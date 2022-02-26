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Офіційно: Німеччина поставить Україні "Стінгери" та протитанкову зброю, - уряд ФРН

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Офіційно: Німеччина поставить Україні

Кабінет міністрів ФРН вирішив направити Україні протитанкову зброю і "Стінгери".

Про це заявив у суботу офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Федеральний уряд сьогодні (в суботу) вирішив для підтримки українських Збройних сил направити 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет земля-повітря типу "Стінгер" із заходу бундесверу. Зброю буде направлено в Україну так швидко, як це буде можливо", - заявив він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+41
Бинго!!))
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26.02.2022 20:44
+31
ВСУ после поставки Германией тысячи Panzerfaust'ов
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26.02.2022 20:48
+30
Такое количество оружия на обум не поставляется. Немцы расчетливы. Если бы они были уверены, что Украина не выстоит в войне, то никогда в жизни не дали оружие. Так что если читаете коммент всепропальщика или кацапской свиньи, то смело шлите их по адресу с Доманского в известном направлении.
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26.02.2022 20:49
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Да у нас даже Шрёдер с директоров газпрома ушёл.
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26.02.2022 21:15 Відповісти
та ладно..
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26.02.2022 21:19 Відповісти
Сам сначала не поверил.
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26.02.2022 21:20 Відповісти
Так это шоб под санкции не попасть, а то все денежки от отсоса...нефти тю-тю.
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26.02.2022 21:43 Відповісти
Полезные санкции в действии.
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26.02.2022 22:21 Відповісти
Увага! Стежимо! Завтра у Білорусі референдум про союз з парашою.
А це відкриття "второго фронта"!
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26.02.2022 20:53 Відповісти
Є мала надія, що сябри таки повстануть. Бо референдум буде однозначно сфальсифікований не повинні стерпіти.
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26.02.2022 20:57 Відповісти
НЕ ВІРЮ! Весь Світ підтримає, тільки не вони.
Але після нашої Перемоги обов'язково примажуться!
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26.02.2022 21:00 Відповісти
Жопошники розщедрились.
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26.02.2022 20:53 Відповісти
. Будьте поблажливою: вони, бідолахи, починають болісне і тяжке повернення до дійсності.
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26.02.2022 20:57 Відповісти
Та вони ще передумають та заберуть взад. Це ж німці, вони дуууже заощадливі.
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26.02.2022 21:24 Відповісти
Не заберуть. Вони неквапливі, прагматичні та страшенно занудні, однак не жадібні і не дріб'язкові.
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26.02.2022 21:32 Відповісти
стидно стало. Зараз будуть говорити -нас не так зрозуміли. Навіть коли їхнього Шольца Путін послав привселюдно, і то проковтнули. По рузге скаче інфа, що слід оприлюднити компромат на всіх в Європі, раз вони такі "погані". Цікаво буде бачити, як "беруть ровними пачками стоси грошей" німці та французи.
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26.02.2022 20:54 Відповісти
С точностью 100% что так будет я говорил ещё 10 дней назад

и уверял и уверяю что это только начало
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26.02.2022 20:56 Відповісти
Уявляю коментар Скабеєвої-внуки нацистів постачають зброю неонацистам.Путін в бункері ридає.Завтра Лукашенко зі страху за своє майбутнє запропонує нам допомогу(два мішка картоплі) і не буде союзників в рашистів.
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26.02.2022 20:57 Відповісти
Лукашенко вже збитий льотчик.
Після референдуму його ліквідують під якійсь фейк.
Путіну потрібен слуга, а не хитрожопий бульбофюрер.
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26.02.2022 21:17 Відповісти
Буквально хвилину обклав матом відвідувачів кафе внизу що святкують карнавал . Прийшов власник закладу , вибачився і сказав що свідомий того що шрьодер і меркель великі підарас
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26.02.2022 20:57 Відповісти
Роздуплились, блін. Після Перемоги, переглянемо, кому в Європі разом із США бути в НАТО
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26.02.2022 21:00 Відповісти
Takije protiv tankov vam dast
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26.02.2022 21:03 Відповісти
И вам спасибо за все, братья литовцы
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26.02.2022 21:39 Відповісти
Те, що Літовці, Латиші, і Естонці нам брати, ми жодної хвилини не сумнівались - про це не Ваші слова нам кажуть, а Ваші дії!

