю, - уряд ФРН

Кабінет міністрів ФРН вирішив направити Україні протитанкову зброю і "Стінгери".

Про це заявив у суботу офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Федеральний уряд сьогодні (в суботу) вирішив для підтримки українських Збройних сил направити 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет земля-повітря типу "Стінгер" із заходу бундесверу. Зброю буде направлено в Україну так швидко, як це буде можливо", - заявив він.