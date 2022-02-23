3 267 12
YouTube заблокував канал ватажка терористів "ДНР" Пушиліна
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Відеоспільнота Youtube заблокувала канал ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що обліковий запис заблоковано через порушення правил спільноти YouTube.
Раніше повідомлялось, що YouTube видалив і заблокував низку каналів "органів ЛДНР" та окупаційних "ЗМІ".
Також YouTube та Facebook заблокували акаунти "народної міліції ЛНР". Було заблоковано "Первый республиканский телеканал "ДНР"
Топ коментарі
+12 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар23.02.2022 12:01
+6 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар23.02.2022 12:00
+5 Игорь Горобец 0cada803
показати весь коментар23.02.2022 12:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Или перенесли уже в какую нибудь нормальную страну Европы?