Тож дякуємо сердечно за підтримку України!
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26.02.2022 23:37 Відповісти
_Ну вот и произошёл вынужденный, не по доброй воле, тектонический сдвиг: от фюрерферштейн до снабжения вооружением для убийства путлеровцев.
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26.02.2022 21:04 Відповісти
О, німчура роздуплилась! З 2014-го сиділи на двох стільцях, обмилки. Та й нещодавно відмовлялись постачати Україні зброю... Коли ж наші напхали кассабам за обидві щоки, вони нарешті зрозуміли, що вся рашистська міць - то витвір із гівна і палиць. Як то кажуть: "У страху очі великі" або "Не такий страшний Пу, як його малюють". Нарешті і у німчури очко трохи розтиснулось.
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26.02.2022 21:05 Відповісти
Так, на жаль вони такі. Підтверджую.
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26.02.2022 21:09 Відповісти
Шура, -- пилите своє гівно і палиці...
Германия, живёт, работает и процветает, исключительно в рамках действующего Законодательства!
...будет и на твоей улице Нюрнбергский Процесс... ...медленно, но верно!
...пишу тебе из Нюрнберга, если шо...*)
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26.02.2022 21:12 Відповісти
Завали свою хлеборезку, п#дрило. Сиди в своём Нюрнберге и молча сопи в тряпочку, х#есос. Мне абсолютно пох#й на то, как живёт твоя Германия (никогда не уважал эту страну, как союзника), а уж о твоём существовании мне вообще не интересно знать.
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26.02.2022 21:21 Відповісти
-- я заметил, шо тебе не интересно... -- с такими эмоциями! *)
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26.02.2022 21:25 Відповісти
оно ж **** ни дня не работало, тока всю жизнь плаколось и мылостыню просило,
а теперь когда в доме пожар, воно кого хоч готово обвинувачить, гiвно воно и есть гiвно!
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26.02.2022 21:25 Відповісти
Или подсадной, за 3 копейки... ...или бесплатный дурак? ...тут точно не угадаешь...*)
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26.02.2022 21:27 Відповісти
А ты волновалась... (с)
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26.02.2022 21:07 Відповісти
Да ладно. Быть такого не может. Надоело срать в 5000 касок?
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26.02.2022 21:07 Відповісти
шо-то с немцами не то.......
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26.02.2022 21:08 Відповісти
Під Києвом убито чеченського Генерала Магомеда Тушаєва - керівника 141 моторизованого полку нацгвардії Чечні

