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Официально: Германия поставит Украине "Стингеры" и противотанковое оружие, - правительство ФРГ
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Кабинет Министров ФРГ решил направить Украине противотанковое оружие и "Стингеры".
Об этом заявил в субботу официальный представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Федеральное правительство сегодня (в субботу) решило для поддержки украинских Вооруженных сил направить 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух типа "Стингер" с запада Бундесвера. Оружие будет направлено в Украину так быстро, как это будет возможно", - заявил он.
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А це відкриття "второго фронта"!
Але після нашої Перемоги обов'язково примажуться!
и уверял и уверяю что это только начало
Після референдуму його ліквідують під якійсь фейк.
Путіну потрібен слуга, а не хитрожопий бульбофюрер.
Тож дякуємо сердечно за підтримку України!
Германия, живёт, работает и процветает, исключительно в рамках действующего Законодательства!
...будет и на твоей улице Нюрнбергский Процесс... ...медленно, но верно!
...пишу тебе из Нюрнберга, если шо...*)
а теперь когда в доме пожар, воно кого хоч готово обвинувачить, гiвно воно и есть гiвно!
Найбільш елітний підрозділ фраєра Кадирова. Інформацію, що їхню колону розгромили підтвердив полонений.
Так що кадировців в утиль. Зараз ще їх доб'є альфа і нацгвардія в Гостомелі. Горіть в пеклі покидьки.
(призывник Дмитро для красного словца, не воспринимать буквально)
...хотя, пока таких не видно...*)
Скоро Шредер гопака спляшет и Два кольори заспвивае