Официально: Германия поставит Украине "Стингеры" и противотанковое оружие, - правительство ФРГ

Кабинет Министров ФРГ решил направить Украине противотанковое оружие и "Стингеры".

Об этом заявил в субботу официальный представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Федеральное правительство сегодня (в субботу) решило для поддержки украинских Вооруженных сил направить 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух типа "Стингер" с запада Бундесвера. Оружие будет направлено в Украину так быстро, как это будет возможно", - заявил он.