Найбільш елітний підрозділ фраєра Кадирова. Інформацію, що їхню колону розгромили підтвердив полонений.
Так що кадировців в утиль. Зараз ще їх доб'є альфа і нацгвардія в Гостомелі. Горіть в пеклі покидьки.
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26.02.2022 21:09 Відповісти
Точно? Если есть возможность, то кидай хоть какие то пруфы. Уж больно новость хорошая
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26.02.2022 21:15 Відповісти
http://zhzh.info/news/2022-02-26-48692
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26.02.2022 21:23 Відповісти
Земля ему топленым смальцем
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26.02.2022 21:27 Відповісти
Ето дон русофобия дон дон дон дин дон
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26.02.2022 21:24 Відповісти
Хенерал Магомед был элитой из элит, одним из лучших воинов кадырки, но 19-летний призывник Дмитро из Киева не знал этого, поэтому раскатал отряд ылитного спецназа кадырки
(призывник Дмитро для красного словца, не воспринимать буквально)
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26.02.2022 21:38 Відповісти
А раньше нельзя было? Парашенцы научили - пока гром не грянет.... когды десятки тысяч беженцев повалило. Ну да, это немецкая ментальность.....
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26.02.2022 21:10 Відповісти
И тут Шольца понесло...
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26.02.2022 21:10 Відповісти
Как каски?
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26.02.2022 21:12 Відповісти
не пройшло і пів-року
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26.02.2022 21:12 Відповісти
Против корыт рашки с головой...люди под танки с голыми руками бросаются, а был бы с такой приправой, то кацапы уже закончились бы.
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26.02.2022 21:20 Відповісти
Короче х***ню допотопную подсунули в отличие от Нлавов. Хоть Стингеры настоящие? Или тоже еще первого поколения?
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26.02.2022 21:29 Відповісти
для войны все пойдет, роздать по селам Украины всех спалим
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26.02.2022 21:46 Відповісти
Я не знаю? -- кому Германия не нравится -- тот увольняется!
...хотя, пока таких не видно...*)
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26.02.2022 21:13 Відповісти
и станут самолеты свинособак тяжелее воздуха
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26.02.2022 21:15 Відповісти
Европа , походу реально обосралась . Дошло , что озабоченности всех мастей не прокатят и что угроза их благополучию всё реальнее . Они думали , что в наше время в цивилизованном мире нельзя просто так напасть . Оказалось , что думали не тем местом .
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26.02.2022 21:19 Відповісти
Может хотя бы эта новость наконец доведет пуйло до инфаркта/инсульта и отправит его в утиль
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26.02.2022 21:20 Відповісти
Вряд ли... Но вот от приступа бешенства может крякнут запросто.
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26.02.2022 21:32 Відповісти
Без разницы, лишь бы сдох.
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26.02.2022 22:07 Відповісти
Плешфюрер выпросил у всего Человечества =)
Скоро Шредер гопака спляшет и Два кольори заспвивае
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26.02.2022 21:22 Відповісти
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26.02.2022 21:33 Відповісти
Запад должен понимать, что Украине нельзя проиграть **********. Во первых исчезнет остров демократии и дружбы с Западом в самом центре Европы. Во вторых если проиграет в войне такая большая по территории и населению страна, то ********* обретёт уверенность, что всё дозволено и "расея встаёт с кален". Оружие которое уже давал Запад и ЕС в случае проиграша будет использовано в пропагандистских целях, для поднятия духа своих солдат, вот типа не взирая на снабжение Западом оружием, Украина проиграла. Последствия этого будет продолжение агрессии ко всему демократическому миру. Спасибо Западу за поддержку, мы вместе должны победить фашистский режим *********а для продолжения мирной жизни всего Мира.
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26.02.2022 21:24 Відповісти
Тобто ми вже в NATO
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26.02.2022 21:25 Відповісти
Давно и бесплатно. ...токо ваши выборы мешают регулярно...*)
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26.02.2022 21:31 Відповісти
По результатам боевых действий после 24.02 на саміте НАТО прийнято рішення подать заявку на вступ в Украину
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27.02.2022 00:01 Відповісти
А кому, у тебя есть? *)
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26.02.2022 21:30 Відповісти
Ну хоть что- то. Хотя это капля. Надо РСЗО, ствольную артиллерию, арт.радары, бронетехнику.
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26.02.2022 21:31 Відповісти
А Беню с Зелей не надо? *)
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26.02.2022 21:32 Відповісти
Беню забирай себе, он тебе по духу близок.
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26.02.2022 21:34 Відповісти
Беня ваш и даром ненадо! ...но, за хорошие комиссионные, перепродам в США... -- вам 10% с навара, как с куста! -- забагатеете...*)
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26.02.2022 21:42 Відповісти
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26.02.2022 21:44 Відповісти
к чему сарказм ? ты за рашку ?
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26.02.2022 21:50 Відповісти
Я за смешное, в основном... -- "скучно жить" ...*)
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26.02.2022 21:51 Відповісти
считаешь это смешно ? Что -то сдается мне, мил человек, что ты путиноид. Неофашист ? В Пегиде состоишь ? Или в Альтернативе ?
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26.02.2022 22:03 Відповісти
...состою в твоём бреду...*)
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26.02.2022 22:07 Відповісти
всё понятно. Пробрался путиноид на украинский сайт. Путинский ты тролль.
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26.02.2022 22:10 Відповісти
Ты, эта -- бредь, но далеко не забредай...*)
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26.02.2022 22:16 Відповісти
Понятно всё с тобой, путиноид. А что ты там в бездуховной гейропе делаешь ? Давай, вали к своему путину в москву.
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26.02.2022 23:10 Відповісти
а тебе на каком писать, фашист ? ты очередной путиноид, едь к себе в рашу, нехер тебе делать в бездуховной Европе.
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26.02.2022 23:38 Відповісти
раз ты против меня, значит ты против Украины. Раз ты против Украины, значит ты путиноид и фашист.
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27.02.2022 00:03 Відповісти
Немцы раздуплились?..
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26.02.2022 21:45 Відповісти
ПТ оружие ето леопарди?
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26.02.2022 21:49 Відповісти
Это, когда на Форуме Цензора, ни одного комментатора не останется --и надпись: Все ушли на Фронт! *)
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26.02.2022 21:53 Відповісти
Лучше - вовремя вооружить друга!
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27.02.2022 17:00 Відповісти
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