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YouTube заблокував канал ватажка терористів "ДНР" Пушиліна

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

YouTube заблокував канал ватажка терористів

Відеоспільнота Youtube заблокувала канал ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що обліковий запис заблоковано через порушення правил спільноти YouTube.

Раніше повідомлялось, що YouTube видалив і заблокував низку каналів "органів ЛДНР" та окупаційних "ЗМІ".

Також YouTube та Facebook заблокували акаунти "народної міліції ЛНР". Було заблоковано "Первый республиканский телеканал "ДНР"

Читайте: Ватажок терористів Пушилін заявив, що за "конституцією" кордони "ДНР" та "ЛНР" - у межах Донецької і Луганської областей

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Солов'їний Помьот вирубайте
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23.02.2022 12:01
+6
Пєтушилін нарешті припинить кукарєкать на ютубі...
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23.02.2022 12:00
+5
Який жах.
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23.02.2022 12:00
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23.02.2022 11:59 Відповісти
Та якось по....й на чього Петушиліна і його камарілью...
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23.02.2022 12:05 Відповісти
Який жах.
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23.02.2022 12:00 Відповісти
Пєтушилін нарешті припинить кукарєкать на ютубі...
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23.02.2022 12:00 Відповісти
Солов'їний Помьот вирубайте
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23.02.2022 12:01 Відповісти
Что творится?! Клятые буржуины ущемляют права целого предводителя уездной православной джамахерии! Памагите, фулюганы ютуба лишают!!!
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23.02.2022 12:05 Відповісти
Знову МММ рекламував?
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23.02.2022 12:06 Відповісти
А як воно взагалы та опинилося ?
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23.02.2022 12:06 Відповісти
хто користується ютубом має знати, що там можна подавати скаргу, як на окремих ватних ботів, так і на канали, норм причини для більшості - "пропаганда тероризму", "неправдиві висловлювання"
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23.02.2022 12:06 Відповісти
Странно. Вроде бы восточное направление YouTube управляется из Масквы.
Или перенесли уже в какую нибудь нормальную страну Европы?
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23.02.2022 12:23 Відповісти
А чего это не сделали в 2014 году?
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13.06.2022 13:25 Відповісти
 
 