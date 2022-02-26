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YouTube обмежив доступ до каналів російських пропагандистів на території України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

YouTube обмежив доступ до каналів російських пропагандистів на території України

YouTube обмежив українцям доступ до Russia Today та інших російських каналів на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У світлі надзвичайних обставин в Україні ми вживаємо низку заходів. Ми зупиняємо можливість монетизації деяких каналів на YouTube, зокрема кількох російських каналів, пов'язаних із нещодавніми санкціями. Ми обмежуватимемо рекомендації для цих каналів. Також у відповідь на запит уряду ми обмежили доступ до RT та низки інших каналів в Україні. Ми продовжимо стежити за новими подіями і можемо вжити подальших заходів", - йдеться у повідомленні сервісу.

У YouTube уточнили, що це стосується каналів Russia Today на YouTube у всьому світі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": YouTube заблокував канал ватажка терористів "ДНР" Пушиліна

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+17
вы эти помойки вообще должны были кибенизировать с платформы...
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26.02.2022 22:05
+17
Теперь параша эвридэй не сможет рассказывать про распятых в трусиках мальчиков. Пичаль-бида
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26.02.2022 22:05
+16
Шария бы еще блоканули - вот бы песня была
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26.02.2022 22:08
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Залишились без хліба...
Ще нікуди у світ їх не пускати
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26.02.2022 22:02 Відповісти
а шо будет делать главная боброедка рузге - вместе со своим хахалем, неуловимым алиментщиком Кеосаяном младшим детей для армии рузге рожать ?
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26.02.2022 22:06 Відповісти
Хіба на Окружну йти.
Але з такою... красою навіть на сухарі з кефіром заробити непросто. Яка пічалька...
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26.02.2022 22:22 Відповісти
Вже давно пора було це зробити
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26.02.2022 22:03 Відповісти
Залізний занавес !!! Нехай там один з одним гризуться, ї*уться.
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26.02.2022 22:04 Відповісти
вы эти помойки вообще должны были кибенизировать с платформы...
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26.02.2022 22:05 Відповісти
Теперь параша эвридэй не сможет рассказывать про распятых в трусиках мальчиков. Пичаль-бида
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26.02.2022 22:05 Відповісти
Шария бы еще блоканули - вот бы песня была
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26.02.2022 22:08 Відповісти
Шария надо "блокануть" физически. Он фейки строчит.
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26.02.2022 22:16 Відповісти
Ізгої. Над ними вже сміється весь Світ.
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26.02.2022 22:08 Відповісти
«Расєюшка сьодні» накрилася хмиздою моржовою.
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26.02.2022 22:08 Відповісти
Неможливо перемогти, коли весь розвинений світ проти тебе.
Пуйлу кінець.
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26.02.2022 22:09 Відповісти
Зараз провірю - побачу чи ні ...
Я також там ... ****** ...
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26.02.2022 22:09 Відповісти
От зара у тої свинособаки сраку рве.
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26.02.2022 22:12 Відповісти
Они ж там не ради монетизации. Их надо закрывать. ПОЛНОСТЬЮ!
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26.02.2022 22:15 Відповісти
забанили только рт на русском, и то скорее всего, только в Украине. RT France, например, вполне себе работает
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26.02.2022 22:13 Відповісти
На немецком тоже забанили. У них отобрали лицензию и выкинули.
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26.02.2022 22:14 Відповісти
Та закройте их нахер везде. А еще сотню других. Это ж гебельс тв. Надо еще и спутниковую трансляцию отключать всего этого дерьма. Каналы белки тоже.
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26.02.2022 22:13 Відповісти
Обмежте Росія 24, ту ж програму що йде на Німеччину. Її дивляться на тимчасово окупованій частині Херсонщини.. Бо мало укр. каналів безкоштовно((.
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26.02.2022 22:14 Відповісти
шарія під шумок забаньте в Україні. кремлівського пропагандиста
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26.02.2022 22:17 Відповісти
Московиты становятся, как в средние века были прокаженые - все от них шарахаются.
Скоро будет считаться правилом дурного тона -разговаривать с московитом.
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26.02.2022 23:13 Відповісти
Странное решение. Почему только в Украине? Это чтобы мы из Украины не мешали работе этих каналов???
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26.02.2022 23:44 Відповісти
тому що бабло не пахне.
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26.02.2022 23:49 Відповісти
 
 