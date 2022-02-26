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YouTube обмежив доступ до каналів російських пропагандистів на території України
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YouTube обмежив українцям доступ до Russia Today та інших російських каналів на території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У світлі надзвичайних обставин в Україні ми вживаємо низку заходів. Ми зупиняємо можливість монетизації деяких каналів на YouTube, зокрема кількох російських каналів, пов'язаних із нещодавніми санкціями. Ми обмежуватимемо рекомендації для цих каналів. Також у відповідь на запит уряду ми обмежили доступ до RT та низки інших каналів в Україні. Ми продовжимо стежити за новими подіями і можемо вжити подальших заходів", - йдеться у повідомленні сервісу.
У YouTube уточнили, що це стосується каналів Russia Today на YouTube у всьому світі.
Топ коментарі
+17 piligrim
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+17 Мобильный крематорий
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+16 DI GI
показати весь коментар26.02.2022 22:08
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Будь ласка, зачекайте...
Ще нікуди у світ їх не пускати
Але з такою... красою навіть на сухарі з кефіром заробити непросто. Яка пічалька...
Пуйлу кінець.
Я також там ... ****** ...
Скоро будет считаться правилом дурного тона -разговаривать с московитом.