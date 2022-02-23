YouTube заблокував канал ватажка терористів "ДНР" Пушиліна

Відеоспільнота Youtube заблокувала канал ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що обліковий запис заблоковано через порушення правил спільноти YouTube.

Раніше повідомлялось, що YouTube видалив і заблокував низку каналів "органів ЛДНР" та окупаційних "ЗМІ".

Також YouTube та Facebook заблокували акаунти "народної міліції ЛНР". Було заблоковано "Первый республиканский телеканал "ДНР"

Читайте: Ватажок терористів Пушилін заявив, що за "конституцією" кордони "ДНР" та "ЛНР" - у межах Донецької і Луганської областей